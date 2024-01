Pronostici College Football NCAAF finale 2024. Va in archivio un altra entusiasmante stagione di College Football con la vittoria di Michigan che mancava dal 1997, e che ci fa gioire con una cassa a quota @11 dalle nostre scommesse antepost che andavano proprio sui Wolverines. Intanto per la prossima stagione torna favorita la grande delusa che non ha potuto difendere il doppio titolo vinto nel 2022 e 2023, Georgia.

Pronostici College Football NCAAF finale 2024: Michigan torna a vincere il titolo che mancava dal 1997

Era dal 1997 che un programma importante come quello dei Michigan Wolverines, non vinceva il titolo nazionale di College Football NCAAF. E’ successo in questa stagione, con Michigan che ha chiuso l’anno da imbattuta, dopo aver regolato 34-13 un altra squadra che si presentava alla finale da imbattuta, i Washington Huskies di Michael Penix Jr che però non è riuscito a scalfire la super difesa di Michigan.

Nella notte a Houston i Wolverines in attacco hanno fatto la differenza anche in attacco con un JJ McCarthy molto solido in regia, e con le corse dei RB, Edwards (che ha aperto la partita con 2 TD) e Blake Corum (che l’ha chiusa invece con gli ultimi 2 TD). Grande soddisfazione anche per il coach, Jim Harbaugh, che ha calcato anche le panchine NFL e su cui si pensa proprio in un ritorno tra i pro, anche se le prime dichiarazioni dopo la vittoria lo hanno visto annunciare che questa primavera sarà ancora ad Ann Arbor.

Pronostici College Football NCAAF finale 2024: le nostre scommesse

Vediamo anche come sono andate le nostre scommesse. Durante la stagione eravamo andati meglio lo scorso anno con +1,75 unità di profitto, ma anche qualche giocata in più (25-17) rispetto alle giocate selezionate nell’ultima regular season (18-12) che pure chiudiamo in profitto (+0.69 unità).

La differenza l’abbiamo fatta anche questa volta con le giocate antepost. Lo scorso anno avevamo fatto il colpaccio di Caleb Williams @34 di quota per l’Heishman Trophy, e proprio su questa giocata abbiamo sfiorato un clamoroso bis, con Michael Penix Jr per diverse settimane grande favorito nelle lavagne per il titolo di miglior giocatore, andato poi a Jayden Daniels di LSU (e proprio LSU è stata una dei rari errori antepost, l’azzardo come vincente in SEC che non ci ripaga).

Proprio Penix Jr poteva metterci i bastoni tra le ruote per Michigan che invece incassiamo in quota @11.00 come selezione già presa in pre-season, assieme ad Alabama che proprio i Wolverines hanno sfidato e battuto in rimonta nella semifinale contro i Crimson Tide. Perfette anche le tre pick principali sulle vittorie stagionali.

🏈🇺🇸NCAAF by GURU🧙‍♂️

Pick Singole

2022: 25-17 (+1,75)

2023: 18-12 (+0.69)

—

ANTEPOST TITOLO NAZIONALE

MICHIGAN WOLVERINES @11.00 (0.1)✅✅✅

ALABAMA CRIMSON TIDE @6.50 (0.25)🔴

—

CONFERENCE

BIG 12: TEXAS LONGHORNS @2.00 (0.25)✅

SEC: LSU TIGERS @5.50 (0.1)🔴

—

WIN TOTAL

KENTUCKY OVER 6,5 @1.58 (0.5)✅

NORTH CAROLINA UNDER 8,5 @1.62 (0.25)✅

OHIO BOBCATS OVER 7.5 WIN @1.86 (0.25)✅

—

HEISHMAN TROPHY

MICHAEL PENIX JR @6.00 (0.1)🔴

SAM HARTMAN @12.00 (0.1)🔴

—

Pick Secondarie:

UTSA Over 7.5 wins✅

USC Under 10 wins✅

Michigan State Under 5.5 wins✅

Missouri Under 6.5 wins🔴

Texas Tech Over 7.5 wins🔴

Oklahoma State Over 6.5 wins✅

Quote antepost 2025: Georgia torna favorita

Vediamo subito le quote per la prossima stagione di College Football NCAAF. Tornano favoriti i Georgia Bulldogs, beffati nel finale di stagione con la sconfitta nel SEC Title Game contro Alabama che ha interrotto una lunga striscia di 28 vittorie consecutive, e non ha permesso a questo programma di difendere il titolo che aveva vinto nelle 2 edizioni precedenti.

Come principali avversarie ci sono gli immancabili Alabama Crimson Tide e anche gli Ohio State Buckeyes che per lunga parte della stagione hanno avuto mire di arrivare a giocarsi il titolo nazionale alle semifinali CFP, dove ci sono arrivati i Texas Longhorns, che però sono stati eliminati in semifinale da Washington e che troviamo al 4° posto in lavagna, davanti al bis dei Michigan Wolverines che si gioca ancora @11, poco avanti su Oregon Ducks ed LSU Tigers che potranno ricostruire sulle fondamenta di squadre che hanno fatto bene quest’anno, specialmente in attacco, ma i QB Bo Nix e Jayden Daniels ci saranno ancora? Dispersi gli Huskies, finalisti di questa stagione, che perderanno la loro stella, il QB Penix Jr, ma anche i principali ricevitori che hanno fatto la differenza quest’anno.

QUOTE ANTEPOST NCAAF 2024-25

Georgia Georgia Bulldogs @5.50

Georgia Alabama Crimson Tide @7

Georgia Ohio State Buckeyes @9

Georgia Texas Longhorns @10

Georgia Michigan Wolverines @11

Georgia Oregon Ducks @12

Georgia LSU Tigers @15

Georgia Mississippi Rebels @17

Georgia Florida State Seminoles @19

Georgia Clemson Tigers @20

Georgia Penn State Nittany Lions @21

Georgia Notre Dame Fighting Irish @26

