Pronostici NCAAF Michigan-Washington. Siamo arrivati ad un altro finale di una fantastica stagione di College Football. Vediamo le analisi nel dettaglio della finalissima del 8 gennaio tra Wolverines ed Huskies in campo dal NRG Stadium di Houston.

Pronostici NCAAF Michigan-Washington: la finale per il titolo nazionale di College Football

Saranno Michigan Wolverines-Washington Huskies a sfidarsi per la finale del titolo nazionale di College Football NCAAF, e iniziamo col dire che per noi è una partita particolare. Lo scorso anno abbiamo incassato la quota enorme @34 di Caleb Williams come Heishman Trophy, quest’anno ci abbiamo creduto con Michael Penix Jr, alla fine beffato da Daniels, QB di LSU, bruciandoci una quota @6. Proprio quel Penix che ha portato i suoi alla vittoria in semifinale su Texas, guidando per tutto l’anno uno dei migliori attacchi della nazione, ce lo troveremo contro da avversario.

Perché da avversario? Perchè ad inizio stagione avevamo puntato su Michigan ed Alabama vincenti del titolo nazionale, guarda caso proprio le due squadre che si sono affrontate in semifinale. I Wolverines li abbiamo presi con una quota @11 che ci permette un pò di spazio di manovra per eventuali coperture, per questo motivo la finale NCAAF del 2023-24 per noi sarà particolare, anche a livello di scommesse, perché potremmo limitarci a coprire un pò con gli Huskies, per riportare a casa un profitto, qualsiasi sia il risultato finale.

Tornando ai dettagli del National Championship Game, entrambe le squadre si presentano da imbattute e in ogni caso la nostra analisi approfondita non manca, come non mancano tanti spunti per le scommesse (anche prestazioni giocatori) come vedrete andando avanti nella lettura di questo lungo e dettagliato articolo.

Michigan Wolverines

Michigan (14-0 SU, 8-5-1 ATS) ha rischiato grosso contro Alabama, rimontando nel finale e vincendo 27-20 in overtime. I Wolverines sembrano una squadra in missione, hanno un ottimo coaching staff con Jim Harbaugh capo allenatore, e un solido QB, J.J. McCarthy, che sa fare il suo lavoro, anche se la vera stella è il running backs Blake Corum, determinante nella vittoria su Alabama. Corum ha chiuso con 1.028 rushijg Yard e 24 TD questa stagione e Michigan ha avuto il 9° attacco come rating e il 44° come yards per play; guardate inoltre il record di Michigan quando Corum fa almeno un touchdown!

Finora abbiamo parlato dell’attacco ma forse, il reparto d’élite dei Wolverines è un altro, è la difesa, anch’essa 9° come rating e 4° in yard per play concesse. Un punto di forza è anche la pressione che la linea riesce a mettere agli avversari, chiedetelo al QB di Alabama, Jalen Milroe, che si è beccato 6 sacks al Rose Bowl, compresa una clamorosa difesa con cui i Wolverines hanno fermato gli avversari sul 4° down a 5 yard da un touchdown che avrebbe ucciso Michigan.

Washington Huskies

Passiamo agli Huskies (14-0 SU, 7-6-1 ATS) che sono usciti imbattuti dall’ultima stagione di una competitiva Pac-12, prendendosi il lusso di battere per 2 volte Bo Nix ed Oregon, e battendo Texas nella semifinale del Sugar Bowl, vincendo di 6 contro i Longhorns su cui erano sfavoriti, e Washington sarà underdogs (+4.5) anche in questo match.

Micheal Penix Jr (4,218 yards con 33 touchdowns a fronte di soli 9 interecetti) ha guidato uno dei migliori attacchi aerei degli States, e ha portato Washington nuovamente a giocarsi il titolo nazionale, cosa che non capitava dal 1991! Anche contro Texas la stella degli Huskies è stata protagonista con una prova da 430 yard e 2 TD. I ricevitori a sua disposizione sono letali, ad iniziare da Rome Odunze (1.550 yard), ma c’è anche Ja’Lynn Polk cresciuto tantissimo, in un annata in cui questi due WR hanno combinato per 22 TD. A questo aggiungiamo anche un buon running game con il RB Dillon Johnson (1.13 yard con 14 TD) ma qui c’è un problema visto che è uscito per infortunio nella semifinale contro Texas e non è detto che recupererà. Washington avrà bisogno di tutti gli elementi per scardinare la super difesa di Michigan. Va comunque dato merito anche al coach, Kalen DeBoer, che al 2° anno su questa panchina ha già fatto grandi cose e ha chiuso da imbattuto nonostante uno schedule pesantissimo.

Abbiamo detto del super attacco di Washington, programma che ha però nella difesa il suo tallone d’Achille. Di certo sulla carta Michigan tra attacco e difesa è una squadra più completa, visto che la retroguardia degli Huskies, guidata dal defensive end Bralen Trice, è 50° come punti concessi (24.1 rispetto ai 10.2 di Michigan che in questo fondamentale ha il miglior dato nazionale), 92° in total yard e 122° in passing yard. Su terra le cose non vanno tanto meglio se andiamo a vedere statistiche dettagliate; per esempio scopriamo che gli Huskies sono solo 125° nel rating difensivo contro le corse.

Pronostici NCAAF Michigan-Washington: statistiche, linee, matchup e prop bet

Abbiamo detto dei 6 sacks subiti da Milroe contro Michigan. Le linee avranno un importanza determinante, come spesso accade. Ci concentriamo su Quarterback, Running back, ricevitori e stelle difensive, ma è sulle linee che si gioca buona parte del match. Probabilmente i Wolverines non riusciranno a mettere la stessa pressione che hanno messo a Milroe la settimana scorsa, anche a Penix, visto che l’offensive line di Washington è stata la migliore della stagione, e ha vinto giustamente il premio come miglior difesa del proprio QB che ha subito solo 11 sacks in tutto l’anno. Inoltre nelle ultime 2 stagioni con DeBoer in panchina Washington ha sempre vinto quando giocava da sfavorita (5-0). In questa partita i Wolverines aprono da favoriti a -4.5 mentre la linea O/U si gioca a 56.5 punti totali.

