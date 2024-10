Arriviamo da una settimana pazzesca con tantissimi upset, tra cui quello di Alabama che si era appena conquistata la #1 del ranking e delle quote antepost per il titolo nazionale, e ora è il turno di Ohio State di andare in testa, ma questa settimana proprio i Buckeyes giocano il big match in Oregon. Pronostici College Football NCAAF Week 7.

Pronostici College Football NCAAF Week 7: Analisi big match

Alabama Crimson TideSouth Carolina Gamecocks

La settimana scorsa i Gamecocks mi hanno molto deluso nel 3-27 interno contro Mississippi, ma con +21.5 punti di spread in appoggio potranno giocarsela in Alabama, altro programma che arriva da una sconfitta clamorosa.

Dopo aver battuto Georgia i Crimson Tide hanno subito uno degli upset più importanti della loro storia perdendo 35-40 a Vanerbilt dove erano favoriti con -23 punti di spread. Probabilmente Alabama vincerà questa sfida in casa, ma non è detto che lo farà con più di 3 TD di scarto finale.

Wake Forest Demon Deacons-Clemson Tigers

Una squadra che invece potrà vincere questa trasferta con almeno 3 TD di scarto è Clemson che fa visita a Wake Forest. I Demon Deacons hanno una pessima a difesa sui lanci e un QB come Cade Klubnik potrebbe fargli male. I Tigers arrivano da 4 vittorie con un 3-1 ATS nelle scommesse e un margine medio di ben +28.0 punti.

Wake Forest arriva dall’impressionante vittoria su NC State, ma mi aspetto un classico letdown spot da un programma mediocre che in quella vittoria è stato aiutato anche dall’infortunio di McCall. I Deacons non hanno MAI battuto Clemson negli ultimi 10 precedenti. Potrebbe essere anche una partita da Over nonostante la linea alta a 61.5 punti totali, ma come prima scelta preferiamo il -20.5 di Clemson.

Oklahoma Sooners-Texas Longhorns

Bella sfida annuale tra Oklahoma e Texas. I Longhorns sono la squadra superiore quest’anno, una squadra che ha sempre vinto (5-0) e prima del 35-13 con Mississippi State, aveva anche sempre coperto l’handicap (4-1 ATS). Texas arriva dalla settimana di bye che gli ha permesso di riposare e di recuperare anche il QB titolare Quinn Ewers.

I Sooners rispondono con un record di 4-1 e sono una squadra da prendere con le pinze, che qui ha dato del filo da torcere anche a Tennessee, ma secondo noi i Longhorns, più riposati e con Ewers, potranno vincere con almeno 2 TD di margine finale, quindi Texas -13.5.

Souther California Trojans-Penn State Nittany Lions

Penn State è imbattuta con un record di 5-0 in questo avvio stagionale, ma nelle scommesse le cose cambiano con un negativo 2-3 ATS. I Trojans arrivano dalla sconfitta in Minnesota (0-2 in trasferta ma 2-0 in casa) e oggi sono sfavoriti con una linea che apriva a +5 e che è scesa a +3.5, sintomo che il mercato crede che USC potrò giocarsela in casa al Coliseum dove ha sempre coperto l’handicap nelle ultime 3 partite.

Considerate Trojans +5.5, ma occhio anche a Under, nonostante la linea sia bassa a livello College (51.5). I Trojans hanno peggiorato in attacco senza Williams, ma hanno migliorato in difesa rispetto allo scorso anno; i Nittany Lions hanno una delle migliori difese della nazione e concedono solo 11.4 punti. In attacco ci aspettiamo che Penn State utilizzerà molto le su due stelle, i running backs Singleton ed Allen, e molto running game aiuta gli Under. Non è un caso che i Lions siano O/U 1-4 in questo avvio stagionale (USC è O/U 2-3).

Georgia Bulldogs-Mississippi State Bulldogs

I Bulldogs si sono ripresi dopo la sconfitta in Alabama, con un successo interno per 21-13 su Auburn, ma Georgia non sembra la squadra dominante che ci aspettavamo, e lo spread enorme di -34.5 punti non sarà facile da coprire contro i Bulldogs che arrivano dalla settimana di bye, e prima avevano perso lasciando però l’attacco di Texas a 35 punti, pochi per gli standard dei Longhorns (pur senza Ewers in quell’occasione, ma comunque con Arch Manning al via), con Mississippi State che uscì sconfitta con -22 punti di scarto finale.

