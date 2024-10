Le analisi e i consigli per le scommesse su tutti i big match di questa settimana per il College Football. Come risponderanno i Bulldogs alla sconfitta in Alabama? Torna in campo anche Tennessee impegnata in Arkansas. Pronostici College Football NCAAF Week 6.

Risultati NCAAF Week 5: tutto è cambiato Alabama nuova numero 1

Iniziamo col dire che la sconfitta di Georgia a Tuscaloosa, nel big match contro Alabama, fa precipitare i Bulldogs, e rilancia le ambizioni dei Crimson Tide, e anche di Jalen Milroe, come vedremo anche dopo nelle quote antepost, ma anche noi siamo andati forte con le nostre scommesse chiuse con un ottimo 5-2.

Tornando ad Alabama, la vittoria contro Georgia la manda alla #1 del Power Ranking, e spedisce i Bulldogs alla #5, dietro anche a Texas (che ha vinto ma senza esagerare nel 35-13 su Mississippi State), Ohio State (che ha battuto MSU a domicilio per 38-7) e Tennessee (i Volvs arrivano dalla settimana di bye).

Nelle altre partite da segnalare l’inatteso passo falso di Mississippi che ha perso 17-20 in casa contro Kentucky, e gli stessi Wildcats passano da grandi prove come questa (o il 12-13 contro Georgia di qualche settimana addietro) a pessime prestazioni; chi è la vera Kentucky? Da segnalare anche la bella vittoria di Colorado che ha dominato con l’attacco guidato da Sanders nel 48-21 a UCF mentre i problemi di quaterback di UNLV non si fanno sentire, anzi, i Rebels macinano 59-14 Fresno State.

Bella reazione di Penn State che in casa tiene a 7 punti Illinois (segnandone 21) e si merita la top-10 del power ranking dove rimane ai margini (#11) Clemson che a sua volta ha dato una bella risposta nel 40-14 su Stanford, ma convincono maggiormente gli Oregon Ducks che si prendono la top-10 dopo il 34-13 a UCLA. L’assenza di Cam Rising questa volta si fa sentire ed arriva un brutto scivolone per Utah che perde 10-23 in casa contro Arizona, campanello dall’allarme per gli Utes (e per noi che li abbiamo giocati in antepost).

Pronostici College Football NCAAF Week 6: analisi big match

Oregon Ducks-Michigan State Spartans

I Ducks oggi sono chiamati a coprire -24 punti di handicap in casa contro gli Spartans, circa la stessa linea che la settimana scorsa erano chiamati a coprire i Buckeyes in trasferta ad MSU, e che alla fine hanno coperto mandandoci anche in cassa. Pure questa settimana andiamo contro Michigan State. I Ducks arrivano da un impressionante vittoria a UCLA in week 5 in cui la difesa ha concesso in tutto solo 11 primi down ed Oregon ha vinto le ultime 10 partite ad Eugene e può portarsi sul 6-0 in questo inizio stagionale. Nella sconfitta contro Ohio State invece gli Spartans in attacco hanno messo insieme solo 246 total yard con 3 turnover. Oregon superiore su entrambi i lati del campo.

STATISTICHE

-Oregon è 5-1 contro squadre di Big Ten Conference.

-Michigan State è 0-5 ATS nei precedenti contro Oregon.

-Oregon è Under 5-2 nelle ultime 7 partite, Michigan State è Under 7-1 nelle ultime 8.

PREVISIONE: OREGON -23.5

Texas A&M Aggies-Missouri Tigers

I Tigers hanno iniziato la stagione con 4 vittorie su 4 e potranno vincere ancora con l’attacco guidato da Brady Cook. Gli Aggies dopo aver perso in casa 13-23 contro Notre Dame al debutto, hanno vinto le successive 4 partite per un record di 4-1, ma nelle scommesse al contrario Texas A&M ha un negativo 1-4 ATS. Missouri potrebbe vincere ancora, ma in trasferta è leggermente sfavorita a +2.0, e forse è meglio evitare questa partita nelle scommesse.

STATISTICHE

-Texas A&M è 1-7 ATS nelle ultime partite.

-Missouri è 11-4 ATS nelle ultime partite e 5-2 ATS negli ultimi viaggi a Texas A&M.

-Missouri è Under 4-1 nelle ultime 5 partite; Texas A&M è Under 4-2 nelle ultime 6.

Ohio State Buckeyes-Iowa Hawkeyes

Il punto focale di questa previsione é: la difesa degli Hawkeyes riuscirà a contenere l’attacco dei Buckeyes? Per noi no, e a livello offensivo Iowa non potrà rispondere allo stesso modo di Ohio State, visto che gli Hawkeyes hanno un attacco monodimensionale con le corse e i Buckeyes difensivamente concedono solo 63 rushing yard a partita, non si mette bene per gli ospiti. Ohio State ha troppe alternative in attacco tra ricevitori e running back e troppi punti a favore, andiamo con una vittoria interna con almeno 20 punti di scarto.

