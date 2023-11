Pronostici College Football NCAAF Week 10. Abbiamo analizzato tutti i big match più interessanti della 10° settimana di regular season, con statistiche, linee e consigli per le scommesse. E’ ancora la Pac-12 il teatro del big match di questa settimana, Southern California-Washington Huskies, ma non sono da perdere anche Georgia Bulldogs-Missouri Tigers ed Alabama Crimson Tide-LSU Tigers in SEC.

Pronostici College Football NCAAF Week 10: Big Match

Duke Blue Devils-Wake Forest Demon Deacons

Duke (5-3, 2-2 ACC) in campo già giovedì notte per questa sfida di ACC dopo che la squadra di coach Mike Elko ha perso 3 delle ultime 4 partite, uscendo dalla top-25 del ranking nazionale. Wake Forest (4-4, 1-4) ha vinto solo 1 delle ultime 5 partite, la rimonta con vittoria nei secondi finali contro Pitt. Demon Deacons con i QB infortunati, Kern rimane fuori, Grffins è rientrato, ma potrebbe non bastare contro Duke che è favorita con -6.5 punti di handicap. Entrambe le squadre hanno nelle difese i loro punti di forza, ed entrambi gli attacchi stanno faticando (Duke ha segnato 0 punti la settimana scorsa). Potrebbe essere anche una partita da Under, specialmente con la difesa dei Blue Devils, la 9° migliore della nazione con 15 punti concessi di media. Non a caso la linea O/U è crollata da 45,5 a 41.5.

Mississippi Rebels-Texas A&M Aggies

I Rebels (7-1, 4-1 Southeastern Conference) sono entrati nella top-10, con la squadra di coach Lane Kiffin che dopo il 10-24 in Alabama (al momento unica sconfitta stagionale) ha vinto le successive 4 partite, con un ottimo lavoro difensivo, ma anche l’attacco non è male, il 3° migliore di SEC con 474 total yard di media. Texas A&M (5-3, 3-2) è un programma più modesto, ma che ha una difesa d’élite, la migliore di SEC con yard (269.3) e la 3° come punti concessi (19.5). Mississippi ha sempre vinto in casa, e secondo noi vincerà ancora. Valutate il -2.5 di handicap.

Rutgers Scarlet Knights-Ohio State Buckeyes

I Buckeyes (8-0, 5-0 Big Ten) sono ancora imbattuti e #3 nel ranking dopo il 24-10 della scorsa settimana in Wisconsin con 162 rushing yard di TreVeyon Henderson, col RB rientrato bene dall’infortunio. Rutgers (6-2, 3-2) rimane eleggibile per il Bowl e arriva dalla settimana di bye, a seguito del 31-14 su Indiana, ma le chance per la squadra di coach Greg Schiano di battere Ohio State sono poche, e infatti i Buckeyes sono favoriti con -18.5 punti di handicap. Ohio State ha sempre battuto Rutgers, 9-0, e in queste 9 sfida ha sempre segnato 49+ punti! In questa stagione però la difesa dei Scarlet Knights ha concesso più di 24 punti solo ad un avversario (il 7-31 in Michigan).

Clemson Tigers-Notre Dame Fightning Irish

Clemson (4-4, 2-4 Atlantic Coast Conference) arriva dal 17-24 a NC State, ma in casa rimane una squadra competitiva da 3-1 di record, anche se ora i ragazzi di coach Dabo Swinney dovranno sfidare Notre Dame (7-2) che è #15 nel ranking e ha uno dei migliori attacchi della nazione in difese categorie, ad iniziare dai punti segnati (38.3) e proseguendo col QB Sam Hartman che ha un QB rating di 165.34 ed è arrivato a 18 TD pass. Clemson è avanti 4-3 contro Notre Dame, ma i Fightning Irish hanno vinto 35-14 la sfida dello scorso anno contro i Tigers.

