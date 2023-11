Pronostici College Football NCAAF Week 11. Abbiamo analizzato tutti i big match più interessanti del 11° settimana di regular season, con statistiche, linee e consigli per le scommesse. Tante sfide da non perdere ma come big match principale abbiamo scelto Michigan-Penn State, ma ci sarebbe anche Georgia-Mississippi.

Pronostici College Football NCAAF Week 11: Big Match

Kentucky Wildcats-Alabama Crimson Tide

Alabama (8-1, 6-0 SEC) rimane in corsa per il titolo nazionale ed è #8 nel ranking dopo aver battuto anche LSU la settimana scorsa, con coach Nick Saban che è tornato a dare fiducia al QB Jalen Milroe che era finito in panchina dopo la sconfitta con Texas. Milroe è arrivato a lanciare 1,836 yards con 13 touchdowns e 5 intercetti, a cui aggiungere altri 9 TD su corsa. Kentucky (6-3, 3-3) dopo 3 sconfitte ha vinto in trasferta a Mississippi State, anche se si è infortunato ad un occhio il QB Devin Leary (1,905 yards, 18 touchdowns 7 intercetti); coach Mark Stoops ha subito dichiarato che Leary sarebbe comunque stato in campo per questo big match. I Wildcats hanno sempre perso in 6 precedenti contro i Crimson Tide, e Kentucky è sfavorita in doppia cifra (+10.5) anche se gioca in casa.

Kansas Jayhawks-Texas Tech Red Raiders

Kansas (7-2, 4-2) #17 nel ranking ed eleggibile per il Bowl dopo il successo ad Iowa State, per una squadra guidata da un attacco da 434 total yard e 35.1 punti segnati di media, nonostante abbia giocato anche senza senza l’Offensive Player of the Year Jalon Daniels, con Jason Bean (1,418 yards, 10 touchdowns) al suo posto in regia. I Red Raiders (4-5, 3-3 Big 12) arrivano dalla vittoria su TCU, col ritorno positivo del QB Behren Morton, anche se il leader dell’attacco di Texas Tech rimane il running back Tahj Brooks, che potrebbe essere un problema per la difesa su terra di Kansas (92°).

Penn State Nittany Lions-Michigan Wolverines

Sfida di Big-Ten che è tra le partite più interessanti di week 11. Michigan (9-0, 6-0 Big Ten) è #3 nel ranking nazionale (ma i bookmakers la mettono prima nelle quote antepost per la vittoria del titolo nazionale) e non ha mai perso, anzi ha dominato; la squadra di coach Jim Harbaugh infatti non ha mai vinto con uno scarto inferiore a +24 punti, grazie all’attacco da 40.7 punti di media (5°), guidato dal candidato al Heisman Trophy, il QB J.J. McCarthy, molto aiutato da un super running game, e non dimentichiamo la difesa, 1° sia per total yard che per punti concessi, appena 6.7 a partita. Ora ci sono i Nittany Lions (8-1, 5-1) al #10 del ranking, con la squadra di coach James Franklin che si è ripresa dopo la prima (e finora unica) sconfitta contro Ohio State, superando Indiana (33-24) e dominando Maryland (51-15), con un positivo Drew Allar in regia. Anche Penn State segna molto, 40.2 punti di media (6°), e pure qui la difesa non è da sottovalutare, anzi in realtà se andiamo a vedere bene è il reparto forte, 2° per total yard, 1° in yard per play e 1° in rushing yard, oltre a concedere solo 11.9 punti (3°). Lo scorso anno i Wolverines hanno dominato 41-17 su Penn State, con 173 rushing yard e 2 TD per Donovan Edwards e altre 166 rushing yards con 2 TD per Blake Corum, con un running game dominante, anche se il coach dei Nittany Lions ha già dichiarato che quest’anno saranno più preparati per fermare le corse di Michigan, del resto lo abbiamo visto, Penn State è la squadra che concede meno yard su terra.

