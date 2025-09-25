Pronostici Football Americano NFL WEEK 4 al via con Cardinals-Seahawks. Big match Kansas City Chiefs-Baltimore Ravens

25 Settembre 2025

Quarta settimana di regular season per il Football Americano NFL che inizia col Thursday Night del 25 settembre con Arizona Cardinals-Seattle Seahawks. Alla domenica il big match è Kansas City Chiefs-Baltimore Ravens, anche se il Sunday Night è Dallas Cowboys-Green Bay Packers. Doppio Monday Night con Dolphins-Jets e Broncos-Bengals. Pronostici NFL Week 4.

I big match più interessanti della week 4 di Football Americano

Vediamo le analisi dei big match più interessanti e dei prime time della Week 4 di Football Americano NFL in campo dal 25 al 29 settembre.

Thursday Night NFL: Arizona Cardinals-Seattle Seahawks

Gli Arizona Cardinals (2-1) dovranno fare a meno di James Conner a causa di un infortunio al piede subito nella sconfitta per 16-15 a San Francisco. Coach Jonathan Gannon dovrà puntare sul running back al secondo anno Trey Benson, che ha raggiunto il record di 125 yard su 21 corse in questa stagione e anche senza Conner, i Cardinals erano a un field goal all’ultimo secondo dal rimanere imbattuti. Anche il wide receiver Zay Jones (commozione cerebrale), l’offensive tackle Kelvin Beachum (riposo) e il cornerback Will Johnson (inguine) hanno saltato l’allenamento. Buona la difesa di Arizona al quinto posto a pari merito nella lega con 17 punti concessi a partita.

I Seattle Seahawks (2-1) hanno vinto due partite di fila dopo la sconfitta all’esordio stagionale contro San Francisco. Tra queste, la vittoria di domenica per 44-13 contro i New Orleans in trasferta. Un ottimo inzio per Seattle e per il nuovo quarterback Sam Darnold. Tutti e quattro i Seahawks che hanno saltato la partita dello scorso fine (il running back Zach Charbonnet, il cornerback Devon Witherspoon e le safety Julian Love e Nick Emmanwori) sono tornati in campo, seppur in modo limitato e non ci saranno il fullback Robbie Ouzts e l’offensive tackle Josh Jones.

Seattle domina 8-2 negli ultimi 10 precedenti contro Arizona (6-3-1 ATS nelle scommesse e O/U 4-6), grazie alle ultime 7 vittorie consecutive dei Seahawks che lo scorso anno hanno vinto 16-6 in casa e 30-18 in trasferta. Per questa sfida i Seahawks aprivano leggermente sfavoriti a +1.5, ma sono passati favoriti a -1.0. Linea O/U a 43.0 punti totali.

Big Match: Kansas City Chiefs-Baltimore Ravens

Grande attesa all’Arrowhead Stadium con la sfida tra due contenders per il prossimo Super Bowl, anche entrambe hanno iniziato l’anno con 2 sconfitte nelle prime 3 partite. L’attacco dei Kansas City Chiefs si è finalmente risvegliato nel secondo tempo di domenica, con una vittoria per 22-9 contro i Giants. Tyquan Thornton ha esordito con cinque ricezioni per 71 yard, e ci sono buone probabilità che Xavier Worthy torni in formazione dopo l’infortunio all’inizio della prima settimana. Questo dà a Patrick Mahomes diverse armi in più, un QB che in carriera ha un record di 11-5 (12-3-1 ATS) nelle partite da sfavorito.

I Baltimore Ravens sono crollati nel quarto quarto contro i Bills nella loro partita d’esordio stagionale, poi hanno annientato Cleveland nella seconda settimana prima di un altra brutta sconfitta, in un altro big match, lo scorso Monday Night perso 30-38 in casa contro i Lions. La difesa di Baltimora è apparsa vulnerabile (al momento 27° in EPA) e potrebbe essere priva del DT del Pro Bowl Nnamdi Madubuike, rimasto fuori lunedì per un infortunio al collo. In attacco il quarterback Lamar Jackson, ha un record di 1-4 in carriera contro i Chiefs, con l’unica vittoria ottenuta per un solo punto.

I Chiefs giocano in casa, ma sono sfavoriti con +2.5 punti di spread in appoggio mentre la linea Over-Under si gioca alta a 48.5 punti totali. Lo scorso anno 27-20 di KC nei playoffs contro Baltimore, 6° vittoria dei Chiefs negli ultimi 7 precedenti contro i Ravens e in queste sfide abbiamo visto un solo Under tra questi due attacchi che anche oggi potrebbero produrre una sfida da Over.

