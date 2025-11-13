In arrivo una settimana di Football Americano NFL dal 13 al 17 novembre piena di big match da non perdere, a prescindere dal Thursday Night con Patriots-Jets, ma domenica si inizia con Bills-Buccaneers e si va avanti fino al Sunday Night Eagles-Lions, passando per Chargers-Seahawks e Broncos-Chiefs. La week 11 si chiuderà col Monday Night Raiders-Cowboys. Pronostici NFL Week 11.
I big match più interessanti della week 11 di Football Americano
Vediamo le analisi dei big match più interessanti e dei prime time della Week 11 di Football Americano NFL in campo dal 13 al 17 novembre 2025.
Thursday Night NFL: New England Patriots-NY Jets
I New England Patriots (8-2) sono saliti in cima alla classifica NFL dopo una striscia di sette vittorie consecutive. New England ha pareggiato Indianapolis e Denver per il miglior record nel football grazie a una serie che risale al 28 settembre. I Patriots hanno beneficiato di un calendario che ha permesso loro di vincere contro le ultime in classifica New Orleans, Tennessee e Cleveland. Ma i Patriots hanno anche battuto Buffalo in trasferta durante questo periodo, superando la vetta della AFC East division, e hanno giocato quattro quarti solidi domenica per prevalere 28-23 sui Tampa Bay Buccaneers, capolista della NFC South. Drake Maye ha lanciato per 270 yard e due touchdown, e la sua linea offensiva ha avuto una prestazione migliore, subendo solo un sack dopo averne subiti 16 nelle tre partite precedenti. I Patriots puntano alla loro prima serie di otto vittorie consecutive dal 2019. New England ha la migliore difesa di corsa del campionato, con sole 792 yard concesse in 10 partite. I maggiori problemi di infortuni per i Patriots riguardano il backfield. Il rookie TreVeyon Henderson (430 yard) ha un infortunio al ginocchio, ma si è allenato a pieno ritmo martedì. Rhamondre Stevenson (alluce valgo) ha saltato due partite consecutive, e lui e il terzo infortunato Terrell Jennings (ginocchio) sono stati limitati martedì. Anche il ricevitore Kayshon Boutte (bicipite femorale) e i linebacker Christian Elliss (anca) e Jack Gibbens (bicipite femorale) sono stati limitati per New England.
Non sarà un match facile a Foxborough per l’attacco dei NY Jets (2-7) anche se hanno vinto la loro seconda partita consecutiva domenica, nonostante Justin Fields abbia realizzato solo 6 su 11 per 54 yard. Il running back Breece Hall è stato responsabile di 42 di quelle 54 yard in una sola azione, quando ha portato la ricezione del touchdown decisivo a casa nella vittoria per 27-20 su Cleveland. Ogni speranza di porre fine al loro digiuno di 14 anni nei playoff è svanita, ma New York ha preferito Fields al veterano Tyrod Taylor nel ruolo più importante. La stagione di Hall è stata altalenante, ma è decimo in campionato con 664 yard corse e ha messo a segno 133 yard e due touchdown nella prima vittoria dei Jets su Cincinnati. Secondo quanto riferito, i Jets saranno senza il ricevitore Garrett Wilson (distorsione al ginocchio) per 3-4 settimane con il defensive lineman Harrison Phillips (piede) e il cornerback Azareye’h Thomas (commozione cerebrale) che hanno saltato l’allenamento, mentre McDonald (quadricipite) e il DL Braiden McGregor (spalla) sono limitati.
Entrambi gli allenatori hanno vissuto la rivalità tra Jets e Patriots da giocatori: Glenn con i Jets dal 1994 al 2001, Vrabel dal 2001 al 2008, all’inizio dell’era Brady. I Patriots hanno vinto 15 partite di fila contro i Jets dal 2016 al 2023, ma i Jets hanno interrotto questa serie di sconfitte alla fine della stagione 2023 e hanno diviso i due incontri anche l’anno scorso. New England domina 7-3 ATS nelle scommesse sugli ultimi precedenti contro NYJ e oggi i Patriots sono favoriti nettamente con -13.0 punti di spread mentre la linea Over-Under si gioca a 43.0 punti totali.
