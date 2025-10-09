Da giovedì inizia la 6° settimana di regular season per il Football Americano NFL col Thursday Night tra NY Giants-Philadelphia Eagles. Domenica il piatto forte è Kansas City Royals-Detroit Lions che è anche il Sunday Night mentre la week 6 si concluderà con un doppio monday night: Atlanta Falcons-Buffalo Bills e Washington Commanders-Chicago Bears. Pronostici NFL Week 6.
I big match più interessanti week 6 di Football Americano
Vediamo le analisi dei big match più interessanti e dei prime time della Week 6 di Football Americano NFL in campo dal 9 al 13 ottobre.
Thursday Night NFL: NY Giants-Philadelphia Eagles
I Philadelphia Eagles (4-1) cercano di riprendersi dalla prima sconfitta da dicembre scorso. In vantaggio per 17-3 all’inizio del quarto quarto della scorsa settimana, Philadelphia era sulla buona strada per l’undicesima vittoria consecutiva, record di franchigia, prima che i Denver Broncos si imponessero con una sorprendente vittoria a sorpresa per 21-17. Questo è il secondo ritorno al MetLife Stadium per il running back degli Eagles Saquon Barkley. Nella sua prima partita a East Rutherford, Barskley ha corso 17 volte per 176 yard e un touchdown nella vittoria per 28-3 sui Giants nella settimana 7 della scorsa stagione. Il defensive tackle degli Eagles Jalen Carter (tallone) è considerato in dubbio. Anche il linebacker Nakobe Dean (ginocchio) è in dubbio per il suo debutto stagionale. Philadelphia ha escluso la guardia sinistra Landon Dickerson (caviglia) e il tight end Grant Calcaterra (obliquo) per la partita di giovedì.
In questa sfida di NFC East per i NY Giants (1-4) ci sarà il debutto in division per il quarterback rookie dei Giants Jaxson Dart, che ha vinto il suo debutto in casa contro i Los Angeles Chargers, alla sua prima partita da titolare nella NFL nella settimana 4, e si è portato in vantaggio per 14-3 lo scorso fine settimana a New Orleans, prima che i Saints segnassero gli ultimi 23 punti della partita. Dart ha partecipato attivamente agli allenamenti sia di martedì che di mercoledì, dopo essere stato inserito nella lista dei giocatori con limitazioni lunedì a causa di un problema al bicipite femorale. Il running back dei Giants Tyrone Tracy Jr invece è pronto dopo aver corso per 68 yard su 22 portate in tre partite in questa stagione. Il tackle destro Jermaine Eluemunor (schiena) è in dubbio dopo essere stato limitato mercoledì. I linebacker Swayze Bozeman (caviglia) e Demetrius Flannigan-Fowles (bicipite femorale) e il wideout Darius Slayton (bicipite femorale) non hanno partecipato agli allenamenti per tutta la settimana e sono stati esclusi dalla partita di giovedì.
Gli Eagles hanno vinto le ultime tre partite del giovedì sera sotto la guida di Nick Sirianni, mentre i Giants sono 0-10 giovedì sotto la guida dei loro ultimi quattro allenatori. L’ultima vittoria di New York nella settimana corta – una vittoria per 32-21 su Washington nel 2015 – è arrivata durante l’ultima stagione di Tom Coughlin in panchina. Gli Eagles hanno vinto sette degli ultimi otto incontri contro NYG, compresi i playoff.
Sunday Night NFL: Kansas City Chiefs-Detroit Lions
Sunday Night da non perdere a KC dove i Kansas City Chiefs ospitano Detroit, sperando di tornare alla vittoria dopo il ko dello scorso monday night a Jacksonville che riporta Patrick Mahomes e compagni ad un record negativo di 2-3 dopo le prime 5 partite dell’anno. Proprio Mahomes ha completato più del 70% dei lanci della scorsa settimana, con 1 TD pass ma anche 1 intercetto, e lo stesso QB è stato anche il migliore sulle corse con 60 rushing yard in 6 portate mentre tra i ricevitori i migliori sono stati Tyquan Thornton (90 yard) e Travis Kelce (61 yard). La difesa di KC sta concedendo 21.4 punti di media, il 5° miglior dato della lega, ma anche questo non sta bastando. I Jaguars hanno prodotto meno yard di KC la scorsa partita, ma i Chiefs hanno perso lo stesso.