Pronostici NFL Week 4

Pronostici NFL Week 4

Sunday Night: Dallas Cowboys-Green Bay Packers

Il big match si gioca domenica pomeriggio a KC, ma il Sunday Night all’AT&T Stadium con i Dallas Cowboys (1-2) che hanno iniziato la stagione con 2 sconfitte in trasferta, tra cui l’ultimo 14-31 a Chicago, ma hanno vinto l’unica partita finora giocata in casa, anche se faticando nello spettacolare 40-37 contro un avversario modesto come i Giants. Insomma, le cose non sono partite bene neanche quest’anno a Dallas, complice una difesa che concede 30.7 punti di media (27°) ed è tra le peggiori in diverse statistiche come total yard (30°) e passing yard (32°). Al momento l’attacco è in top-10 come punti segnati (24.7) con Dak Prescott che sta lanciando 266.7 yard di media ma ha concesso 3 intercetti, e 3 sono anche i TD pass.

L’attacco dei padroni di casa sarà messo a dura prova dalla difesa dei Green Bay Packers (2-1), al momento la migliore della lega con soli 14.7 punti concessi di media (3° in total yard, 1° in yard per play e 3° anche sulle corse mentre concede qualcosa in più sui lanci, ma anche qui è ampiamente positiva). Le teste di formaggio, guidate da Jordan Love, hanno vinto le prime 2 partite stagionali a Lambeau Field, ma si sono fermati a sorpresa la settimana scorsa, in una partita pazza a Cleveland, persa 10-13 nel finale, con Love fermato a 183 yard lanciate, ma con un 72% di completati. 

I Cowboys giocano in casa, ma sono sfavoriti con un TD pieno in appoggio (+7.0 punti) mentre la linea Over-Under si gioca a 47.5 punti totali, non semplice pecche come abbiamo visto si sfidano una delle peggiori contro la miglior difesa della NFL al momento. I precedenti però ci dicono che negli ultimi 10 scontri tra Cowboys e Packers abbiamo visto 7 Over, e ancora più netto è il vantaggio di Green Bay che ha vinto 9 sfide su 10, con anche un ottimo 8-2 ATS nelle scommesse.

Monday Night: Miami Dolphins-NY Jets 

Il primo Monday Night che chiude la week 4 di NFL si gioca in Florida, all’Hard Rock Stadium, tra due squadre ancora a caccia della prima vittoria stagionale, in un annata iniziata con uno 0-3. I padroni di casa, i Miami Dolphins, fanno peggio anche nelle scommesse (1-2 ATS contro il 2-1 ATS di NYJ) e sono reduci dal 21-31 a Buffalo con Tua Tagovailoa che è stato fermato a 146 yard nonostante ben 34 tentativi di lancio (con 22 completati). Tua ha però un rendimento migliore in casa (in carriera ha una media di ben 7,75 yard a tentativo e una percentuale di completamento del 69,7%, con un record di 27-9 sul proprio campo) e ha sempre battuto NYJ in 6 precedenti qui da titolare. Il grande problema di Miami è la difesa, 32° per punti concessi (32.2) e particolarmente tremenda sulle corse.

Anche i New York Jets hanno avuto difficoltà in difesa a inizio stagione, con il quinto EPA più alto per giocata concessa, classificandosi al 26° posto nella DVOA difensiva e al 27° posto nella valutazione difensiva PFF. I Jets concedono 31.0 punti a partita e la settimana scorsa hanno giocato senza Justin Fields al centro dell’attacco, ma con il backup Tyrod Taylor (cosa che potrebbe succedere anche questa domenica a Miami) ed è arrivata la sconfitta a Tampa, anche se i Jets si sono battuti bene, giocando meglio del previsto nel 27-29 finale, dopo il precedente 10-30 netto contro i Bills mentre all’esordio con Fields era arrivata la sconfitta interna nello spettacolare 32-34 contro gli Steelers.

Chi si sbloccherà col primo successo stagionale e chi continuerà con uno 0-4? I book credono nei padroni di casa favoriti con un field goal di vantaggio (-3.0 punti) mentre la linea Over-Under si gioca a 45.0 punti totali. Per quanto detto e visto dalle difese anche qui viene da consigliare OVER, anche se le due avversarie di AFC East sono O/U 5-5 negli ultimi 10 precedenti in cui invece come vittorie domina Miami con 8-2 (ma negativo 4-6 ATS nelle scommesse).

