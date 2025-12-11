Settimana campale con una serie di big match in programma dal 11 al 15 dicembre per il football americano. Da non perdere Chiefs-Chargers Patriots-Bills, Rams-Lions, Broncos-Packers e tante altre, mentre nel Monday Night si chiuderà con Steelers-Dolphins. Pronostici NFL Week 15.
I big match più interessanti della week 15 di football americano
Vediamo le analisi dei big match più interessanti e dei prime time della Week 15 di Football Americano NFL in campo dal 11 al 15 dicembre 2025.
Thursday Night NFL: Tampa Bay Buccaneers-Atlanta Falcons
Nelle ultime quattro stagioni, i Tampa Bay Buccaneers (7-6) hanno sfruttato una NFC South costantemente al di sotto della media. Alla ricerca del quinto titolo divisionale consecutivo, Tampa Bay cercherà di evitare di perdere la seconda partita consecutiva contro un rivale in difficoltà, e in casa. I Buccaneers, che sono in testa alla division a pari merito con i Panthers, arrivano da una dolorosa sconfitta casalinga contro i Saints. Nelle due partite giocate dopo l’infortunio alla spalla sinistra, Baker Mayfield ha una media di sole 158 yard passate a partita e ha completato il 46,7% (14 su 30) dei suoi passaggi contro i Saints, il minimo stagionale. Il quarterback veterano non usa l’infortunio come scusa, ma capisce che l’attacco deve trovare il ritmo. I Buccaneers hanno una media di soli 15,7 punti nelle ultime tre partite. Il wide receiver Mike Evans, sei volte Pro Bowl, potrebbe tornare in campo per la prima volta dopo la frattura della clavicola riportata il 20 ottobre. Era elencato come infortunato con limitazioni nel referto infortuni di lunedì.
Gli Atlanta Falcons hanno perso sette delle ultime otto partite, la più recente delle quali è stata 37-9 in casa contro i Seahawks. La sconfitta di Atlanta, con 28 punti di scarto, è stata la peggiore negli otto anni di storia del Mercedes-Benz Stadium e la più pesante dal 2014. La squadra si è assicurata, suo malgrado, l’ottava stagione consecutiva negativa e senza playoffs e coach Raheem Morris è incerto, a causa di un’altra stagione deludente. Il quarterback Kirk Cousins ha lanciato per 192 yard a partita in quattro partenze al posto dell’infortunato Michael Penix Jr. Cousins non ha avuto il vantaggio di lanciare al miglior ricevitore della squadra. Drake London non gioca dal 16 novembre a causa di un infortunio al ginocchio. London non ha partecipato all’allenamento di lunedì.
A inizio stagione i Buccaneers sono passati 23-20 ad Atlanta, portandosi 6-4 negli ultimi 10 precedenti contro i Falcons (5-5 ATS e O/U 6-4). Oggi i padroni di casa sono favoriti con -4.5 punti di spread e linea Over-Under a 44.5 punti totali.
Big Match NFL: Kansas City Chiefs-LA Chargers
Con la loro striscia decennale di presenze ai playoff a rischio, i Kansas City Chiefs (6-7) cercheranno di riaccendere le loro scarse possibilità di accedere alla post-season. I Chiefs sono fuori dal campo dei playoff, due partite dietro i Texans (contro cui hanno perso 10-20 domenica), che detengono il terzo e ultimo posto wild-card AFC. L’ultima volta che Kansas City non ha partecipato ai playoff è stato nel 2014, quando Alex Smith era il quarterback. Patrick Mahomes ha guidato ciascuna delle ultime sette serie di playoff e non solo ha contribuito alla vittoria di tre Super Bowl, ma non ha mai saltato una finale AFC come quarterback titolare. Un’altra sconfitta domenica, che sarebbe la terza sconfitta consecutiva stagionale, eliminerebbe i Chiefs dalla corsa ai playoff solo se tutte le altre squadre contendenti alle wild-card AFC vincessero le proprie partite. Mentre la difesa di Kansas City è migliorata notevolmente nel secondo tempo di domenica, i passaggi sbagliati hanno costretto Mahomes a percorrere solo 160 yard, completando solo 14 dei suoi 33 lanci. Si tratta del minor numero di passaggi completati da Mahomes in una partita dall’ottobre 2019 contro i Broncos, quando uscì nel primo tempo per un infortunio al ginocchio. Gli attaccanti Wanya Morris (ginocchio) e Jawaan Taylor (tricipite/ginocchio) non si sono allenati mercoledì.
