Niente giovedì notte (e neanche Monday Night in chiusura al lunedì) come al solito per l’ultima settimana di regular season per il Football Americano, in campo con tutte le squadre nel weekend tra il 3 e il 4 gennaio. Si giocano le ultime sfide per decidere le vittorie divisionali e l’accesso ai playoffs. Pronostici NFL Week 18.
I big match più interessanti della week 18 di football americano
Vediamo le analisi dei big match più interessanti e dei prime time della Week 18 di Football Americano NFL in campo del 3-4 gennaio 2026.
Big match NFL del sabato: San Francisco 49ers-Seattle Seahawks
Sabato in California sono in palio il titolo della NFC West, la prima testa di serie della conference nei playoff e un bye al primo turno dei playoff tra due squadre che arrivano a questo appuntamento con una striscia di sei vittorie consecutive. I San Francisco 49ers (12-4) hanno superato gli infortuni che hanno messo fine alla stagione ai pilastri della difesa Nick Bosa e Fred Warner, ma continua il sogno del Super Bowl, in programma l’8 febbraio proprio a Santa Clara. I 49ers hanno battuto i Bears in trasferta per 42-38 in una partita trasmessa in diretta nazionale domenica sera, con Brook Purdy che ha subito concesso un intercetto da scrimmage nel drive di apertura, facendo poi la differenzacon 303 yard lanciate, tre touchdown pass e correndo per altri due touchdown. SF ha elencato cinque giocatori incerti, tra cui il tight end George Kittle (caviglia) e il tackle sinistro Trent Williams, che si è infortunato al bicipite femorale nella prima giocata contro i Bears. Anche il wide receiver Ricky Pearsall (ginocchio/caviglia), il defensive end Keion White (inguine) e il cornerback Upton Stout (commozione cerebrale) sono incerti. Il running back stella Christian McCaffrey si è allenato martedì ed è stato limitato mercoledì a causa di un problema alla schiena, ma si tornato ad allenare a pieno ritmo giovedì e dovrebbe giocare questa partita.
I Seattle Seahawks (13-3) arrivano dal 27-10 sui Panthers domenica. Zach Charbonnet ha corso per 110 yard, il suo massimo stagionale, e ha segnato due touchdown nella vittoria. La settimana corta potrebbe influire sui giocatori infortunati e sulla loro possibilità di rientrare. La principale preoccupazione dei Seahawks riguarda il tackle sinistro. Charles Cross che salterà la sua terza partita consecutiva a causa di un infortunio al bicipite femorale. Il suo sostituto, Josh Jones (caviglia/ginocchio), è considerato incerto dopo aver saltato due allenamenti ed essere rientrato giovedì in modo limitato. Seattle ha ingaggiato il rookie Amari Kight dalla squadra di allenamento, per ogni evenienza. La safety Coby Bryant (ginocchio) non si è allenata mercoledì, è rientrata giovedì in modo limitato ed è incerta. Il lato positivo è che i Seahawks riavranno il linebacker Derick Hall dopo una squalifica di una partita.
I 49ers potterrebbero la testa di serie numero 1 con una vittoria in virtù dello spareggio favorevole, visto che hanno vinto 17-13 a Seattle nella partita d’esordio della stagione. Purdy ha lanciato un passaggio da touchdown da 4 yard al tight end di riserva Jake Tonges a 1:34 dalla fine e Bosa ha suggellato la vittoria con uno strip-sack su Sam Darnold a 36 secondi dalla fine e sui Seahawks sulla linea delle 9 yard di San Francisco. I Seahawks non possono permettersi un altro inizio lento, soprattutto contro i 49ers che hanno segnato 37 o più punti in ciascuna delle ultime tre partite. Seattle ha segnato una media di sette punti prima dell’intervallo nelle ultime cinque partite. I Niners sono avanti 7-3 negli ultimi 10 precedenti contro i Seahawks con 6-4 ATS nelle scommesse e O/U 4-5-1. Oggi i 49ers giocano in casa, ma sono leggermente sfavoriti (+1.5 punti di spread) e linea Over-Under a 47.5 punti totali.
