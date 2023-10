Pronostici College Football NCAAF Week 8. Ci attende un altra settimana ricca di grandi sfide, tra tutti i big match Ohio State-Penn State ma anche Alabama-Tennessee, Florida State-Duke e Southern California-Utah.

Pronostici College Football NCAAF Week 8: Big Match

Oklahoma Sooners-Central Florida Knights

I Sooners (6-0, 3-0) sono saliti al #6 del ranking nazionale e sono ancora imbattuti, in buona parte grazie alle prestazioni del quarterback Dillon Gabriel (72.3% di completati, 16 TD e 2 soli intercetti). Partita speciale proprio per Gabriel che ha iniziato la sua carriera al college proprio ad UFC. I Knights (3-3, 0-3) hanno sempre perso nelle sfide di conference e al contrario di Oklahoma hanno dei problemi nel ruolo di QB.

Arkansas Razorbacks-Mississippi State Bulldogs

Dopo 5 settimane i Razorbacks (2-5, 0-4) tornano finalmente in Arkansas per cercare di togliere lo 0 dalla casella delle vittorie in conference, anche se l’ultima partita giocata in casa dai Razorbacks l’hanno persa 31-38 contro BYU. Arkansas è favorita in casa contro i Bulldogs (3-3, 0-3), anche loro ancora a secco nelle partite di SEC. L’ultima partita di Mississippi State è stata due settimane fa, il 41-28 su Western Michigan.

Ohio State Buckeyes-Penn State Nittany Lions

Big match tra due formazioni ancora imbattute, i Buckeyes (6-0, 3-0) che sono al #3 del ranking nazionale, e i Nittany Lions (6-0, 3-0) che sono al #6 grazie ad una delle migliori difese della nazione in diverse statistiche importanti per il reparto. Ohio State arriva dal 41-7 su Purdue nonostante le assenze dei 3 principali RB e del ricevitori Emeka Egbuka, che contro la solida difesa di Penn State sarebbe un bene recuperare. I Buckeyes però a loro volta hanno tra le migliori difese: 4° in passing yard, 3° come punti concessi e 7° come total yard. Ohio State ga vinto le ultime 6 sfide contro Penn State (10-1 nelle ultime 11). Il coach dei Nittany Lions, James Franklin, ha un record personale di 1-8 contro i Buckeyes, e ha sempre perso nelle 4 trasferte ad Ohio State.

Oregon Ducks-Washington State Cougars

I Ducks (5-1, 2-1) e Bo Nix arrivano dalla prima sconfitta stagionale nel big match della scorsa stagione contro Washington State, anche se Oregon rimane #9 nel ranking. I Cougars (4-2, 1-2 Pac-12) dopo le prime 4 vittorie stagionali sono calati con 2 pesanti sconfitte, 17-25 ad UCLA che ci poteva stare, mentre il 6-44 della scorsa settimana, in casa contro Arizona, è stato preoccupante per Cameron Ward e compagni. Oregon ha vinto gli ultimi 4 precedenti contro Washington State segnando 40,5 punti di media.

Missouri Tigers-South Carolina Gamecocks

I Tigers (6-1, 2-1 Southeastern Conference) arrivano da un importante vittoria in rimonta in Kentucky. Questa settimana in Missouri arrivano i Gamecocks (2-4, 1-3) reduci dalla sconfitta interna 39-41 contro Florida, nonostante 465 offensive yards e coach Shane Beamer che si è detto orgoglioso della propria offensive line, a difesa del quarterback Spencer Rattler che ha lanciato 1.724 yard (73.6% di completati) con 11 YD, anche se il problema dei Gamecocks rimane una difesa che concede 31.3 punti (108°). Missouri ha vinto gli ultimi 4 precedenti contro South Carolina.

Alabama Crimson Tide-Tennessee Volunteers

Altro super scontro di SEC con Alabama (6-1, 4-0 Southeastern Conference) al #11 del ranking, contro Tennessee (5-1, 2-1) alla #17. A Tuscaloosa i Crimson Tide cercano la 6° vittoria consecutiva, anche se il successo interno 24-21 su Arkansas non può lasciare tranquillo coach Nick Saban, anche perché il quarterback Jalen Milroe arriva dal season low del 47.6%. Alabama cercherà vendetta dopo il 49-52 perdente dello scorso anno in Tennessee. I Volunteers hanno perso sempre perso negli ultimi 9 viaggi a Tuscaloosa.

