Scommesse San Remo 2022: Elisa risponde a Mahmood e Blanco. Crolla Achille Lauro

Quote San Remo 3 Febbraio, andiamo a vedere gli aggiornamenti dopo la seconda serata del Festival della Musica Italiana e dopo aver visto tutti i concorrenti in gara e le prime classifiche. Confermati i favoriti alla vigilia, Mahmood e Blanco seguiti da Elisa. Chi crolla è Achille Lauro. Segnali positivi invece da La Rappresentante di Lista, Dargen D’Amico e Ditonellapiaga con Rettore. Per l’ultimo posto Tananai peggiora Ana Mena mentre risale Iva Zanicchi.

Quote San Remo 3 Febbraio: il crollo di Achille Lauro

Snobbato in classifica provvisoria e liquidato con poco clamore per la performance provocatoria. Il Festival di Sanremo si è aperto a rilento per Achille Lauro, uno degli artisti più attesi della vigilia e oggi uno dei più ridimensionati dopo il primo giro di esibizioni.

Per il cantante romano arriva anche la bocciatura dei bookmaker, che pure lo avevano inserito nel gruppo dei “grandi pretendenti”: all’apertura delle scommesse sul vincitore Lauro si giocava @7,75, al quarto posto assoluto, mentre stamattina l’offerta si è impennata @23,00 su Planetwin365, valutazione che lo porta fuori dalla top 10 delle quote. Il rapper peraltro risultava anche tra i concorrenti più scelti dagli scommettitori, alle spalle di Mahmood e Blanco ed Elisa (confermati grandi favoriti @1,70 e @2,85).

Quote San Remo 3 Febbraio: molto bene La Rappresentante di Lista, Dargen D’Amico e Ditonellapiaga con Rettore

Accelerata vertiginosa, invece, per altri quattro concorrenti: La Rappresentante di Lista (da 18,00 a 6,00) e Dargen D’Amico (da 17,00 a 9,00), rispettivamente al terzo e al quarto posto in tabellone, ma soprattutto Ditonellapiaga e Rettore, settime al termine della seconda serata del Festival.

Un colpo di scena totalmente inatteso, visto che la coppia partiva addirittura da quota 33,00, al terzultimo posto, mentre ora vola a 18,00 alla pari con Massimo Ranieri, tra l’ottava e la nona posizione nella classifica dei betting analyst.

Share: Amadeus promosso anche per la terza serata

L’Amadeus Ter continua a collezionare numeri da record: la seconda serata della 72esima edizione del Festival di Sanremo supera gli 11 milioni – per la precisione 11.320.000 – dopo averli sfiorati la sera precedente, con uno share del 55,8 % contro il 54,7 del debutto. Amadeus migliora ampiamente sé stesso, superando abbondantemente il 42,1 % di share della scorsa edizione e soprattutto il 53,3% del 2020.

Inoltre è la prima volta nell’era Auditel di uno share superiore nella seconda serata, e soprattutto il secondo dato più alto dall’edizione 1995 condotta da Pippo Baudo. Per i betting analyst di SNAI il conduttore potrebbe continuare a macinare numeri così importanti anche nello share di giovedì sera, con la possibilità di superare il 54,5 % proposta @1,55 contro il @2,25 di rimanere al di sotto di questa soglia centrando così un risultato che forse in pochi alla viglia si sarebbero aspettati.

Quote San Remo 3 Febbraio: Achille Lauro cerca il riscatto nella serata delle cover

La classifica parziale lo ha relegato al 16esimo posto, ma Achille Lauro è pronto a prendersi la rivincita nella serata delle cover del Festival di Sanremo, schierando il “talismano” Loredana Bertè, con cui intepreterà “Sei bellissima”. Per il bookmaker inglese Stanleybet, la vittoria vale @5 volte la scommessa, stessa quota per altri giovanissimi cantanti che hanno scelto brani del passato: Mahmood e Blanco porteranno in gara “Il cielo in una stanza”, mentre Sangiovanni si esibirà con Fiorella Mannoia sulle note di “A muso duro” di Pierangelo Bertoli.