Colorado Buffaloes-Arizona Wildcats

3 sconfitte di fila e 1 sola vittoria nelle ultime 6, l’effetto Colorado si è spento e al Folsom Field arriva Arizona nettamente favorita (-10.5), giustamente aggiungiamo noi, perché la qualità dei Wildcats è superiore, e lo notiamo dal 8-1 ATS nelle scommesse. In particolare la difesa di Arizona è tra le migliori (28° con 19.8 punti concessi di media) e potrà contenere Shaun Sanders e l’attacco dei Buffaloes che rimane il punto forte di questo programma, visto che la difesa è sempre un problema da 33.9 punti concessi di media (120°). Arizona è avanti 7-3 negli ultimi precedenti contro Colorado.

Kansas State Wildcats-Baylor Bears

I Wildcats sono rientrati nella top-25, anche se dopo 3 vittorie si sono fermati in Texas, dove hanno comunque venduto cara la pelle, arrendendosi solo 30-33. Kansas State rimane un programma molto equilibrato, 17° in attacco come punti segnati e 18° in difesa per punti subiti. Al contrario è un annata pessima per Baylor che ha un record di 3-6 con 2-6-1 ATS nelle scommesse, per colpa di un attacco molto spesso anemico, e di una difesa che concede quasi 30 punti a partita (101°). Baylor è avanti 7-3 negli ultimi precedenti, ma questa volta è Kansas State ad essere enormemente favorita (-20.5 punti, i book richiedono quindi una vittoria con 3 TD di margine per i Wildcats), in questo scontro al Bill Snyder Family Football Stadium dove è imbattuta (5-0), ma attenzione perchè i Bears vanno meglio in trasferta (2-0) che in casa (1-6).

Washington Huskies-Utah Utes

Michael Penix Jr la settimana scorsa ha vinto la spettacolare sfida col detentore del Heishman Trophy, Caleb Williams,e noi abbiamo fatto il tifo spudorato su Penix, su cui abbiamo scommesso in antepost, ma abbiamo anche consigliato il -2.5 di Washington che ha ripagato col 52-42 a USC. Gli Huskies (9-0, 6-0) rimangono imbattuti e #5 nel ranking nazionale, ma ora sono chiamati ad un altro test chiave in Pac-12, contro Utah (7-2, 4-2 Pac-12) che è #18 e che ha vinto 3 delle ultime 4 partite. Di fatto gli Utes si sono piegati solo nel 6-35 interno contro Oregon (programma che invece Washington ha battuto 36-33 il mese scorso). Parliamo di due squadre agli opposti, Utah ha la miglior difesa di Pac-12 (15.9 punti, 282.3 yard), ma un attacco fermo a 25.0 punti, mentre Washington ha il 4° miglior reparto offensivo dell’intera nazione per punti segnati (41.7) e il migliore in assoluto in passing yard (383.1). Quale filosofia la spunterà? I book puntano nettamente su Washington che è chiamata ad una vittoria in doppia cifra (-9.5), anche perchè il fattore campo aiuta ad alzare almeno di 3 punti questa linea. Anche i testa a testa dicono 7-2 per gli Huskies, e questo sembra un anno speciale per l’università di Washington. Incrociamo le dita e tifiamo per un altra bella prova vincente di Penix, aiutato sulle corse da un non trascurabile Dillon Johnson che la settimana scorsa è stato il vero protagonista che ha fatto la differenza, e si è meritato il titolo di Pac-12’s Offensive Player of the Week ammassando 256 rushing yard (guarda caso lo stesso numero di yard lanciate da Penix, incredibile) e che potrà scardinare anche la solida difesa su terra degli Utes.

