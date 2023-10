Pronostici College Football NCAAF Week 6. Abbiamo analizzato tutti i big match che ci attendono questa settimana, in particolare Texas Longhorns-Oklahoma Sooners, con ultime news, analisi, statistiche e consigli per le scommesse. Vediamo anche gli aggiornamenti delle quote antepost per la vittoria del titolo nazionale di NCAAF.

Pronostici College Football NCAAF Week 6: Big Match

Oklahoma State Cowboys-Kansas State Wildcats

Oklahoma State (2-2, 0-1 Big 12) ha vinto 7 delle ultime 8 sfide interne contro Kansas State (3-1, 1-0), ma il momento è negativo per i Cowboys che arrivano da 2 sconfitte (South Alabama ed Iowa State) e stanno facendo male su entrambi i lari del campo. Anche coach Chris Klieman con i Wildcats ha i suoi problemi visto che ha la peggior difesa sui lanci della conference. Lo scorso anno (in casa) Kansas State dominò 48-0 contro Oklahoma State e gli ospiti sono favoriti con -11.5 punti di handicap.

Illinois Fightning Illini-Nebraska Cornhuskers

Nebraska (2-3, 0-2) è 0-2 in trasferta e ha perso 7-45 anche in casa contro Michigan la settimana scorsa. Illinois (2-3, 0-2 Big Ten) è stata travolta 19-44 a Purdue ed entrambi i programmi cercano di evitare una partenza da 0-3 in conference. Gli Illini hanno perso per infortunio alla caviglia il leader sulle corse, Reggie Love III (44 portate, 248 yards). Illinois ha vinto gli ultimi 3 scontri con i Cornhuskers, compreso il 26-9 in Nebraska lo scorso ottobre, ma i Cornhuskers rimangono avanti 13-6-1 nella serie contro Illinois. I padroni di casa sono favoriti a -3.5 al Memorial Stadium.

Texas Longhorns-Oklahoma Sooners

Questo scontro di Big-12 tra due formazioni imbattute (5-0) è la partita più interessante della settimana. Una grande rivalità che vede i Longhorns (5-0, 2-0 Big 12) partire avanti da #3 nel ranking e col fattore campo dalla propria, mentre i Sooners (5-0, 2-0) sono #12. Entrambe le difese sono tra le migliori della nazione ma anche gli attacchi non sono da meno, e i quarterback. Quello di Texas, Quinn Ewers ha lanciato 325 yards anche la settimana scorsa, arrivando a 1.358 yards con 10 TD e 1 solo intercetto. Dall’altra parte Dillon Gabriel risponde con le 366 yard della settimana scorsa nel 50-20 contro Iowa State. I Sooners cercheranno di vendicare l’umiliante 0-49 interno della scorso anno contro i Longhorns, partita in cui Ewers lanciò 289 yards, aiutato dalle 130 yard su corsa di Robinson, ma in quella partita per Oklahoma non c’era Gabriel al centro dell’attacco, bensì Beville che mise insieme solo 38 yard su lancio! Per questa sfida in campo neutro al Cotton Bowl i Longhorns sono favoriti con -6.5 punti di handicap, meno di un TD pieno.

Ohio State Buckeyes-Maryland Terrapins

Il fratello Tua in NFL ha perso la prima la settimana scorsa, ora potrebbe essere giunto il momento del primo ko stagionale anche per Taulia Tagovailoa, QB dei Terrapins (5-0, 2-0) ancora imbattuti, ma attesi ad una trasferta difficile ad Ohio State, contro un altro programma imbattuto, quello dei Buckeyes (4-0, 1-0 Big Ten) che sono una squadra superiore, e infatti sono #4 nel ranking nazionale. Tornando al QB di Maryland, è stato nominato Big Ten Offensive Player of the Week dopo le 352 yard lanciate con 5 TD (carrer high) nel 44-17 su Indiana. I Terrapins stanno segando 38.6 punti di media con 13.2 incassati, ma i Buckeyes sono più riposati, hanno battuto 17-14 anche Notre Dame, e il defensive coordinator Jim Knowles avrà studiato i modi per fermare l’attacco avversario ma è l’attacco che potrà fare la differenza ancora una volta. Ohio State è 4-0 in casa con un punteggio complessivo medio di 62.5 a 18.3 che parla da solo e in 3 occasioni i Buckeyes hanno segnato 62+ punti. Per questa sfida all’Ohio Stadium i padroni di casa sono favoriti con -20.0 punti.

