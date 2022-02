Scommesse San Remo: Mahmood e Blanco vincono il Festival e prenotano l’Eurovision

Risultati San Remo 2022, Mahmood e Blanco confermano i pronostici che alla vigilia li vedevano favoritissimi @1.45 per la vittoria del Festival che è arrivata e ora la coppia è favorita anche per il prossimo Eurovision Song Contest che si disputerà in Italia. Una doppietta azzurra con Mahmood e Blanco dopo i Maneskin paga @4.

Risultati San Remo 2022: vincono Mahmood e Blanco favoriti anche per l’Eurovision

Il trionfo annunciato al Festival di Sanremo (erano i favoriti della vigilia @1,45 su Snai) lancia Mahmood e Blanco verso la vittoria dell’Eurovision Song Contest, in programma a maggio a Torino: «Siamo felicissimi di partecipare e di rappresentare l’Italia, ma non sappiamo ancora se cambieremo “Brividi” in inglese», hanno detto a caldo dopo la premiazione.

La doppietta era già riuscita lo scorso anno ai Maneskin e per i bookmaker ci sarà il bis anche nel 2022: secondo gli analisti Snai, l’Italia è favorita @4 volte la scommessa, davanti ad Australia, Svezia e Grecia (tutte @10).

Si sale @12 per la Polonia, con la Russia @15 e Francia e Germania @20, davanti a Norvegia e Armenia (@25). Poche chance per Ucraina, Svizzera, Regno Unito e Azerbaijan (@33), con Spagna, Belgio, Paesi Bassi e Cipro @40 volte la posta.

Eurovision 2022

Italia 4,00

Australia 10

Svezia 10

Grecia 10

Polonia 12

Russia 15

Germania 20

Francia 20

Armenia 25

Norvegia 25

Ucraina 33

Regno Unito 33

Azerbaijan 33

Svizzera 33

Spagna 40

Belgio 40

Paesi Bassi 40

Cipro 40

Lituania 50

Finlandia 50

Portogallo 50

Serbia 50

Danimarca 50

Israele 75

Croazia 75

Islanda 75

Slovenia 75

Lettonia 75

Estonia 75

Irlanda 75

Austria 75

San Marino 100

Moldavia 100

Romania 100

Repubblica Ceca 100

Malta 150

Georgia 150

Albania 150

Macedonia Nord 150

Montenegro 150

Bulgaria 250

Ottimi numeri di Share. Per i bookmakers anche nel 2023 presenterà Amadeus

A pochi giorni dalla finalissima del Festival di Sanremo, il risultato senza precedenti della quarta serata (60,5% di share, il migliore di questa edizione) lancia Amadeus verso la conferma nel 2023. «È ovvio che ci ho pensato: sarebbe una cosa nuova, quattro festival consecutivi.

Siamo concentrati su questa edizione, ma non nego la soddisfazione straordinaria», ha detto qualche giorno fa il direttore di RaiUno, Stefano Coletta. I bookmaker intanto hanno già deciso: l’Amadeus quater si farà. Ne sono convinti gli analisti Snai, che offrono @2,50 la quarta edizione del Festival affidata al conduttore.