Passando alle prop bet, ovvero alle prestazioni giocatori più interessanti, torniamo a parlare di Blake Corum, La stella di Michigan ha segnato qualcosa come 14 touchdown nelle ultime 5 partite, ed è indubbiamente il motore dell’attacco a cui il quarterback J.J. McCarthy si affida spesso, e in una finale così importante non credo che Corum sparirà sotto i riflettori, anzi si prenderà la scena, quindi occhio ad un TD del RB di Michigan, anche se in Italia possiamo giocare solo sul 1° TD dei Wolverines. In ogni caso la giocata non è male, Corum 1° TD Michigan @2.60, anche perché abbiamo detto dei problemi difensivi di Washington, specialmente su terra, e non a caso gli avversari degli Huskies hanno corso tantissimo (48.7% degli snaps).

Michigan ha segnato 26,2 punti di media nelle ultime 5 partite, sfidando tutte difese nettamente superiori a Washington in questo arco di tempo. I Wolverines hanno il potenziale per segnare Over 3.5 Touchdown @1.90 contro la difesa di Washington, ma gli Huskies dovranno per forza replicare con l’attacco, e quindi occhio a Penix Jr Over 1.5 TD Pass @1.52 anche se la quota regala davvero poco (si potrebbe valutare Penix Jr Over 291.5 passing yard @1.86).

Gli Huskies potrebbero anche essere i primi a segnare, parliamo sempre di un attacco da 37.9 punti di media. E’ vero che la difesa di Michigan è solida, ma Washington tende ad iniziare forte (in 8 partite su 14 Washington ha chiuso avanti con un margine di più di 1 TD all’intervallo) e Huskies segnano per primi @2 valgono un raddoppio pari pari abbastanza interessante, anche se da non forzare come investimento.

Una delle armi in mano a Penix è il super reparto di ricevitori. Abbiamo già accennato a Rome Odunze (ha una linea personale di 89.5 yard in ricezione e in 10 partite su 14 quest’anno ha chiuso con 100+ yard a referto), il principale WR, ma occhio all’arma in più, Ja’Lynn Polk, che iniziava la stagione da 3° ricevitore per gli Huskies, ma è cresciuto chiudendo con 1.122 yard e 9 TD su lancio. Rome Odunze Over 89.5 Yard Ricezione @1.86 è possibile, ma anche Ja’Lynn Polk Over 50.5 Yard Ricezione @1.86 è interessante, e forse ha anche più valore. Odunze si prenderà l’attenzione principale delle secondarie di Michigan, e non dimentichiamo che in 12 partite in cui Polk ha ricevuto almeno un lancio, ha chiuso con una media di 93.5 yard. Di recente Polk è apparso in forma, con 57 yard nel Pac-12 Title Game contro l’ottima difesa di Oregon, e ha replicato anche in semifinale contro Texas la settimana scorsa, quando è stato protagonista con 122 yard in ricezione e 1 TD. Al netto di tutto questo la linea a 50.5 sembra alla portata, anche se di la c’è la difesa dei Wolverines.

Non abbiamo ancora parlato di J.J. McCarthy. Il QB di Michigan ha servito 221 yard contro la difesa di Alabama e, anche se Corum dovrebbe essere il centro dell’attacco, la linea McCarthy Over 195.5 passing Yard @1.86 sembra alla portata, e infatti nelle ultime ore è salita da 191.5, ma rimane giocabile contro la rivedibile difesa di Washington.

Albo d’oro NCAAF e prime quote antepost 2025

Vediamo gli ultimi 10 vincitori del titolo nazionale NCAAF di College Football, con la quota di riferimento con cui le squadre aprivano nel pre-season. Esclusa la vittoria a sorpresa di FSU, se vincesse Michigan incasseremmo la miglior quota degli ultimi 8 anni per una vincente NCAAF (al pari si Ohio State quotata @11 nell’edizione di 9 anni fa).

ALBO D’ORO NCAAF

2022 Georgia Bulldogs @3

2021 Georgia Bulldogs @9

2020 Alabama Crimson Tide @7

2019 LSU Tigers +5000 @4

2018 Clemson Tigers +600 @4.50

2017 Alabama Crimson Tide @4

2016 Clemson Tigers +700 @7

2015 Alabama Crimson Tide @9

2014 Ohio State Buckeyes @11

2013 Florida State Seminoles @41

I bookmakers negli States non si fermano mai, soprattutto quando si parla di Football Americano. La stagione non è ancora finita, ma si pensa già all’anno prossimo, dove tornano favoriti i Georgia Bulldogs, che dopo una lunghissima striscia vincente e 2 titoli consecutivi vinti, non hanno potuto difendere il titolo, per colpa della sconfitta in SEC contro Alabama che l’ha beffata nel finale.

Come principale avversaria ci sarà la solita Alabama, poi arriva come al solito Ohio State come terzo incomodo. Texas potrà dire la sua mentre Michigan è solo al 5° posto, meglio comunque dell’altra finalista, Washington, che ha fatto un mezzo miracolo quest’anno, e che la prossima stagione perderà i suoi talenti principali. Abbastanza indietro anche l’altra grande delusa di questa stagione, che fino all’ultimo sembrava potesse giocare le semifinali, ma poi ha visto infortunarsi il QB titolare e ha perso il Bowl contro Georgia col più alto scarto mai visto, ovvero Florida State.

