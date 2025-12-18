In arrivo un importante settimana della regular season di Football Americano, la terzultima settimana di gioco, si iniziano a tirare le somme e la Week 16 di NFL inizierà con Seattle Seahawks-LA Rams di giovedì, per concludersi col Monday Night tra Indianapolis Colts-San Francisco 49ers. Pronostici NFL Week 16.
I big match più interessanti della week 16 di football americano
Vediamo le analisi dei big match più interessanti e dei prime time della Week 16 di Football Americano NFL in campo dal 18 al 22 dicembre 2025.
Thursday Night NFL: Seattle Seahawks-LA Rams
Ad aprire la week 16 di NFL nel Thursday Night è il big match della NFC West. I Los Angeles Rams (11-3) hanno il miglior numero di ricezioni da touchdown della NFL ma potrebbero essere senza Davante Adams, che ha collezionato 14 ricezioni da touchdown, a causa di un fastidioso infortunio al bicipite femorale sinistro. Coach Sean McVay ha detto che probabilmente aspetterà l’inizio della partita per prendere una decisione su Adams che ha aggravato le sue condizioni in un azione nella vittoria di Los Angeles per 41-34 contro Detroit in trasferta. Adams ha dovuto affrontare problemi al bicipite femorale due volte in questa stagione, la prima con i Rams. Ha totalizzato 60 ricezioni per 789 yard. Anche il defensive end Braden Fiske (caviglia) ha saltato l’allenamento di martedì. Il quarterback Matthew Stafford è uno dei principali candidati all’MVP con 37 passaggi da touchdown e 3.722 yard per aria, il miglior risultato della lega, secondo solo alle 3.931 di Dak Prescott dei Dallas Cowboys.
I Seattle Seahawks (11-3) sono i migliori in yard ricevute e arrivano dal faticoso 18-16 della settimana scorsa ad Indianapolis, arrivato grazie a ben 6 field goal di Jason Myers. È stata la quarta vittoria consecutiva di Seattle dopo la sconfitta contro i Rams. Il tackle sinistro Charles Cross, che ha subito un infortunio al bicipite femorale sul calcio vincente di Myers, è stato l’unico giocatore dei Seahawks a saltare l’allenamento di martedì. Mentre Jaxon Smith-Njigba dei Seahawks guida la NFL con 1.541 yard ricevute, il resto dell’attacco è in stallo. L’attacco di Seattle ha segnato solo sei punti nel primo tempo in ciascuna delle ultime tre partite (senza contare un intercetto ritornato in touchdown). I Seahawks probabilmente avranno bisogno di qualcosa di più contro i Rams che hanno segnato più di 40 punti in ciascuna delle ultime due partite. Seattle ha corso con un minimo stagionale di 50 yard contro i Colts, con Kenneth Walker III che ha totalizzato solo 17 yard su nove tentativi. La difesa di Seattle è seconda nella lega per punteggio degli avversari, con soli 17,3 punti concessi a partita.
I Rams, che hanno vinto due partite di fila e otto delle ultime nove, guidano i Seahawks (11-3) nella NFC West grazie alla vittoria casalinga per 21-19 contro Seattle il 16 novembre. I Los Angeles hanno intercettato Sam Darnold quattro volte, ma hanno dovuto faticare per un field goal da 61 yard all’ultimo secondo di Myers, che ha mancato di poco il bersaglio largo a destra. Nel totale degli ultimi 10 precedenti i Rams dominano 7-3, con un rendimento anche migliore nelle scommesse (8-2 ATS) e un O/U 3-7. Oggi i Rams in trasferta sono leggermente favoriti (-1.0) ma di fatto questa è una sfida da testa a testa, che ha una linea Over-Under a 44.0 punti totali.