I Los Angeles Chargers (9-4) sono quasi certi di andare ai playoff come qualificati per le wild-card. I Chargers non riusciranno a conquistare un posto nei playoff questa settimana, anche se infliggere un potenziale colpo di grazia ai rivali di division sarebbe quasi altrettanto piacevole. Los Angeles ha affrontato una sorta di test playoff lunedì sera, quando i Chargers hanno sfidato i campioni in carica, gli Eagles, e si sono assicurati una vittoria combattuta per 22-19 grazie a quattro intercetti della difesa e cinque field goal di Cameron Dicker. I Chargers non solo hanno costretto Jalen Hurts a un intercetto e a un fumble nella stessa azione nel secondo quarto, ma hanno anche concluso la partita con un intercetto sulla linea delle 1 yard nei supplementari di Tony Jefferson. Il quarterback Justin Herbert ha totalizzato solo 139 yard passate, eppure la sua prestazione, nonostante la frattura alla mano sinistra (non lanciante) che ha richiesto un intervento chirurgico all’inizio della settimana, è stata fonte di ispirazione. Sotto pressione costante, come è stato per tutta la stagione, Herbert ha anche corso 10 volte per 66 yard. Herbert si è allenato solo mercoledì, ma dovrebbe giocare. Non si sono allenati il wide receiver Derius Davis (caviglia), il linebacker Troy Dye (anca), il defensive back Elijah Molden (bicipite femorale) e l’offensive lineman Trey Pipkins III (caviglia).
I Chargers hanno vinto 27-21 a LAC ad inizio stagione contro i Chiefs che rimangono però avanti 7-3 negli ultimi precedenti (con 6-4 ATS per i Chargers nelle scommesse e O/U 4-5-1). Oggi i Chiefs sono favoriti con -5.5 punti di spread e linea Over-Under a 41.5 punti totali.
Big Match NFL: New England Patriots-Buffalo Bills
I New England Patriots (11-2) possono vincere il loro primo titolo AFC East di questo decennio sconfiggendo i rivali di Buffalo domenica a Foxborough, Massachusetts. I Patriots cercheranno l’undicesima vittoria consecutiva, una striscia che include il trionfo per 23-20 sui dei Bills il 5 ottobre. New England è migliorata tantissimo nella prima stagione con coach Mike Vrabel e nella seconda del quarterback Drake Maye con il club. New England ha chiuso con un record di sole 4-13 nella stagione da rookie di Maye, ma quest’anno è stata una sorpresa per tutta la stagione e il QB è candidato MVP della NFL I Patriots hanno perso due delle prime tre partite prima di iniziare la loro impressionante serie di vittorie. Ora sono una delle squadre più in forma della NFL, con l’obiettivo di vincere la prima volta in stagione contro i Bills dal 2019, quando Tom Brady era il quarterback della squadra. Il ventitreenne ha completato il 71,5% dei suoi passaggi, il migliore della lega, ed è sulla buona strada per battere il record di franchigia di Brady del 68,9% stabilito nel 2007. Maye ha lanciato per 3.412 yard, 23 touchdown e sei intercetti. Il running back Terrell Jennings (commozione cerebrale) ha saltato l’allenamento mercoledì. Il linebacker Harold Landry (ginocchio), il defensive tackle Christian Barmore (infortunio non correlato a infortunio) e l’offensive tackle Vederia
I Buffalo Bills (9-4) hanno vinto gli ultimi cinque titoli AFC East. Buffalo ha vinto cinque delle ultime sette partite, ma una sconfitta contro i Patriots li renderebbe impossibilitati a vincere la division. Qui abbiamo l’MVP in carica Josh Allen, che ha lanciato per 3.083 yard e 22 touchdown contro 10 intercetti, completando il 70,1% dei suoi lanci. Mercoledì i Bills hanno disputato un walk-through e il tight end Dawson Knox (infortunio personale) è stato l’unico giocatore a non parteciparvi. Il linebacker stella Terrel Bernard (gomito), il defensive end Joey Bosa (bicipite femorale/polso), il ricevitore Joshua Palmer (caviglia).
Maye ha passato per 273 yard nella vittoria in trasferta di ottobre contro i Bills. Allen ha lanciato per 253 yard e due touchdown, subendo un intercetto. Buffalo rimane avanti 6-4 nei precedenti contro New England (ma nelle scommesse le cose si invertono con i Patriots avanti 6-4 ATS) e O/Un 6-4. Oggi i Patriots sono leggermente sfavoriti (+1.0) in un match sostanzialmente da testa a testa, con linea Over-Under a 49.5 punti totali.
Big Match NFL: LA Rams-Detroit Lions
I Los Angeles Rams (10-3) sono saliti al primo posto nella NFC dopo aver vinto sette delle ultime otto partite. Possono assicurarsi un posto nei playoff con una vittoria a Detroit domenica mentre con una sconfitta potrebbero ritrovarsi a pari merito al secondo posto nella loro division. Puka Nacua si è guadagnato il premio di Giocatore Offensivo della Settimana della NFC con sette ricezioni per 167 yard e due touchdown nella vittoria esterna per 45-17 contro Arizona domenica. Il dinamico duo di wide receiver a disposizione del QB Matthew Stafford, Nacua e Davante Adams, affronterà una difesa secondaria dei Lions in difficoltà.