Missouri Tigers-Tennessee Volunteers

Scontro di SEC da non perdere tra due squadre entrambe con record di 7-2, ed entrambe nella top-15 del pool nazionale. Tennessee (7-2, 3-2) è alla #13 e ha vinto 5 delle ultime 6 partite mentre Missouri (7-2, 3-2 Southeastern Conference) è alla #14 ma si è un pò raffreddata dopo la sconfitta con Georgia, che comunque è una cosa che ci può stare visto che parliamo sempre dei bi-campioni in carica. I Volutnteers hanno strapazzato 59-3 UConn nonostante le assenze del running back Jabari Small, del uomo di linea difensiva Omari Thomas e del offensive lineman John Campbell Jr che tornano tutti per la partita in Missouri. L’attacco dei Volvs è ben bilanciato dal quarterback Joe Milton III (2,017 yards, 15 touchdowns 4 INT), ottimo anche sulle corse, per non parlare di Jaylen Wright, Small e Dylan Sampson nel backfield di Tennessee che ha sia il miglior attacco che la miglior difesa sulle corse di SEC. Anche la difesa su corsa dei Tigers non è male (mancherà però il linebacker Chad Bailey), ed è chiaro che il running game sarà centrale per questa sfida che in book vedono quasi in perfetto equilibrio, con i padroni di casa leggermente sfavoriti (+1). I Tigers sono 4-1 a Faurot Field mentre Tennessee ha un record negativo in trasferta (1-2), anche se è forte di 4 vittorie consecutive nei precedenti contro Mizzou (con 4-0 ATS nelle scommesse).

Central Florida Knights-Oklahoma State Cowboys

I Cowboys (7-2, 5-1 Big 12) salgono alla #15 dopo aver battuto 27-24 i rivali dell’Oklahoma in una partita tirata la scorsa settimana e ora vanno a caccia della 6° vittoria consecutiva in una trasferta in verità non impossibile (infatti i Cowboys sono favoriti anche se con soli -2,5 punti di handicap). I Knights (4-5, 1-5) arrivano dalla prima vittoria di conference da quando sono entrati in Big-12, il faticoso 28-26 a Cincinnati, contro i modesti Bearcats, e prima ne avevano perse 6 di fila. UCF ha il miglior attacco su corsa della Big-12 (4° migliore dell’intera nazione con 227.1 rushing yards), ma allo stesso tempo ha anche la peggior difesa sulle corse della conference (130° nella nazione con 212.0 rushing yard concesse di media) e l’attacco troppo monodimensionale è prevedibile. Oklahoma State è una delle squadre più calde del momento, e anche i Cowboys di recente hanno sfidato i Bearcats, stracciandoli però nettamente 45-13 per una vittoria agevole rispetto al successo di misura dei Knights contro lo stesso avversario. Preferiamo gli ospiti, direi che si sia capito.

Iowa Hawkeyes-Rutgers Scarlet Knights

Novembre è il mese di Iowa (7-2, 4-2), gli Hawkeyes hanno infatti vinto 15 delle ultime 16 partite giocate in questo mese e dopo l’inatteso 10-12 contro Minnesota, si sono ripresi nel 10-7 su Northwestern, sempre punteggi bassissimi per una squadra che gioca ad un ritmo molto basso e punta tutto sulla propria difesa, tra le migliori della nazione in tante statistiche, compresa quella più importante, i punti concessi (13.7, 4°). Anche la difesa di Rutgers (6-3, 3-3) non è per nulla da sottovalutare, 20° nella nazione per punti concessi (17.9) e 10° in total yard (282.4). Tutto questo porta ad una linea O/U RIDICOLA a 28.5 punti totali, che già sarebbe bassa per la NFL, per non parlare del College Football dove non è raro vedere linee sopra ai 50 o 60 punti. In tanti anni di analisi NCAAF non ricordo una linea così bassa, incredibile! Aggiungo che gli Scarlet Knights hanno sempre perso nei 3 precedenti contro gli Hawkeyes che sono leggermente favoriti (-1) per questa sfida che giocano in casa dove sono 4-1 (Rutgers è 1-2 in trasferta), e siamo daccordo.