Big match NFL: Buffalo Bills-Tampa Bay Buccaneers
Josh Allen è l’MVP in carica della NFL mentre Baker Mayfield è stata la prima scelta assoluta del loro draft. Mayfield è caduto in disgrazia con i Cleveland Browns dopo quattro stagioni ed è passato ad altre due squadre prima di rilanciare la sua carriera con i Tampa Bay Buccaneers dove ha lanciato 85 passaggi da touchdown contro 28 intercetti in 43 partite di 3 stagioni regolari. I due QB hanno una forte amicizia e si incontrano per le partite di golf fuori stagione. Entrambe le squadre hanno un record di 6-3 e vengono da sconfitte. I Bills sono stati battuti 30-13 dai modesti Miami Dolphins, mentre Tampa Bay è stata surclassata 28-23 dai New England Patriots. I Buccaneers hanno perso due delle ultime tre partite e sono solo 3-3 dopo un inizio 3-0 anche se Mayfield ha lanciato per 2.192 yard e 16 touchdown ed è stato intercettato solo due volte. La stella esordiente Emeka Egbuka è stata una forza con 40 ricezioni per 677 yard e sei touchdown. Ha ottenuto la sua terza prestazione stagionale da 100 yard ricevendo sei passaggi per 115 yard e un touchdown contro New England. Tampa Bay potrebbe riavere il running back Bucky Irving (spalla/piede) che ha saltato le ultime cinque partite ed è stato limitato nel walk-through di mercoledì. L’outside linebacker Haason Reddick (caviglia/ginocchio) e la guardia Ben Bredeson (bicipite femorale) sono rimasti fuori per i Buccaneers.
I Buffalo Bills hanno perso tre delle ultime cinque partite e l’attacco non funziona, anche se lunedì coach Sean McDermott ha difeso la prestazione del coordinatore offensivo Joe Brady. Josh Allen ha lanciato per 2.139 yard e 15 touchdown contro cinque intercetti, mentre James Cook è al secondo posto nella NFL con 920 yard corse. Cook e Allen hanno entrambi corso per sette touchdown. Il tight end Dalton Kincaid (bicipite femorale) e il defensive tackle Phidarian Mathis (spalla) erano fuori per i Bills.
Allen ha lanciato due touchdown e ne ha segnato uno di corsa nella vittoria di Buffalo contro i Tampa Bay in trasferta per 24-18 nel 2023. Mayfield ha lanciato due touchdown per i Buccaneers. I Bills sono avanti 3-2 nei precedenti contro i Bucs, ma è Tampa la migliore nelle scommesse con 3-1-1 ATS (O/U 3-2). Per questa sfida padroni di casa favoriti con -5.5 punti di spread e linea Over-Under a 48.5 punti totali.
Big Match NFL: LA Chargers-Seattle Seahawks
Grande sfida a Inglewood tra due squadre che sono in testa alla classifica della NFC West a pari merito con un record di 7-2 e una striscia di quattro vittorie consecutive. I Seattle Seahawks e i Rams sono le uniche due squadre della NFL a classificarsi tra le prime cinque per punti segnati in attacco (Seattle con 31,4 punti a partita è terza; i 27,9 di Los Angeles sono quinta) e per punti segnati in difesa (L.A. è seconda con 17,0 punti a partita e Seattle quinta con 19,1). Entrambe arrivano da partite in cui hanno segnato più di 40 punti. I Seahawks hanno sconfitto Arizona in trasferta per 44-22 domenica scorsa. Il QB Sam Darnold ha una media di 9,9 yard per tentativo di passaggio, la migliore della lega e la quarta più alta nella storia della NFL in nove partite a stagione (minimo 200 tentativi). Il WR Jaxon Smith-Njigba ha già superato le 1.000 yard ricevute e segnato con un passaggio da 43 yard di Darnold nel drive d’apertura di Seattle lo scorso fine settimana, portando la squadra in vantaggio per 35-0. È in testa alla lega per yard ricevute (1.041) con oltre 200 punti sul suo concorrente più vicino, Ja’Marr Chase di Cincinnati (831). Il linebacker DeMarcus Lawrence ha riportato due fumble in touchdown la scorsa settimana e Seattle sta tenendo sotto pressione i quarterback avversari con un totale di 32 sack. Il gioco di corsa di Seattle è migliorato, con Zach Charbonnet e Kenneth Walker III che hanno totalizzato 150 yard contro i Cardinals su 14 corse a testa. Si prevede che il centro dei Seahawks Jalen Sundell (ginocchio) salterà diverse settimane dopo l’infortunio riportato la scorsa settimana.