Big Match NFL di domenica: Denver Broncos-LA Chargers
Questa sfida avrebbe dovuto essere una battaglia per il titolo della AFC West, ma dopo l’inciampo dei Los Angeles Chargers (11-5) la scorsa settimana, è diventata “solo” una questione di piazzamento nei playoff. I Broncos si sono aggiudicati la division perdendo in casa contro Houston sabato scorso, e ora i Chargers si dirigono a Denver come wild card team, cercando di assicurarsi la testa di serie più alta per i playoff. LAC ha annunciato all’inizio della settimana che il quarterback Justin Herbert non giocherà domenica, aumentando le possibilità dei Broncos di conquistare la testa di serie più alta. Herbert, che gioca con una mano sinistra fratturata dalla settimana 13, ha lanciato per 3.727 yard, 26 touchdown e 13 intercetti e ha un record personale di 498 yard corse. Al via ci sarà Trey Lance, che ha collezionato 7 passaggi su 13 per 90 yard in tre partite in questa stagione. Non gioca dalla vittoria del 30 novembre sui Raiders. Lance, terza scelta assoluta del Draft NFL 2021, non è mai partito titolare contro i Broncos, che guidano la NFL per sack. Il tackle sinistro dei Chargers Jamaree Salyer (problema al bicipite femorale), che ha saltato la sconfitta contro i Texans, difficilmente giocherà domenica. Il cornerback Benjamin St-Juste (spalla), la safety R.J. Mickens (spalla) e il running back Kimani Vidal (collo) si sono allenati mercoledì ma in modo limitato. Il running back Omarion Hampton (caviglia) invece ha saltato del tutto l’allenamento.
Con una vittoria i Denver Broncos (13-3) si assicurerebbero la testa di serie numero 1 della AFC, un bye al primo turno e il vantaggio del fattore campo per i playoff. Vincere la division era il primo dei tre obiettivi che coach Sean Payton si è prefissato per Denver, e il secondo può essere raggiunto battendo Los Angeles domenica. Il terzo è vincere il Super Bowl LX a Santa Clara, in California. Payton ha affermato che l’assenza di Herbert non cambia l’approccio dei Broncos alla partita. “Questa è una partita di playoff”, ha detto Payton dopo l’allenamento di mercoledì. “Ho appena finito di dire alla nostra squadra: ‘Ora dobbiamo concentrarci su quali sono i punti di forza di Trey?’”. Denver sta anche facendo i conti con gli infortuni, il più evidente dei quali è stato quello del linebacker Dre Greenlaw (bicipite femorale), che ha saltato la vittoria della scorsa settimana contro Kansas City e non si è allenato mercoledì. Tuttavia, il tight end Nate Adkins (ginocchio) e il wide receiver Pat Bryant (commozione cerebrale), anche loro assenti a Natale contro i Chiefs, si sono allenati in modo limitato, così come il defensive lineman John Franklin-Myers (anca). I Broncos sono rimasti senza il running back J.K. Dobbins nelle ultime sei partite, dopo l’intervento chirurgico al piede che ha posto fine alla stagione, e il rookie RJ Harvey è diventato il running back di punta. Ha 512 yard corse su 131 portate e 46 ricezioni per 351 yard con 12 touchdown totali. Il quarterback Bo Nix ha quasi eguagliato le statistiche di Herbert quest’anno. Ha 3.790 yard passate con 25 touchdown e 11 intercetti, e ha corso per 307 yard e segnato altri cinque touchdown. Nix ha distribuito la palla a tanti target, ma il suo miglior ricevitore è Courtland Sutton, che ha totalizzato 73 ricezioni per 1.012 yard e sette touchdown. È la seconda stagione consecutiva e la terza volta nella sua carriera di otto anni che supera le 1.000 yard ricevute.