Insomma, valutate il +34.5 di Mississippi State, anche perchè nelle 3 sfide stagionali di SEC Georgia ha tenuto un differenziale punti modesto di +12.

Tennessee Volunteers-Florida Gators

L’attacco di Tennessee inizia a lasciare qualche dubbio dopo il 25-15 in Oklahoma e il 14-19 perdente in Arkansas. I Volunteers però rientrano in casa e voglio continuare a dargli fiducia, anche se non è detto che copriranno la linea (in calo da -15 a -13.5 infatti) contro i Gators che arrivano da 2 positive vittorie in cui hanno segnato 69 punti totali contro UCF e a Mississippi State.

Florida è anche 6-1 nei precedenti contro Tennessee (anche 6-1 ATS nelle scommesse). Partita difficile, meglio evitare di scommetterci, anche se sono molto curioso di vedere come risponderanno i Volvs.

Oregon Ducks-Ohio State Buckeyes

A Eugene arrivano i Buckeyes per il primo vero test stagionale di Ohio State che ha sempre vinto in stagione e ha concesso appena 28 punti totali nelle ultime 3 partite mentre l’attacco è sempre affidato all’efficace Howard per una squadra bilanciata su entrambi i lati del campo.

Dall’altra parte anche i Ducks sono partiti con un record di 5-0 e con un ottimo QB alla guida (Gabriel), ma nelle scommesse sono solo 1-4 ATS, sintomo che non tutto sta funzionando al meglio in Oregon. Anche se in trasferta preferiamo la vittoria dei Buckeyes -1.5 che cercheranno di non fare la stessa fine che hanno fatto Georgia ed Alabama nelle ultime settimane.

Colorado Buffaloes-Kansas City Wildcats

Buon momento per i Buffaloes che hanno vinto le ultime 3 partite con l’attacco guidato alla grande da Sanders. Appena si sono un pò spenti i riflettori, Colorado ha iniziato a vincere, e il 48-21 a UCF di fine settembre è stato particolarmente impressionante per i Buffaloes che sono anche riposati dalla settimana di bye e giocheranno in casa, anche se questa volta sfideranno uno dei migliori programmi di Big-12, Kansas State, che come Colorado ha un record di 4-1 dopo la bella affermazione 42-20 su Oklahoma State.

Per noi i Wildcats vinceranno, ma la quota in trasferta regala poco contro i Buffaloes visti nelle ultime settimane, non prendiamo rischi. Quella tra Shedeur Sanders e Avery Johnson sarà una sfida più interessante da guardare che da scommettere, e attenzione proprio ai due QB che potrebbero fare rispettivamente Over Passing Yard (linea a 306.5) e Over 1.5 TD Pass (quota alla pari per un bel raddoppio).

Illinois Fightning Illini-Purdue Boilmakers

Dopo aver vinto il semplice opener contro Indiana State, i Boilmakers non sono più riusciti a portare a casa una W, con 4 nette sconfitte (0-4 ATS) che hanno messo in evidenza un attacco imbarazzante, ma anche una difesa preoccupante che ha concesso 52 punti in Wisconsin la settimana scorsa.

Illinois superiore su entrambi i lati del campo, e a differenza dei Boilmakers, gli Illini hanno un record di 4-1 con 4-0-1 ATS nelle scommesse. I Boilmakers hanno enormi problemi sulla linea difensiva e secondo me non hanno possibilità di fermare le corse di un RB come Kaden Feagin. Andiamo con una vittoria netta di Illinois con almeno 3 TD di scarto finale: Illini -20.5 o valutate la prop bet su Over Yard su Corsa di Feagin.

BYU Cougars-Arizona Wildcats

Arizona ha un record di 3-2 (1-4 ATS) e paga i troppi turnover del QB Fifta mentre BYU è ancora imbattuta (anche 5-0 ATS nelle scommesse), grazie ad un buon attacco, ma soprattutto ad una difesa dominante che concede solo 15.8 punti di media. Non ci aspettiamo punteggi altissimi con queste premesse, ma la linea a 49.5 punti totali rimane troppo bassa.

