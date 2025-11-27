Siamo alla settimana del Giorno del Ringraziamento negli States, col Football Americano che la fa da padrona con 3 partite già al giovedì, per continuare col Black Friday e con il grosso dei match come sempre alla domenica di week 13, una settimana lunga e chiusa dal Monday Night Patriots-Giants. Pronostici NFL Week 13.
I big match più interessanti della week 13 di Football Americano
Vediamo le analisi dei big match più interessanti e dei prime time della Week 13 di Football Americano NFL in campo dal 27 novembre al 1 dicembre 2025 nella settimana del Thanksgiving day, il giorno del ringraziamento in cui negli States la NFL la fa da padrona.
Thanksgiving day: Detroit Lions-Green Bay Packers
L’annuale partita casalinga di Detroit per il Giorno del Ringraziamento vede di fronte i padroni di casa, la squadra che ha segnato più punti in NFC, e gli ospiti che invece hanno subito il secondo minor numero di punti tra le squadre della conference. Chi la spunterà questa sfida con importanti implicazioni per i playoff per entrambe le squadre? I Detroit Lions al momento con un record di 7-4 non ha nemmeno un posto wild-card. Domenica Detroit si è salvata a malapena contro i Giants, vincitori di due partite, rimontando per 34-27 ai supplementari. Jahmyr Gibbs ha totalizzato 264 yard dalla mischia e tre touchdown, inclusa una corsa da touchdown da 69 yard ai supplementari. Jared Goff ha una media di 261,2 yard passate nelle partite casalinghe, con 12 touchdown e tre intercetti. La safety Kerby Joseph (ginocchio) e il centro Graham Glasgow (ginocchio) erano tra i cinque giocatori esclusi dalla gara. Gli altri sono l’edge rusher Josh Paschal (schiena), il ritornatore/ricevitore Kalif Raymond (caviglia) e il tight end Brock Wright (collo). I tackle Taylor Decker (spalla) e Penei Sewell (caviglia), la guardia Tate Ratledge (ginocchio), il ricevitore Isaac TeSlaa (mano), il running back Sione Vaki (caviglia/pollice) e il cornerback Terrion Arnold (commozione cerebrale) sono in dubbio. Mercoledì Detroit ha anche richiamato il defensive end Marcus Davenport (spalla) dalla lista degli infortunati e l’offensive lineman Miles Frazier (ginocchio) dalla lista degli infortunati, entrambi inseriti in dubbio.
I Green Bay Packers sono avanti con un record di 7-3-1. Jordan Love, che gioca con una spalla sinistra (non lanciatrice) dislocata, non ha raggiunto le 200 yard passate nelle ultime tre partite e in quattro delle ultime sei. I Packers non hanno concesso più di 20 punti in nessuna delle ultime quattro partite e arrivano con una striscia di due vittorie consecutive. Domenica hanno battuto Minnesota per 23-6, tenendo i Vikings a 145 yard totali, collezionando cinque sack e forzando tre palle perse. Con Josh Jacobs fuori per un infortunio al ginocchio, Emanuel Wilson ha corso per 107 yard, il suo massimo in carriera, e ha segnato due touchdown contro i Vikings. Jacobs si è allenato solo mercoledì e non ha una designazione per giocare giovedì. Il defensive tackle Karl Brooks (caviglia), il defensive end Lukas Van Ness (piede), il ricevitore Jayden Reed (piede/spalla) e il kick returner Savion Williams (piede) sono stati esclusi dai Packers. Tra i giocatori in dubbio figurano i cornerback Nate Hobbs (ginocchio) e Keisean Nixon (collo), il linebacker Quay Walker (collo) e il ricevitore Matthew Golden (polso).
La difesa di Green Bay ha tenuto Detroit ospite a 246 yard nella vittoria per 27-13 dei Packers all’esordio stagionale. Love ha lanciato per 188 yard nella vittoria, segnando due touchdown. I Lions hanno interrotto una serie di sette sconfitte consecutive nel Giorno del Ringraziamento la scorsa stagione, sconfiggendo i Bears per 23-20. Green Bay giocherà la sua terza apparizione consecutiva al Giorno del Ringraziamento. Aveva sconfitto i Lions nel 2023 e aveva sconfitto Miami lo scorso anno proprio durante la festività. Per oggi i Lions sono favoriti con un field goal di vantaggio (-3.0 punti di spread) e linea Over-Under a 48.5 punti totali. Attenzione a Green Bay, che è O/U 1-5 in casa, ma O/U 4-1 in trasferta.