Gli LA Rams hanno vinto per 42-26 contro San Francisco a Santa Clara, in California. Matthew Stafford ha un record di 25 touchdown su passaggio contro soli due intercetti, il secondo quarterback a raggiungere tale traguardo a metà stagione (Patrick Mahomes ci era riuscito nel 2020). Stafford ha lanciato quattro passaggi da touchdown senza intercettazioni contro i 49ers, diventando il primo giocatore nella storia della NFL con almeno quattro touchdown e nessun intercetto in tre partite consecutive. Stafford ha collezionato 402 passaggi da touchdown in carriera e la scorsa settimana è diventato il nono giocatore di sempre con almeno 400 passaggi da touchdown in carriera nella stagione regolare. Tra i WR i Rams risponderanno con Puka Nacua, che è diventato il più veloce a raggiungere quota 250 ricezioni in carriera nella NFL in sole 36 partite. Kyren Williams dei Rams ha corso per 73 yard e due touchdown contro San Francisco. La striscia vincente di Los Angeles è stata favorita dall’ampio utilizzo di tre tight end da parte di coach McVay. Tyler Higbee, Colby Parkinson, Davis Allen e il rookie Terrance Ferguson hanno tutti ricevuto passaggi nelle ultime due partite, con Parkinson e Allen che hanno segnato touchdown contro i 49ers. Il wide receiver Davante Adams (obliquo) e il defensive tackle Kobie Turner (schiena) hanno saltato l’allenamento questa settimana, ma McVay ha detto di essere fiducioso che Adams sarà pronto entro domenica.
I Seahawks hanno vinto l’ultimo precedente dello scorso gennaio, ma prima avevano sempre perso in 3 sfide contro LAR, e i Rams dominano nelle scommesse con 8-2 ATS negli ultimi 10 scontri diretti contro Seattle, e in queste sfide abbiamo assistito ad un O/U 3-7. Per questo scontro i padroni di casa sono favoriti con un field goal di margine (-3.0 punti di spread) con linea Over-Under a 48.5 punti totali.
Big Match NFL: Denver Broncos-Kansas City Chiefs
I Kansas City Chiefs (5-4) domenica giocheranno un match importante a Denver che potrebbe riportarli in corsa per la divisione o costringerli a lottare per una wild card. È la prima delle due partite tra Broncos e Chiefs, che si incontreranno a Kansas City il 25 dicembre. La partita di domenica sarà decisiva per stabilire se la partita della notte di Natale avrà in palio la supremazia nella division. I Chiefs hanno vinto cinque delle sei partite dopo un inizio 0-2, ma sono andati alla settimana di riposo dopo la sconfitta a Buffalo il 2 novembre. Ora affrontano una delle difese più forti della NFL e potrebbero dover fare ancora più affidamento sul QB Patrick Mahomes, in grado di passare 4.437 yard, il suo totale più alto dal 2022 e che sta correndo più del solito visto che è già arrivato a 285 rushing yard in 9 partite (il suo record del 2023 è di 389 rushing yard). Isiah Pacheco, il miglior RB dei Chiefs, ha saltato la partita contro i Bills a causa di un infortunio al ginocchio e non si è allenato mercoledì. La sua situazione per domenica è incerta.
Con un successo i Denver Broncos (8-2) porterebbero un vantaggio di 3 partite e mezzo su Kansas City, con sei partite ancora da giocare. Il punto di forza di Denver è la difesa che guida la NFL con 46 sack e si classifica terza per yard concesse (270,7 a partita), sesta per yard concesse su passaggio (179,5) e quarta per yard concesse su corsa (91,2). I Broncos hanno registrato sei sack nella loro partita più recente, il 10-7 in trasferta a Las Vegas il 6 novembre. I Broncos sono rimasti in forma nonostante l’assenza del cornerback Patrick Surtain II, il Defensive Player of the Year in carica, che ha saltato le ultime due partite a causa di un infortunio al pettorale (che dovrebbe rientrare dopo la settimana 12 di riposo). Il linebacker Alex Singleton sarà fuori per domenica dopo essere stato operato la scorsa settimana per rimuovere un tumore canceroso da un testicolo, e la matricola Karene Reid (bicipite femorale) è stata inserita nella lista infortunati. I Broncos hanno rimpiazzato Reid ingaggiando il wide receiver Lil’Jordan Humphrey dalla squadra di allenamento dei NY Giants. Il linebacker Garret Wallow, in fase di recupero da un infortunio al bicipite femorale, è stato designato per rientrare mercoledì dalla lista infortunati e si è allenato con la squadra. Sebbene la difesa di Denver sia stata solida, l’attacco ha arrancato, subendo un duro colpo con l’infortunio al piede del miglior RB J.K. Dobbins contro i Raiders. Il sostituto RJ Harvey si occuperebbe di più del carico se Dobbins non potesse giocare, come previsto. Il quarterback Bo Nix, che ha totalizzato tre passaggi da touchdown e tre intercetti nelle ultime due partite, ha dichiarato di aver cancellato le sue app sui social media per non sentire le critiche online.