A questo punto preferiamo la vittoria interna dei Cougars che potranno volare sul 6-0 di record mentre i Wildcats sono reduci da una sconfitta interna da favoriti contro Texas Tech (22-28) che potrebbe lasciare ulteriori strascichi anche questa settimana. Aggiungiamo che BYU è più riposata visto che arriva dalla settimana di bye, e avrà potuto preparare al meglio questa sfida.

Le altre sfide interessanti di NCAAF Week 7

LSU Tigers-Mississippi Rebels

Partita sulla carta molto chiusa, e non sappiamo su chi sbilanciarci. I Rebels arrivano dal dominante successo su South Carolina, un risultato che ha portato ancora più entusiasmo al programma di Mississippi che è favorito a -3.5, anche se gioca in trasferta a LSU, e non è mai scontato passare a Baton Rouge, dove coach Brian Kelly ha vinto 12 partite di fila e non dimentichiamo che gli ospiti hanno anche delle assenze in infermeria. Partita da no bet.

Iowa Hawkeyes-Washington Huskies

Due ottime difese, ma difficilmente Washington potrà fermare le corse di Iowa mentre gli Hawkeyes hanno problemi nel difendere sui lanci e la linea a 42.5 punti totali è alla portata per Over (ci aspettavamo almeno 2 o 3 punti in più su questa linea).

North Carolina Tar Heels-Georgia Tech Yellow Jackets

La settimana scorsa il QB di Pittsburgh, Holstein, ci ha mandato in cassa e ha lanciato 381 yard con 3 TD in North Carolina, 3° sconfitta consecutiva dei Tar Heels. Georgia Tech arriva dalla vittoria su Duke e sebbene sia 3-0 in casa e 0-2 in trasferta, secondo molti (noi compresi) potrà vincere questa trasferta contro UNC che ha problemi anche in attacco con la perdita precoce del QB Max Johnson. Consigliamo il -3.5 degli Yellow Jackets.

Pittsburgh Panthers-California Golden Bears

Continua il momento magico di Pittsburgh che è passata anche a UNC e si porta 5-0 (anche 5-0 ATS nelle scommesse) prima della sfida interna contro Cal che invece è reduce da 2 sconfitte. I Panthers sono rientrati nella top-25 del ranking nazionale, e non hanno nessuna voglia di fermarsi. Prendiamo il -1.5 di Pittsburgh.

Eastern Michigan Eagles-Miami OH RedHawks

Non è certamente un big match ma ve lo segnaliamo come giocata interessante su Eastern Michigan, al momento al comando della Mid-American, con un record di 4-1 (perfetto 5-0 ATS nelle scommesse) e che consigliamo vincente anche contro Miami OH che al contrario ha un record di 1-4 (1-4 ATS). I RedHawks stanno faticando, specialmente in attacco, e il fattore campo è un altro aspetto a favore che secondo noi gli Eagles non si faranno scappare e li prendiamo con più di un Field goal in appoggio (+3.5).

South Florida Bulls-Memphis Tigers

Memphis ha uno dei migliori attacchi della nazione (33.2 punti segnati di media), un reparto guidato dal senior QB Seth Hanigan sui lanci, ma ben bilanciato con le corse di un altro senior, il RB Mario Anderson Jr. Brutte notizie per South Florida, squadra che concede 32.8 punti di media (95 punti subiti nelle sole ultime 2 partite giocate). Memphis è 6-1 negli ultimi precedenti contro i Bulls e secondo noi i Tigers potranno vincere con almeno un TD di scarto quindi Memphis -6.5.

Notre Dame Fightning Irish-Stanford Cardinal

Notre Dame squadra nettamente superiore con record di 4-1 grazie ad un ottima difesa e un attacco funzionale guidato da Leonard sui lanci, ma soprattutto dalle corse. Stanford ha segnato solo 7 punti nell’ultima sconfitta in casa contro Virginia Tech ma è dato in rientro il QB titolare, Ashton Daniels, con cui l’attacco dei Cardinal non aveva fatto malissimo in realtà nelle settimane precedenti. A Notre Dame, contro i Fightning Irish, potrebbe essere un azzardo, ma la linea Team Total a soli 10.5 punti per un Over @2 di quota ci attira tanto.

