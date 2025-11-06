In arrivo un interessante 10° settimana di regular season di Football Americano, al via col Thursday Night Denver Broncos-Las Vegas Raiders. Alla domenica da non perdere Buccaneers-Patriots e 49ers-Rams, anche se il Sunday Night sarà LA Chargers-Pittsburgh Steelers. Lunedì si chiude col big match Green Bay Packers-Philadelphia Eagles. Pronostici NFL Week 10.
I big match più interessanti della week 10 di Football Americano
Vediamo le analisi dei big match più interessanti e dei prime time della Week 10 di Football Americano NFL in campo dal 6 al 10 novembre 2025.
Thursday Night NFL: Denver Broncos-Las Vegas Raiders
I Denver Broncos (7-2) potrebbero diventare la prima squadra NFL a raggiungere il traguardo delle otto vittorie giovedì, quando ospiteranno i Raiders avversari di AFC West. Denver è alla ricerca della settima vittoria consecutiva guidata dal quarterback Bo Nix (1.976 yard, 17 touchdown), giocatore al secondo anno e sempre più convincente e glaciale nei momenti topici delle partite, che ha già affrontato più volte in questa stagione. Mentre i Raiders sono in salute, tre giocatori di Denver hanno saltato l’allenamento di martedì: il cornerback stella Patrick Surtain II (problema al pettorale) è rimasto fuori e salterà la sua seconda partita consecutiva. Hanno saltato la sessione anche il kicker Wil Lutz (problema al pettorale) e il tight end Nate Adkins (ginocchio).
I Las Vegas Raiders (2-6) hanno perso sei delle ultime sette partite, inclusa una sconfitta casalinga per 30-29 ai supplementari contro i Jacksonville Jaguars domenica scorsa. Il tight end al secondo anno Brock Bowers ha disputato una partita mostruosa con 12 ricezioni per 127 yard e tre touchdown. I Raiders hanno ceduto il veterano ricevitore Jakobi Meyers ai Jaguars martedì in cambio di due scelte al draft (una al quarto giro e una al sesto) nel 2026. Meyers, alla sua settima stagione nella NFL, ha totalizzato 33 ricezioni per 352 yard senza touchdown in sette partite. La scorsa stagione, ha stabilito il suo record personale di 87 ricezioni e 1.027 yard, oltre a quattro ricezioni touchdown. Il coordinatore offensivo Chip Kelly sta cercando di capire come rimpiazzare la sua produzione.
Denver ha spazzato via i Raiders la scorsa stagione dopo aver perso gli otto incontri precedenti. Las Vegas domina anche nelle scommesse con 8-2 ATS negli ultimi 10 precedenti contro i Broncos.
Big Match NFL: Tampa Bay Buccaneers-New England Patriots
L’allenatore Todd Bowles ha concesso ai giocatori di Tampa Bay Buccaneers (6-2) sette giorni consecutivi di riposo, particolarmente apprezzati Baker Mayfield, uscito un pò malconcio dall’ultima partita in cui ha lanciato per sole 152 yard, il minimo stagionale, ma i Buccaneers hanno vinto comunque per 23-3 a New Orleans. Nonostante il calo di produzione nelle ultime due partite, Mayfield ha totalizzato 1.919 yard passate e 13 touchdown contro solo due intercetti. Tampa Bay probabilmente dovrà fare a meno del suo miglior running back, Bucky Irving (piede/spalla), per la quinta partita consecutiva. La sua assenza è stata pesante, dato che i Bucs sono scesi al 24° posto in attacco su corsa (98,1 yard a partita). Il WR Chris Godwin Jr. (perone) non si è allenato mercoledì dopo aver saltato le ultime tre partite. Anche i linebacker Haason Reddick (caviglia/ginocchio) e Markees Watts (mano) sono rimasti fuori.
I New England Patriots (7-2) hanno un vantaggio di mezza partita sui Bills nella AFC East dopo 6 vittorie consecutive, inclusa un’impressionante vittoria per 23-20 proprio a Buffalo il 5 ottobre. Il quarterback al secondo anno Drake Maye si è distinto in questa stagione, lanciando per 2.285 yard e 17 touchdown contro quattro intercetti. Maye è stato molto costante, senza mai raggiungere le 300 yard e senza mai scendere sotto le 200. È il miglior giocatore della NFL per percentuale di completamento con il 74,1%. L’unico aspetto evidente su cui è necessario migliorare è la sua copertura visto che Maye ha subito 34 sack, il secondo dato più alto della lega, di cui sei in ciascuna delle ultime due partite. Maye e Mayfield potrebbero effettuare molti passaggi, dato che entrambe le difese sono resistenti alla corsa. New England concede una media di 75,4 yard, la più bassa della lega. yard a partita, mentre i Buccaneers sono settimi con 92,6. Cinque giocatori hanno saltato l’allenamento mercoledì per i New England: il running back Rhamondre Stevenson (dito del piede), il ricevitore Kayshon Boutte (bicipite femorale), il centro Garrett Bradbury (anca), il defensive tackle Joshua Farmer (caviglia) e il linebacker Christian Elliss (anca).