STATISTICHE

-Ohio State è 9-0 in casa e 13-3-1 ATS nelle partite giocate nel mese di ottobre.

-Iowa è 2-4 ATS nelle ultime partite e 2-13 negli ultimi precedenti contro Ohio State.

-Iowa è Over 4-1 nelle ultime 5 partite e Over 5-1 in casa contro Ohio State.

PREVISIONE: OHIO STATE -19.5

South Carolina Gamecocks-Mississippi Rebels

I Gamecocks hanno un record di 3-1 (anche 3-1 ATS) e hanno già passato la settimana di bye mentre Mississippi non si è ancora fermata, ma dopo le prime 4 vittorie è arrivato anche il primo ko stagionale la scorsa settimana, quando i Rebels si sono fatti sorprendere in casa da Kentucky (17-20) e sono ora 4-1 ATS anche nelle scommesse. Tutti si aspettano un pronto riscatto da Ole Miss, ma coprire il -9.5, per una vittoria in doppia cifra in South Carolina, non sarà per niente facile, anzi preferiamo il +9.5 dei Gamecocks che potranno quanto meno giocarsela in casa.

STATISTICHE

-South Carolina è 5-2 ATS nelle ultime partite.

-Mississippi è 2-4 ATS nei precedenti contro South Carolina.

-South Carolina è Over 5-1 negli ultimi precedenti contro Mississippi.

PREVISIONE: SOUTH CAROLINA +9.5

Georgia Bulldogs-Auburn Tigers

Dopo la vittoria di misura 13-12 in Kentucky, i Bulldogs hanno dimostrato tutti i loro limiti perdendo 34-41 a Tuscaloosa nel big match in Alabama. Georgia ora torna in casa dove è nettamente favorita a -24.5 punti contro Auburn, uno spread ampio, ma ci aspettiamo un pronto riscatto dalla squadra di Kirby Smart che sfida Auburn, programma modesto quest’anno, che ha iniziato la stagione con un record di 2-3, e arriva da 2 sconfitte interne contro Arkansas e Oklahoma in cui i Tigers non hanno mai coperto l’handicap. Preferiamo Georgia -24,5 ma al momento non ci sbilanciamo con le giocate su questa partita.

STATISTICHE

-Georgia è 2-5 ATS nelle ultime partite.

-Auburn è 2-4 ATS nelle ultime partite e 2-8 ATS negli ultimi precedenti contro Georgia.

-Georgia è Under 6-2 nelle ultime 8 partite, Auburn è Under 2-1 nelle ultime trasferta.

Florida State Seminoles-Clemson Tigers

I Seminoles hanno iniziato la stagione con un record di 1-3, un vero problema se pensiamo che FSU in queste partite non ha mai sfidato un avversario del calibro di Clemson e come se non bastasse, a complicare i piani c’è anche il fatto che Florida State partirà con il backup quarterback Brock Glenn al posto dell’infortunato DJ Uiagalelei. Clemson, dopo la netta sconfitta all’esordio in Georgia, ha vinto le successive 3 partite convincendo con un 3-0 ATS anche nelle scommesse e con un attacco da 66-59-40 punti segnati con alla guida il QB Cade Klubnik. Anche se in trasferta, i Tigers potranno vincere con almeno 2 TD di margine contro questi Seminoles.

STATISTICHE

-Florida State è 1-5 ATS nelle ultime partite.

-Clemson è 7-2 ATS nelle ultime partite e 5-1 ATS nei precedenti a Florida State.

-Florida State è Over 4-1 nei precedenti interni contro Clemson

PREVISIONE: CLEMSON -13.5

Arkansas Razorbacks-Tennessee Volunteers

Arkansas ha segnato in tutto 41 punti nelle ultime 2 settimane ad Auburn e Texas A&M e ora i Gamecocks sfideranno una delle migliori difese della nazione, quella dei Volunteers che hanno vinto le prime 4 partite (con anche un perfetto 4-0 ATS nelle scommesse) concedendo in tutto 28 punti agli avversari e con la buona gestione offensiva del QB Nico Iamaleava, il migliore di SEC come punti segnati, ma anche il migliore come rushing yard, non male per un programma che ha giocato entrambi i primi 2 big match stagionali in trasferta. Secondo noi Tennessee è una squadra completa che potrà puntare al titolo. Arkansas non è male, ma finora non ha mai sfidato un QB come Iamaleava e una difesa come quella dei Volvs. Il fattore campo rimane l’unico punto dalla parte di Arkansas, prendiamo gli ospiti vincenti con almeno 2 TD di scarto.

