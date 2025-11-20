La 12° settimana di regular season di Football Americano inizia col Thursday Night del 20 novembre, un interessante Houston Texans-Buffalo Bills anche se il big match di questo turno è il Sunday Night LA Rams-Tampa Bay Buccaneers. La settimana si chiuderà col Monday Night tra San Francisco 49ers-Carolina Panthers. Pronostici NFL Week 12.
I big match più interessanti della week 12 di Football Americano
Vediamo le analisi dei big match più interessanti e dei prime time della Week 12 di Football Americano NFL in campo dal 20 al 24 novembre 2025.
Thursday Night NFL: Houston Texans-Buffalo Bills
L’MVP in carica della NFL Josh Allen sta trascinando i Buffalo Bills (7-3) anche quest’anno. Reduci da una prestazione epica, Allen punta a essere al top della forma durante la settimana corta, quando i Bills faranno visita a Houston. Allen ha lanciato tre touchdown e ne ha segnati altri tre di corsa nella vittoria di domenica per 44-32 sui Buccaneers in trasferta. È la terza volta nella storia della NFL che un quarterback ha realizzato tre touchdown su passaggio e tre touchdown su corsa nella stessa partita. Allen ci è riuscito due volte, la prima lo scorso dicembre durante una sconfitta per 44-42 contro i Los Angeles Rams. I 75 touchdown su corsa in carriera di Allen sono a pari merito con Cam Newton per il record assoluto di un quarterback nella stagione regolare. Allen ha totalizzato 10 touchdown su corsa in questa stagione, il terzo miglior risultato nella NFL. Allen ha lanciato per 317 yard contro Tampa Bay, guidando Buffalo al suo punteggio più alto della stagione. È stata la terza volta che i Bills hanno segnato almeno 40 punti. Allen (2.456 yard passate, 18 touchdown) spera di fare bene contro i Texans anche se ci sarà da capire quali target avrà a disposizione visto che Khalil Shakir (infortunio personale) e i colleghi ricevitori Curtis Samuel (problema al gomito/collo) e Mecole Hardman Jr. (polpaccio) hanno saltato due giorni di allenamento, così come il tight end Dalton Kincaid (bicipite femorale). Kincaid ha saltato la partita contro Tampa Bay. Inoltre, il ricevitore Keon Coleman è stato inattivo contro i Buccaneers per provvedimento disciplinare dopo essere arrivato in ritardo a una riunione di squadra venerdì. Il suo stato rimane sconosciuto.
Gli Houston Texans (5-5) hanno vinto tre delle ultime quattro partite (proprio come Buffalo) anche se il QB C.J. Stroud (commozione cerebrale) salterà la sua terza partita consecutiva. Ha partecipato poco all’allenamento di martedì, ma non ha superato il protocollo. Davis Mills partirà al posto di Stroud per la terza settimana consecutiva e coach DeMeco Ryans ha detto che Mills sta semplicemente giocando secondo le sue capacità. In più di due partite da quando Stroud si è infortunato durante la sconfitta per 18-15 contro i Denver Broncos, Mills ha completato 70 lanci su 116 (60,3%) per 703 yard, tre touchdown e un intercetto. Ha anche corso per segnare un touchdown. Mills ha lanciato per 274 yard e un touchdown nella vittoria esterna per 16-13 dello scorso fine settimana contro i Tennessee Titans. Anche la safety Jalen Pitre (commozione cerebrale) è stata esclusa per la terza partita consecutiva. È a pari merito con il cornerback Derek Stingley Jr. per il primato di squadra di tre intercetti. Guidati dai defensive end Danielle Hunter (nove sack) e Will Anderson Jr. (otto), i Texans hanno una solida difesa a tutto tondo. Houston è al primo posto nella NFL per difesa punti (16,3 punti a partita) e difesa totale (258,1 yard a partita) ed è terza per difesa su corsa con 87,1. Il linebacker Jamal Hill (bicipite femorale) non si è allenato negli ultimi due giorni.
I Texans hanno registrato una vittoria casalinga per 23-20 sui Bills la scorsa stagione, quando Ka’imi Fairbairn ha calciato un field goal da 59 yard allo scadere del tempo. Si è tratta della 6° vittoria di Houston negli ultimi 8 precedenti contro Buffalo e in queste sfide abbiamo registrato 1 solo Over e ben 7 Under. Per giovedì i Bills sono favoriti a -6.0 in trasferta e linea Over-Under in media a 43.5 punti totali.