I Chargers hanno vinto 23-20 il primo scontro dell’anno contro i Broncos, il 21 settembre in casa con un Herbert da 300 yard lanciate mentre Nix si fermò ad appena 153, e 118 delle quali a Sutton per un attacco quasi monotematico. I Chargers hanno vinto 3 sfide di fila contro Denver, portandosi avanti 6-4 negli ultimi 10 precedenti, ma nelle scommesse meglio (di poco) i Broncos con 5-3-2 ATS e O/U 4-6. Oggi i Broncos sono favoriti con -12.5 punti di spread, con linea Over-Under molto bassa a 37.5 punti totali.
Big Match NFL di domenica: Chicago Bears-Detroit Lions
I Chicago Bears (11-5) a sorpresa stanno giocando per una posizione più alta nei playoff, con il titolo NFC North già conquistato e ospiteranno Detroit che invece gioca solo per l’orgoglio, uno scenario che in pochi avrebbero previsto questa estate ma anche dopo il 52-21 dei Lions in week 2 contro i Bears! E invece da allora è cambiato tutto per la squadra di coach Ben Johnson, tra l’altro proprio ex coordinatore offensivo di Detroit. Chicago ha perso ogni possibilità di conquistare la prima posizione nei playoff NFC dopo aver perso 42-38 contro San Francisco domenica sera, ma i Bears possono ancora conquistare la seconda posizione con una vittoria oggi, o una sconfitta casalinga di Philadelphia contro Washington. In questo scenario, i Bears ospiterebbero Green Bay durante il turno wild-card del prossimo fine settimana. I Bears sarebbero la terza posizione con una sconfitta contro Detroit e una vittoria di Philadelphia, e in quel caso ospiterebbe poi i Rams o i 49ers nel turno wild-card. Il quarterback Caleb Williams ha superato le 300 yard passate per la prima volta in questa stagione contro San Francisco, lanciando per 330 yard e due touchdown. Potrebbe diventare il primo quarterback nella storia della franchigia a raggiungere le 4.000 yard in una stagione lanciando per almeno 270 yard domenica. Il ricevitore Rome Odunze (piede) ha partecipato solo in misura limitata all’allenamento di mercoledì, nel tentativo di rientrare dopo un’assenza di quattro partite.
I Detroit Lions (8-8) sono usciti dalla corsa ai playoff perdendo tre partite di fila dopo la vittoria su Dallas all’inizio di dicembre. I Lions sono stati tenuti a 231 yard totali e il quarterback Jared Goff ha subito cinque sack nella sconfitta per 23-10 contro Minnesota il giorno di Natale, che ha formalmente posto fine alle speranze di playoff della squadra di coach Dan Campbell che ha dichiarato di voler concludere questa deludente stagione con una nota vincente. Il ricevitore Amon-Ra St. Brown (ginocchio/caviglia), l’offensive tackle Penei Sewell (caviglia) e il linebacker Alex Anzalone (commozione cerebrale) non si sono allenati mercoledì e sono in dubbio per il finale di stagione di Detroit.
Abbiamo già detto della dominante vittoria di Detroit su Chicago in week 2, il 3° successo di fila dei Lions che si portano 7-3 (6-4 ATS, O/U 5-5) negli ultimi 10 precedenti contro i Bears che oggi sono favoriti con un field goal pieno di vantaggio (-3.0 punti di spread) e linea Over-Under a 50.5 punti totali.