Florida State Seminoles-Miami Hurricanes

Da una parte la stagione finora perfetta dei Seminoles (9-0, 7-0 Atlantic Coast Conference) alla #4, dall’altra quella tutto sommato insoddisfacente di Miami (6-3, 2-3) che arriva dal brutto ko a NC State, e non riesce a trovare continuità ad iniziare dal quarterback Tyler Van Dyke che è stato pure messo in panchina da coach Mario Cristobal in favore del freshman Emory Williams. Insomma non tira una buona aria per gli Hurricanes, nemmeno nella difesa che deve fare i conti con molti infortuni. In questo quadro andare a giocare a FSU è un incubo, con i Seminoles ancora imbattuti, migliori di ACC come punti segnati in attacco (39.6) e 3° anche come punti concessi dalla difesa (17.0) mentre Miami è 5° (32.1) e 4° (20.0) in queste statistiche. La difesa di Miami non dovrà fermare solo il QB Jordan Travis (2° in passing yard nella nazione con 2.469) ma anche il RB Trey Benson, 3° in ACC in yards per rush (6.6) e 6° in rushing yards totali (641). FSU, che inoltre è avanti 35-32 nella serie storica contro Miami, è favorita con più di 2 TD di margine (-14.5).

Arkansas Razorbacks-Auburn Tigers

Non è una grande stagione per questi due importanti programmi di SEC, che però quando si scontrano creano sempre attenzione, anche perché si presentano a questa sfida di buon umore. Auburn (5-4) arriva da 2 successi che hanno interrotto una striscia di 4 sconfitte consecutive, con un buon gioco difensivo per i Tigers. Anche i Razorbacks (3-6) hanno interrotto una lunga striscia di 6 sconfitte andando a vincere da sfavoriti in Florida, 39-36, con la prova positiva del QB KJ Jefferson. Arkansas gioca in casa ed è leggermente favorita (-2.5), anche se Auburn sembra avere un piccolo vantaggio su entrambi i lati del campo. I Tigers sono inoltre avanti 8-2 negli ultimi precedenti contro Arkansas (7-3 ATS nelle scommesse), anche se lo scorso anno sono stati i Razorbacks a passare 41-27 ad Auburn, con un altra solida prova di Jefferson, aiutato dal RB Raheim Sanders che ha messo a segno 103 rushing yard anche la settimana scorsa, e che sarà l’osservato speciale della difesa di Auburn che a dire il vero in stagione è abbastanza modesta nelle corse (83°). Insomma, lanciate una monetina per capire chi vincerà questa sfida.

Oregon State Beavers-Stanford Cardinal

I Beavers (7-2, 4-2 Pac-12) arrivano dalla vittoria in Colorado, sono #12 e rimangono una contender in Pac-12, grazie all’innesto del QB DJ Uiagalelei da Clemson, ma anche dalle corse del RB Damien Martinez (115 yard nel 26-19 della scorsa settimana in Colorado). I Cardinal (3-6, 2-5) non sono da sottovalutare, arrivano dal 10-7 a Washington State dove erano nettamente sfavoriti e sono 3-1 in trasferta. Oregon State però non ha mai perso in casa (4-0). Stanford è avanti 59-27-3 nella serie storica contro Oregon State, ma i Beavers hanno vinto le ultime 2 sfide più recenti, compreso il 28-27 dello scorso anno in trasferta. I Beavers sono senza dubbio favoriti in casa, ma i bookmakers gli danno 3 TD di vantaggio (-21) che potrebbero essere troppi.