Missouri Tigers-LSU Tigers

Sfida di Southeastern tra due squadre nelle parti basse della top-25 del ranking nazionale, anche se LSU (3-2, 2-1 SEC) ha già perso 2 partite dopo il 49-55 della settimana scorsa a Ole Miss, e servirà un miglioramento difensivo contro i pericolosi Tigers (5-0, 1-0) che invece sono ancora imbattuti e sono saliti al #21 del ranking (LSU è #23). Gli aggiustamenti difensivi di LSU sono ancora in alto mare, dopo aver iniziato la stagione con una difesa 4-3 tradizionale sono passati a 3-3-5 contro Ole Miss, ma la scelta non ha pagato come abbiamo visto dal risultato. In attacco però LSU si affida a Jayden Daniels (1,710 yards con 16 touchdowns e altre 292 yards con 3 TD su corsa), ma in questa sfida ha in dubbio due ricevitori (Aaron Anderson, Chris Hilton Jr). Anche Missouri, con Brady Cook alla guida, si affida a un attacco da 32.0 punti e 453.5 yard di media, ma anche qui sono in dubbio il WR Mekhi Miller e l’uomo di linea difensiva Darius Robinson. Ci saranno però i target principali, Luther Burden III (644 yards, 5 touchdowns) e Cody Schrader (463 yards, 3 touchdowns). Linea O/U molto alta a 64,5 ma superabile.

UCLA Bruins-Washington State Cougars

UCLA (3-1, 0-1) e coach Chip Kelly dovranno trovare il modo di fermare il quarterback Cameron Ward, stella dei Cougars (4-0, 1-0 Pac-12) ancora imbattuti, #13 nel ranking nazionale e 2° nella nazione come passing yard (405.8). Washington State arriva da un impressionante vittoria anche contro Oregon State, con altra grande prestazione di Ward, ma contro i Beavers si è infortunato ill WR Lincoln Victor che è in forse. I Bruins arrivano dal primo ko stagionale, il 7-14 nello Utah con il quarterback Dante Moore che ha completato solo 15 lanci su 35. Questi due programmi non si affrontano dal 2019, ma gli ultimi 5 precedenti sono sempre stati tirati punto a punto, con un TD o meno di scarto. Oggi i padroni di casa si giocano a -3.5.

North Carolina Tar Heels-Syracuse Orange

Due dei migliori QB di Atlantic Coast Conference si sfidano a Chapel Hill con i Tar Heels (4-0, 1-0 ACC) ancora imbattuti e che hanno segnato sempre almeno 31 punti con Drake Maye alla guida, sempre sopra al 70% di lanci completati. Gli Orange (4-1, 0-1) hanno perso 14-31 la settimana scorsa contro Clemson, interrompendo una striscia di 4 vittorie nei non-conference games con +33.5 punti di margine medio. Gli Orange si affidano al Garrett Shrader arrivato a 1.148 yard lanciate con 8TD e molto efficace anche sulle corse. Syracuse continua però a giocare senza l’importante tight end Oronde Gadsden II e per questa trasferta gli Orange sono sfavoriti con +8.5 punti di spread in appoggio.

Texas A&M Aggies-Alabama Crimson Tide

L’ultima volta che Alabama ha giocato a Kyle Field ha perso, uno dei rari ko della squadra di Nick Saban che però quest’anno sembra meno dominante del solito e ha già perso contro Texas, anche se la settimana scorsa i Crimson Tide (4-1, 2-0) hanno vinto nettamente 40-17 a Mississippi State con un miglioramento evidente da parte del QB Jalen Milroe e con Alabama che è #11 nel ranking. Anche gli Aggies sono 4-1 e 2-0 in conference dopo le vittorie su Auburn e in Arkansas. La difesa di coach Jumbo Fisher sta facendo un ottimo lavoro e questa partita interna è più combattuta di quanto si possa pensare, con gli Aggies sfavoriti, ma solo di +2.0 punti.

