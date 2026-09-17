Pronostici Grande Fratello VIP 2026: le quote sui favoriti e sullo share della nuova stagione del reality show

Pronostici GF Vip 2026
Pronostici Vincenti sui Reality
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17 Settembre 2026

In Italia continua il popolare reality show del Grande Fratello VIP che è pronto per l’edizione 2026. Dopo aver visto le quote di X-Factor, questa volta passiamo da un talent ad un reality televisivo, con info e quote per i Pronostici GF Vip 2026.

Pronostici GF Vip 2026: chi sono i protagonisti della nuova edizione?

La porta rossa del Grande Fratello VIP, si è già aperta accogliendo i primi quattro inquilini. La nona edizione del reality show Mediaset, però, partirà ufficialmente domani sera e, anche quest’anno, avrà come protagonisti exgieffini e nuovi volti pronti a mettersi alla prova. 

Si accende la sfida tra veterani e new entry: favorita per la vittoria una paladina dell’edizione 2010, Guendalina Tavassi, offerta a 3,50 su Sisal. A insidiare il suo possibile primato, il ballerino Andreas Müller (5,00) e Giulia Provvedi (6,00), del duo “Le Donatella”, anche lei volto già noto al pubblico del reality.

Tra i grandi ritorni spiccano anche quelli di Jonathan Kashanian e Alex Belli, appaiati in quota 7,50. Per Jonathan si tratta di un ritorno nella Casa a oltre vent’anni dalla vittoria del 2004, mentre Belli si prepara a rimettersi in gioco dopo l’esperienza nell’edizione del 2021 che lo ha incoronato come uno dei protagonisti. 

Ma attenzione: a 9,00 si fanno largo altri due nomi che non hanno certo bisogno di presentazioni, Valeria Marini e Marina La Rosa. Per quest’ultima il ritorno nella Casa ha un sapore speciale: 26 anni dopo essere stata tra le protagoniste della prima storica edizione del Grande Fratello, torna dove tutto è iniziato. E se le quote sembrano premiare soprattutto i volti che conoscono già le dinamiche della Casa, le nuove leve sono pronte a giocarsi le proprie carte.

Tra gli esordienti, a quota 20,00 troviamo la ballerina Megan Ria, protagonista dell’ultimo tour di Elodie, Alessandro Roncaccia, volto seguitissimo di “Italian Shore”, Simone Annichiarico, conduttore e figlio di Walter Chiari, e Michelle Masullo, dj e pupilla di Jo Squillo. Più indietro, Moreno Morello, volto celebre di Striscia la notizia, e Federica Morello, influencer e modella conosciuta dal pubblico per la partecipazione a Ciao Darwin. I due in comune non hanno solo il cognome, ma anche il destino di outsider di questa edizione: per entrambi la vittoria pagherebbe 25 volte la posta.

TUTTI I CONCORRENTI GF VIP 2026

  • Alex Belli, attore, modello e fotografo;
  • Guendalina Tavassi, content creator e personaggio televisivo;
  • Jonathan Kashanian, showman e opinionista;
  • Alessandro Roncaccia, modello e imprenditore;
  • Federica Morello, imprenditrice e content creator;
  • Carmen Di Pietro, showgirl e attrice;
  • Moreno Morello, inviato televisivo;
  • Michelle Masullo, DJ e modella;
  • Simone Annichiarico, conduttore, scrittore e musicista;
  • Marina La Rosa, attrice e conduttrice radiofonica;
  • Megan Ria, ballerina;
  • Giacomo Gallani, modello;
  • Andreas Müller, ballerino e coreografo;
  • Valeria Marini, showgirl, conduttrice e attrice;
  • Giancarlo Danto, ballerino e performer;
  • Piera Meloni, content creator e conduttrice radiofonica;
  • Alessandro Varsi, personaggio televisivo e imprenditore;
  • Giulia Provvedi, cantante e personaggio televisivo.
Pronostici GF Vip 2026

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Ascolti: le quote sullo Share del Grande Fratello VIP

Come andranno gli ascolti? Nel pronostico degli esperti Sisal, è data a 1,82 la possibilità che Ilary Blasi superi il 18.9% di share, più di quanto ottenuto con il suo ritorno alla conduzione nel marzo del ‘26.

La programmazione comunicata per la fase iniziale prevede altri tre appuntamenti ravvicinati: sabato 19 settembre, lunedì 21 settembre e venerdì 25 settembre. Una partenza serrata, costruita per presentare rapidamente i concorrenti, mettere in moto le prime dinamiche e accompagnare il pubblico nella formazione degli equilibri interni alla Casa.

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