Georgia Bulldogs-Mississippi Rebels

L’altro grande Big match di giornata è questo scontro di SEC tra due programmi in top-10. I Bulldogs (9-0, 6-0 SEC) sono al #2, rimangono imbattuti e corrono per il 3° titolo nazionale consecutivo. I Rebels (8-1, 5-1) arrivano da 5 vittorie di fila e sono saliti al #9. L’unico ko stagionale di Ole Miss è arrivato a settembre in Alabama, anche se il 38-35 della settimana scorsa è stato poco convincente per una squadra che si affida al 3° miglior attacco di SEC per punti segnati (39) e total yard (479) ma che in difesa non è sempre impeccabile. Georgia ha battuto 30-21 Missouri, e i 21 punti subiti contro i Tigers sono stati il dato più alto in questa stagione per i Bulldogs che subiscono solo 15.4 punti di media a partita, ma Georgia e la 2° di SEC anche in attacco per punti (39) e total yard (493) prodotte. La difesa dovrà contenere uno dei reparti offensivi più completi della nazione, quello dei Rebels che possono contare sul quarterback Jaxson Dart, sul wide receiver Tre Harris e sui running backs Quinshon Judkins e Ulysses Bentley IV. Sarà una sfida da non perdere, anche se i bookmakers prevedono una vittoria abbastanza netta per i padroni di casa favoriti a -11 a Sanford Stadium.

Oklahoma Sooners-West Virginia Mountaineers

I Sooners (7-2) rientrano al Oklahoma Memorial Stadium dopo aver rimediato le prime 2 sconfitte stagionali di fila, a Kansas e contro i rivali di Oklahoma State, sempre in trasferta (in casa rimangono imbattuti con 4-0 di record). Ora ospitano un avversario da non sottovalutare, West Virginia (6-3) che arriva da 2 buone vittorie, anche se per questa sfida l’attacco di Oklahoma, guidato da Dillon Gabriel (39.9 punti segnati di media, 8° miglior dato della nazione), sembra troppo per la difesa rivedibile dei Mountaineers, in particolare sui lanci, quindi lo stesso Gabriel potrebbe fare la differenza dopo che la scorsa settimana le sue 344 yard con 70.3% di completati non sono bastati a battere i Cowboys. In ogni caso la linea di -13 punti per i Sooners non è così scontata, con West Virginia che ha vinto 23-20 lo scorso anno in casa contro Oklahoma, interrompendo una lunga striscia perdente con questi rivali di SEC.

Ohio State Buckeyes-Michigan State Spartans

Per la 2° settimana di fila i Buckeyes (9-0, 6-0 Big Ten) sono la miglior squadra del ranking, e sono ancora imbattuti. Ohio State tende ad iniziare piano, nelle ultime 6 partite ha segnato appena 4.3 punti di media nei primi quarti, ma è dominante nel resto della partita, in particolare nelle riprese, quindi va bene così. Un buon esempio ci arriva dalla partita della settimana scorsa, dove Ohio State ha chiuso sotto 7-9 il primo tempo contro Rutgers, poi battuta 35-16 in scioltezza nel finale. La differenza i Buckeyes la fanno anche con la difesa che concede solo 10.7 punti di media (2° nella nazione, solo Michigan fa meglio) e in attacco è rientrato molto bene il running back TreVeyon Henderson con 2 prove davvero positive. Gli Spartans (3-6, 1-5 Big Ten) hanno interrotto una striscia di 6 sconfitte grazie al successo su Nebraska, ma non vedo come possano combattere alla pari all’Ohio Stadium, contro i Buckeyes che li hanno sempre battuti negli ultimi 7 precedenti (6-1 ATS anche nelle scommesse per i Buckeyes). Ohio State è nettamente favorita con un handicap massiccio di -31.5 punti che chiarisce meglio di tante parole e numeri la differenza di qualità in campo.