Texas Longhorns-Kansas State Wildcats

I Longhorns (7-1, 4-1 Big 12) rimangono al #7 del ranking e sono reduci dal 35-6 su BYU, una bella risposta col freshman quarterback Maalik Murphy alla prima partenza al posto dell’infortunato Quinn Ewers. Texas ha sempre vinto nelle ultime 6 sfide contro i Wildcats (6-2, 4-1), campioni in carica di Big 12, e che sono in un grande momento con 3 vittorie di fila, le ultime 2 dominanti: 41-3 su TCU e 41-0 contro Houston, anche se in entrambi i casi Kansas State giocava in casa. I Wildcats sono una squadra molto bilanciata, nella top-15 nazionalista come punti segnati (37.4) che come punti subiti (15.9).

Florida Gators-Arkansas Razorbacks

Stagione negativa per i Razorbacks (2-6, 0-5 Southeastern) che non si sono ancora sbloccati nelle sfide di SEC e il problema è l’attacco, come abbiamo visto anche nel 3-7 della settimana scorsa contro Mississippi State, un rendimento che ha spinto coach Sam Pittman a promuovere l’allenatore dei ricevitori, Kenny Guiton, a nuovo offensive coordinator. Dovrà lavorare su quarterback KJ Jefferson e sulla sua protezione visto che un grosso problema è la linea di Arkansas che non riesce a far giocare tranquillo il proprio QB. I Gators (5-3, 3-2) hanno preso una bella ripassata da Georgia la scorsa settimana (20-43), anche se Florida è avanti 10-2 nella serie contro Arkansas ed è favorita con -5.5 punti di handicap al Ben Hill Griffin Stadium.

Utah Utes-Arizona State Sun Devils

Alla fine gli Utes (6-2, 3-2 Pac-12) si sono arresi nel big match contro Oregon perso 6-35, ma rimangono nella top-25 del ranking nazionale, e questa settimana a Salt Lake City non dovrebbero avere problemi a battere Arizona State (2-6, 1-4) che però dopo una buona prova contro Washington, ha regalato il primo successo di Pac-12 a coach Kenny Dillingham, il 38-27 su Washington State. I Sun Devils sono una squadra molto fisica, che usa parecchio le corse in attacco e che ha una solida difesa, la 4° migliore di Pac-12 in total yard, ma anche Utah fa della difesa il suo reparto forte con soli 17.5 punti concessi di media. Under nel precedente dello scorso anno tra Utah e ASU che potrebbero regalarci anche quest’anno una partita a basso punteggio per Under 41.5.

Georgia Bulldogs-Missouri Tigers

I campioni in carica e #1 nel ranking, i Bulldogs (8-0, 5-0), sono ancora imbattuti ma la sfida che si prospetta contro i Tigers (7-1, 3-1 Southeastern Conference), saliti al #12 del ranking nazionale, è davvero interessante. Lo scorso anno Georgia scampò alla sconfitta recuperando 10 punti di svantaggio contro Missouri. Georgia è passataanche contro Florida, allungando la striscia vincente a 25 partite consecutive, col quarterback Carson Beck arrivato a 2,462 yards, 14 touchdowns e 4 intercetti in questa stagione. Partita speciale per il WR Dominic Lovett appena trasferito proprio dal Missouri in Georgia, anche se i Bulldogs non avranno a disposizione il tight end Brock Bowers. Ci sarà invece il running back Daijun Edwards e non dimentichiamo che i Bulldogs hanno anche una delle migliori difese con soli 14.8 punti concessi di media. I Tigers hanno un ottimo attacco guidato da Brady Cook (2.259 cards, 15 touchdown, 3 intercetti), in connessione col WR Luther Burden III e con le corse di Cody Schrader, ma la difesa non è assolutamente allo stesso livello e per questa trasferta al Sanford Stadium i Tigers sono sfavoriti con +15.5 punti in appoggio. Georgia ha sempre battuto Missouri negli ultimi 9 precedenti, ma a livello scommesse sono stati meglio i Tigers che hanno coperto l’handicap in 6 occasioni (7-3 ATS negli ultimi 10 precedenti).