Fabrizio Moro ha deciso di puntare su un brano che ha vinto Sanremo nel 1990 (“Uomini soli” dei Pooh): una scelta “tradizionale” che convince i bookie, che lo piazzano @6 volte la posta, davanti a Irama (a 7), che si esibirà insieme a Gianluca Grignani con il successo che lo ha reso famoso sul palco di Sanremo Giovani nel 1994, “La mia storia tra le dita”.

Ditonellapiaga e Rettore tornano indietro al 1966 e si preparano a infiammare il palco con “Nessuno mi può giudicare” di Caterina Caselli: la vittoria della serata delle cover vale @10 volte la posta, come per Aka 7even, che duetterà con Arisa sulle note di “Cambiare”, presentata da Alex Baroni a Sanremo Giovani 1997. Iva Zanicchi omaggerà Milva con “Canzone” (brano di Sanremo 1968), ma il successo è lontano @18.

Gli altri protagonisti e le cover

Nella corazzata dei revival sanremesi irrompe la scelta di Elisa che canterà “What a Feeling”, dalla celebre colonna sonora di “Flashdance”: la vittoria vale @7 volte la posta, davanti al giovanissimo Tananai @8 che punta sull’effetto Carrà e la sua “A far l’amore comincia tu”. Stessa quota anche per Dargen D’Amico, che omaggerà un’altra regina della musica italiana, Patty Pravo, con “La bambola”.

Grandissima attesa per Emma, che riporterà l’Ariston agli anni Novanta con “Baby One More Time” di Britney Spears, insieme alla sua direttrice d’orchestra Francesca Michielin: il successo vale @12, come quello di Noemi, che omaggerà Aretha Franklin con una cover di “(You Make Me Feel Like) A Natural Woman”.

Si sale @15 per La Rappresentante di Lista, che si esibirà sulle note di “Be My Baby” delle The Ronettes (nella colonna sonora di “Dirty Dancing”). Massimo Ranieri @10, gioca in casa con “Anna verrà” di Pino Daniele”, stessa quota per Michele Bravi con “Io vorrei… non vorrei… ma se vuoi” di Lucio Battisti, scelto anche da Giusy Ferreri con “Io vivrò senza te” a quota @15.

Vale @12 il duetto Giovanni Truppi – Vinicio Capossela con “Nella mia ora di libertà” di Fabrizio De Andrè, a 18 la vittoria di Highsnob e Hu con “Mi sono innamorato di te” di Luigi Tenco. Puntano sui medley Ana Mena (in duetto con Rocco Hunt), Gianni Morandi con Mousse T e Rkomi, tutti @15 come i giovanissimi Yuman e Matteo Romano, che gareggeranno con “My Way” di Frank Sinatra e “Your Song” di Elton John, chiudono le Vibrazioni con una cover di “Live and Let Die” di Paul McCartney @20.

Tutte le quote antepost sul Festival

Vediamo gli aggiornamenti di tutte le quote antepost Snai su San remo 2022.