I Detroit Lions invece dopo la sconfitta all’esordio a Green Bay, hanno sempre vinto con 4 successi consecutivi in cui hanno sempre coperto la linea di handicap (4-0 ATS) e dove l’attacco di Jared Goff è stato impressionante con 40.2 punti a partita (al momento Detroit ha il miglior attacco di tutta la NFL come punti segnati). La settimana scorsa a Cincinnati i Lions hanno vinto 37-24 con un Goff che ha completato addirittura l’82.6% di lanci con 3 TD e nessun intercetto e un rating impressionante di 153.0. I ricevitori principali sono stato Amon St.Brown (100 yard precise con 8 ricezioni su 9 target) e Sam La Porta (92 yard), e anche sulle corse i RB David Montgomery e Jahmyr Gibbs hanno aiutato rispettivamente con 65 e 54 rushing yards in 30 portate complessive. Un pò peggio la difesa dei Lions che concedono 22.4 punti di media (17°), molto solida sulle corse, meno sui lanci.
Detroit è avanti 3-2 nei precedenti contro Kansas City, e hanno vinto anche lo scorso più recente del 2023, sempre ad Arrowhead Stadium, per 21-20 con un Goff da 253 yard su lancio e 72 su corsa per Montgomery, mentre ai Chiefs non bastarono le 226 yard lanciare (con 2 TD pass e 1 intercetto) da Mahomes, anche in quell’occasione il migliore dei suoi sulle corse con 45 rushing yard, mentre Pacheco fu fermato a sole 23 yard su 8 corse. La partita del 2023 è stato il primo Under tra queste due squadre, dopo una serie di 4 Over.
Monday Night NFL: Atlanta Falcons-Buffalo Bills
Gli Atlanta Falcons arrivano dalla settimana di riposo dopo il 34-27 su Washington, ed Atlanta è contenta di giocare in casa, visto che aveva perso clamorosamente 0-30 l’ultima trasferta in Carolina. Contro i Commanders invece per i Falcons si sono ripresi con l’attacco guidato da Michael Penix Jr con 313 yard lanciate, in particolare su London (110 yard) e su Robinson (106), con quest’ultimo dominante anche sulle corse con altre 75 rushing yards. Il problema offensivo però rimane per Atlanta che rimane 26° come punti segnati (19.0 di media), nonostante sia 7° come total yard prodotte. Stessa cosa in difesa, Atlanta è la squadra che concede meno total yard agli avversari (244.0) e sui lanci, ma sono scarsi sulle corse e concedono comunque 21.5 punti (15°).
I Buffalo Bills sono al comando della AFC East con un record di 4-1, di rientro dopo la prima sconfitta dell’anno, un deludente 20-23 in casa contro i Patriots su cui Buffalo era favorita con -8 punti di handicap, e invece ha perso con 253 yard lanciate da Josh Allen, anche il migliore dei suoi sulle corse con 53 rushing yard mentre a fare la differenza sui lanci du Kinkaid con 108 yard e 6 ricezioni su 6 target. Al momento i Bills contano sul 3° miglior attacco per punti segnati (30.6) ma la difesa concede ancora troppo (18° con 22.6 punti subiti a partita).