I Broncos hanno vinto 2 delle ultime 3 sfide contro i Chiefs, ma Kansas City rimane avanti 8-2 negli ultimi 10 precedenti contro Denver. Nelle scommesse però Broncos avanti 7-3 ATS (O/U 4-6). Per questo scontro KC favorita anche in trasferta (-4.0 punti di spread) mentre la linea Over-Under si gioca a 44.0 punti totali, con l’attacco di Mahomes contro la difesa di Denver, potremmo vedere Under, sarebbe il 5° di fila nelle ultime sfide tra queste due franchigie.
Sunday Night NFL: Philadelphia Eagles-Detroit Lions
I Detroit Lions hanno risposto nuovamente alla grande ad una sconfitta, nel successo netto nel 44-22 che ci ha mandato in cassa e porta la squadra di coach Dan Campbell ad un impressionante 13-0 ATS nelle scommesse dopo una sconfitta. Detroit ha alternato vittorie e sconfitte nelle ultime cinque partite. Detroit ha una media di 31,4 punti a partita, seconda solo agli Indianapolis Colts (32,1). Jared Goff ha completato il 74,0% dei suoi passaggi, il migliore della NFL, per 2.235 yard, con 20 touchdown e solo tre intercetti. Jahmyr Gibbs e David Montgomery hanno corso per un totale di 1.159 yard e 13 touchdown, mentre Amon-Ra St. Brown ha totalizzato 64 ricezioni per 693 yard e otto touchdown. I Lions sono a pezzi. Sette giocatori hanno saltato l’allenamento di mercoledì, tra cui il pass-rusher stellare Aidan Hutchinson (gomito), il tight end Sam LaPorta (schiena), il tackle destro Penei Sewell (caviglia), il cornerback Terrion Arnold (commozione cerebrale) e la safety Kerby Joseph (ginocchio). Altri otto giocatori sono stati limitati, tra cui il tackle sinistro Taylor Decker (spalla).
Sapendo di avere una settimana più breve per prepararsi ai Lions, i Philadelphia Eagles hanno svolto un lavoro di preparazione durante la pausa della settimana 9. Philadelphia è attualmente in una striscia di tre vittorie consecutive dopo aver subito due sconfitte consecutive a inizio ottobre contro i Broncos e i Giants. Il QB Jalen Hurts, l’MVP in carica del Super Bowl ha realizzato 21 touchdown (16 su passaggio, cinque su corsa) e un solo intercetto in nove partenze in questa stagione. Hurts è salito ad un record di 9-1 nella stagione regolare contro la NFC North dopo la vittoria per 10-7 di lunedì sera a Green Bay. Il suo passaggio da touchdown da 36 yard a DeVonta Smith a 10:44 dalla fine è stato decisivo per la vittoria. Il wide receiver A.J. Brown ha totalizzato due ricezioni per 13 yard a Green Bay, la terza volta nelle sue otto partite giocate nel 2025 con due o meno ricezioni. Attenzione al suo ritorno visto che l’ultima volta che Brown ha affrontato i Lions, nella prima settimana della stagione 2022, ha ricevuto 10 passaggi per 155 yard. Per gli Eagles, quattro giocatori della linea offensiva titolari sono stati limitati mercoledì: il tackle destro Lane Johnson (caviglia), la guardia destra Tyler Steen (obliquo), il centro Cam Jurgens (ginocchio) e la guardia sinistra Landon Dickerson (quadricipite).
Domenica sera sarà uno scontro tra due squadre ben allenate, dato che gli Eagles hanno commesso quattro palle perse, il minimo della lega in questa stagione, due in meno dei Lions. Entrambe le squadre sono aggressive sul quarto down, con Detroit che ha convertito 13 passaggi su 18 tentativi e Philadelphia 11 su 16. Ed entrambe sono brave nella red zone, con gli Eagles che hanno segnato touchdown su 17 passaggi su 21 e i Lions su 26 su 38. Il coach degli Eagles, Nick Sirianni è perfetto nelle sfide contro la NFC North, con un record di 10-0, playoff inclusi. Ha un record di 2-0 negli scontri diretti contro Campbell e i Lions dopo aver ottenuto vittorie a Detroit nel 2021 e nel 2022. A livello scommesse Detroit è avanti 6-3 ATS contro Philadelphia ed è interessante anche il dato su O/U, con tutti e 9 gli scontri diretti che si sono giocati tra le due franchigie chiusi ad altro punteggio con Over (O/U 9-0). Per oggi Eagles favoriti con -2.5 punti di spread e linea Over-Under alla portata a 46.5 punti totali, considerate il 10° Over.
