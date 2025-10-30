Siamo già arrivati alla nona settimana della regular season di Football Americano, periodo anche di mercato con la trade deadline che si avvicina, mentre sul campo si inizia giovedì con Dolphins-Ravens, due grandi deluse di questa stagione. Il big match è Chiefs-Bills, anche se non è il Sunday Night, quello è Commanders-Seahawks. Si chiude lunedì notte con Cowboys-Cardinals. Pronostici NFL Week 9.
I big match più interessanti della week 9 di Football Americano
Vediamo le analisi dei big match più interessanti e dei prime time della Week 8 di Football Americano NFL in campo dal 30 ottobre al 3 novembre 2025.
Thursday Night NFL: Miami Dolphins-Baltimore Ravens
Due deluse di questa stagione, ed entrambe arrivano dalla vittoria da una vittoria tanto attesa. Dalla fusione AFL-NFL del 1970, solo quattro squadre hanno raggiunto i playoff dopo un inizio di stagione con un record di 1-5. La buona notizia per i Baltimore Ravens (2-5), che hanno interrotto una serie di quattro sconfitte consecutive con una vittoria casalinga per 30-16 contro i Bears, e il quarterback titolare Lamar Jackson dovrebbe rientrare dall’infortunio giovedì notte. Nativo della Florida del Sud, Jackson giocherebbe e partirebbe titolare per la prima volta dopo l’infortunio al bicipite femorale subito il 28 settembre contro Kansas City. I Ravens hanno schierato due quarterback diversi nelle sue tre partite di assenza: Cooper Rush in due sconfitte e Tyler Huntley nella vittoria di domenica. Jackson, che si è allenato a pieno ritmo martedì, ha ottenuto una percentuale di completamento del 71,6%, il massimo della sua carriera, nelle sue quattro partenze da titolare in questa stagione. Il due volte MVP della NFL ha lanciato per 869 yard, 10 touchdown e un intercetto, correndo per 166 yard e un touchdown. I Ravens avevano una media di 37 punti a partita durante le prime tre partenze da titolare di Jackson in questa stagione. Nelle due partenze di Rush contro Houston e i L.A. Rams, Baltimora ha totalizzato 13 punti complessivi. Per Baltimora, tutti i giocatori della squadra di 53 uomini si sono allenati martedì e il tackle Ronnie Stanley (caviglia) è stato l’unico giocatore con una partecipazione limitata.
I Miami Dolphins (2-6) erano in una situazione di svantaggio ancora maggiore dopo un inizio da 1-6, ma la scorsa settimana hanno offerto una prestazione notevolmente migliore nella vittoria in trasferta per 34-10 ad Atlanta. Il quarterback Tua Tagovailoa ha dato segnali molto incoraggianti, ha lanciato quattro passaggi da touchdown, il suo massimo stagionale, e ha percorso 205 yard su 26 tentativi. E tutto questo mentre era alle prese con un occhio sinistro gonfio, che Tua ha detto essere migliorato nei due giorni successivi a quella partita. Anche la difesa di Miami ha disputato la sua miglior partita della stagione contro la corsa, limitando i Falcons a 45 rushing yard e il brillante Bijan Robinson a sole 25. I Dolphins hanno però subito un altro infortunio chiave in difesa, il cornerback Storm Duck, inoltre la safety Ashtyn Davis (quadricipite) e il tight end Julian Hill (caviglia) non si sono allenati martedì. L’outside linebacker Bradley Chubb (piede, spalla) e il wide receiver Dee Eskridge (spalla) sono stati limitati, ma si prevede che giocheranno. Anche la safety Ifeatu Melifonwu (pollice) è stata limitata.
L’ultimo scontro tra le due squadre è stato il 31 dicembre del 2023 a Baltimore, con dominante 56-19 per i Ravens con un Jackson da 321 yard lanciate, 5 TD pass e 0 intercetti rispetto alle 237 yard lanciate con 2 TD ma anche 2 intercetti per Tua. Baltimore domina 7-3 negli ultimi 10 precedenti contro Miami, e nelle scommesse i Ravens vanno anche meglio (8-2 ATS). Ben 5 Over negli ultimi 6 scontri diretti tra queste franchigie. Oggi i Ravens sono favoriti con -7.5 punti di handicap nonostante la trasferta, ma come abbiamo visto il rientro di Jackson pesa tantissimo, mentre la linea Over-Under rimane alta a 51.0 punti totali.