Sunday Night NFL: Pittsburgh Steelers-Baltimore Ravens
Domenica è la quarta volta in sette stagioni che Pittsburgh e Baltimore chiudono la stagione regolare uno contro l’altro ma la posta in gioco non è mai stata così alta come in questo scontro della settimana 18. I Pittsburgh Steelers (9-7) possono aggiudicarsi il titolo AFC North con una vittoria (o un pareggio) mentre Baltimore si aggiudica il titolo di division con una vittoria. Non ci sarà un premio di consolazione per la squadra che non vincerà la division. Mentre Baltimore ha un record di sole 2-3 dal Giorno del Ringraziamento, inclusa una sconfitta casalinga contro Pittsburgh il 7 dicembre, gli Steelers non ne hanno approfittato. Una vittoria la scorsa settimana sui Browns, squadra con un record di 3-12, avrebbe assicurato a Pittsburgh il primo titolo divisionale dal 2020. Ma gli Steelers e il quarterback Aaron Rodgers hanno faticato a trovare il ritmo offensivo, con il miglior wide receiver DK Metcalf che ha scontato la prima delle due partite di squalifica per condotta lesiva della NFL. Il tight end Darnell Washington ha subito una frattura al braccio nel primo tempo della sconfitta ed è stato inserito nella lista infortunati. Il wideout Calvin Austin III (bicipite femorale) è tornato ad allenarsi mercoledì dopo aver saltato la partita contro i Browns, mentre il linebacker T.J. Watt (polmone) ha partecipato solo in misura limitata. Coach Mike Tomlin, ha riconosciuto la delusione per aver perso l’opportunità di guadagnarsi un posto nei playoff la scorsa settimana contro un avversario decisamente alla portata.
I Baltimore Ravens (8-8) si sono ripresi da un inizio con un pessimo record di 1-5 e hanno ottenuto una striscia di cinque vittorie consecutive dopo il bye rimettendosi in corsa per quello che sarebbe il terzo titolo AFC North consecutivo. Il quarterback Lamar Jackson (contusione alla schiena) si è allenato mercoledì e giovedì dopo aver saltato la vittoria della scorsa settimana a Green Bay. Jackson si è dichiarato pronto al 100% per giocare contro gli Steelers e anche coach John Harbaugh, si è detto “molto ottimista” sul fatto che Jackson sarà pronto a giocare.
Pittsburgh ha superato Baltimora in trasferta per 27-22 nella settimana 14, prevalendo nonostante un pomeriggio di grande gioco di corsa dei Ravens. Baltimora ha corso per 217 yard (5,4 yard a corsa) con Derrick Henry che ha guidato l’attacco con 94 yard su 25 tentativi, ma Rodgers ha chiuso con un 23 su 34 per 284 yard e un passaggio da touchdown per Jaylen Warren che ha portato il vantaggio sul 27-16 verso la fine del terzo quarto. Metcalf ha contribuito con sette ricezioni per 148 yard, entrambi massimi stagionali nella sua prima stagione con gli Steelers che si portano avanti 7-3 negli ultimi 10 precedenti contro i Ravens, con anche un ottimo 7-3 ATS nelle scommesse e O/U 2-8. Oggi però sono gli ospiti favoriti con -3.5 punti di spread e linea Over-Under a 40.5 punti totali.
Pronostici NFL Week 18: le nostre scommesse
Vediamo i consigli sugli spread per tutte le partite della Week 18 di NFL. Sono solo primi consigli, per tutti i dettagli e le giocate ufficiali vi rimandiamo come sempre al canale TELEGRAM VIP di BETTING MANIAC (trovate tutti i link di riferimento in fondo a questo articolo), ma è comunque una buona base da cui partire per capire come la pensiamo.
Buccaneers-Panthers: 2 -3.0
49ers-Seahawks: 1 -1.5
Falcons-Saints: 1 -3.0
Bengals-Browns: 1 -7.5
Giants-Cowboys: 1 +4.0
Vikings-Packers: 1 -5.5
Texans-Colts: 1 -10.5
Raiders-Chiefs: 2 -5.5
Bears-Lions: 1 -2.5
Broncos-Chargers: 2 +11.5
Patriots-Dolphins: 1 -10.5
Quote Antepost NFL: gli aggiornamenti sul Super Bowl
Andiamo a vedere gli aggiornamenti delle lavagne dei bookmakers per le quote antepost sulla vittoria finale del Super Bowl numero 60 e per MVP regular season.