Thanksgiving day: Dallas Stars-Kansas City Chiefs
Patrick Mahomes era una riserva esordiente l’ultima volta che i Kansas City Chiefs hanno subito cinque sconfitte fino al Giorno del Ringraziamento. Stagione difficile ma il QB e coach Andy Reid sono convinti che non sia troppo tardi per trovare una soluzione nell’affollato scenario dei playoff AFC. Mahomes gioca contro la squadra a Dallas per la prima volta da professionista. Mahomes è stato inserito nel referto infortunati con un infortunio all’inguine, ma ha dichiarato che non c’è rischio che salti la partita. Ha giocato quasi tutta la vittoria ai supplementari della settimana 12 contro i Colts con questo fastidio. La protezione dei passaggi di Kansas City è stata modificata con la guardia Trey Smith e il tight end numero 2 Noah Gray esclusi. Ma il running back titolare Isiah Pacheco è tornato dopo aver saltato un mese per un infortunio al ginocchio. Il coordinatore difensivo Steve Spagnuolo ha notato una rinnovata brillantezza nelle prestazioni di Chris Jones in allenamento e nel suo approccio professionale nelle ultime settimane. Sarà abbinato alla prima scelta al draft Tyler Booker nel tentativo di mettere pressione a Prescott. Kareem Hunt guida i Chiefs con 457 yard corse e arriva da una prestazione da 30 portate la scorsa settimana, quando Kansas City ha corso più di 90 azioni. I Chiefs hanno un record di 1-4 in trasferta.
I Dallas Cowboys sono al primo posto nella NFL per attacco totale (387,3 yard a partita) e quarti per punti segnati (29,1 a partita). Il wide receiver George Pickens è uno dei due ricevitori con oltre 1.000 yard ricevute (Jaxon Smith-Njigba di Seattle) e ha offerto un’altra grande prestazione nella vittoria a sorpresa di Dallas contro gli Eagles la scorsa settimana. CeeDee Lamb ha totalizzato 632 yard nonostante un infortunio alla caviglia. Prescott scende in campo senza il tackle sinistro Tyler Guyton (caviglia) sul lato cieco. Nate Thomas era in formazione durante la furiosa rimonta della scorsa settimana e giocherà da titolare giovedì. Se c’è un vantaggio decisivo per entrambe le squadre, potrebbe essere il gioco di corsa dei Cowboys e del running back Javonte Williams, anche se il ritorno di Pacheco riduce il divario di produzione tra le squadre. Ha 896 yard e otto touchdown con una media di 5,0 yard a portata.
Dak Prescott ha guidato i Cowboys alla vittoria per 28-17 sui Chiefs nel 2017, anno da esordiente di Mahomes, quando Kansas City ha chiuso l’anno con quattro vittorie consecutive. Dallas ha vinto tre partite consecutive il Giorno del Ringraziamento e ha un record di 34-22-1 nella giornata di novembre. Per oggi i Chiefs sono favoriti con -3.0 punti di spread e linea alta a 52.5 punti totali, anche se a livello statistico i Chiefs hanno superato questa linea solo in 2 delle ultime 17 partite di regular season.
Thanksgiving day: Baltimore Ravens-Cincinnati Bengals
Joe Burrow sta rientrando da un infortunio al dito del piede per i Cincinnati Bengals che sono cinque partite sotto il .500 e hanno perso otto delle ultime nove partite. I Bengals (3-8) hanno pochissime probabilità di raggiungere i playoff e hanno faticato con Jake Browning e Joe Flacco come quarterback titolari dopo l’infortunio di Burrow che si è sottoposto a un intervento chirurgico all’alluce e si temeva che potesse perdere il resto della stagione. Ma la riabilitazione è andata liscia e Burrow è pronto a giocare a fine novembre. I Bengals sono ultimi nella NFL per difesa punti (32,7 punti a partita) e difesa totale (415,8 yard a partita). Ja’Marr Chase ha ricevuto 21 passaggi per 457 yard e cinque touchdown nelle due partite. Ha totalizzato 264 yard, due in meno del suo record personale, nella sconfitta per un solo punto. Chase è stato sospeso per la sconfitta di domenica per 26-20 contro i Patriots per aver sputato sul defensive back degli Steelers Jalen Ramsey una settimana prima. Lunedì Chase si è scusato per il suo comportamento. I Bengals saranno senza il ricevitore Tee Higgins (commozione cerebrale), infortunatosi contro i Patriots, insieme al defensive end Trey Hendrickson (anca/bacino), al running back Tahj Brooks (commozione cerebrale) e al ricevitore Jermaine Burton (caviglia). Il defensive end Cameron Sample (obliquo) è in dubbio.
I Baltimore Ravens non sono riusciti a mantenere Lamar Jackson in ottima salute. Dopo aver dovuto affrontare infortuni al ginocchio e alla caviglia, il due volte MVP della NFL si è infortunato a un dito del piede nella vittoria di domenica per 23-10 sui New York Jets. Jackson ha lanciato più intercetti (due) che touchdown (uno) nelle ultime tre partite, non riuscendo a raggiungere le 200 yard passate in entrambe le partite, ma l’allenatore dei Ravens, John Harbaugh, ha detto che Jackson sta facendo il suo lavoro egregiamente. La safety Kyle Hamilton (caviglia) si è infortunata domenica, ma ha partecipato regolarmente all’allenamento di mercoledì ed è pronta a tornare in campo. Il running back Justice Hill (collo) e il defensive tackle Taven Bryan (ginocchio) sono rimasti fuori.