Big match NFL: Kansas City Chiefs-Buffalo Bills
I Buffalo Bills e i Kansas City Chiefs si presentano allo scontro di domenica a Buffalo rispettivamente come quinta e settima testa di serie nella AFC. Kansas City ha accolto con favore il ritorno dei wide receiver Xavier Worthy (spalla) e Rashee Rice (squalificato) nelle ultime settimane, ma il ricevitore Marquise Brown non si è allenato mercoledì, così come il running back Isiah Pacheco (ginocchio), infortunatosi la scorsa settimana e che probabilmente salterà la partita contro i Bills. Dopo aver faticato in attacco e perso le prime due partite della stagione, i Chiefs hanno vinto cinque delle sei partite grazie a un attacco in forma. Kansas City ha una media di 415,8 yard offensive e 278,2 yard passate a partita dalla settimana 4, il massimo della NFL. I linebacker Terrel Bernard e Matt Milano hanno saltato le partite di questa stagione, ma entrambi hanno partecipato attivamente all’allenamento di mercoledì. James Cook ha corso per 216 yard e due touchdown su 19 azioni, guadagnandosi il premio di Giocatore Offensivo della Settimana AFC. Lunedì, Kansas City ha superato un primo tempo irregolare, sconfiggendo Washington in trasferta per 28-7. Mahomes ha evitato due intercetti nel primo tempo, lanciando per 299 yard e tre touchdown, mentre Kareem Hunt ha corso per un altro touchdown. I Chiefs hanno rafforzato la loro linea difensiva questa settimana, ingaggiando Mike Pennel.
Domenica si terrà il decimo incontro tra Buffalo e Kansas City dalla stagione 2020, comprese le partite dei playoff. Mentre i Bills hanno un record di 4-1 contro i Chiefs nella stagione regolare in quel periodo, Kansas City ha prevalso in ciascuna delle quattro partite di postseason. L’ultima: una vittoria casalinga per 32-29 nella finale AFC della scorsa stagione. I quarterback Josh Allen dei Bills e Patrick Mahomes dei Chiefs hanno regalato momenti memorabili durante la loro rivalità. Allen ha totalizzato 24 touchdown contro quattro intercetti negli ultimi nove incontri, con una media di 255,6 yard per aria. Questo si confronta con 22 touchdown, sette intercetti e 273,9 yard passate a partita per Mahomes.
Nelle scommesse decisamente meglio Kansas City con 5-1 ATS nelle ultime 6 partite mentre Buffalo è 1-4 ATS nelle ultime 5. In perfetto equilibrio il rendimento nelle scommesse degli ultimi 10 precedenti tra Chiefs e Bills (5-5 ATS) con O/U 6-4. Per oggi all’all’Highmark Stadium i padroni di casa dei Bills sono sfavoriti con +2.0 punti di spread. Linea Over-Under molto alta a 52.5 punti totali.
Sunday Night NFL: Washington Commanders-Seattle Seahawks
I Seattle Seahawks cercheranno di tenere il passo nella corsa alla NFC West nel Sunday night nella capitale. Seattle (5-2) ha vinto due partite di fila e torna dal bye in testa alla division a pari merito con LAR e con mezza partita di vantaggio sui 49ers. Il kicker dei Seahawks Jason Myers ha convertito 13 field goal su 17 tentativi, inclusi 4 su 6 da oltre 50 yard. Il cornerback Devon Witherspoon (ginocchio) ha partecipato all’allenamento completo mercoledì, e l’outside linebacker Derick Hall (obliquo) è stato limitato. Il wide receiver/kick returner Dareke Young (quadricipite) non si è allenato. I Seahawks hanno ingaggiato l’ex ricevitore/kick returner di Bears, Falcons e Saints, Velus Jones Jr., per la squadra di allenamento. Il fullback rookie di Seattle Robbie Ouzts (caviglia) è tornato ad allenarsi, ma la safety Julian Love (bicipite femorale) non si è allenata e potrebbe saltare la partita di domenica.
I Washington Commanders (3-5) hanno perso tre partite di fila, non riuscendo a replicare il 7-7 del primo tempo contro i Kansas City Chiefs nella sconfitta esterna per 28-7 di lunedì sera. Sono in svantaggio di tre partite rispetto agli Eagles nella NFC East e affronteranno quella che potrebbe essere definita una partita da vincere a tutti i costi, e la prossima a settimana vanno a Detroit. Il quarterback Jayden Daniels (bicipite femorale destro) potrebbe tornare ad affrontare i Seahawks dopo aver saltato una partita (se Daniels non potesse giocare, Marcus Mariota giocherebbe la sua quarta partita da titolare della stagione). Lunedì sera ha lanciato per 213 yard, un touchdown e due intercetti. Non sono buone le notizie per il wide receiver dei Commanders Terry McLaurin. È tornato dopo quattro partite di assenza per affrontare i Chiefs e ha effettuato tre ricezioni, tra cui un touchdown con un tocco di piede, ma ha lasciato la squadra dopo un nuovo infortunio al quadricipite destro e non giocherà domenica. Né il tackle sinistro Laremy Tunsil (bicipite femorale) né il kicker Matt Gay (schiena) si sono allenati mercoledì. Coach Quinn ha detto che avrebbe avuto un’idea più precisa della loro situazione venerdì. La difesa dei Commanders, che include l’ex linebacker dei Seahawks Bobby Wagner, sta concedendo 372,8 yard a partita (27° nella NFL) e affronterà l’attacco di Seattle, all’undicesimo posto, che sta guadagnando 350,6 yard a partita. Il quarterback dei Seahawks Sam Darnold è reduce da quella che probabilmente è stata la sua peggior partita della stagione, completando 17 passaggi su 31 per 213 yard, un touchdown e un intercetto nella vittoria contro i Texans. l wide receiver Jaxon Smith-Njigba ha una media di otto ricezioni per 139 yard e un touchdown nelle ultime tre partite.