La difesa dei Detroit Lions (8-5) infatti ha perso la safety Brian Branch per una rottura del tendine d’Achille nella vittoria di Detroit per 44-30 contro Dallas giovedì. I Lions sono ancora fuori dai playoff e potrebbero aver bisogno di vincere per conquistare un posto. Jahmyr Gibbs ha segnato tre touchdown di corsa nella vittoria sui Cowboys, portandosi al secondo posto per touchdown totali (13) dietro Jonathan Taylor di Indianapolis (16). I Lions sono al primo posto nella lega per punti a partita con 30,3. I Rams non sono molto indietro, al quarto posto con 29,2. Il tackle offensivo di Detroit Taylor Decker (spalla) e il linebacker Alex Anzalone (malattia) non si sono allenati mercoledì.
Detroit ha vinto due degli ultimi tre scontri con Los Angeles da quando le due squadre hanno scambiato i quarterback. Nell’incontro della scorsa stagione, i Lions hanno vinto ai supplementari, 26-20. Stafford ha lanciato per 317 yard, 100 in più di Jared Goff, ed entrambi i quarterback hanno messo a segno un passaggio da touchdown e un intercetto. Le squadre sono in pari con 5 vittorie a testa negli ultimi 10 precedenti (Chargers avanti 6-4 ATS nelle scommesse e O/U 4-6). Oggi i Rams sono favoriti con -6.0 punti di spread e linea Over-Under come c’era da aspettarsi è altissima tra due ottimi attacchi e si gioca a 55.0 punti totali.
Big Match NFL: Denver Broncos-Green Bay Packers
Con una striscia di 10 vittorie consecutive e due partite di vantaggio nella division, i Denver Broncos (10-2) stanno risalendo la classifica senza concedersi un attimo di respiro. I Broncos (11-2) hanno due vittorie di vantaggio sui Chargers nella AFC West e possono assicurarsi un posto nei playoff con una vittoria contro Green Bay. Nonostante non abbiano perso dalla terza settimana e una striscia di 11 vittorie casalinghe risalente alla scorsa stagione, i Broncos arrivano domenica da sfavoriti. I giovane quarterback Bo Nix e il running back rookie RJ Harvey guideranno l’attacco. Harvey ha assunto il ruolo di lead back perché J.K. Dobbins non giocava dalla settimana 10 a causa di un infortunio al piede che ha richiesto un intervento chirurgico. Denver ha continuato a vincere senza Dobbins, e Nix ha dato il massimo nei momenti decisivi. Otto delle vittorie consecutive sono arrivate con un solo punto di scarto e i Broncos hanno un record di 9-2 in questa stagione nelle partite decise da sette punti o meno. Nix ha completato il 63,2% dei suoi passaggi per 2.954 yard, 19 touchdown e nove intercetti. È anche terzo nella squadra per corse (244 yard). I Broncos hanno puntato sulla loro solida difesa in un ruolo più che di supporto. Denver è quarta nella NFL per punti concessi a partita (18,1), seconda per corse (89 yard), terza per yard totali a partita (282) e prima per sack totali (55). I Broncos sono decimi per yard totali a partita (342). Nik Bonitto ha totalizzato 12,5 sack, il migliore della squadra, ma gli altri tre titolari dei Broncos in prima linea ne hanno complessivamente 19 in più, guidati da Jonathon Cooper (7,5). Nonostante la loro solida difesa, i Broncos hanno solo 10 takeaway (sette intercetti, tre fumble recuperati).
I Green Bay Packers (9-3-1) hanno vinto quattro partite di fila, le ultime due contro i rivali della NFC North Detroit e Chicago, prendendo il controllo della division. Green Bay può vincere una partita con il profondo e talentuoso gruppo di wide receiver a disposizione del quarterback Jordan Love (i Packers sono tredicesimi con 340,3) ma stanno lavorando bene anche in difesa: sono sesti per punti concessi (19 a partita) e quinti per yard totali a partita (287,2). Micah Parson guida la squadra con 12,5 sack e Rashan Gary ne ha 7,5. Love, al suo terzo anno da titolare, ha una percentuale di completamento del 67,1, il massimo della sua carriera, e ha lanciato 22 passaggi da touchdown subendo solo quattro intercetti. Ha subito 18 sack. Green Bay ha otto palle perse totali, a pari merito con il numero più basso nella NFL, e il suo differenziale di palle perse è di +4. Il wide receiver Pat Bryant (bicipite femorale) non si è allenato mercoledì, mentre il tight end Nate Adkins (ginocchio) e la guardia Ben Powers (bicipite) hanno avuto un allenamento limitato. Il running back Josh Jacobs (ginocchio) non si è allenato mercoledì, mentre Love (spalla sinistra) si è allenato a pieno ritmo.