Iowa Hawkeyes-Minnesota Golden Gophers

Gli Hawkeyes (6-1, 3-1) sono rientrati nella top-25 (#24) con 3 vittorie di fila, compreso l’ultimo 15-6 in Wisconsin dove Iowa si presentava con molte assenze (tra cui il QB Cade McNamara che ha finito la sua stagione) e ha faticato in attacco, ma lo avevamo detto anche nella scorsa analisi, difensivamente gli Hawkeyes se la possono giocare con tutti, quindi anche con Minnesota (3-3, 1-2) che è un programma inferiore e ha perso 3 delle ultime 4 partite, l’ultima il 10-52 contro Michigan. I Golden Gophers arrivano dalla settimana di bye e sono sotto 52-62-2 nella serie storica contro Iowa che ha vinto gli ultimi 8 precedenti contro Minnesota (6-1-1 ATS nelle scommesse).

Houston Cougars-Texas Longhorns

Longhorns (5-1, 2-1 Big 12) alla #8 del ranking nazionale e nettamente favoriti nella trasferta a Houston anche se Texas, prima della settimana di bye, aveva perso la prima stagionale nel big match contro Oklahoma, e nonostante 346 yard lanciate con 1 TD dal quarterback Quinn Ewers, ma anche 2 intercetti sanguinosi che hanno fatto pendere la bilancia dalla parte dei Sooners. I Cougars (3-3, 1-2 Big 12) arrivano dal 41-39 interno contro WVU, ma prima aveva perso 3 partite su 4. Texas è avanti 16-7-2 nella serie contro Houston che ha sempre battuto nei 7 precedenti più recenti.

North Carolina Tar Heels-Virginia Cavaliers

North Carolina (6-0, 3-0 Atlantic Coast Conference) arriva dalla vittoria su Miami, un risultato che ci ha mandato anche in cassa, per un programma ancora imbattuto e salito fino al #10 del ranking nazionale. Anche oggi partita sulla carta semplice per i Tar Heels del quarterback Drake Maye visto che ad UNC arrivano i Cavaliers (1-5, 0-2) che finora sono riusciti a vincere solo una partita, proprio l’ultima (prima del bye), il 27-13 su William & Mary. UNC ha vinto le ultime 2 sfide contro Virginia, 59-39 in casa e 31-28 in Virginia lo scorso anno.

Auburn Tigers-Mississippi Rebels

I Rebels (5-1, 2-1) rimangono #12 nel power ranking e arrivano dal 27-20 su Arkansas, a seguito del 55-49 nel big match con LSU. Finora Mississippi ha perso solo 1 partita, 10-24 in Alabama. La squadra di coach Lane Kiffin sta segnando 41.7 punti a partita, 8° miglior dato in tutta la nazione. I Tigers (3-3, 0-3) hanno sempre perso finora nelle sfide di conference, con la squadra di coach Hugh Freeze che arriva da 3 sconfitte di fila e sta segnando 27.7 punti (76°). Auburn è avanti 35-12 nei precedenti contro Mississippi (17-3 in casa) anche se Ole Miss ha vinco 48-34 lo scorso dello scorso anno ad Oxford.

Michigan State Spartans-Michigan Wolveriners

Scontro nel Michigan con i Wolverines (7-0, 4-0) finora perfetti e #2 nel ranking nazionale anche se sarà novembre il mese decisivo con le sfide contro Penn State, Maryland ed Ohio State. La squadra di coach Jim Harbaugh arriva dal facile 52-7 su Indiana e si affida ad una delle migliori difese (la migliore come total yard e punti concessi, appena 6.7) ma anche l’attacco non è da meno col QB J.J. McCarthy sui lanci e Blake Corum sulle corse. Gli Spartans (2-4, 0-3 Big Ten) hanno poche speranze anche se si gioca a East Lansing. MSU arriva da 4 sconfitte di fila in cui l’attacco ha prodotto davvero poco, e del resto parliamo della 109° squadra come punti segnati (22.0). Michigan ha vinto 29-7 lo scorso anno in casa contro MSU, ma gli ultimi 10 precedenti sono abbastanza in equilibrio con gli Spartans avanti 6-4 (ma con un negativo 3-7 ATS nelle scommesse).

Florida State Seminoles-Duke Blue Devils

Altri due programmi in top-25 che si sfidano in uno dei match più interessanti di questa settimana. Florida State (6-0, 4-0 Atlantic Coast Conference) rimane imbattuta ed è #4 nel ranking nazionale, guidata dal quarterback Jordan Travis con i Seminoles che nelle ultime 12 partite hanno sempre segnato almeno 30 punti. Duke (5-1, 2-0) è #16 nel ranking e si è ripresa dopo la sconfitta interna contro Notre Dame, col 24-3 su NC State, anche se i Blue Devils sono preoccupati dalle condizioni del quarterback Riley Leonard che non ha giocato la scorsa settimana, e coach Mike Elko non ha ancora sciolto i dubbi sul suo recupero. Duke non ha mai battuto FSU negli ultimi 21 scontri diretti.