I Seahawks hanno vinto l’ultimo incontro tra le due squadre per 29-26 con un field goal di Myers allo scadere del tempo a Seattle il 12 novembre 2023. 2 successi a testa negli ultimi 4 scontri diretti, ma nelle scommesse sono stati decisamente migliori i Commanders con un perfetto 4-0 ATS mentre in questi match abbiamo visto 1 solo Over a fronte di 3 Under. Per questo Sunday Night i Seahawks sono favoriti in trasferta con un field goal di margine (-3.0) mentre la linea Over-Under si gioca a 47.5 punti totali.
Monday Night NFL: Dallas Cowboys-Arizona Cardinals
La settimana si chiuderà col Monday Night che vede i Dallas Cowboys (3-4-1) che ospitano i Cardinals. Al momento Dak Prescott e compagni sono 2° in NFC East anche se arrivano da un pesante ko a Denver (24-44) dove il QB di Dallas ha offerto una brutta prova da 188 yard su 31 lanci (19 completati), con 0 TD pass e 2 intercetti. In casa però i Cowboys non hanno ancora perso, con 2 vittorie e il pareggio 40-40 contro i Packers. L’attacco dei Cowboys ha grande potenziale visto che rimane il 2° per punti segnati (30.8) e per total yard (384.1) ma il problema è la difesa che sta concedendo la bellezza di 31.2 punti (31°) e 404.6 total yard (31°), un mix ottimo attacco, pessima difesa, che trasforma Dallas come un ottima squadra da Over (O/U 6-2 in stagione).
Gli Arizona Cardinals, dopo aver iniziato la stagione con 2 vittorie, sono scoppiati con 5 ko consecutivi, compreso il 23-27 interno contro i Packers. Arizona gioca in trasferta, ma almeno arriva dalla settimana di bye e ha avuto tempo per preparare questa sfida. Al centro dell’attacco sempre Jacoby Brissett, con Murray infortunato. Nelle ultime 2 partite Brisset ha lanciato 4 TD pass a fronte di 1 solo intercetto, ma le vittorie non sono arrivate, con la difesa che al momento concede 22,0 punti di media (14°) e 335.7 total yard (19°) con difficoltà in particolare sui lanci (25°).
Arizona ha vinto ben 7 degli ultimi precedenti contro Dallas con anche un ottimo 7-1 ATS nelle scommesse, comprese 3 vittorie negli scontri più recenti. Per questa sfida Dallas è favorita con -2.5 punti di spread mentre la linea Over-Under è altissima a 53.5 punti totali.
Pronostici NFL Week 9: i nostri consigli per le scommesse
Vediamo i consigli sugli spread per tutte le partite della Week 9 di NFL. Sono solo primi consigli, per tutti i dettagli e le giocate ufficiali vi rimandiamo come sempre al canale TELEGRAM VIP di BETTING MANIAC (trovate tutti i link di riferimento in fondo a questo articolo), ma è comunque una buona base da cui partire per capire come la pensiamo.
Dolphins-Ravens: 2 -7.5
Packers-Panthers: 1 -12.5
Lions-Vikings: 1 -8.5
Steelers-Colts: 2 -3.0
Titans-Chargers: 2 -10.5
Patriots-Falcons: 2 +5.5
Texans-Broncos: 2 +1.5
Giants-49ers: 2 -2.5
Bengals-Bears: 2 -2.5
Raiders-Jaguars: 1 +3.0
Rams-Saints: 1 -1.45
Bills-Chiefs: 1 +1.5
Commanders-Seahawks: 2 -3.5
Cowboys-Cardinals: 1 -3.0
Quote Antepost NFL: gli aggiornamenti sul Super Bowl
Andiamo a vedere gli aggiornamenti delle lavagne dei bookmakers per le quote antepost sulla vittoria finale del Super Bowl ed MVP.