STATISTICHE

-Arkansas è 5-10 nelle ultime partite.

-Tennessee è 5-0 ATS nelle ultime partite.

-Arkansas è Over 7-2 nelle ultime partite, Tennessee è Under 7-3 in trasferta.

PREVISIONE: TENNESSEE -13.5

Washington Huskies-Michigan Wolverines

I campioni in carica del Michigan arrivano da 3 vittorie di fila (ma con 1-2 ATS), per un record di 4-1 (1-4 ATS). Washington ha perso 18-21 a Rutgers, e anche oggi ci aspettiamo una partita da basso punteggio. Gli Huskies hanno concesso 113.5 rushing yard di media, e dovranno stare attenti in particolare a stoppare Kalel Mullings e Donovan Edwards, inoltre la difesa dei Wolverines recupera una stella come il cornerback Will Johnson.

STATISTICHE

-Washington è 17-0 in casa.

-Michigan è 11-0 in trasferta.

-Washington è Under 6-2 nelle ultime partite e Under 6-1 contro programmi di Big Ten.

PREVISIONE: UNDER 40.5

Le altre sfide interessanti di NCAAF Week 6

UCLA Bruins-Penn State Nittany Lions

Penn State ha vinto le prime 4 partite stagionali, ma con 2-2 ATS nelle scommesse. UCLA arriva da 3 sconfitte consecutive, anche se nelle ultime 2 settimane da sfavoriti i Bruins hanno coperto l’handicap a LSU (+21) e contro Oregon (13-34). Valutate lo spread alto in appoggio a UCLA data a +27.5.

Vanderbilt Commodores-Alabama Crimson Tide

I Commodores sono un buon programma e potrebbero coprire il +23.5 di spread in casa contro Alabama. Vero che i Crimson Tide arrivano dalla vittoria contro Georgia, e molto probabilmente vinceranno anche a Vanderbilt, ma non è detto che copriranno l’handicap, per uno dei più classici letdown spot, anche se non ce la sentiamo di mettere soldi su Vanderbilt che arriva da 2 sconfitte, anche se è 3-1 ATS in stagione nelle scommesse (proprio come Alabama).

Minnesota Golden Gophers-Southern California Trojans

Minnesota è reduce da 2 sconfitte contro Iowa (14-31) e in Michigan (24-27) mentre i Trojans hanno iniziato la stagione con un record di 3-1 (anche 3-1 ATS nelle scommesse) e sono carichi dopo la vittoria 38-21 contro Wisconsin. Anche USC ha perso con lo stesso risultato dei Golden Gophers in stagione in Michigan (24-27). In questa trasferta vediamo meglio USC anche se coprire i -8.5 punti di spread richiesti in Minnesota non sarà semplicissimo.

California Golden Bears-Miami Hurricanes

Miami ha iniziato la stagione con un perfetto record di 5-0, ma solo 3-2 ATS nelle scommesse, e la settimana scorsa gli Hurricanes ci hanno deluso in cassa contro Virginia Tech, con gli Hokies battuti solo 38-34 (Miami era favorita con -17.5 punti). Anche per questa sfida in California gli Hurricanes sono favoriti in doppia cifra (-10.0), una linea che potranno coprire anche se i Golden Bears hanno iniziato la stagione con un record di 3-1, ma sono reduci dalla brutta sconfitta per 9-14 a FSU, contro i Seminoles che come abbiamo visto anche prima sono in emergenza in questo inizio stagionale.

Arizona Wildcats-Texas Tech Red Raiders

Arizona arriva da un importante vittorie nello Utah, a riscattare il 7-31 a Kansas State, e in casa i Wildcats potranno vincere e coprire il -6.0 di handicap contro i Red Raiders. Va comunque detto che Texas Tech ha iniziato la stagione con un record di 4-1 anche se la sconfitta è arrivata nell’unica trasferta finora giocata, a Washington State. Quella all’Arizona Stadium dovrebbe essere una trasferta ancora più tosta, andiamo con i Wildcats.

Quote Antepost NCAAF: gli ultimi aggiornamenti

La sconfitta di Georgia si riflette e si fa sentire anche sulle lavagne delle quote antepost per la vittoria finale del titolo nazionale dove Alabama aggancia Ohio State @4.50 poi abbiamo sempre Texas come terzo incomodo @6 volte la posta, che si lascia alle spalle Georgia che raddoppia la quota antepost, ora @7. In doppia cifra aprono Oregon e Tennessee @11.

La vittoria dei Crimson Tide spinge anche il QB di Alabama, Jalen Milroe @3.25 come favorito all’Heishman Trophy su Travis Hunter @4.50 poi c’è un salto netto con Dillon Gabriel e Nico Iamaleava entrambi @15 volte la posta.