TCU Horned Frogs-Texas Longhorns

Texas (8-1, 5-1) è #7 e mantiene vive le speranze di andare ai College Football Playoff dopo le ultime 3 vittorie, anche se il 33-30 overtime in casa contro Kansas State ha messo a dura prova le coronarie di coach Steve Sarkisian che questa settimana potrebbe ritrovare il suo quarterback titolare, e stella della squadra, Quinn Ewers (non ancora confermato). Gli Horned Frogs (4-5, 2-4) rientrano dalla sconfitta 28-35 a Texas Tech e hanno vinto solo 1 delle ultime 5 partite, un bel calo per una squadra che appena la scorsa stagione si giocava il CFP championship game, ma nel college football capita spesso, e TCU non è riuscita con i nuovi interpreti a ritrovare la giusta chimica della sorprendente cavalcata dello scorso anno. TCU domina comunque 7-3 negli ultimi precedenti contro Texas, ma a livello scommesse è l’inverso, con i Longhorns avanti 7-3 ATS. Quest’anno non ci dovrebbero essere molte chance per i Frogs, soprattutto se Ewers rientrerà al centro dell’attacco dei Longhorns, e infatti gli ospiti sono favoriti in doppia cifra (-10), ma potrebbe anche essere che Sarkisian non forzerà a tutti costi il rientro del QB titolare se non sarà completamente pronto, anche in previsione della prossima trasferta ad Iowa State e del finale di regular season in casa contro Texas Tech.

LSU Tigers-Florida Gators

LSU (6-3, 4-2 Southeastern Conference) è scesa un pò al #19 dopo la sconfitta contro Alabama, ma a preoccupare i Tigers sono le condizioni del quarterback Jayden Daniels che rimane in forse per la sfida a Baton Rouge contro i Gators (5-4, 3-3). Daniels è 5° nella nazione con 2.792 yard lanciate, ed è arrivato a 27 TD con 4 intercetti, in grande connessione col WR Malik Nabers, ma ottimo anche in proprio sulle corse. Del resto LSU ha il miglior attacco della nazione in total yard e il 3° per punti segnati (45.2), anche se senza Daniels non sarà la stessa cosa con la difesa che rimane un punto debole per i Tigers. Il mix d’attacco e difesa ha reso LSU una miniera d’oro per gli scommettitori O/U visto che in 9 partite stagionali ha sempre segnato Over. Florida arriva da 2 sconfitte di fila in casa, nonostante il buon lavoro del quarterback Graham Mertz arrivato a 2.409 yard con 17 TD e 2 soli intercetti in stagione. Anche qui il problema è la difesa, quindi potremmo vedere un altra partita ad alto punteggio, la pensano così anche i book che piazzano una linea O/U alta a 63.5 punti totali. Per quanto riguarda la linea di spread, LSU è favorita con -13.5 punti di handicap. I Tigers hanno vinto gli ultimi 4 precedenti (e 10 degli ultimi 13) contro i Gators.

North Carolina Tar Heels-Duke Blue Devils

Due programmi ben più famosi per il basket, ma che stanno andando bene anche nel football quest’anno, si sfidano al Kenan Memorial Stadium. La facile partita vinta 59-7 contro Campbel è stata un toccasana ed è arrivata nel momento migliore per i Tar Heels (7-2) che prima erano crollati a sorpresa, e da nettamente favoriti, contro Virginia e a Georgia Tech. Ora Drake Maye e compagni avranno un test importante di ACC contro Duke (6-3) che dopo 2 sconfitte in trasferta si è ripresa nel 24-21 su Wake Forest, a dire il vero una prova non del tutto convincente, aldilà della vittoria finale. Squadre e filosofie agli opposti: UNC ha il 3° miglior attacco della nazione come total yard (518.8) e 13° per punti segnati (39.1) mentre Duke concede solo 15.7 punti di media (8°) in difesa. North Carolina ha vinto gli ultimi 4 precedenti contro i Blue Devils e i bookmakers non hanno dubbi nel darli nettamente favoriti con 2 TD pieni di vantaggio (-14), forse troppo.