La scorsa stagione, le squadre si sono affrontate 2 volte, con i Ravens che hanno battuto i padroni di casa di Cincinnati per 41-38 ai supplementari e hanno vinto 35-34 a Baltimora. Oggi i Ravens sono favoriti con un touchdown pieno di vantaggio (-7.0) e linea Over-Under alta a 51.5 punti totali, Nelle statistiche attenzione proprio ai punti, con Baltimore e Cincinnati che hanno segnato sempre Over negli ultimi 6 scontri diretti.
Black Friday: Philadelphia Eagles-Chicago Bears
Nel periodo del giorno del ringraziamento si gioca anche al venerdì, col famoso Black Friday. I Chicago Bears hanno diversi motivi per essere ottimisti in vista della sfida, per cominciare, i Bears (8-3) si trovano in testa alla NFC North grazie alla loro seconda serie di quattro vittorie consecutive della stagione. Caleb Williams ha lanciato due dei suoi tre passaggi da touchdown a DJ Moore nella vittoria casalinga per 31-28 sugli Steelers domenica scorsa. Il rookie Kyle Monangai ha trovato la end zone per tre partite consecutive, mentre il suo collega running back D’Andre Swift probabilmente non vede l’ora di rivedere la sua ex squadra, con cui ha disputato un anno da record nel 2023 e ha raggiunto il suo unico Pro Bowl da Eagle. I Bears sono ottavi nella lega per punti a partita (26,3), sesti per yard totali a partita (369,6) e primi per palle perse forzate (24). I cornerback Jaylon Johnson (inguine) e Kyler Gordon (polpaccio), attualmente in lista infortunati, hanno entrambi partecipato a pieno titolo all’allenamento per il secondo giorno consecutivo mercoledì. L’allenatore dei Bears Ben Johnson, tuttavia, non ha rivelato la disponibilità di questi due giocatori. I seguenti giocatori non hanno partecipato all’allenamento per il secondo giorno consecutivo con i Bears: i linebacker titolari T.J. Edwards (mano, bicipite femorale), Noah Sewell (gomito) e Ruben Hyppolite II (spalla), il defensive back Tyrique Stevenson (anca), l’offensive lineman Luke Newman (piede) e il defensive lineman Dominique Robinson (commozione cerebrale).
I Philadelphia Eagles (8-3) hanno interrotto una striscia di quattro vittorie consecutive in modo orribile. L’attacco degli Eagles si è indebolito, sprecando un vantaggio di 21 punti nella sconfitta esterna per 24-21 contro i rivali dei Dallas Cowboys domenica scorsa. Jalen Hurts ha totalizzato tre touchdown lo scorso fine settimana contro Dallas, correndo per due e lanciandone uno ad A.J. Brown. Quest’ultimo ha guidato la squadra con otto ricezioni per 110 yard, mentre il suo compagno di squadra DeVonta Smith ne ha avute rispettivamente sei per 89. Smith, che guida gli Eagles per ricezioni (55) e yard ricevute (754), ha saltato il suo secondo allenamento consecutivo mercoledì. Gli è stata aggiunta una designazione di malattia, oltre agli infortuni al torace e alla spalla, come motivo della sua assenza. Il running back stella Saquon Barkley (inguine) è rimasto limitato mercoledì, mentre l’offensive tackle Lane Johnson (piede) e il wide receiver Xavier Gipson (spalla) non hanno partecipato all’allenamento. Philadelphia ha inserito il safety titolare Andrew Mukuba (caviglia) nella lista infortunati dopo l’infortunio subito contro Dallas, e dovrà saltare almeno le prossime quattro partite.
Gli Eagles hanno sempre battuto i Bears negli ultimi 6 precedenti, con un 5-1 ATS nelle scommesse e O/U 2-4, ma per oggi Chicago potrebbe coprire lo spread da underdogs che gli da un touchdown pieno in appoggio (+7.0) mentre la linea Over-Under qui è bassa a 44.0 punti totali.
Big Match NFL: Pittsburgh Steelers-Buffalo Bills
Sunday Night NFL: Washington Commanders-Denver Broncos
Monday Night NFL: New England Patriots-NY Giants
Pronostici NFL Week 13: i nostri consigli per le scommesse
Lions-Packers: 1 -2.5
Cowboys-Chiefs: 2 -3.0
Ravens-Bengals: 2 +7.0
Eagles-Bears: 2 +7.0
Titans-Jaguars: 1 +6.5
Jets-Falcons: 1 +2.5
Panthers-Rams: 2 -10.5
Dolphins-Saints: 2 +5.5
Buccaneers-Cardinals: 1 -3.0§
Browns-49ers: 2 -5.5
Colts-Texans: 2 +4.5
Seahawks-Vikings: 1 -10.5
Steelers-Bills: 2 -3.5
Chargers-Raiders: 1 -9.5
Commanders-Broncos: 2 -6.5
Quote Antepost NFL: gli aggiornamenti sul Super Bowl