Florida State Seminoles-Virginia Tech Hokies

FSU (4-0, 2-0 ACC) ha vinto le prime 4 partite stagionali segnando 43.3 punti di media, arrivando al #5 del ranking, col quarterback Jordan Travis (1,028 passing yards, 10 touchdowns) che ha fatto i miracoli giocando con un reparto WR molto limitato, ma questa settimana dovrebbe ritrovare i ricevitori Ja’Khi Douglas, Kentron Poitier e Deuce Spann contro gli Hokies (2-3, 1-0) che sono tornati a battere un top programma grazie al 38-21 su Pittsburgh, ma in questa sfida dovrebbero tornare a perdere nettamente in questa difficile trasferta con Florida State favorita con -24.0 punti di handicap.

Arizona State Sun Devils-Colorado Buffaloes

I Buffaloes (3-2, 0-2) sono andati decisamente meglio del previsto nel 41-48 contro USC (pur essendo finiti sotto anche 6-42), ma è arrivata la 2° sconfitta su 2 in Pac-12 e l’hype si sta un pò sgonfiando sulla squadra di Deion Sanders che difensivamente ha concesso 90 punti nelle ultime 2, e il lavoro offensivo di Shedeur Sanders non è bastato. C’è però la possibilità di tornare a vincere per Colorado contro un avversario modesto e con molti problemi (specialmente sulle linee) come i Sun Devils (1-4, 0-2) che arrivano da 4 sconfitte di fila dopo il 21-24 a Cal. I due quarterbacks Jaden Rashada e Drew Pyne sono entrambi infortunati, il running game è inconsistente e anche la difesa è molto modesta, un bel disastro per Arizona State che infatti è sfavorita (+4.0) anche se gioca in casa.

Georgia Bulldogs-Kentucky Wildcats

I Bulldogs (5-0, 2-0 SEC) rimangono imbattuti, sono #1 nel ranking e la settimana scorsa è arrivata la 23° vittoria consecutiva, pur senza convincere del tutto nel 27-20 ad Auburn, e nonostante il rientro di Ladd McConkey che da un boost all’attacco di Georgia che continua a fare la differenza in difesa, in particolare sulle corse per la squadra di coach Kirby Smart che avrà un test importante contro i Wildcats (5-0, 2-0) della stella, il running back Ray Davis che arriva dal career-best di 280-yard rushing nel 33-14 su Florida che lascia Kentucky imbattuta in stagione, anche se rimangono dubbi sul quarterback Devin Leary che ha completato solo9 lanci su 19 per il season low da 69 yard lanciate, arrivando a 1,129 yards, 10 touchdowns ma anche 5 intercetti e solo il 57.7% di completati in stagione. I Bulldogs hanno vinto 13 partite consecutive contro i Wildcats e per questa sfida interna sono favoriti con -14.5 punti di handicap.

Mississippi Rebels-Arkansas Razorbacks

Ole Miss (4-1, 1-1) è al #16 del ranking dopo la spettacolare vittoria 55-49 su LSU per la squadra di coach Lane Kiffin, un vero e proprio thriller con il quarterback Jaxson Dart che ha chiuso 389 yard su lancio e il carrer high di 4 TD (+50 rushing yard e 1 TD su corsa), meritandosi gli onori del Offensive Player of the Week di SEC. I Rebels in attacco sono ben bilanciati anche col running back Quinshon Judkins. Arkansas (2-3, 0-2) ha perso le 2 partite di SEC e vive degli alti e bassi del QB KJ Jefferson e del RB Raheim “Rocket” Sanders che dopo un buon inizio sono andati a calare. I Razorbacks hanno vinto 42-27 lo scorso anno contro Ole Miss in casa con 232 rushing yard e 3TD di Sanders. Ole Miss è comunque favorita con -11.5 punti di handicap.

Louisville Cardinals-Notre Dame Fightning Irish

Louisville (5-0) ancora imbattuta è entrata nella top-25 del ranking nazionale e sfida i Fighting Irish (5-1) che sono #10. Il quarterback Sam Hartman ha giocato solo 6 partite con i Fightning Irish, ma sta già entrando nella storia del programma come maggior numero di lanci (145) senza intercetti (e con 14 TD), per un QB che sta continuando a far vedere le belle cose di Wake Forest. Hartman ha guidato un drive da 95 yard nel 21-14 della settimana scorsa contro Duke ma ora sarà messo alla prova della difesa dei Cardinals che hanno lasciato a soli 10 punti UNC la settimana scorsa, vincendo 13-10, nonostante un paio di intercetti subiti dal quarterback Jack Plummer e altri 3 turnover di Louisville che per questa sfida interna si gioca sfavorita (+5.5).