Festival Di Sanremo 2022

Mahmood E Blanco 2,00

Elisa 2,50

La Rappresentante D 7,50

Gianni Morandi 12

Emma 12

Dargen D Amico 15

Irama 20

Diton E Rettore 20

Massimo Ranieri 25

Sangiovanni 25

Noemi 33

Fabrizio Moro 33

Achille Lauro 33

Giovanni Truppi 50

Rkomi 50

Matteo Romano 66

Highsnob E Hu 66

Michele Bravi 66

Le Vibrazioni 75

Aka 7even 75

Giusy Ferreri 75

Iva Zanicchi 75

Yuman 100

Ana Mena 150

Tananai 150

Premio Della Critica Festival Sanremo 2022

Giovanni Truppi 2,25

Mahmood E Blanco 4,50

Elisa 4,50

Massimo Ranieri 4,50

La Rappresentante D 6,50

Dargen D Amico 10

Diton E Rettore 10

Gianni Morandi 15

Michele Bravi 25

Emma 25

Iva Zanicchi 25

Achille Lauro 33

Matteo Romano 33

Rkomi 33

Noemi 33

Fabrizio Moro 33

Sangiovanni 50

Irama 50

Le Vibrazioni 50

Yuman 50

Highsnob E Hu 75

Aka 7even 75

Ana Mena 100

Tananai 100

Giusy Ferreri 100

Piazzamenti sul podio e testa a testa

Piazzato Podio Festival Di Sanremo 2022

Achille Lauro Piazzato Sul Podio S/N 7,50 1,00

Aka 7even Piazzato Sul Podio S/N 33 1,00

Ana Mena Piazzato Sul Podio S/N 75 1,00

Dargen D Amico Piazzato Sul Podio S/N 3,25 1,00

Diton E Rettore Piazzato Sul Podio S/N 5,50 1,00

Elisa Piazzato Sul Podio S/N 1,15 1,00

Emma Piazzato Sul Podio S/N 3,00 1,00

Fabrizio Moro Piazzato Sul Podio S/N 7,50 1,00

Gianni Morandi Piazzato Sul Podio S/N 3,00 1,00

Giovanni Truppi Piazzato Sul Podio S/N 10 1,00

Giusy Ferreri Piazzato Sul Podio S/N 33 1,00

Highsnob E Hu Piazzato Sul Podio S/N 20 1,00

Irama Piazzato Sul Podio S/N 5,50 1,00

Iva Zanicchi Piazzato Sul Podio S/N 33 1,00

La Rappresentante D Piazzato Sul Podio S/N 1,85 1,00

Le Vibrazioni Piazzato Sul Podio S/N 33 1,00

Mahmood E Blanco Piazzato Sul Podio S/N 1,10 1,00

Massimo Ranieri Piazzato Sul Podio S/N 6,50 1,00

Matteo Romano Piazzato Sul Podio S/N 20 1,00

Michele Bravi Piazzato Sul Podio S/N 20 1,00

Noemi Piazzato Sul Podio S/N 7,50 1,00

Rkomi Piazzato Sul Podio S/N 10 1,00

Sangiovanni Piazzato Sul Podio S/N 6,50 1,00

Tananai Piazzato Sul Podio S/N 75 1,00

Yuman Piazzato Sul Podio S/N 50 1,00

Testa Testa Festival Di Sanremo 2022

Aka 7even – Le Vibrazioni 1,65 2,05

Ana Mena – Tananai 1,55 2,25

Diton E Rettore – Emma 4,25 1,17

Gianni Morandi – Dargen D Amico 1,75 1,93

Giovanni Truppi – Fabrizio Moro 2,85 1,35

Highsnob E Hu – Giusy Ferreri 1,80 1,87

Mahmood E Blanco – Elisa 1,65 2,05

Massimo Ranieri – Irama 2,85 1,35

Noemi – Michele Bravi 1,65 2,05

Sangiovanni – Achille Lauro 1,55 2,25

Quote San Remo 3 Febbraio: Tananai peggio di Ana Mena per l’ultimo posto, risale Iva Zanicchi

Ultimo Classificato Festival Sanremo 2022

Tananai 2,25

Ana Mena 2,50

Yuman 5,50

Le Vibrazioni 7,50

Giusy Ferreri 7,50

Iva Zanicchi 7,50

Matteo Romano 15

Highsnob E Hu 15

Aka 7even 15

Michele Bravi 15

Giovanni Truppi 33

Rkomi 33

Noemi 50

Fabrizio Moro 50

Achille Lauro 50

Irama 66

Massimo Ranieri 66

Diton E Rettore 66

Sangiovanni 66

Gianni Morandi 75

Emma 75

Dargen D Amico 100

La Rappresentante D 125

Elisa 150

Mahmood E Blanco 150

