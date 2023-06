Quote X-Factor 2023. Sono stati annunciati i giudici della prossima edizione (la 17°) del famoso talent show in onda su Sky. Morgan, recordman di vittorie nel format (5) e che torna a distanza di 9 anni, è il favorito dalle quote su Dargen D’Amico e Fedez. Poco più indietro Ambra Angiolini.

Quote X-Factor 2023: i giudici

In rampa di lancio X-Factor 2023, lo show Sky Original prodotto da Fremantle, in arrivo a settembre su Sky. Sono stati annunciati i prossimi giudici, e ci sono ben 3 conferme ed 1 ritorno, quindi non ci sarà nessun “rookie” al bancone dei giudici più noto d’Italia. Conferme anche alla conduzione dove torna Francesca Michielin, dopo il debutto assoluto, e positivo, nelle vesti di host lo scorso anno.

Ma chi sono i 3 giudici confermati. Iniziamo col dire che non ci sarà il giudice vincitore dello scorso anno, Rkomi, quindi nessun campione in carica. Ci sarà invece Fedez che ormai è un veterano di questo show.

Presente anche un altro rapper, Dargen D’Amico, che è al suo secondo anno dopo il debutto nella 16° edizione di X-Factor. Infine conferma anche per Ambra Angiolini, impegnata in radio e reduce dal Concerto del Primo Maggio con nuovo record di ascolti.

Il grande ritorno di cui si parla tanto è però quello di Morgan che torna nello show a distanza di 9 anni, e per tutti sarà il grande protagonista e anche favorito annunciato. Il cantautore, tra il 2008 e il 2014 ha partecipato a sette edizioni dello show vincendone ben cinque: un primato assoluto. Già lo scorso anno Morgan era tornato sul palco dello show per due apprezzatissime performance live, con Altrove e La crisi dei Bluvertigo.

betting online 1 Bonus Benvenuto: fino a €550

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi subito €1250 in Fun Bonus + fino a €50 sul primo deposito + fino a €50 per 5 settimane sulle scommesse perdenti. 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Bonus Benvenuto: fino a €250

Bullibet ti dà il benvenuto con un bonus sulla prima scommessa del 50% fino ad un massimo di 250 euro. 4.8 Visita il sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: fino a €25

Il bonus benvenuto di Starcasinò Bet è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi subito un bonus del 50% fino ad un massimo di €25 + 1 mese DAZN 5.0 Visita il Sito Recensione

Quote X-Factor 2023: Morgan è il favorito

Le quote danno proprio l’impatto del ritorno di Morgan come favorito per la vittoria di questa edizione di X-Factor. Morgan manca da tempo, ma è un giudice navigato, conosce bene il format, e la musica, e il suo carisma e il suo personaggio gli danno sempre un quid in più, quindi siamo d’accordo a vederlo come favorito al via, sempre che il suo temperamento non sfoghi in un esagerazione che gli si potrebbe ritorcere contro. Lo scopriremo dopo le prime puntate, e noi ci aggiorneremo con i prossimo articoli di approfondimento sugli show televisivi, e in particolare X-Factor che seguiremo da vicino.

QUOTE X-FACTOR 2023

Scommesse Spettacolo, Costume e Società

Su Eurobet è presente un interessante e variegato palinsesto di scommesse su programmi, politica, costume e società. In questo momento, per esempio, oltre ad X-Factor, si può scommettere sul BBC Personalità of the Year e ci sono davvero tante possibilità di scommesse sul Premio Nobel.

In Italia è possibile scommettere su chi vincerà il prossimo Premio Strega, importante premio per la letteratura che vede Rosella Postorino favorita @1.75 su Ada Dadamo e Maria Grazia Caladrone, entrambe @2.50. Staccato l’unico uomo in gara, Andrea Canobbio @9.00, chiude la lavagna Romana Petri @13.00 volte la posta.

Interessante anche la lavagna di scommesse sul Cinema con la scelta del prossimo James Bond. Aaron Taylor Johnson è favorito su James Norton ed Henry Cavill. Più staccato Tom Hardy ma la scommessa si basa sul fatto che ci sarà una scelta entro fine mese (30 giugno 2023), cosa che probabilmente non accadrà.

Molto ampia anche la sezione POLITICA. In Italia non è possibile scommettere sulle elezioni interne nel nostro paese, ma le principali elezioni degli altri paesi nel mondo sono tutte presenti, ad iniziare ovviamente da quelle americane di cui abbiamo parlato anche nel dettaglio, ma ci sono anche le prossime elezioni politiche inglesi, spagnole, australiane, irlandesi e tante altre.

Da sempre sono un grande appassionato di sport, soprattutto di quelli americani come il basket NBA, Hockey e Football Americano, oltre che di calcio.