Big Match NFL: Kansas City Chiefs-Indianapolis Colts
I Kansas City Chiefs (5-5) sono al terzo posto nella AFC West e a ben 3 partite e mezzo dai Broncos, primi in classifica, dopo la sconfitta per 22-19 a Denver domenica scorsa. I Chiefs sono anche fuori dalla corsa per le wild card, con sette squadre AFC che vantano più vittorie nonostante rimangono tra le squadre di vertice nelle quote antepost per la vittoria di un altro Super Bowl (i Chiefs hanno giocato in cinque degli ultimi sei SB, vincendone tre). KC sta faticando nelle partite punto a punto, sono 0-5 in questo tipo di partite in questa stagione dopo che lo scorso anno sono riusciti a chiudere con un record di 11-0 nelle partite con un solo TD di scarto durante la stagione regolare e ne hanno aggiunto un altro nei playoff contro i Bills. Dalle ultime dichiarazioni il quarterback Patrick Mahomes non si dice comunque preoccupato. Una vittoria contro la sorprendente Indy porrebbe fine a una serie di due sconfitte consecutive e manterrebbe Kansas City a galla nella corsa ai playoff. Il running back Isiah Pacheco (ginocchio), è tornato ad allenarsi mercoledì dopo aver saltato le ultime due partite. La guardia Kingsley Suamataia (commozione cerebrale) e il ricevitore Xavier Worthy (caviglia) sono stati gli unici due dei Chiefs a saltare l’allenamento mercoledì.
Gli Indianapolis Colts (8-2) sono in vantaggio di due partite nella AFC South e ha già eguagliato il totale di vittorie della scorsa stagione. I Colts non partecipano ai playoff dal 2020. Se la stagione finisse oggi, i Colts sarebbero la terza testa di serie della conference dietro i Broncos (9-2) e i Patriots (9-2). Ma Indianapolis ha il miglior record contro gli avversari della conference (6-1) e ha battuto Denver negli scontri diretti in questa stagione, un vantaggio che potrebbe rivelarsi decisivo nella corsa al vantaggio del fattore campo. L’attacco di Indianapolis è fiorito sotto la guida del leader della corsa NFL Jonathan Taylor (1.139 yard, 15 touchdown) e del quarterback Daniel Jones (15 passaggi da touchdown) e ha superato i 30 punti sette volte, l’ultima delle quali nella vittoria ai supplementari di domenica scorsa per 31-25 contro gli Atlanta Falcons. Il defensive end Tyquan Lewis (inguine) è stato l’unico giocatore dei Colts a saltare l’allenamento a causa di un infortunio.
Indianapolis ha vinto gli ultimi due incontri e 15 degli ultimi 19 contro KC, e vanta un record di 3-1 nei playoff. A livello scommesse negli ultimi 10 precedenti abbiamo visto per 8 Under e 2 soli Over. Per oggi i Chiefs sono favoriti con più di un field goal di vantaggio (-3.5) mentre la linea Over-Under si gioca a 50.5 punti totali.
Sunday Night NFL: LA Rams-Tampa Bay Buccaneers
Dopo aver fatto appena il necessario per raggiungere il vertice della NFC la scorsa settimana, i Los Angeles Rams (8-2) affronteranno domenica sera un test importante contro un avversario di pari livello. I Rams dopo la sconfitta nella terza settimana contro i Philadelphia Eagles, testa di serie numero 1, hanno vinto sei partite su sette e hanno vendicato l’unica sconfitta nel tratto finale superando i 49ers nella decima settimana. La scorsa settimana, i Rams hanno faticato a sfondare contro la difesa dei Seahawks, ma hanno comunque ottenuto una vittoria per 21-19 nella lotta per il primo posto nella NFC West. Il quarterback Matthew Stafford ha lanciato per 130 yard, il minimo stagionale, ma ha ricevuto due passaggi da touchdown, raggiungendo il suo miglior risultato stagionale nella NFL: 27. Puka Nacua ha totalizzato sette ricezioni per 75 yard e Kyren Williams ha corso per 91 yard e un touchdown. In difesa, i Rams hanno intercettato Sam Darnold quattro volte, inclusi due intercetti di Kam Kinchens. La difesa dei Rams è seconda nella NFL con 17,2 punti concessi a partita. I Rams sono anche secondi per turnover ratio con un +10, mentre i Buccaneers sono terzi con un +9. Una delle principali preoccupazioni dei Rams riguarda gli infortuni, dato che la safety Quentin Lake (gomito), il tight end Tyler Higbee (caviglia) e l’offensive lineman Rob Havenstein (caviglia, ginocchio) sono stati tutti inseriti nella lista infortunati.
