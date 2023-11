La grande favorita per i bookmaker, per la vittoria finale del Grande Fratello 2023-2024 è l’attrice Beatrice Luzzi, odiata nella casa, ma amata dal pubblico televisivo. Chi vincerà il Grande Fratello 2023-2024? per i bookmaker vincerà Beatrice Luzzi.

Chi vincerà il Grande Fratello 2023-2024?

Il Grande Fratello 2023-2024, in onda su Canale 5 e condotto da Alfonso Signorini, con la partecipazione di Cesara Bonamici è ormai giunto a metà del suo percorso e tanti nuovi concorrenti sono entrati ed usciti dalla casa più spiata d’Italia.

Andando ad analizzare le quote offerte dai bookmaker, per il/la possibile vincitore/vincitrice di questa nuova edizione, scopriamo che la favorita per la vittoria, è l’attrice Beatrice Luzzi, offerta vincente a quota 1.80 sia su Sisal che su Goldbet.

Possibili Outsider per il successo, Vittorio Menozzi e Giuseppe Garibaldi

I maggiori antagonisti alla vittoria di Beatrice Luzzi, secondo il tabellone quote dei principali bookmaker italiani, troviamo appaiati a quota 7, il modello di 23 anni, originario di Parma, Vittorio Menozzi e il collaboratore scolastico, Giuseppe Garibaldi.

Gli altri concorrenti in gioco

A quota 15 troviamo appaiati, Grecia Colmenares, Letizia Petris e Paolo Masella, a quota 17, Anita Olivieri e il marciatore altoatesino Alex Shhwazer.

A quota 23 viene pagato il successo di Angelica Baraldi, a quota 26 quello di Rosy Chin e della cantante Fiordaliso, mentre chiudono il tabellone a quota 41, Ciro Petrone e Massimo Vallese.