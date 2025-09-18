Torniamo in campo con la 3° settimana della regular season di Football Americano al via giovedì 18 settembre col Thursday Night Buffalo Bills-Miami Dolphins. Il grosso delle partite si gioca come sempre domenica col Sunday Night NY Giants-Kansas City Chiefs mentre al lunedì si chiuderà col Monday Night tra Baltimore Ravens-Detroit Lions, vero big match di questa settimana. Pronostici NFL Week 3.
I big match più interessanti della week 3 di Football Americano
Vediamo le analisi dei big match più interessanti e dei prime time della Week 3 di Football Americano NFL in campo dal 18 al 22 settembre.
Thursday Night Football: analisi Buffalo Bills-Miami Dolphins
La week 3 inizia col TNF che è una sfida divisionale, con i Buffalo Bills (2-0) che hanno vinto 6 sfide di fila contro i rivali di AFC East. Josh Allen ha un record di 12-2 contro Miami nella stagione regolare, la sua migliore percentuale di vittorie contro qualsiasi avversario affrontato almeno cinque volte. I Bills hanno guadagnato 450 yard a partita, il massimo della lega, e sono secondi per punti segnati in attacco con 35,5 punti a partita. Dopo una classica vittoria in rimonta per 41-40 su Baltimora, hanno travolto i New York Jets per 30-10. Non solo lanci con Allen, i Bills sono diventati pericolosi a terra grazie a James Cook; il running back è quarto nella NFL con 176 yard corse e in testa alla classifica con tre touchdown (Cook ha segnato un touchdown su corsa in sei partite consecutive a partire dall’anno scorso, a una dal record di squadra di O.J. Simpson). Il defensive tackle dei Bills Ed Oliver (caviglia) e il linebacker Matt Milano (pettorale) non si sono allenati né lunedì né martedì. Il linebacker Shaq Thompson (bicipite femorale, mano) e i defensive back Cam Lewis (spalla) e Taron Johnson (quadricipite) sono stati limitati.
I Miami Dolphins (0-2), ancora senza vittorie, hanno un record di 1-6 contro i Bills sotto la guida di coach Mike McDaniel, la cui panchina si sta facendo sempre più calda dopo un inizio di stagione 2025 piuttosto negativo. La franchigia non vince una partita a Buffalo dal 2016, un altra era geologica per la NFL, non c’era ancora McDaniel sulla panchina di Miami e nemmeno Allen alla guida dei Bills. La difesa di Miami si classifica quasi in fondo alla classifica in termini di yard medie (375,5) e punti concessi (33,0). Dopo la schiacciante sconfitta per 33-8 contro gli Indianapolis Colts nella partita d’esordio, i Dolphins hanno giocato meglio nella seconda settimana. Tua Tagovailoa ha completato 26 passaggi su 32 per 315 yard e due touchdown, guidando Miami fuori da uno svantaggio di 12-0 e portandosi in vantaggio per 27-23. Ma ha lanciato un costoso intercetto nel quarto quarto che ha permesso ai Patriots di vincere 33-27. Per i Dolphins, otto giocatori sono stati limitati martedì, tra cui Waddle (spalla), il tight end Darren Waller (anca) e il running back Jaylen Wright (ginocchio). Anche il centro titolare Aaron Brewer sta lottando con un infortunio all’anca, ma McDaniel ha detto di essere fiducioso che Brewer giocherà. Il cornerback Storm Duck (caviglia) e la safety Ifeatu Melifonwu (polpaccio) non si sono allenati questa settimana.
Sunday Night Football: analisi Night NY Giants-Kansas City Chiefs
Il match di domenica notte si gioca nella Grande Mela, al MetLife Stadium con i NY Giants (0-2) non si sono ancora sbloccati, anche se la settimana scorsa hanno dato del filo da torcere ai Cowboys, in una partita divertente e spettacolare persa però ai supplementari per 37-40 dai G-Men. Russell Wilson ha lanciato per 450 yard, tre touchdown e un intercetto una settimana dopo essere stato criticato per un debutto deludente con il club nella sconfitta per 21-6 contro i Washington Commanders. I Giants erano in trasferta in entrambe le partite e questa è la prima a NY dell’anno. I Giants sono a pari merito al 27° posto nella difesa punti (30,5 punti a partita) e ultimi in difesa totale (455,0 yard a partita). Il tackle sinistro di spicco dei New York, Andrew Thomas, potrebbe fare il suo debutto stagionale. Il defensive lineman Chauncey Golston (caviglia) e i linebacker Demetrius Flannigan-Fowles (polpaccio) e Darius Muasau (commozione cerebrale, occhio) sono rimasti fuori mercoledì.