Pittsburgh Panthers-Florida State Seminoles

Di questo passo non è impossibile pensare anche quest’anno a Florida State (8-0, 6-0 ACC) in lotta per il titolo nazionale. FSU è ancora imbattuta e può contare su uno dei QB più solidi della nazione, Jordan Travis, che guida un attacco da 39.8 punti a partita. Rischia di essere un bel problema per i Panthers (2-6, 1-3) che hanno una difesa quanto meno rivedibile e hanno vinto solo 1 delle ultime 7 partite. Pittsburgh è però avanti 6-4 nei precedenti contro FSU. I Seminoles sono comunque nettamente favoriti con più di 3 TD di margine (-21.5) in questa trasferta.

Louisville Cardinals-Virginia Tech Hokies

I Cardinals (7-1, 4-1 ACC) hanno risposto bene al brutto ko contro Pitt, andando a battere con un netto 23-0 Duke la settimana scorsa, grazie ovviamente alla difesa, ma anche alle corse di Jawhar Jordan che ha scardinato la retroguardia dei Blue Devils e con 163 rushing yard + 2 TD si è meritato il titolo di ACC Running Back of the Week, in una stagione fantastica per lui, ma coach Jeff Brohm può essere soddisfatto come detto anche dalla difesa. Gli Hokies (4-4, 3-1) hanno cambiato passo, e dopo un inizio stagionale da 1-3, sono 3-1 nelle ultime 4 partite in cui hanno segnato 30.8 punti di media. Anche per Virginia Tech sono importanti le corse di Bhayshul Tuten e Malachi Thomas. Proprio la difesa su terra potrebbe fare la differenza fermando il running game avversario, e qui c’è una bella differenza: i Cardinals sono 10° come rushing yard concesse, gli Hokies 82°. Favoriamo i padroni di casa che potrebbero anche coprire l’handicap di -9.5 per una vittoria in doppia cifra.

Oklahoma State Cowboys-Oklahoma Sooners

La sfida dell’Oklahoma con entrambi i programmi in top-25. Meglio i Sooners (7-1, 4-1 Big 12) che sono #9, anche se arrivano dal primo ko stagionale (33-38 in Kansas) mentre i Cowboys (6-2, 4-1) sono #22 e arrivano dal comodo 45-13 su Cincinnati, 4° vittoria consecutiva di Oklahoma State, dopo una partenza mediocre da 2-2. Il segreto del successo dei Cowboys è il sophomore running back Ollie Gordon II, il migliore della nazione con 1,087 rushing yards (553y con 6TD solo nelle ultime 2 partite, stato di grazia più che stato di forma). I Sooners rispondono però con il 7° miglior attacco della nazione per total yard (489.8y) ma in questo caso a fare la differenza è il quarterback Dillon Gabriel, arrivato a 2,302 yards e 19 touchdowns a fronte di 4 intercetti, e aggiunge altri 8 TD su corsa. I Sooners dominano la serie contro i Cowboys per 91-19-7 e hanno vinto 7 delle 8 sfide più recenti, compreso il 28-13 con cui hanno regolato Oklahoma State l’anno scorso.

Maryland Terrapins-Penn State Nittany Lions

Dopo il primo ko stagionale, Penn State (7-1, 4-1) si è ripresa la settimana scorsa battendo gli Hoosiers, ma senza impressionare come prestazione. Penn State è #11 nel ranking nazionale ma nelle ultime 2 settimane a coach James Franklin sono suonati diversi campanelli d’allarme, specialmente con la difesa che ha calato molto il proprio rendimento, e questa settimana verrà messa alla prova da Taulia Tagovailoa, il miglior QB di questa conference come passing yards (2,200), passing touchdowns (19), passing yards medie (275) e lanci completati per partita (23.6), alla guida di Maryland (5-3, 2-3) che però nel complesso non ha la stessa qualità del proprio quaterback. In casa però i Terrapins rimangono squadra da 4-1 di record, anche se Penn State è favorita con -9 punti di handicap, forte di 7 vittorie negli ultimi 8 precedenti contro Maryland.