Nell’ultimo incontro, i Tampa Bay hanno ottenuto una vittoria in trasferta per 19-17 nel 2021. I Patriots sono in testa alla serie di tutti i tempi contro i Saints per 6-3 e hanno sempre coperto l’handicap nelle 4 sfide più recenti, tutte chiuse con Under. Per oggi i Buccaneers sono però favoriti con -2.5 pun ti di spread in casa e la linea Over-Under è nella media a 48.5 punti totali.
Big Match NFL: San Francisco 49ers-LA Rams
Sfida tra 3° e 2° in NFC West, con i San Francisco 49ers (6-3) reduci dal 34-24 a NY sui Giants, dopo che avevano perso la trasferta a Houston. San Francisco torna in casa dove l’ultima volta ha superato 20-10 Atlanta, portandosi ad un record di 2-1 tra le mura amiche. Nell’ultima vittoria nella Grande Mela il QB Mac Jones ha lanciato per 235 yard con 2 TD pass e nemmeno un intercetto, aiutato dalle corse di Christian McCaffrey che ha registrato 106 rushing yard (1 TD) in 28 portate a cui ha aggiunto anche 67 yard su 5 ricezioni, migliore dell’attacco anche in questo campo. La difesa dei 49ers rimane 10° come punti concessi (20.9) nonostante non brilli particolarmente nelle yard concesse su corsa e soprattutto sui lanci (20°).
Gli LA Rams (6-2) sono avanti ma hanno giocato una partita in meno rispetto a SF, contro cui hanno perso il mese scorso in casa, ma da allora sono arrivate 3 vittorie su 3 (con anche 3-0 ATS nelle scommesse) nelle successive prestazioni, compreso il 34-10 della scorsa settimana contro i Saints. In queste 3 vittorie la difesa di LAR ha concesso in tutto appena 20 punti agli avversari. Contro New Orleans Matthew Stafford ha orchestrato l’attacco alla grande, con 281 yard su 32 lanci e 4 TD pass a fronte di zero intercetti. Il miglior ricevitore è stato Puka Nacua con 95 yard su 7 ricezioni ma è stato importante anche Kyren Williams con 114 yard su corsa (28 portate).
Nel primo scontro stagionale di inizio ottobre ad LA i Rams hanno vinto 26-23 in overtime con 342 yard lanciate da Jones, e ancora McCaffrey determinante con 57 yard su corsa e 82 su lancio (dove il migliore è stato Bourne con 142y) mentre a LAR non bastarono altre 389 yard e 3 TD pass di Stafford. I Rams rimangono avanti 4-1 ATS nelle scommesse degli ultimi precedenti contro San Francisco, con 4 Over su 5. Per questa domenica i 49ers sono sfavoriti a +4.5 di spread anche se giocano in casa mentre la linea Over-Under si gioca abbastanza alta a 49.5 punti totali, nonostante l’ottimo lavoro della difesa dei Rams nelle ultime 3 settimane.
Sunday Night NFL: LA Chargers-Pittsburgh Steelers
I Pittsburgh Steelers (5-3) dopo 2 sconfitte hanno messo a segno un bel colpo nel 27-20 sui Colts, e mantengono il primo posto in AFC North. Contro Indianapolis Aaron Rodgers ha lanciato 2023 yard con 1 TD pass, riscattando così la sconfitta precedente contro i suoi ex Packers. Poco gioco su corsa, con Jaylen Warren il migliore ma con sole 31 yard su 16 portate. In questa stagione Pittsburgh segna 25.2 punti di media (13°), pur non brillando come yard su lancio (21°) e soprattutto su corsa (30°), mentre la difesa concede 24.4 punti a partita (21°).
Gli LA Chargers (6-3) arrivano a loro volta da 2 vittorie consecutive e sono al 2° posto in AFC West, anche se non hanno convinto del tutto nel 27-20 in Tennessee, dove la difesa ha concesso ancora una volta davvero troppo, specialmente ad una squadra e ad un attacco in difficoltà come quello dei Titans, anche se LAC in stagione mantiene una delle migliori retroguardie per yard su lancio concesse (177.1, 3° in NFL). L’attacco viaggia appena sotto i 24 punti a partita, guidato da Justin Herbert che in Tennessee ha lanciato per 250 yard e 2 TD pass, ma anche 1 intercetto.