Big Match NFL: Chicago Bears-Green Bay Packers
I Chicago Bears (10-4) cercheranno di consolidare il loro vantaggio nella NFC North quando sabato ospiteranno Green Bay in questo scontro divisionale. I Bears sono una partita dietro i Los Angeles Rams per il miglior record nella NFC, e hanno mezzo vantaggio sui Packers nella NFC North, anche se i Bears hanno un record di solo 1-3 nella division, mentre Green Bay è 4-0. Chicago ha sconfitto i Cleveland Browns 31-3 in casa domenica, riconquistando la leadership nella division grazie a due passaggi da touchdown di Caleb Williams e tre intercetti della migliore difesa take-away della lega. I Bears hanno forzato 30 turnover in questa stagione e oltre a questa statistica i Bears guidano la NFL per differenza palle perse (+20). Chicago ha anche una media di 26,1 punti in attacco e 369,1 yard guadagnate a partita, mentre ha concesso 24,1 punti e 345,5 yard. Williams ha completato il 58,0% dei suoi passaggi, con una media di 225,0 yard passate a partita, con 21 touchdown e sei intercetti. D’Andre Swift guida l’attacco a terra dei Bears con 935 yard e sette touchdown, mentre Kyle Monangai ha totalizzato 681 yard e cinque touchdown. Il wide receiver Rome Odunze, che ha saltato le ultime due partite per un infortunio al piede, non si è allenato mercoledì, così come il ricevitore Luther Burden III (caviglia). Il linebacker Tremaine Edmunds (inguine), il tight end Cole Kmet (caviglia, ginocchio) e il running back D’Andre Swift (inguine) sono stati classificati come limitati.
I Green Bay Packers (9-4-1) hanno subito risentito dell’assenza per infortunio dell’edge rusher All-Pro Micah Parsons, perdendo 34-26 a Denver domenica. La perdita di Parsons, con la rottura del legamento crociato anteriore, peserà molto sui Packers. Parsons, che aveva totalizzato 12,5 sack dopo essere stato acquisito dai Cowboys in uno scambio clamoroso prima dell’inizio della stagione regolare. La difesa dei Green Bay era già priva del tackle Devonte Wyatt, che ha smesso di giocare per un infortunio alla caviglia che ha messo fine alla stagione il giorno del Ringraziamento contro i Lions. I Packers hanno una media di 24,9 punti in attacco e 341,9 yard a partita, concedendo 20,1 punti e 394,6 yard. Jordan Love ha completato il 66,4% dei suoi passaggi per 236,0 yard a partita, con 23 touchdown e sei intercetti. Josh Jacobs è il re del gioco a terra con 890 yard di corsa e 13 touchdown. Jacobs (ginocchio) non si è allenato mercoledì. Tra gli altri infortuni chiave dei Packers, l’offensive lineman Zach Tom (schiena/ginocchio) e la safety Evan Williams (ginocchio) non si sono allenati mercoledì.
I Packers hanno sconfitto i Bears 28-21 in casa due settimane fa e in questo primo incontro Love, QB di GB, ha completato 17 passaggi su 25 per 234 yard con tre touchdown, di cui due per Christian Watson. I Bears erano sotto 14-3 a metà del primo incontro, dopo aver guadagnato solo 71 yard prima dell’intervallo, contro le 207 dei Packers. Hanno dominato dopo l’intervallo, pareggiando sul 21 a metà del quarto quarto. Dopo che la corsa da touchdown da 2 yard di Josh Jacobs aveva portato i Packers sul 28-21 a 3:32 dalla fine, i Bears hanno spinto dalla propria linea delle 26 yard fino alle 14 di Green Bay prima che Keisean Nixon dei Packers si assicurasse la vittoria con un intercetto su Williams in end zone al quarto down a 22 secondi dalla fine. La vittoria di inizio mese è stata la 9° di Green Bay negli ultimi 10 precedenti contro i rivali di Chicago, con anche un 7-2-1 ATS nelle scommesse (O/U 6-4). Questa sfida è quasi alla pari, con i padroni di casa leggermente favoriti (-1.0) e linea Over-Under a 47.0 punti totali.
