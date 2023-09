Pronostici X-Factor Quote 1a puntata. Dopo l’esordio del talent show televisivo, si delineano anche i possibili favoriti tra i singoli partecipanti. Intanto Morgan perde un pò rispetto a Dargen D’Amico e Fedez. Sempre indietro Ambra.

Pronostici X-Factor Quote 1a puntata: Angelica Bove favorita

Siamo solo all’inizio, ma dopo l’esordio del talent show di Sky, X-Factor 2023 abbiamo le prime quote sui possibili vincitori tra i partecipanti, e non solo tra giudici di cui abbiamo già parlato (e più tardi vedremo qualche piccola variazione anche li).

Tornando ai singoli partecipanti, una cantante spicca su tutti, Angelica Bove @3.75, al comando delle prime quote per la vittoria finale, e soggette come al solito a grandi rivoluzioni da qui alle prossime settimane. Tutto è in bilico e la vediamo anche dietro dove è molto vicino Asia Leva @4.50 poi abbiamo una sfilza di cantanti @5 volte la posta: Astromare, Matteo Pierotti, Pasquale Arpaia, Sora Sorrenti e Stunt Pilots.

Le donne sembrano dominare le preferenze degli analisti e infatti anche l’opzione che a vincere sia una Donna è la favorita @2.10 mentre un Uomo si gioca @2.50. Più indietro la vittoria di un Gruppo @3.25.

Proprio un Gruppo potrebbe essere il primo eliminato dallo show secondo le quota @2.25, poi c’è l’eliminazione di un Uomo @2.50. Un eliminazione subito di una Donna è invece l’opzione più difficile @3.

Chi è Angelica Bove?

Angelica Bove sale sul palco di X Factor 2023 e subito cattura l’attenzione dei giudici, in particolare Ambra Angiolini che si commuove con le lacrime agli occhi per l’interpretazione di “La Notte” di Arisa. L’interpretazione ha convito anche Dargen D’Amico: “Mi piacerebbe averti nel mio team”. Insomma, buona la prima, e un ottimo biglietto da visita per provare a vincere questa edizione.

Angelica Bove è una classe 2003 e sul palco di X Factor, ha spiegato di aver iniziato a cantare nella vasca da bagno e di non aver mai preso lezioni di canto. La sua voce, però, ha colpito tutti, per profondità e intensità. Così come la sua emozionante storia.

La notte di Arisa cantata da Angelica Bove, infatti, sembra essere una dolcissima dedica ai genitori scomparsi prima che la giovane compisse 20 anni. Ecco la sua prova:

Pronostici X-Factor Quote 1a puntata: Morgan perde terreno tra i giudici

Perde un pò di terreno Morgan @3.50 per la vittoria di questa edizione di X-Factor, per quello che è già il record man di vittorie da giudice in questo talent show. Ovviamente i cambiamenti di quote in questo senso sono pochi rispetto allo scorso articolo, anche perché senza la formazione delle squadre è difficile fare valutazioni.

Sono comunque Dargen D’Amico e Fedez a staccare tutti in quota @3.25 mentre l’altra conferma arriva da Ambra Angiolini che continua a chiudere questa lavagna di scommesse @4 volte la posta.

Quote X-Factor dopo la prima puntata d’esordio

Ecco le prime quote sul vincitore di questa edizione di X-Factor.