Minnesota Golden Gophers-Michigan Wolverines

Michigan (5-0, 2-0 Big Ten) #2 nel ranking e ancora imbattuta dopo il facile 45-7 su Nebraska con un altra bella prova del quarterback J.J. McCarthy e del RB Blake Corum, il migliore della nazione. I Golden Gophers (3-2, 1-1) arrivano da una vittoria per niente convincente contro Louisiana e il leader delle corse, Darius Taylor, è in dubbio, una pessima notizia se il tuo quarterback, Athan Kaliakmanis, sta completando solo il 58.7% dei lanci con 5 TD a fronte di 4 intercetti. Poche chance per i Gophers anche se si gioca in Minnesota, e infatti la squadra di coach Jim Harbaugh è favorita a -19.0. Michigan è 25-2 negli ultimi precedenti contro Minnesota.

Wyoming Cowboys-Fresno State Bulldogs

I Bulldogs (5-0, 1-0) sono un ottima squadra e meritano il #24 del ranking. Il nuovo arrivato da UCF, Mikey Keene, viaggia a quasi 300 yard a partita e guida un attacco da 36.4 punti di media. Anche la difesa è ottima visto che la settimana scorsa ha concesso solo 9 punti nell’opener di conference contro Nevada, nonostante manchino 3 titolari del reparto. Wyoming (4-1, 1-0) non è una squadra da sottovalutare, ma con -5.5 punti di handicap preferisco gli ospiti che sono avanti 9-5 nella serie contro i Cowboy che hanno battuto con un netto 30-0 anche lo scorso novembre in California.

California Golden Bears-Oregon State Beavers

Oregon State (4-1, 1-1 Pac-12) la settimana scorsa ha superato 21-7 Utah, un risultato che ha fatto risalire i Beavers al #15 dopo lo stop a Washington State della settimana prima. Il quarterback DJ Uiagalelei e il WR Silas Bolden formano un ottima coppia che sta cominciando a convincere. Il QB ex Clemson ha già superato le 1.000 yard su lancio e Bolden è il suo target preferito. Oregon State ben bilanciata anche in difesa guidata dal linebacker Easton Mascarenas-Arnold che si è meritato il titolo di Pac-12 Defensive Player of the Week. La difesa su terra di Oregon State è la 4° migliore dell’intera nazione anche se questa settimana non ci saranno Calvin Hart Jr e James Rawls. Non sarà in ogni caso una partita facile per i Golden Bears (3-2, 1-1), nonostante la squadra di coach Justin Wilcox giochi in casa e arrivi dal 24-21 su ASU. Oregon State ha vinto 3 degli ultimi 4 precedenti contro Cal, compreso il 38-10 interno dello scorso anno, e anche per questa trasferta i Beavers sono favoriti con -9.5 punti di handicap.

Southern California Trojans-Arizona Wildcats

Gran finale in Pac-12 dove tornano in campo i Trojans (5-0, 3-0 Pac-12), #9 del ranking nazionale, reduci da una altra vittoria, seppur non del tutto convincente in Colorado dove hanno rischiato di farsi rimontare clamorosamente. La difesa lascia molti dubbi per USC (98° con 404.4 total Yard concesse di media), ma l’attacco è una bomba anche quest’anno, col detentore dell’Heishman Trophy, Caleb Williams arrivato a 21 TD a fronte di 1 intercetto, alla guida di una squadfta che segna 53.6 punti di media, aiutato anche dal running back MarShawn Lloyd. Arizona (3-2, 1-1) sfida un altra squadra in top-10 e un altro ottimo QB dopo il 24-31 interno contro Washington di Penix Jr a cui i Wildcats hanno concesso 363 yard con 30/40 sui lanci. Arizona invece ha problemi col quarterback Jayden de Laura che non ha giocato la settimana scorsa anche se Noah Fifita ha fatto abbastanza bene al suo posto. USC ha vinto gli ultimi 10 precedenti contro Arizona e in questa sfida interna è favorita con più di 3 TD di margine (-21.5 punti).