Oregon Ducks-California Golden Bears

Importante vittoria dei Ducks (7-1, 4-1 Pac-12) nello Utah, un successo che rilancia le ambizioni di giocare per il titolo nazionale in Oregon, con la squadra di coach Dan Lanning arrivata alla #6 del ranking nazionale, e sempre sopra i 30 punti segnati dall’attacco guidato da Bo Nix, candidato all’Heishman Trophy con un 78.3% di lanci completati (2.337 yards, 21 TD e 1 solo intercetto) e una squadra che segna 45.5 punti di media con 531.4 total yard, numeri che fanno impressione. Molto più modesti i numeri dei Golden Bears (3-5, 1-4) che sono reduci da 3 sconfitte di fila, anche se la scorsa settimana in California hanno fatto spaventare USC, perdendo solo 49-50 in una partita pazzesca. Oregon ha vinto 12 delle ultime 14 sfide contro Cal, e per questo scontro interno Nix e soci sono nettamente favoriti (-24.5).

Iowa State Cyclones-Kansas Jayhawks

I Jayhawks (6-2, 3-2 Big 12) arrivano dall’importante vittoria sui Sooners (che non battevano dal 1997 e che in questa stagione non avevano mai perso) e rimangono in corsa in Big-12 ma occhio ad Iowa State (5-3, 4-1) che torna in casa dopo la convincente vittoria a Wako contro Baylor, il 3° successo di fila per i Cyclones che infatti sono leggermente favoriti in questa sfida (-2.5). Il coach di Kansas, Lance Leipold, non ha ancora sciolto i dubbi sul recupero di Jalon Daniels che rimane in forse. Kansas è avanti 51-45-6 nella serie contro Iowa State, con i Jayhawks che col 14-11 dello scorso anno hanno interrotto una striscia di 7 sconfitte consecutive contro i Cyclones.

Southern Californian Trojans-Washington Huskies

Dopo 2 sconfitte preoccupanti USC (7-2, 5-1) ha vinto contro California, ma il 50-49 finale non è certamente una bella notizia per i Trojans. Il quarterback Caleb Williams continua a guidare un ottimo attacco, ma la difesa è un problema, e potrebbe pagare pegno contro gli Huskies (8-0, 5-0 Pac-12), ancora imbattuti (15 vittorie di fila dallo scorso anno) e #5 nel ranking nazionale (USC è scesa al #20), con uno dei migliori attacchi della nazione, guidato dal candidato all’Heishman Trophy Michael Penix Jr, leader della nazione con 368.1 passing yards (24 TD). La squadra di coach Kalen DeBoer segna 40.4 punti di media, quella di USC ben 45.9. Le quote favoriscono Washington, anche se gioca in trasferta, e con queste premesse ci sta una linea O/U molto alta, non vi spaventate, è di 76.5 punti totali!!!

Alabama Crimson Tide-LSU Tigers

I Crimson Tide (7-1, 5-0 SEC) #8 nel ranking sfidano i Tigers (6-2, 4-1), #14 per un bel match di SEC a Tuscaloosa non così scontato. Alabama è ancora imbattuta nelle partite di conference e arriva dalla settimana di bye. Quest’anno la differenza per la squadra di coach Nick Saban non lo fa l’attacco, solo 8° in SEC come punti segnati (30.6) e 9° come yard (366.6), la differenza la fa la difesa, 2° come punti concessi (16.5) e 3° in yard (306.4). All’esatto opposto LSU che non ha una grande difesa, ma ha il miglior attacco dell’inter nazione come punti segnati (47.4) e total yard (552.9), col quarterback Jayden Daniels chiamato fenomeno, senza mezzi termini, dallo stesso Saban. Quale filosofia la spunterà? Alabama gioca in casa ed è favorita, anche se di poco (-3.0) mentre la linea O/U, spinta dai numeri di LSU, si gioca alta a 61.5 punti totali.