Atlanta aveva vinto i primi 2 scontri con Buffalo, ma i Bills hanno portato a casa i 2 precedenti più recenti compreso il 29-15 interno del 2022 nonostante solo 120 yard lanciate da Allen con 0 TD pass e 3 intercetti in una delle due peggiori partite, ma si rifece con 81 rushing yard e 2 TD, aiutato da altre 110 rushing yard e 2 TD del RB Singletary. In queste sfide i Falcons rimangono però avanti 3-1 ATS e hanno dominato gli Under con O/U 1-3.
Monday Night NFL: Washington Commanders-Chicago Bears
Secondo Monday Night che nella capitale chiude la week 6 dove rientrano i Washington Commanders che settimana scorsa hanno vinto 27-10 a LAC. Al momento Washington ha un record di 3-2 e ha sempre alternato una vittoria ad una sconfitta. La settimana scorsa finalmente la difesa, il punto debole dei Commanders, ha dato risposte, mentre in attacco Jayden Daniels ha lanciato per altre 231 yard con 1 TD pass e nessun intercetto, con Debo Samuel miglior target con 96 yard su lancio, ma anche Croskey-Merritt con 111 rushing yard in 14 portate.
I Chicago Bears arrivano dalla settimana di bye e dopo aver iniziato la stagione con 2 sconfitte, hanno vinto le successive 2 uscite col 31-14 in casa sui Cowboys e il 25-24 a Las Vegas prima della pausa. In quel match vinsero grazie ad un TD all’ultimo minuto di Swft mentre il QB Caleb Williams lanciò per 212 yard, 1 TD pass ma anche un intercetto. Al momento la difesa di Chicago concede 29.2 punti a partita (28°) mentre l’attacco ne segna 25.2 (10°).
Washington è avanti 7-2 (anche 7-2 ATS nelle scommesse) nei precedenti contro Chicago, con O/U 6-3. Nella sfida dello scorso anno, sempre a Washington, i Ciommanders passarono 18-15, una partita a basso punteggio risolta da un TD all’ultimo secondo di Brown, su lancio da 52 yard di Daniels che chiuse quella partita con 326 yard, 1 TD pass e 0 intercetti a cui aggiunse altre 52 yard su corsa, e in grande connessione con un McLaurin da 125 yard in 5 ricezioni. Ai Bears non bastarono le 129 yard su corsa in 18 portate di uno Swift utilizzatissimo, anche perchè sui lanci Williams fu tenuto a sole 131 yards (10/24).
Pronostici NFL Week 6: i nostri consigli
Vediamo i consigli sugli spread per tutte le partite della Week 6 di NFL. Sono solo primi consigli, per tutti i dettagli e le giocate ufficiali vi rimandiamo come sempre al canale TELEGRAM VIP di BETTING MANIAC (trovate tutti i link di riferimento in fondo a questo articolo), ma è comunque una buona base da cui partire per capire come la pensiamo.
Giants-Eagles: 2 -7.5
Jets-Broncos: 1 +7.0
Steelers-Browns: 1 -5.5
Dolphins-Chargers: 1 +4.5
Saints-Patriots: 1 +3.5
Jaguars-Seahawks: 1 -1.5
Colts-Cardinals: 1 -6.5
Ravens-Rams: 2 -7.5
Panthers-Cowboys: 2 -3.5
Raiders-Titans: 2 +5.5
Buccaneers-49ers: 1 -3.0
Packers-Bengals: 2 +14.5
Chiefs-Lions: 2 +2.5
Falcons-Bills: 1 +4.5
Commanders-Bears: 1 -4.5
Quote Antepost NFL: gli aggiornamenti sul Super Bowl
Andiamo a vedere gli aggiornamenti delle lavagne dei bookmakers per le quote antepost sulla vittoria finale del Super Bowl ed MVP. I Bills @5.75 si prendono un bel vantaggio sui Lions @8 e gli Eagles @8.50. Scoppiano i Ravens @17, ora dietro anche a Packers @9 e Chiefs @10. Scende anche la quota di Josh Allen @2.35 come MVP, su Patrick Mahomes @5.25. Rimane in scia anche Baker Mayfield @9.50.
Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.