Il quarterback Baker Mayfield continua a dare il meglio di sé nella sua terza stagione con i Tampa Bay Buccaneers (6-4). Sebbene la sua percentuale di completamento (63,5%) e i suoi touchdown su passaggio (17) siano inferiori ai suoi impressionanti totali, rispettivamente del 71,4% e 41, della scorsa stagione, ha totalizzato solo tre intercetti in 10 partite, dopo aver guidato la NFL con 16 l’anno scorso. Dopo due convocazioni per il Pro Bowl in due stagioni con i Buccaneers, Mayfield ha portato Tampa Bay in testa alla NFC South con mezza partita di vantaggio sui Carolina Panthers. Tampa è però reduce dalla sconfitta casalinga per 28-23 contro i New England Patriots nella settimana 10 e da una sconfitta per 44-32 a Buffalo la scorsa settimana. Sean Tucker ha totalizzato 106 yard di corsa per Tampa Bay, che ha registrato il suo miglior risultato stagionale con 202 yard su corsa. I Buccaneers attendono ancora il ritorno del wideout Chris Godwin (perone) e del running back Bucky Irving (piede/spalla), che mercoledì sono stati limitati. I linebacker Chris Braswell Jr. (piede) e Haason Reddick (caviglia, ginocchio), il cornerback Jamel Dean (anca) e la guardia Ben Bredson (bicipite femorale) non si sono allenati.
I Buccaneers hanno vinto l’ultimo scontro (in casa) contro LAR, ma rimangono sotto 2-8 negli ultimi 10 precedenti, con i Rams che dominano anche nelle scommesse con 8-1-1 ATS e O/U 6-4. Per oggi LAR favorita con -6.5 punti di spread e linea Over-Under a 49.5 punti totali.
Monday Night NFL: San Francisco 49ers-Carolina Panthers
La settimana si conclude con questa sfida di NFC, con i San Francisco 49ers (7-4) che nelle ultime 9 partite hanno sempre alternato una vittoria ad una sconfitta, e la settimana scorsa sono passati 41-22 in Arizona con il QB Brook Purdy che ha lanciato per 200 yard esatte con 3 TD pass e nemmeno un intercetto, aiutato dalle corse di Christian McCaffrey con 81 rushing yard e anche 2 touchdown personali. La difesa continua a concedere troppo, 22.9 punti, una media anche peggiorata nelle ultime settimana, e 24° come total yard concesse (352.9) con gravi problemi in particolare sui lanci (28°).
Occasione importante per i Carolina Panthers (6-5) che sono 2° in NFC South e sono riusciti a passare ad Atlanta la scorsa settimana, in un match combattuto vinto 30-27 dai Panthers guidati da una delle migliori prestazioni di sempre di Bryce Young che ha lanciato 448 yard (31/45) con 3 TD pass e nemmeno un intercetto, con Tetairoa McMillan miglior ricevitore (130 yard) ma ha messo a referto altre 81 yard in ricezione anche Xavier Legette. La difesa rimane comunque il reparto migliore di Carolina,13° per punti concessi (22.6) e 15° in total yard (325.9).
I 49ers hanno vinto le ultime 2 sfide ma i Panthers rimangono avanti 5-3 in 8 sfide contro SF, con anche un 5-3 ATS nelle scommesse e O/U 5-3 sulle giocate dei punti totali, che per questa sfida hanno una linea piazzata a 48.5 mentre i 49ers sono favoriti con un touchdown esatto di vantaggio (-7.0 punti di spread).
Pronostici NFL Week 12: i nostri consigli per le scommesse
Vediamo i consigli sugli spread per tutte le partite della Week 12 di NFL. Sono solo primi consigli, per tutti i dettagli e le giocate ufficiali vi rimandiamo come sempre al canale TELEGRAM VIP di BETTING MANIAC (trovate tutti i link di riferimento in fondo a questo articolo), ma è comunque una buona base da cui partire per capire come la pensiamo.
Texans-Bills: 2 -5.5
Packers-Vikings: 2 +6.5
Chiefs-Colts: 2 +3.5
Bengals-Patriots: 2 -7.5
Bears-Steelers: 1 -3.0
Ravens-Jets: 1 -13.5
Lions-Giants: 1 -10.5
Titans-Seahawks: 1 +13.5
Cardinals-Jaguars: 2 -2.5
Raiders-Browns: 2 +3.5
Cowboys-Eagles: 2 -3.5
Saints-Falcons: 1 -1.5
Rams-Buccaneers: 2 +6.5
49ers-Panthers: 1 -6.5
Quote Antepost NFL: gli aggiornamenti sul Super Bowl
Andiamo a vedere gli aggiornamenti delle lavagne dei bookmakers per le quote antepost sulla vittoria finale del Super Bowl numero 60. Crollano i Chiefs che passano @11 volte la posta visto che al momento Mahomes e compagni non sarebbero nemmeno ai playoffs. Le lavagne sono comandate dagli Eagles @6 di poco avanti sui Rams @6.50, poi arrivano i Bills @9.50 e i Colts @10. Ancora più indietro abbiamo Lions e Colts entrambe @12 volte la posta.