Anche i Kansas City Chiefs (0-2) hanno iniziato al stagione con due sconfitte, non era mai successo a Patrick Mahomes in otto stagioni come quarterback titolare della NFL (i Chiefs hanno iniziato la stagione con sconfitte consecutive per la prima volta dal 2014, quando Mahomes era quarterback matricola alla Texas Tech). Andare sullo 0-3 sarebbe problematico, i Texans del 2018 sono l’unica squadra in questo secolo ad aver perso le prime tre partite e a essersi ripresa per raggiungere i playoff. Le due sconfitte dei Chiefs sono arrivate contro due squadre imbattute. Kansas City ha perso 27-21 contro i Los Angeles Chargers a Brazil il 5 settembre, poi è stata sconfitta 20-17 contro Philadelphia in trasferta domenica scorsa nella rivincita del Super Bowl della scorsa stagione, vinta sempre dagli Eagles. Il ricevitore dei Kansas City Xavier Worthy (lussazione della spalla) ha giocato solo in allenamento mercoledì. Ha saltato la partita contro gli Eagles. Mahomes (polso destro) ha giocato a pieno ritmo, mentre il defensive end Mike Danna (quadricipite) e il cornerback Kristian Fulton (caviglia) hanno saltato la sessione di mercoledì. I Giants hanno vinto 11 dei 15 incontri tra le due squadre, ma i Chiefs hanno prevalso in due degli ultimi tre.
Monday Night Football: analisi del big match Baltimore Ravens-Detroit Lions
La settimana si chiude con un solo Monday Night, che è anche il big match della week 3 con due squadre che hanno iniziato la stagione con un record di 1-1. I Baltimore Ravens (1-1) dopo la pirotecnica sconfitta a Buffalo per 40-41, si sono ripresi la settimana scorsa massacrando i Browns in casa per 41-17, con due TD concessi solo nel finale quando i giochi erano ormai fatti. In quella partita Lamar Jackson è stato quasi perfetto con 225 yard su lancio e 4 TD pass a fronte di 0 intercetti. Baltimore ha corso pochissimo per i suoi standard, con lo stesso Jackson fermo a 13 yard su corsa in 2 portate, mentre Derrick Henry è stato il migliore, ma con sole 23 rushing yard in 11 corse mentre in ricezione sono stati Zack Flowers con 75 yard in 7 ricezioni, DeAndre Hopkins con ben 64 yard in 2 sole ricezioni (long da 41y) e anche Devontez Walker che ha fatto solo 2 ricezioni per 26 yard, ma entrambe chiuse in touchdown.
I Detroit Lions (1-1) hanno avuto lo stesso percorso dei Ravens, battuti all’esordio a Green Bay per 13-27, si sono prontamente rifatti col 52-21 in casa contro i Bears, partita in cui l’attacco ha macinato 334 yard su lancio con 23/28 nei passaggi, 5 TD pass e 0 intercetti con Jared Goff, ma ha anche corso molto, in particolare con Jahmyr Gibbs (12 portate, 94 rushing yard) e David Montgomery (11 portate, 57 yard), entrambi anche a segno, mentre in ricezione il target migliore per Goff è stato un Amon-Ra St. Brown da 115 yard e ben 3 TD in 9 ricezioni, ma è stato determinante anche Jameson Williams che in sole 2 ricezioni ha chiuso 108 yard e 1 TD (64y di long). Baltimore ha sempre vinto in 5 precedenti contro Detroit, con anche un 4-1 ATS nelle scommesse.
Pronostici NFL Week 3: i nostri consigli
Vediamo i consigli sugli spread per tutte le partite della Week 3 di NFL. Sono solo primi consigli, per tutti i dettagli e le giocate ufficiali vi rimandiamo come sempre al canale TELEGRAM VIP di BETTING MANIAC (trovate tutti i link di riferimento in fondo a questo articolo), ma è comunque una buona base da cui partire per capire come la pensiamo.
Bills-Dolphins: 1 -11.5
Vikings-Bengals: 1 -3.0
Browns-Packers: 1 +7.5
Titans-Colts: 2 -3.5
Commanders-Raiders: 2 +3.5
Patriots-Steelers: 2 -1.5
Panthers-Falcons: 2 -5.5
Jaguars-Texans: 1 -0.5
Eagles-Rams: 1 -3.5
Buccaneers-Jets: 1 -6.5
Seahawks-Saints: 2 +7.5
Chargers-Broncos: 1 -2.5
Bears-Cowboys: 1 +1.0
49ers-Cardinals: 2 +1.5
Giants-Chiefs: 1 +6.5
Ravens-Lions: 1 -4.5
Quote Antepost NFL: gli aggiornamenti sul Super Bowl
Andiamo a vedere gli aggiornamenti delle lavagne dei bookmakers per le quote antepost sulla vittoria finale del Super Bowl con i Buffalo Bills @6 sempre al comando, ma agganciati dai Ravens @6, e crolla ancora la quota dei Packers ora @7.50 (la settimana scorsa erano @9.50). Stabili gli Eagles @8 mentre continuano a salire le quote dei Chiefs ora @15 volte la posta, come i Lions @15 che tornano a scendere (stavano @19 la settimana scorsa).
La sfida Buffalo-Baltimore si ritrova anche nelle lavagne del MVP con Josh Allen @4 (campione in carica di questo trofeo) che stacca di poco Lamar Jackson @4.25 (che ha già vinto 2 volte il titolo di MVP), poi più staccato arrivano Jordan Love e Justin Herbert, entrambi @9 volte la posta.