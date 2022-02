Scommesse San Remo 2022: i veterani Gianni Morandi e Massimo Ranieri si prendono il Festival

Quote San Remo 4 Febbraio, ci avviciniamo alla finale con Mahmood e Blanco sempre favoriti davanti ad Elisa ma il telefoto spinge anche Gianni Morandi. I veterani del Festival rubano la scena visto che c’è anche Massimo Ranieri tra i favoriti per il premio della critica.

Quote San Remo 4 Febbraio: il telefoto premia Gianni Morandi ma i favoriti rimangono Mahmood e Blanco su Elisa

Il televoto irrompe nella classifica parziale del Festival di Sanremo e lancia sul podio Gianni Morandi, alle spalle della coppia Mahmood/Blanco ed Elisa. Crolla la quota per la vittoria dell’eterno ragazzo di Monghidoro: alla vigilia della kermesse era lontano a 20 sulla lavagna dei bookmakers, ora dimezza @10 volte la posta.

Exploit anche per Irama, quarto nella classifica parziale e ora sul podio dei bookmaker @7, dietro ai “Brividi” di Mahmood e Blanco – che passano da 2 a @1,45, e ad Elisa, che sale da 2,40 a @3,35.

Il pubblico lancia nella Top 5 anche Sangiovanni – il successo finale ora vale @10 (ieri era a 18) – ma non premia La Rappresentante di Lista, che scivola al nono posto della classifica parziale: la vittoria della band siciliana raddoppia da 7,50 a @15. Poche chance anche per Emma e Dargen d’Amico, entrambi @18 volte la scommessa, con Fabrizio Moro e Massimo Ranieri @25, davanti a Michele Bravi @35.

Delusione per Achille Lauro, solo 14esimo: tra i favoriti della vigilia a 10 volte la scommessa, giorno dopo giorno ha visto svanire le chance di vittoria, che ora vale @45. Stessa quota anche per Ditonellapiaga e Rettore, per Aka7even e per Noemi, con Rkomi @55. Si allontana da 45 a @75 il successo di Giovanni Truppi, che però per i bookmaker si consolerà con il Premio della critica.

Finito in fondo alla classifica parziale, Tananai domina le quote sull’ultimo classificato @1,60, davanti ad Ana Mena @2,85 e a Yuman @5 volte la posta. Si sale @7 per Giusy Ferreri, Iva Zanicchi e Le Vibrazioni, poi Highsnob e Hu @8.

Quote San Remo 4 Febbraio: Premio della Critica, sale Massimo Ranieri primo avversario di Giovanni Truppi

Il premio della critica della 72esima edizione del Festival finirà a un cantautore napoletano: ne sono convinti i bookmaker che scommettono su Giovanni Truppi, che ha già conquistato il Premio Lunezia e il premio del MEI come miglior artista indipendente grazie al brano “Tuo padre, mia madre Lucia”. Il premio della critica vola basso @2,25 su Sisal, ma la leggenda Massimo Ranieri, in gara con “Lettera al di là del mare”, insegue @3,50.

Stessa quota anche per Elisa, con La Rappresentante di Lista e la coppia formata da Mahmood e Blanco @6 volte la scommessa. Si sale @9 per due sorprese, Dargen D’Amico e l’inedito duo Ditonellapiaga-Rettore. Doppia cifra per Gianni Morandi, @12 con la canzone scritta da Lorenzo Jovanotti.

In quota @20 Iva Zanicchi e Michele Bravi, poi Emma @25 8stessa quota anche per Achille Lauro. Poche chance per Fabrizio Moro, Matteo Romano, Noemi, Rkomi e Yuman, tutti @33, con Le Vibrazioni @50. Si sale @66 per Irama e Sangiovanni. Chiudono il tabellone Aka7even, Ana Mena, Giusy Ferreri, Highsnob e Hu e Tananai, tutti @100.

Tutte le quote sul Festival della musica italiana

Vediamo gli aggiornamenti di tutte le principali quote di SNAI sul Festival.