Oregon Ducks-Southern California Trojans

I Ducks (8-1, 5-1) sono #6 e sperano anche loro in un finale di stagione positivo per rientrare nei College Football Playoff. Dopo la sconfitta a Washington (finora l’unica) Oregon ha vinto le successive 3 partite, sempre con 14+ punti di scarto finale, compreso il dominante 63-19 su California dove ancora una volta è emerso il QB Bo Nix, sempre più candidato al Heisman Trophy con 2,723 yards e 25 touchdowns a fronte di soli 2 intercetti, e alla guida dell’attacco più prolifico della nazione in termini di punti segnati (47.4). Al 2° posto in questa statistica ci sono proprio i Trojans (7-3, 5-2) con i loro 45.5 punti di media, guidati dal detentore dell’Heishman, Caleb Williams che ha lanciato altre 312 yard che però non sono bastate ad evitare la sconfitta 42-52 contro Washington, la 3° nelle ultime 4 di USC, con lo stesso Williams che è apparso a dir poco demoralizzato da questa situazione. Infatti la differenza tra le due squadre la fa nettamente la difesa, quella di Oregon è 11° con 16 punti concessi di media ed eccelle soprattutto sulle corse, quella di USC è tra le peggiori sotto vari aspetti e concede 34.5 punti (124°). Tutto questo ha portato alle dimissioni del defensive coordinator di USC, Alex Grinch, con la sua posizione presa dal defensive line coach Shaun Nua e dal inside linebackers coach Brian Odom. Si sfidano i due migliori attacchi, era logico aspettarsi una linea alta, ma questa a 73.5 è mostruosa davvero. Per la vittoria Oregon nettamente favorita (-15), non solo perché gioca in casa, ma per tutti i vantaggi già discussi, oltre al fatto che in stagione i Ducks sono 8-1 ATS nelle scommesse mentre USC è 2-8 ATS. I Ducks non hanno mai perso in casa (5-0) e vi segnalo anche l’Over 9-1 stagionale dei Trojans con quel mix di attacco micidiale e difesa tremenda. Oregon è avanti 7-3 nei precedenti contro USC, ma nelle scommesse le cose si invertono e qui sono avanti i Trojans 7-3 ATS.

Pronostici College Football NCAAF Week 11: Quote Antepost

Michigan di poco avanti su Georgia per la conquista del titolo nazionale, con Florida State pronta nel ruolo di terzo incomodo. Solo al 4° posto Ohio State, che in verità è messa #1 nei pool al momento. Alabama apre la serie di squadre in doppia cifra, con Oregon che rimane avanti a Washington, nonostante gli Huskies abbiano battuto i Ducks poche settimane fa. Con Texas si chiudono le ultime possibili vincenti visto che poi si sale in tripla cifra @101 con Penn State.

Nell’Heishman Trophy si sta concretizzando un altro testa a testa interno alla Pac-12 con Michael Penix Jr di poco avanti su Bo Nix mentre anche in questo caso da FSU arriva il possibile terzo incomodo, Jordan Travis. Meno chance per JJ Mc Carthy, calato molto, così come per Jayden Daniels. Ormai escluso un bis di Caleb Williams che si gioca ora @101.

Chiudiamo con un aggiornamento sui Championship Game delle principali conference che non vediamo da un pò. In ACC domina FSU con una quota @1.25, mentre Louisville (che potrebbe sfidarla) è data @4.50. In Big-12 domina Texas @1.57, ma qui è interessante la quota di Oklahoma State @5.50, dietro anche ad Oklahoma che ha appena battuto. La Big-Ten sarà un affare tra Michigan e Ohio State, poco da aggiungere, così come in Pac-12 non ci dovremmo discostare da un testa a testa Oregon-Washington, a meno di un finale di stagione clamoroso. In questo caso i book favoriscono i Ducks, noi no, preferiamo gli Huskies che si gioca @2.50. Infine la SEC, la conference più importante (anche se negli ultimi anni mi ha decisamente divertito di più la Pac-12), con Georgia @1.44 che domina su Alabama @3 per il riscatto dei Crimson Tide che negli ultimi anni hanno sofferto di inferiorità rispetto ai Bulldogs che si sono presi la scena come programma più forte della nazione.

