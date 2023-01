Pronostico Festival Sanremo 2023: Marco Mengoni è il favorito per la vittoria

Dal 7 al 11 febbraio 2023 è in programma il Festival di Sanremo, la kermesse canora più importante ed attesa in Italia. Anche per questa edizione sarà sempre il teatro Ariston ad accogliere il pubblico e i cantanti in gara, mentre il padrone di casa sarà ancora una volta il conduttore Amadeus. Andiamo a scoprire chi sono i favoriti per la vittoria dai bookmaker e i nostri pronostici.

L’edizione del Festival di Sanremo 2023

Saranno 28 i cantanti in gara dal 7 al 11 febbraio per la 73° edizione del Festival di Sanremo 2023. 22 cantanti sono stati selezionati dalla giuria di Sanremo, mentre 6 arrivano dalla categoria giovani.

Un mix di cantanti per tutti i gusti, ma più stagionati Anna Oxa e i Cugini di Campagna, per passare al ritorno in gara di Giorgia e Marco Mengoni, alle riconferme di Elodie, Ultimo, Madame e ai nuovi giocani passati dalla selezione di Sanremo.

Tutti i cantanti in gara con le rispettive canzoni

Anna Oxa – Sali

Ariete – Mare di guai

Articolo 31 – Un bel viaggio

Colapesce Dimartino – Splash

Colla Zio – Non mi va

Coma_Cose – L’addio

Cugini Di Campagna – Lettera 22

Elodie – Due

Gianluca Grignani – Quando ti manca il fiato

Gianmaria – Mostro

Giorgia – Parole dette male

LDA – Se poi domani

Lazza – Cenere

Leo Gassman – Terzo cuore

Levante – Vivo

Madame – Il bene nel male

Mara Sattei – Duemilaminuti

Marco Mengoni – Due vite

Modà – Lasciami

Mr.Rain – Supereroi

Olly – Polvere

Paola & Chiara – Furore

Rosa Chemical – Made in Italy

Sethu – Cause perse

Shari – Egoista

Tananai – Tango

Ultimo – Alba

Will – Stupido

Le quote sui possibili vincitori

Secondo le quote offerte da Sisal, il grande favorito per la vittoria della 73° edizione del Festival di Sanremo è il cantante Marco Mengoni, al ritorno a Sanremo dopo la vittoria di 10 anni fa con la canzone “l‘Essenziale“, torna in gara con il testo “Due Vite”, bancato vincente a quota 3.50.

A contendere la vittoria a Mengoni, il titorno a Sanremo di Giorgia, giocata vincete a quota 4, stessa quota offerta per il successo di Ultimo. Seguono a quota 7.70 il giovane Lazza, a quota 12 si paga il successo di Elodie e quello di Madame, mentre a quota 16 quello del duo Colapesce-Dimartino.

Il nostro pronostico

Marco Mengoni è sicuramente il grande favorito per la vittoria, ma a volte i grandi favoriti non riescono poi a vincere Sanremo. Attenzione a Madame, Lazza e Mara Sattei, che possono essere le reali sorprese di questa 73° edizione del Festival di Sanremo.

