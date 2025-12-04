In arrivo una settimana di regular season davvero interessante per il Football Americano NFL al via subito con un interessante TNF tra Lions-Cowboys, ma alla domenica ci sono anche Packers-Bears e Chiefs-Texans mentre lunedì si chiude con il MNF tra Chargers-Eagles. Pronostici NFL Week 14.
I big match più interessanti della week 14 di Football Americano
Vediamo le analisi dei big match più interessanti e dei prime time della Week 14 di Football Americano NFL in campo dal 4 al 8 dicembre 2025.
Thursday Night NFL: Detroit Lions-Dallas Cowboys
Thursday Night tra due squadre ai margini dei playoff NFL. I Dallas Cowboys sono obbligati a vincere ancora dopo tre successi consecutivi per arrivare a un record di 6-5-1. I Cowboys hanno battuto i Chiefs il giorno del Ringraziamento, dopo le vittorie su Eagles e Raiders. Il quarterback Dak Prescott è in forma con otto passaggi da touchdown e una media di 314 yard passate durante l’attuale striscia di tre vittorie consecutive della squadra. La combinazione di ricevitori CeeDee Lamb e George Pickens sta creando grossi grattacapi ai coordinatori difensivi avversari. Hanno totalizzato 13 ricezioni, 200 yard e un touchdown nella vittoria di Dallas per 31-28 contro Kansas City nel Giorno del Ringraziamento. E nessuna squadra sta dando ai quarterback più tempo per lanciare dei Lions (2,99 secondi), secondo Next Gen Stats (nelle ultime due partite, i quarterback avversari hanno totalizzato sette passaggi da touchdown e 600 yard passate totali).
Anche i Detroit Lions in questa situazione difficile dopo aver perso tre delle ultime cinque partite, inclusa una decisiva sconfitta casalinga per 31-24 contro i rivali della NFC North, Green Bay il giorno del Ringraziamento. Un fattore che gioca a favore dei Lions è che non subiscono due sconfitte consecutive dall’ottobre 2022. Oggi il miglior wide receiver, Amon-Ra St. Brown (75 ricezioni, 884 yard e nove touchdown in questa stagione), è in forse dopo aver subito una distorsione alla caviglia durante il primo quarto contro i Packers. Non solo problemi in attacco, anche la difesa secondaria di Detroit è ormai in difficoltà e a peggiorare la situazione per i Lions c’è il fatto che il cornerback Terrion Arnold è stato inserito nella lista infortunati e che il safety Kerby Joseph (ginocchio) è ancora fuori gioco, un bel problema per coach Dan Campbell.
I Lions hanno messo in imbarazzo i Cowboys, 47-9, a Dallas la scorsa stagione interrompendo una striscia di 6 sconfitte consecutive contro questo avversario. Nel match precedente Lamb aveva totalizzato 13 ricezioni per 227 yard e un touchdown contro i Lions nel 2023. Dallas rimane avanti 7-3 negli ultimi 10 precedenti contro Detroit (ma con 5-5 ATS nelle scommesse) e O/U 7-3. Oggi i Lions sono favoriti con un field goal di vantaggio (-3.0 punti di spread) e linea Over-Under alta a 54.5 punti totali, ma potremmo vedere Over lo stesso.
Big Match NFL: Green Bay Packers-Chicago Bears
Sunday Night NFL: Kansas City Chiefs-Houston Texans
Monday Night NFL: LA Chargers-Philadelphia Eagles
Pronostici NFL Week 14: i nostri consigli per le scommesse
Vediamo i consigli sugli spread per tutte le partite della Week 14 di NFL.
Lions-Cowboys: 1 -3.0
Ravens-Steelers: 1 -5.5
Falcons-Seahawks: 1 +7.5
Browns-Titans: 2 +3.5
Jets-Dolphins: 1 -3.0
Bucaneers-Saints: 1 -8.5
Jaguars-Colts: 2 -1.5
Vikings-Commanders: 2 +1.5
Bills-Bengals: 1 -5.5
Raiders-Broncos: 1 +7.5
Packers-Bears: 2 +6.5
Cardinals-Rams: 1 +8.5
Chiefs-Texans: 1 -3.5
Chargers-Eagles: 2 -3.0
Quote Antepost NFL: gli aggiornamenti sul Super Bowl
Andiamo a vedere gli aggiornamenti delle lavagne dei bookmakers per le quote antepost sulla vittoria finale del Super Bowl numero 60 e per MVP regular season. Novità in testa alle lavagne per la vittoria finale, ora la squadra da battere è quella dei LA Rams @5.50 che staccano tutti, con i Seattle Seahawks @9 primi avversari, e unica altra squadra in singola cifra, visto che poi si passa a Eagles e Packers entrambe @10, Bills @11 e Patriots con i Broncos @12 volte la posta.