Vincente Festival Di Sanremo 2022

Mahmood E Blanco 1,50

Elisa 4,50

Irama 8,00

Sangiovanni 10

Gianni Morandi 10

Emma 20

La Rappresentante D 25

Dargen D Amico 33

Massimo Ranieri 33

Fabrizio Moro 33

Michele Bravi 40

Aka 7even 40

Achille Lauro 50

Diton E Rettore 50

Rkomi 75

Noemi 75

Iva Zanicchi 100

Giovanni Truppi 100

Le Vibrazioni 100

Matteo Romano 100

Highsnob E Hu 100

Giusy Ferreri 100

Ana Mena 150

Yuman 150

Tananai 200

Premio Della Critica Festival Sanremo 2022

Giovanni Truppi 2,00

Massimo Ranieri 3,50

Elisa 4,50

Mahmood E Blanco 5,50

La Rappresentante D 7,50

Diton E Rettore 15

Dargen D Amico 15

Gianni Morandi 15

Iva Zanicchi 25

Michele Bravi 25

Fabrizio Moro 33

Achille Lauro 33

Emma 33

Irama 33

Noemi 50

Sangiovanni 50

Le Vibrazioni 50

Matteo Romano 50

Rkomi 50

Yuman 75

Tananai 100

Giusy Ferreri 100

Ana Mena 100

Highsnob E Hu 100

Aka 7even 100

Quote sui piazzamenti San Remo 2022

Piazzato Podio Festival Di Sanremo 2022

Achille Lauro Piazzato Sul Podio S/N 15 1,00

Aka 7even Piazzato Sul Podio S/N 15 1,00

Ana Mena Piazzato Sul Podio S/N 50 1,00

Dargen D Amico Piazzato Sul Podio S/N 7,50 1,00

Diton E Rettore Piazzato Sul Podio S/N 15 1,00

Elisa Piazzato Sul Podio S/N 1,15 1,00

Emma Piazzato Sul Podio S/N 5,50 1,00

Fabrizio Moro Piazzato Sul Podio S/N 7,50 1,00

Gianni Morandi Piazzato Sul Podio S/N 2,25 1,00

Giovanni Truppi Piazzato Sul Podio S/N 33 1,00

Giusy Ferreri Piazzato Sul Podio S/N 33 1,00

Highsnob E Hu Piazzato Sul Podio S/N 33 1,00

Irama Piazzato Sul Podio S/N 2,00 1,00

Iva Zanicchi Piazzato Sul Podio S/N 33 1,00

La Rappresentante D Piazzato Sul Podio S/N 6,50 1,00

Le Vibrazioni Piazzato Sul Podio S/N 33 1,00

Mahmood E Blanco Piazzato Sul Podio S/N 1,05 1,00

Massimo Ranieri Piazzato Sul Podio S/N 7,50 1,00

Matteo Romano Piazzato Sul Podio S/N 33 1,00

Michele Bravi Piazzato Sul Podio S/N 12 1,00

Noemi Piazzato Sul Podio S/N 20 1,00

Rkomi Piazzato Sul Podio S/N 20 1,00

Sangiovanni Piazzato Sul Podio S/N 2,25 1,00

Tananai Piazzato Sul Podio S/N 75 1,00

Yuman Piazzato Sul Podio S/N 50 1,00

Tananai ultimo secondo i bookmakers

Ultimo Classificato Festival Sanremo 2022

Tananai 1,50

Ana Mena 3,50

Le Vibrazioni 7,50

Yuman 7,50

Giusy Ferreri 7,50

Iva Zanicchi 7,50

Highsnob E Hu 15

Giovanni Truppi 20

Matteo Romano 20

Rkomi 20

Aka 7even 33

Diton E Rettore 33

Noemi 33

Achille Lauro 33

Fabrizio Moro 50

Michele Bravi 50

Massimo Ranieri 66

Emma 75

La Rappresentante D 75

Dargen D Amico 75

Sangiovanni 100

Gianni Morandi 100

Irama 125

Elisa 150

Mahmood E Blanco 200

Le Scommesse su San Remo le trovi in esclusiva nel VIP BETTING MANIAC con le analisi e le giocate del nostro specialista MORFEO.