Miami Hurricanes-Clemson Tigers

Miami (4-2, 0-2) è fuori dalla top-25 e la sconfitta interna contro Georgia Tech è stata un campanello d’allarme che si è portata dietro anche nella sconfitta a UNC, e in questi 2 ko il quarterback Tyler Van Dyke ha subito 5 intercetti anche se guida sempre il 2° miglior attacco di ACC (37.7 punti segnati di media) ed è 3° anche come punti subiti dalla difesa (19.0). Ora c’è Clemson contro cui gli Hurricanes hanno sempre perso nettamente negli ultimi 4 precedenti con un punteggio totale di 30-178 che parla da solo e che Miami non batte dal 2010. Dopo la sconfitta contro FSU, Clemson (4-2, 2-2) ha vinto le ultime 2 partite. La squadra di coach Dabo Swinney arriva dalla settimana di bye e la sua squadra è 6° in ACC come punti segnati (32.2) ma è 4° anche in difesa (19.3). Le squadre sembrano equivalersi sotto molti aspetti e Miami, che gioca in casa, è leggermentre sfavorita (+3.0).

Southern California Trojans-Utah Utes

Anche questi due programmi sono in top-25 del ranking nazionale. Utah (5-1, 2-1) è alla #14 e sta facendo una grande stagione se pensiamo che il quarterback Cameron Rising non è ancora recuperato. La difesa rimane però un reparto d’élite, anche se Utah la differenza vera la fa in casa. Questa settimana gioca in Southern California in questo scontro di Pac-12, formazione che al contrario ha un super attacco, ma la difesa rimane un grosso problema, e i Trojans (6-1, 4-0) arrivano dal primo ko stagionale a Notre Dame, con il programma di USC che è scesa al #18 del ranking. Scendono anche le quotazioni di bis all’Heishman Trophy per Caleb Williams. Utah ha sempre vinto negli ultimi 3 scontri con USC segnando 44.0 punti di media.

Washington Huskies-Arizona State Sun Devils

Il quarterback di Washington, Michael Penix Jr, ha vinto anche la sfida con Nix ed Oregon, ed è sempre più favorito per l’Heishman Trophy, con gli Huskies (6-0, 3-0) ancora imbattuti e saliti al #7 del ranking nazionale. Penix è arrivato a 2.301 yard lanciate, con 20 TD pass. Non sarà una partita semplice per Arizona State (1-5, 0-5) che ha sempre perso in 5 partite di Pac-12, e coach Kenny Dillingham deve gestire tante assenze per i Sun Devils e la settimana di bye non basta a colmare il gap e a recuperare i pezzi pregiati. ASU ha perso vinto 45-38 contro Washington, battuta in 13 degli ultimi 15 precedenti, ma questa volta potrebbe andare diversamente e all’Husky Stadium Washington è favorita con -26,5 punti di handicap.

Stanford Cardinal-UCLA Bruins

Chiudiamo dallo Stanford Stadium per un altra sfida di Pac-12 con una netta favorita, UCLA (4-2, 1-2) che è #25 nel ranking nazionale, anche se la squadra di coach Chip Kelly ha perso le ultime 2 trasferte di conference (7-14 nello Utah e 24-36 la settimana scorsa ad Oregon State, in mezzo il 25-17 su Washington State in casa). Questa è però una trasferta alla portata per i Bruins che sfidano i Cardinal (2-4, 1-3), reduci da una grande rimonta da 0-29 nel 46-43 dopo un doppio overtime contro Colorado la settimana scorsa. Prima però Stanford ne aveva perse 4 di fila. Stanford ha perso 3 delle ultime 4 sfide contro UCLA, comprese le 2 più recenti con un doppio Under. Oggi la linea O/U si gioca a 53.5 punti totali.

Pronostici College Football NCAAF Week 8: Quote Antepost

Georgia @3.50 rimane la favorita, ma continua a scendere la quota di Michigan @4.00, sempre piaciuto convincente settimana dopo settimana. In seconda fascia troviamo Florida State ed Ohio State, raggiunte in quota @10.00 da Washington che ha battuto Oregon nel big match, con i Ducks che di fatto raddoppiano la quota da @15 della scorsa settimana al @29 di questa.

Proprio dagli Huskies sta emergendo Michael Penix Jr come favorito assoluto per l’Heishman Trophy. La vittoria della scorsa settimana contro un altro QB che ambiva a questo titolo, Bo Nix, fa ulteriormente crollare la quota da @3 all’attuale @1.71. Noi siamo stati veloci a prenderlo quando era ancora dietro ai vari Caleb Williams (che sale fino @26, appena la scorsa settimana si giocava @3.25!), e lo abbiamo consigliato @6.00 volte la posta. La stagione è ancora lunga, ma abbiamo già preso un sacco di valore anticipando mercato e prestazioni di un QB che già dallo scorso anno stiamo seguendo con interesse per il titolo di miglior giocatore.