Big Match NFL: Detroit Lions-Pittsburgh Steelers
I Detroit Lions (8-6) sono attualmente all’ottavo posto su sette squadre che andranno ai playoff della NFC. con tre partite di stagione regolare ancora da giocare e il destino di almeno cinque squadre che potrebbero cambiare. La squadra di coach Dan Campbell ha bisogno di una vittoria visto che se i Lions perdessero nel tardo pomeriggio domenica, è probabile che i festeggiamenti si scatenino in tutta la conference, a partire da Seattle e San Francisco, entrambe in lizza per i playoff. I Lions hanno messo a segno 34 punti nella sconfitta contro i Rams la scorsa settimana e hanno una media di 131,1 yard corse a partita, una brutta notizia per gli Steelers che ne concedono 120,9, e sono la 28° difesa della lega anche per yard totali concesse (383,3 a partita). Attenzione ai running back Jahmyr Gibbs e David Montgomery. I Lions si aspettano che il cornerback Amik Robertson giochi con qualche limitazione a causa di un infortunio alla mano subito la scorsa settimana.
I Pittsburgh Steelers (8-6) sono in testa alla AFC North, ma la corsa in AFC East è ancora aperta con i Ravens (7-7), Gli Steelers hanno giocato senza l’All-Pro T.J. Watt (polmone) ma nonostante questo la scorsa settimana hanno tenuto Miami a 63 yard su 16 portate (hanno vinto solo per la seconda volta senza Watt con record 2-11 in sua assenza). Il linebacker interno Patrick Queen, è il migliore della NFL per placcaggi mancati. I problemi di infortuni di Pittsburgh riguardano la linea offensiva e il linebacker. Il sostituto Nick Herbig ha dovuto lasciare la partita di lunedì per un infortunio al bicipite femorale. Jack Sawyer ha finito per giocare più snap (28) in difesa che negli special team (17). Coach Mike Tomlin ha detto che ne saprà di più sui suoi pass rusher più avanti in settimana. Una trasferta al Ford Field non è una novità per Aaron Rodgers ai tempi di Green Bay, anche se ha perso i suoi tre incontri più recenti con i Lions (due nel 2022 e nel gennaio 2023) nonostante un rapporto TD-intercettazioni di 54-12 in carriera contro Detroit. Rodgers ha dichiarato mercoledì di essersi allenato senza protezioni per il polso sinistro fratturato e ha definito la sua guarigione “un lavoro in corso”. È probabile che gli Steelers puntino sui running back Jaylen Warren e Kenneth Gainwell per equilibrare l’attacco e dare una mano a Rodgers. Lunedì Gainwell ha totalizzato 126 yard e insieme con Warren hanno totalizzato 1.336 yard di corsa e otto touchdown. Gainwell è anche il miglior ricevitore della squadra con 57 ricezioni.
Le squadre non si affrontano dal 2021 quando andò in scena un raro pareggio nel football, 16-16. Prima Pittsburgh aveva sempre battuto Detroit in 3 sfide dal 2009 al 2017. Oggi i Lions in casa sono favoriti con un touchdown pieno di vantaggio (-7.0 punti di spread) e la linea Over-Under si gioca alta a 52.0 punti totali.
Sunday Night NFL: Baltimore Ravens-New England Patriots
In aggiornamento…
Monday Night NFL: Indianapolis Colts-San Francisco 49ers
In aggiornamento…
Quote Antepost NFL: gli aggiornamenti sul Super Bowl
Andiamo a vedere gli aggiornamenti delle lavagne dei bookmakers per le quote antepost sulla vittoria finale del Super Bowl numero 60 e per MVP regular season. Pochi cambi per la vittoria del titolo, mentre c’è un passo in avanti netto e forse decisivo di Matthew Stafford @1.36 per la vittoria del MVP su Drake Maye che si stacca @5 volte la posta, anche se risale nei sondaggi (e scende nelle quote) il campione in carica di questo titolo, Josh Allen @6.
