Pronostici X-Factor 16 ottobre 2023. Facciamo un veloce aggiornamento per quanto riguarda il talent show in onda su Sky e TV8. Da segnalare Ambra che apriva in modo unanime da ultima nelle lavagne scommesse sul giudice vincente, ma dopo le prime puntate ha fatto ricredere analisti e bookmakers che ora la mettono in testa.

Pronostici X-Factor 16 ottobre 2023: Ribaltone Ambra!

Da ultima a prima, le puntate del talent show musicale di Sky hanno cambiato l’opinione di analisti e bookmakers su chi sarà il giudice vincitore di questa edizione di X-Factor 2023. Sia prima dell’inizio della trasmissione che dopo la prima puntata, la certezza era una sola, Ambra Angiolini ultima nelle quote, seppur molto vicine tra loro.

In ogni caso Ambra era sempre data in fondo, ma nelle ultime settimane, puntata dopo puntata, è riuscita a convincere gli analisti (se non il pubblico) con le sue scelte, cambiando la situazione che ora la vede favorita @2.80, con una quota che inoltre non si era mai vista così bassa. Riprende terreno Morgan @3 mentre Fedez è stabile @3.75. Si stacca invece dal gruppo Dargen D’Amico che al momento sembra quello escluso dalla lotta per la vittoria finale, con una quota @5 volte la posta.

Pronostici X-Factor 16 ottobre 2023: Angelica Bove rimane in testa

La prima puntata ci aveva regalato la bella interpretazione di Angelica Bove che era subito schizzata come favorita dalle quote antepost sui concorrenti, e ci è rimasta visto che al momento si gioca @3.00 volte la posta, con i Sickteens primi avversari @4.75 e Nicolò Selmi @5.75.

In seconda fascia troviamo Fabrizio Longobardi @7.00 seguito da un trio di concorrenti @8.00 di quota: Manifesto, Mario Tomba e Anna Castiglia. Bocciata Asia Leva che dopo la prima puntata sembrava la principale avversaria di Bove @4.75, ma ora si gioca @21.00.

Anche qui (come per il GF) le Donne sembrano avere una marcia in più, favorite come Categoria vincente sugli Uomini @2.75 mentre i Gruppi sono più attardati @3.50.