Monday Night: Denver Broncos-Cincinnati Bengals

La settimana di NFL si chiuderà del tutto a Mile High col 2° Monday Night dove arrivano i Cincinnati Bengals (2-1) che sono stati annichiliti nella prima partita completa senza il quarterback Joe Burrow, perdendo 10-48 in Minnesota, un ko davvero pesante dopo le vittorie (di misura) per 17-16 a Cleveland al debutto e 31-27 sui Jaguars in week 2. Il sostituto Jake Browning è stato costantemente braccato dalla difesa del Minnesota in week 3 e questo lunedì sfiderà un altra difesa tosta, inoltre Cincy ha subito una delle pressioni più alte contro i suoi quarterback mentre Denver è al primo posto nella NFL con 12 sack e si classifica al quarto posto per pressione. Non sarà facile, con i Bengals che concedono 30.3 punti a partita (27°)

I Denver Broncos vengono da due sconfitte di misura contro Indianapolis e Los Angeles, ma sono ancora al settimo posto per EPA concessa per giocata e al quarto per percentuale di successo degli avversari con la loro difesa che rimane il punto di forza di questa squadra che comunque cresce anche in attacco, anche se Bo Nix arriva dalla sua peggior prestazione contro LAC: 153 yard con un 56% di completati, ma 0 intercetti (dopo i 3 subiti nelle prime 2 partite).

I Broncos in casa sono favoriti con un touchdown di margine (-7.0 punti) e linea Over-Under a 44.0 punti totali. Lo scorso anno a Cincinnati un bello scontro vinto 30-24 in OT dai Bengals che però rimangono indietro 4-6 negli ultimi 10 precedenti contro i Broncos (ma con un positivo 6-4 ATS nelle scommesse). Regna l’equilibrio anche nelle scommesse sui punti totali con O/U 5-5 in questi ultimi 10 scontri diretti tra Denver e Cincinnati.

Pronostici NFL Week 4: i nostri consigli

Vediamo i consigli sugli spread per tutte le partite della Week 4 di NFL. Sono solo primi consigli, per tutti i dettagli e le giocate ufficiali vi rimandiamo come sempre al canale TELEGRAM VIP di BETTING MANIAC (trovate tutti i link di riferimento in fondo a questo articolo), ma è comunque una buona base da cui partire per capire come la pensiamo.

Cardinals-Seahawks: 2 +1.5
Steelers-Vikings: 1 +2.5
Texans-Titans: 1 -7.5
Patriots-Panthers: 1 -5.5
Giants-Chargers: 2 -6.5
Bills-Saints: 2 +16.5
Buccaneers-Eagles: 2 -3.5
Falcons-Commanders: 1 +2.5
Lions-Browns: 2 +8.5
Rams-Colts: 1 -3.5
49ers-Jaguars: 2 +3.5
Raiders-Bears: 2 +1.5
Chiefs-Ravens: 1 +2.5
Cowboys-Packers: 2 -6.5
Dolphins-Jets: 2 +2.5
Broncos-Bengals: 1 -7.0

Quote Antepost NFL: gli aggiornamenti sul Super Bowl

Andiamo a vedere gli aggiornamenti delle lavagne dei bookmakers per le quote antepost sulla vittoria finale del Super Bowl. Cala ancora la quota dei favoriti Bills @5.25 mentre si allontanano i Ravens @6.50 e anche i Packers che passano da 6.5 a @8.50, agganciati dagli Eagles. Tornano a convincere i Lions @12 e scende pesantemente anche la quota dei Chargers da 17 a @13 volte la posta, che si mettono davanti anche ai Chiefs @15 e ai cugini di LA, i Rams @19.

Screenshot 2025-09-24 alle 13.37.51.png

Abbiamo detto dell’ottimo avvio dei Chargers che vedono scendere le quote antepost per il titolo del Vince Lombardi Trophy, e nello stesso modo cala anche la quota del QB di LAC, Justin Herbert, per il titolo di MVP che lo vede scendere @6.50, dietro alla coppia di favoriti che rimane sempre quella formata da Josh Allen @3.30 e Lamar Jackson @4.30. Più staccati tutti gli altri, ad iniziare da Jayden Daniels e Jordan Love entrambi @17 volte la posta.