Kentucky Wildcats-Vanderbilt Commodores

Abbiamo già detto della clamorosa vittoria di Vanderbilt su Alabama la settimana scorsa, e questa volta c’è la trasferta in Kentucky, tra due programmi che hanno un record di 3-2 e anche un identico e positivo rendimento nelle scommesse (4-1 ATS). I Wildcats sono altalenanti, ma a loro volta hanno sfiorato un altro grande upset nel 12-13 su Georgia di qualche settimana fa, inoltre arrivano da 2 vittorie e dalla settimana di bye. Kentucky è avanti 7-1 nelle ultime sfide contro Vanderbilt, e oggi è favorita a -13.0. Non è facile giocare su questo spread in questo momento, occhio invece a Over 44.5 punti, la linea sembra alla portata anche se la difesa dei Wildcats sta impressionando. Forse il no bet è la scelta migliore qui.

West Virginia Mountaineers-Iowa State Cyclones

Cyclones ancora perfetti (5-0 con 4-1 ATS) dopo il 43-21 su Baylor, grazie ad una delle migliori difese della nazione (6° con appena 10.0 punti concessi di media), West Virginia invece ha una pessima difesa (131° con 26 punti concessi a partita) e offensivamente l’attacco guidato da Becht ci da più affidamento rispetto a quello dei Mountaineers, anche se venire a vincere al Puskar Stadium non è mai facile. Iowa State è favorita con un Field goal di vantaggio, per provare a vincere sul 5° degli ultimi 6 scontri diretti con WVU.

UCLA Bruins-Minnesota Golden Gophers

La linea di UCLA è scesa in fretta da +5.5 a +3.5. Alla linea originale ci avremmo fatto un pensierino, ma 2 punti sotto rischiamo, anche se i Bruins giocheranno in casa per cercare di interrompere una striscia di 4 sconfitte. Non ci fidiamo perché UCLA ha comunque uno dei peggiori attacchi e anche i Golden Gophers hanno nella difesa, e non nell’attacco, il loro reparto forte, come abbiamo visto nel 24-17 su USC della settimana scorsa. Sono inoltre due dei programmi che hanno un ritmo più basso di azioni e possessi, ma anche qui la linea a 40.0 punti totali è troppo bassa e rischiosa.

Hawaii Rainbow Warriors-Boise State Broncos

L’ultimissima partita in programma si gioca alle ore 05:00 del mattino in Italia, visto che siamo alle Hawaii dove arrivano i Broncos. Ne parliamo perchè in Boise State milita il giocatore del momento, quel Ashton Jeanty che è diventato il favorito per l’Heishman (come vedremo anche tra poco nelle quote antepost), il RB che sta guidando Boise State ad un record di 4-1 con una media ridicola di 206.2 rushing yard a partita. Ecco spiegata la linea assurda di 184.5 Yard su Corsa di oggi, che ovviamente è una linea altissima, ma che ha superato 4 volte su 5 in stagione, comprese le 186 yard della settimana scorsa contro Utah State, o il carrer high da 267 yard su corsa alla prima stagionale contro Georgia State. Insomma, numeri impressionanti che Jeanty potrebbe replicare ancora contro la difesa dei Rainbow Warriors che non è male, ma che sulle corse non sembra attrezzata per poterlo fermare. C’è un hype enorme su questo giocatore che è in un momento di forma pazzesca, non mi meraviglierei di vederlo ancora intorno alle 200 yard su corsa.

Quote Antepost NCAAF: gli ultimi aggiornamenti

Come ogni settimana chiudiamo vedendo gli ultimi aggiornamenti delle quote antepost per la vittoria finale del Titolo Nazionale NCAAF e anche per l’Heishman Trophy, ovvero il miglior giocatore dell’anno.

Tanti stravolgimenti, con Ohio State che balza in testa dopo il clamoroso ko di Alabama la settimana scorsa. Ribaltone anche per l’Heishman dove dal nulla salta fuori Ashton Jeanty come nuovo favorito davvero a sorpresa (e che in Italia si gioca in quota Altro @1.66). Travis Hunter rimane il principale avversario, mentre in stacca in doppia cifra Jalen Milroe. Rimane viva anche l’opzione Dillon Gabriel, raggiunto da Cade Klubnik.

