Pronostici NCAAF Bowl 28 dicembre-1 gennaio. Analizziamo gli ultimi Bowl prima delle semifinali per il titolo nazionale NCAAF che tratteremo con un articolo a parte. Qui vediamo le sfide in campo da giovedì 28 dicembre al primo dell’anno, tanto college football da seguire e su cui scommettere.

Pronostici NCAAF Bowl 28 dicembre-1 gennaio: le sfide di giovedì e venerdì

Boston College Eagles-Southern Methodist Mustangs

Il giovedì di Bowl inizia con il Fenway Bowl. SMU (11-2 SU, 8-5 ATS) ha chiuso la stagione con 9 vittorie di fila (6-3 ATS nelle scommesse), culminante con la vittoria del AAC Championship Game. Al contrario Boston College (6-6 SU, 4-8 ATS) ha chiuso con 3 sconfitte (0-3 ATS). I Mustangs sono senza il quarterback Preston Stone ma potranno affidarsi alla 12° miglior difesa con 299.5 total yards e 17.4 punti concessi di media. Linea O/U a 51.0 punti che potrebbe non essere superata.

Miami Hurricanes-Rutgers Scarlet Knights

Passiamo al Pinstripe Bowl allo Yankee Stadium con i Rutgers Scarlet Knights (6-6 SU, 6-4-2 ATS) che arrivano da 4 sconfitte (0-4 ATS) in cui hanno segnato solo 11.5 punti, perdendo con uno scarto medio di -20 punti. I Miami Hurricanes (7-5 SU, 6-6 ATS) sono un programma superiore, ma hanno perso gli ultimi 4 Bowl e giocheranno senza il quarterback Tyler Van Dyke che si trasferirà in Wisconsin. Miami potrebbe vincere lo stesso e occhio anche a Under anche se la linea 41.5 punti totali è bassa.

Kansas State Wildcats-NC State Wolfpack

Pop-Tarts Bowl, si gioca ad Orlando con Kansas State (8-4 SU, 8-4 ATS) che sarà senza il QB Will Howard e il CB Will Lee, e ci sarà il debutto del quaterback freshmen Avery Johnson. NC State (9-3 SU, 6-5-1 ATS) apre comunque da sfavorita con un field goal in appoggio, anche perché dai trasferimenti ha perso molti giocatori, e la squadra sarà ridimensionata, inoltre le 3 sconfitte stagionali dei Wolfpack sono arrivate tutte contro programmi nella top-25 del ranking nazionale, come Kansas State. Partita difficile da prevedere ma preferiamo i Wolfpack.

Oklahoma Sooners-Arizona Wildcats

All’Alamo Bowl si sfidano la #12 e la #14 del ranking. Oklahoma (10-2 SU, 8-4 ATS) partirà col QB freshman Jackson Arnold, visto che Dillon Gabriel è nel portale di trasferimento, e non è nemmeno l’unico Sooners a mancare questo appuntamento (non ci saranno un paio di RB, una safety e altri elementi), infatti Oklahoma è sfavorita (+3.0) contro Arizona (9-3 SU, 10-2 ATS) che è reduce da una grande stagione. I Wildcats hanno vinto le ultime 6 partite e hanno chiuso la stagione con un record di 10-2. Al centro dell’attacco dovrebbe esserci il quarterback Noah Fifita e lo zoccolo duro dei titolari di questa ottima annata quindi Arizona vincente è la giocata migliore qui.

Kentucky Wildcats-Clemson Tigers

Passiamo al venerdì, giornata aperta dal Gator Bowl a Jacksonville con Clemson (8-4 SU, 6-6 ATS) che dopo un avvio stagionale a rilento, ha chiuso l’anno con 4 vittorie di fila (4-0 ATS) incluso l’upset contro Notre Dame battuta 31-23. Al contrario Kentucky (7-5 SU, 6-6 ATS) ha chiuso in calo con 2 sole vittorie nelle ultime 7 (anche 2-5 ATS nelle scommesse). La difesa dei Tigers è stata la 7° migliore della nazione con 278.7 total yards concesse mentre la difesa dei Wildcats ha concesso 30+ punti in 5 delle ultime 7. Clemson ha visto scendere la linea da -7 a -4.5m quindi il mercato sta andando su Kentucky, ma noi continuiamo a preferire Clemson.

Oregon State Beavers-Notre Dame Fightning Irish

Ad El Paso, Texas, si gioca il Sun Bowl con i Fighting Irish (9-3 SU, 8-3-1 ATS) che non avranno Hartman al centro dell’attacco, ma Steve Angel per la sfida contro Oregon State (8-4 SU. 6-6 ATS). Ovviamente l’assenza del QB titolare di questa stagione è una mancanza importante per Notre Dame, ma gli Irish potranno contare sulla difesa ma anche sul running game guidato da Audric Estime. Peggiore la situazione dei Beavers che sono sia senza il QB titolare DJ Uiagalelei che il backup Aidan Chiles, entrambi in trasferimento, e l’attacco sarà nelle mani di Ben Gulbranson che in questa stagione ha fatto solo un passaggio! Favoriamo nettamente Notre Dame che si gioca a -6.5, ma anche qui il mercato va sui Beavers, tanto che la linea degli Irish è calata sotto al TD di margine, dopo che apriva a -10.5.

Iowa State Cyclones-Memphis Tigers

Il Liberty Bowl si gioca a Memphis, partita di casa per i Tigers (9-3 SU, 4-7-1 ATS) che rimarranno in zona, e in Tennessee arriva Iowa State (7-5 SU, 7-5 ATS) che ha chiuso la stagione tra alti e bassi, anche se il QB Rocco Becht ha convinto con 7 TD nelle ultime 3 prestazioni. Dall’altra parte i Tigers hanno il 7° miglior attacco della nazione con 38.2 punti segnati di media. Potremmo vedere una partita da Over su linea 57.5 punti totali.

Missouri Tigers-Ohio State Buckeyes

Il venerdì si chiude con il Cotton Bowl dove si inizia a fare sul serio con due programmi che hanno chiuso la stagione nella top-10 del ranking nazionale. Si gioca a Dallas, con in campo Ohio State (11-1 SU, 7-5-1 ATS) che per larghi tratti della stagione ha sperato di potersi giocare il titolo nazionale, in un annata in cui i Buckeyes hanno perso solo una volta. Ohio State apriva favorita a -6.5, ma la linea è crollata a -2.5, segnale che il mercato appoggia Missouri (10-2 SU, 6-4-2 ATS) che ha giocato un ottima stagione, chiusa con un positivo 5-1 ATS anche nelle scommesse. Il calo della linea dei Buckeyes è però derivato principalmente dal fatto che il quarterback Kyle McCord è entrato nel trasferimento e non ci sarà nemmeno la stella in ricezione, Marvin Harrison Jr. I Tigers possono vincere con -2.5 punti di handicap.

Pronostici NCAAF Bowl 28 dicembre-1 gennaio: i match di sabato e lunedì

In aggiornamento, collegati nelle prossime ore per le analisi delle partite di sabato e lunedì.