Negli ultimi 7 scontri diretti LAC e Pittsburgh hanno alternato una vittoria ad una sconfitta, e l’ultimo precedente del settembre 2024, giocato a Pittsburgh, ha visto gli Steelers vincere 20-10. In equilibrio anche le scommesse con un 5-5 ATS e un O/U 5-5 negli ultimi 10 scontri diretti tra Chargers e Steelers. Per questa sfida di Sunday Night i padroni di casa sono favoriti con un field goal di vantaggio (-3.0) mentre la linea Over-Under si gioca a 45.0 punti totali.
Monday Night NFL: Green Bay Packers-Philadelphia Eagles
La settimana si chiuderà con il MNF a Lambeau Field, una bella sfida tra due contender di NFC, con i Green Bay Packers (5-2-1) che sono 1° in NFL North ed ospitano gli Eagles al comando della NFL East. Dopo un pareggio e 3 vittorie i Packers sono stati beffati a sorpresa la settimana scorsa, quando hanno perso sempre qui nella Frozen Tundra, per 13-16 contro i Panthers, un passaggio a vuoto per il QB Jordan Love che ha lanciato per 273 yard, ma senza nemmeno 1 TD pass e con un intercetto. Non sono bastate le corse (17) e le rushing yard (87) con anche 1 TD da parte del running back Josh Jacobs, come non sono bastate le 91 yard in ricezioned da parte di Romeo Duobs, miglior WR di Green Bay. Packers comunque bene a livello difensivo, in stagione sono 8° per punti subiti (20.8) e 5° in total yard (286.4), con una buona solidità sia sui lanci che sulle corse.
I Philadelphia Eagles (6-2) dopo 2 sconfitte preoccupanti si sono rimessi subito in carreggiata con la vittoria in Minnesota, e quella di fine ottobre contro i Giants. Philadelphia si presenta più riposata dopo la settimana di bye. Contro NYG l’attacco guidato da Jalen Hurts è tornato a fare la voce grossa segnando 38 punti e il QB ha contribuito con sole 179 yard lanciate, ma un 15/20 di completati con 4 TD pass e nemmeno un intercetto. Del resto il gioco su corsa è stato dominante con 150 yard di Saquon Barkley e altre 104 rushing yard di Tank Bigsby. Qualche problema in più in difesa: 19° come punti concessi (23.1) e 23° sulle total yard.
Philadelphia ha vinto gli ultimi 3 precedenti contro Green Bay, compreso il 22-10 dello scorso giugno in post-season, partita con cui gli Eagles hanno eliminato i Packers con un altra prova precisa di Hurts (131 yard con 13/21 sui lanci e 2 TD pass) rispetto a Love che fu intercettato 3 volte in quell’occasione, senza lanciare nemmeno un TD pass. Anche Barkley sulle corse ci mise del suo con 119 rushing yard su 25 portate. Queste 3 vittorie degli Eagles sui Packers sono state perfette anche per gli scommettitori con 3-0 ATS (O/U 2-1). Per questo Monday Night i Packers in casa sono leggermente favoriti (-2.5) e linea Over-Under a 45.0 punti totali.
Pronostici NFL Week 10: i consigli per le scommesse
Vediamo i consigli sugli spread per tutte le partite della Week 10 di NFL. Sono solo primi consigli, per tutti i dettagli e le giocate ufficiali vi rimandiamo come sempre al canale TELEGRAM VIP di BETTING MANIAC (trovate tutti i link di riferimento in fondo a questo articolo), ma è comunque una buona base da cui partire per capire come la pensiamo.
Broncos-Raiders: 1 -9.5
Colts-Falcons: 1 +6.5
Vikings-Ravens: 2 -4.5
Buccaneers-Patriots: 1 -2.5
Texans-Jaguars: 2 +1.5
Jets-Browns: 2 +1.5
Panthers-Saints: 2 +5.5
Bears-Giants: 1 -3.5
Dolphins-Bills: 2 -9.5
Seahawks-Cardinals: 1 -6.5
49ers-Rams: 1 +3.5
Commanders-Lions: 2 -8.5
Chargers-Steelers: 1 -3.0
Packers-Eagles: 2 +2.5
Quote Antepost NFL: gli aggiornamenti sul Super Bowl
Andiamo a vedere gli aggiornamenti delle lavagne dei bookmakers per le quote antepost sulla vittoria finale del Super Bowl ed MVP.