Green Bay è avanti 3-2 nei precedenti contro Denver con anche un 3-2 ATS e un O/U 1-4. Per la sfida di domenica i padroni di casa sono sfavoriti (+2.0 punti di spread) e linea Over-Under a 42.5 punti totali.
Sunday Night NFL: Dallas Cowboys-Minnesota Vikings
I Dallas Cowboys (6-6-1) potranno esercitare maggiore pressione sugli Eagles se riusciranno a battere i Vikings domenica sera ad Arlington, in Texas. Dallas ha vinto tre partite consecutive prima di perdere 44-30 a Detroit il 4 dicembre. Il quarterback Dak Prescott ha brillato con 354, 320 e 376 yard nelle ultime tre partite. È in testa alla NFL con 3.637 yard passate ed è a pari merito al secondo posto con 26 touchdown passati. I Cowboys stanno ricevendo anche una spinta dal running back Javonte Williams, che ha stabilito il record personale di 1.022 yard e nove touchdown nella sua prima stagione con il club. Il tackle Tyler Guyton (caviglia) è stato l’unico giocatore di Dallas a saltare mercoledì a causa di un infortunio. Il ricevitore CeeDee Lamb (commozione cerebrale) è stato limitato, ma non ha ancora superato il protocollo. Tra gli altri sei giocatori limitati c’erano il defensive end Jadeveon Clowney (bicipite femorale) e il tight end Jake Ferguson (polpaccio).
I Minnesota Vikings (5-8) hanno evitato l’eliminazione lo scorso fine settimana con una schiacciante vittoria per 31-0 a Washington e devono vincere le ultime quattro partite e vedere diverse altre squadre crollare nel finale per avere la possibilità di accedere ai playoff. Il quarterback J.J. McCarthy ha lanciato tre passaggi da touchdown, il suo record personale, contro Washington. Ha completato 16 passaggi su 23 per 163 yard e non ha lanciato un intercetto per la prima volta nelle sue sette partenze da titolare nella NFL. Tuttavia, McCarthy non è riuscito a mettere in mostra le capacità del ricevitore stella Justin Jefferson. Il ricevitore quattro volte Pro Bowler ha totalizzato solo due ricezioni per 11 yard contro i Commanders una settimana dopo aver totalizzato due ricezioni per 4 yard nella sconfitta esterna per 26-0 contro i Seattle Seahawks. Complessivamente, Jefferson ha totalizzato solo 64 ricezioni per 810 yard e due touchdown in 13 partite. Sono numeri esigui per un ricevitore che ha totalizzato 1.400 o più yard ricevute in quattro delle sue prime cinque stagioni. Il tackle sinistro Christian Darrisaw (ginocchio) e il tight end T.J. Hockenson (stinco) hanno saltato l’allenamento mercoledì. Sei giocatori sono stati limitati a causa di infortuni, tra cui il running back Aaron Jones (spalla), il ricevitore Jordan Addison (tendine d’Achille) e la safety Josh Metellus (spalla).
I Cowboys hanno vinto cinque degli ultimi sei incontri con Minnesota, inclusa una vittoria in trasferta per 40-3 nel 2022 nell’ultimo incontro, portandosi 6-3 sui Vikings che però sono leggermente avanti nel rendimento delle scommesse su questi scontri diretti (5-4 ATS con O/U 3-6). Oggi i Cowboys sono favoriti con -5.5 punti di spread e linea Over-Under a 47.5 punti totali.
Monday Night NFL: Pittsburgh Steelers-Miami Dolphins
Pronostici NFL Week 15: i nostri consigli
Vediamo i consigli sugli spread per tutte le partite della Week 15 di NFL. Sono solo primi consigli, per tutti i dettagli e le giocate ufficiali vi rimandiamo come sempre al canale TELEGRAM VIP di BETTING MANIAC (trovate tutti i link di riferimento in fondo a questo articolo), ma è comunque una buona base da cui partire per capire come la pensiamo.
Buccaneers-Falcons: 1 -4.5
Eagles-Raiders: 1 -11.5
Giants-Commanders: 1 -2.5
Chiefs-Chargers: 2 +4.5
Bears-Browns: 2 +6.5
Texans-Cardinals: 1 -9.5
Jaguars-Jets: 1 -11.5
Bengals-Ravens: 2 -2.5
Patriots-Bills: 2 -1.5
Saints-Panthers: 1 +2.5
Seahawks-Colts: 1 -13.5
Rams-Lions: 2 +5.5
49ers-Titans: 1 -12.5
Broncos-Packers: 2 -2.5
Cowboys-Vikings: 1 -6.5
Steelers-Dolphins: 1 -3.5