Michigan Wolverines-Purdue Boilmakers

Nelle ultime ore il nome di coach Jim Harbaugh è stato accostato a Las Vegas in NFL, ma c’è da pensare ai Wolverines (8-0, 5-0), ancora imbattuti in stagione, e perfettamente in corsa per il titolo nazionale. Michigan arriva dal 49-0 dominante sui rivali di MSU per una squadra che ha la miglior difesa della nazione come total yard e anche come punti concessi, appena 5.9 di media! Non dimentichiamoci però dell’attacco guidato diligentemente dal QB J.J. McCarthy, supportato dal running back Blake Corum. Sarà un sabato difficile per i Boilermakers (2-6, 1-4 Big Ten) che arrivano dalla sconfitta in Nebraska, 5° partita sotto i 20 punti segnati nelle ultime 6. Facile capire il perché di un handicap così ampio (-32.5) per i Wolverines.

Mississippi State Bulldogs-Kentucky Wildcats

Dopo un inizio da 5-0 Kentucky (5-3, 2-3 SEC) ha perso le ultime 3 partite, crollando in particolare con l’attacco, anche se il QB Devin Leary arriva da una bella prova che però non è bastata ad evitare un altro ko, contro Tennessee, ma ora potrà rifarsi, anche se in trasferta a Mississippi State (4-4, 1-4). I Bulldogs sono 1-4 nelle partite di SEC e hanno il quarterback Will Rogers in dubbio. Questi due programmi sono in perfetta parità nei precedenti, con 25 vittorie a testa.

Colorado Buffaloes-Oregon State Beavers

I Beavers (6-2, 3-2 Pac-12) arrivano dal ko contro Arizona, ma rimangono #16 nel ranking nazionale anche se sperano di ritrovare il miglior DJ Uiagalelei che non è riuscito a fare la differenza la settimana scorsa. Un altro problema di coach Jonathan Smith sono le assenze di 2 difensori titolari che sarebbe stato importante avere contro Shedeur Sanders, QB di Colorado arrivato a 2.637 yard con 22 TD e soli 3 intercetti (71.1% di completati). I Buffaloes hanno perso però 4 delle ultime 5 partite, con la difesa che rimane il problema maggiore per la squadra di coach Deion Sanders che per questa sfida interna a Folsom Field è comunque sfavorita (+13.5).

Arizona Wildcats-UCLA Bruins

I Wildcats (5-3, 3-2 Pac-12) vanno a caccia della 3° vittoria consecutiva dopo che la settimana scorsa hanno messo i bastoni tra le ruote anche ad Oregon State. Ora arrivano i Bruins (6-2, 3-2), #19 nel ramking nazionale grazie ad una delle migliori difese: 10° in total yard (277.5) e 3° in sacks (3.88), un bel test per il quarterback di Arizona, Noah Fifita che ha preso il posto da titolare nelle ultime 4 partite, producendo 1,152 yards, 11 TD e solo 3 intercetti, e meritandosi il titolo di Pac-12 Freshman of the Week in ognuna delle ultime 3 settimane. Abbiamo detto della difesa di UCLA che però non è altrettanto apposto offensivamente visto che si stanno alternando Ethan Garbers e il freshman Dante Moore nel ruolo di QB e coach Chip Kelly non sembra avere ancora una netta preferenza (anche se ha annunciato che sarà Garbers a partita anche contro Arizona). Il running game guidato da Carson Steele e T.J. Harden rimane però uno dei migliori della nazione e finora in stagione i Bruins hanno perso solo 2 partite per 19 punti combinati. Arizona di partite ne ha perse 3, ma con solo 16 punti totali di scarto, con un ko in overtime a Mississipi State e un altro ko a USC, questa volta dopo un triplo overtime; insomma, i Wildcats sono sempre competitivi e anche per questa sfida si giocano a +3.0 per un match che i bookmakers prevedono giustamente molto combattuto.

Pronostici College Football NCAAF Week 10: Quote Antepost