Monday Night NFL: Las Vegas Raiders-Dallas Cowboys
La settimana si chiuderà nel Nevada, a Sin City, con i Las Vegas Raiders 4° in AFC East con un record di 2-7, che ospitano Dallas 2° in NFC North al momento. I Raiders sono 1-4 in trasferta, ma 2-1-1 in casa anche se arrivano da 3 sconfitte. Nelle trasferte e KC e Denver i Raiders hanno segnato in tutto 7 punti, meglio in casa contro i Jaguars, anche se è arrivata una sconfitta per 29-30. La settimana scorsa il QB Geno Smith ha lanciato solo 143 yard col 61,5% di completati, 0 TD pass e 1 intercetto (60.3 di rating) contro la forte difesa dei Broncos. L’attacco di Las Vegas è solo 29° come punti segnati (15.4) e la difesa fa poco meglio, 23° con 24.4 punti concessi di media.
I Dallas Cowboys devono riprendersi da una doppia pesante sconfitta, il 24-44 a Denver e anche l’ultimo 17-27 interno contro i Cardinals, con la difesa che rimane un problema per i texani che concedono 30.8 punti (31°) e 397.4 total yards (31°). L’attacco guidato dal QB Dak Prescott fa molto meglio con 29.2 punti segnati di media (4°) e 378.4 total yard (3°), questo rende Dallas un ottima squadra da Over (O/U 6-3), all’esatto contrario dei Raiders, squadra da Under (O/U 3-6).
Dopo aver vinto 4 sfide i Cowboys si sono arresi 33-36 OT nell’ultimo scontro con i Raiders ormai risalente al 2021, giocato a Dallas. In queste 4 sfide siamo O/U 2-2 e per questo Monday Night Las Vegas si gioca underdog in casa a +3.5 punti di spread mentre la linea Over-Under è alta a 50.0 punti totali, nonostante i Raiders, ma come abbiamo visto con i Cowboys gli Over non sono mai una brutta idea e i book si adeguano alzando la linea di Dallas, forse un pò troppo.
Pronostici NFL Week 11: i nostri consigli per le scommesse
Vediamo i consigli sugli spread per tutte le partite della Week 11 di NFL. Sono solo primi consigli, per tutti i dettagli e le giocate ufficiali vi rimandiamo come sempre al canale TELEGRAM VIP di BETTING MANIAC (trovate tutti i link di riferimento in fondo a questo articolo), ma è comunque una buona base da cui partire per capire come la pensiamo.
Patriots-Jets: 2 +11.5
Dolphins-Commanders: 1 -2.5
Jaguars-Chargers: 2 -2.5
Bills-Buccaneers: 1 -5.5
Vikings-Bears: 2 +3.0
Giants-Packers: 2 -7.5
Titans-Texans: 1 +7.5
Falcons-Panthers: 1 -3.5
Steelers-Bengals: 2 +5.5
Cardinals-49ers: 1 +2.5
Rams-Seahawks: 1 -2.5
Broncos-Chiefs: 2 -3.5
Browns-Ravens: 2 +8.5
Eagles-Lions: 2 -1.5
Raiders-Cowboys: 2 -3.5
Quote Antepost NFL: gli aggiornamenti sul Super Bowl
Andiamo a vedere gli aggiornamenti delle lavagne dei bookmakers per le quote antepost sulla vittoria finale del Super Bowl ed MVP. I Chiefs rimangono favoriti @6.50 ma salgono i Rams @7.50 e gli Eagles @8.50 che agganciano i Lions. Calano i Bills ora @10 volte la posta, come cala Josh Allen @8 per MVP regular season dove sale in cima alle lavagne un sorprendente Drake Maye @3.75.
Seguici anche su Telegram e sugli altri social
Per essere sempre aggiornato seguici anche sul canale TELEGRAM BETTING MANIAC gratuito. Se vuoi tutto entra nel VIP con una piccola spesa, o anche gratis con le nostre promozioni. Contattaci per tutte le informazioni. Siamo anche su YouTube con i nostri video e su Instagram e Twitter.
TELEGRAM BETTING MANIAC
INSTAGRAM BETTING MANIAC
TWITTER BETITALIAWEB
YOUTUBE BETITALIAWEB
Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.