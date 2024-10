Lunghissima settimana di College Football che inizia già con i primi match tra martedì e giovedì, anche se i big match sono sempre tra venerdì e soprattutto sabato, il giorno della NCAAF, con la grande attesa per Texas Longhorns-Georgia Bulldogs che fa passare quasi in secondo piano Tennessee Volunteers-Alabama Crimson Tide. Pronostici NCAAF Week 8.

Risultati College Football (scommesse week 7)

Ogni settimana una sorpresa. Da 3 week ogni volta che segnaliamo la nuova favorita, ecco che questa puntualmente perde. Lo abbiamo visto con Georgia che perse contro Alabama, e poi con gli stessi Crimson Tide battuti clamorosamente da Vanderbilt, Nell’ultima settimana iniziavamo con Ohio State come squadra da battere anche secondo le quote antepost, ma i Buckeyes sono stati battuti, in Oregon.

Questa settimana potrebbe toccare a Texas? Non è impossibile, i Longhorns al momento sono imbattuti, hanno una grande forza in difesa (appena 3 punti concessi in trasferta ad Oklahoma), per non parlare dell’attacco dove inoltre è tornato il QB titolare Quinn Ewers (anche se il backup Arch Manning non aveva deluso al suo posto). Potrebbe capitare un altro ko della nuova favorita perchè Texas giocherà il big match della settimana contro Oregon, anche se i Longhorns giocano in casa e i Bulldogs non sembrano così dominanti quest’anno, lo vediamo anche dal rendimento nelle scommesse con 1-5 ATS (al contrario dei Longhorns che hanno un ottimo 5-1 ATS).

Ecco il power ranking. Tra parentesi trovate la posizione che occupavano i vari programmi la settimana scorsa.

POWER RANKING NCAAF

1-Texas (3)

2-Oregon (2)

3-Ohio State (1)

4-Miami (6)

5-Penn State (4)

6-Georgia (5)

7-Alabama (7)

8-Clemson (8)

9-Iowa State (10)

10-BYU (12)

11-LSU (16)

12-Notre Dame (13)

13-Indiana (14)

14-Tennessee (9)

15-Texas A&M (15)

16-Boise State (17)

17-Pittsbirgh (19)

18-Kansas State (18)

19-SMU (22)

20-Mississippi (11)

21-Army (25)

22-Missouri (23)

23-Illinois (24)

24-Navy (NEW)

25-Nebraska (NEW)

Pronostici NCAAF Week 8: Analisi Big Match

Purdue Boilmakers-Oregon Ducks

Oregon arriva dal 32-31 su Ohio State e per i Ducks potrebbe arrivare un classico letdown spot, una sorta di calo in questa trasferta a Purdue. I Boilmakers rimangono però uno dei peggiori programmi di Power 4 con un record di 1-5 (2-4 ATS) rispetto al perfetto 6-0 ATS di Oregon (ma anche qui con 2-4 ATS nelle scommesse). I Boilmakers sono andati meglio del previsto nello spettacolare 49-50 in Illinois, ma secondo noi Oregon è superiore e potrebbe coprire anche la linea alta a -27.5 punti di handicap. Attenzione anche a Over, linea decollata ma ancora giocabile con Dillon Gabriel alla guida dell’attacco dei Ducks che viaggia a 34.5 punti di media a partita.

STATISTICHE

-Purdue 3-11 ATS in casa.

-Oregon 6-1 nelle ultime trasferte.

-Purdue è Over 4-1 nelle ultime partite.

PREVISIONE: OREGON -25.5 @1.79 / OVER 59.5 @1.80

BYU Cougars-Oklahoma State Cowboys

Continua la stagione perfetta di BYU con record di 6-0 con anche un perfetto 6-0 ATS nelle scommesse. Da quando il calendario di Oklahoma State è entrato nel vivo, i Cowboys hanno perso 3 partite su 3 (0-3 ATS). I Cougars con Retzlaff alla guida dell’attacco, e con una difesa da appena 16.3 punti concessi di media, sono una delle squadre più complete e sottovalutate e in casa ci aspettiamo una vittoria con almeno 9 punti di margine. BYU superiore nettamente su entrambi i lati del campo e gioca in casa contro Oklahoma State che l’ultima trasferta ha perso 20-42 a Kansas State, e poi ha perso anche la settimana scorsa, 14-38 in casa contro West Virginia, dove era favorita.

STATISTICHE

-BYU è 8-0 ATS nelle ultime partite (6-1 ATS in casa).

-Oklahoma State è 1-4 ATS nelle ultime partite.

-Oklahoma State è Under 14-6 nelle ultime trasferte.

PREVISIONE: BYU -8.5 @1.83

Clemson Tigers-Virginia Cavaliers

Dopo la prima sconfitta in Georgia i Tigers hanno cambiato passo e non si sono più guardati alle spalle con 5 vittorie di fila (4-1 ATS con margine medio +29.4 punti!) e spesso ci hanno anche mandato in cassa, come nel dominante 49-14 della settimana scorsa a Wake Forest. In questa striscia vincente l’attacco guidato da Cade Klubnik ha segnato 39.3 punti di media. Virginia ha un record di 4-1 (4-1-1 ATS) ma questa è la prima vera sfida importante e soprattutto la prima vera trasferta tosta, per una squadra che ha una difesa troppo debole sui lanci (290.6 passing yard di media), un aspetto che potrebbe essere fatale contro Klubnik. Consigliamo una vittoria di Clemson con almeno 3 TD di scarto finale.

STATISTICHE

-Clemson è 6-0 ATS in casa.

-Virginia è 0-5 negli ultimi precedenti contro Clemson.

-Virginia è Over 4-1 negli ultimi viaggi a Clemson.

PREVISIONE: CLEMSON -20.5 @1.79

Louisville Cardinals-Miami Hurricanes

Gli Hurricanes di Cam Ward sono ben bilanciati tra attacco e difesa, ma nessuno si aspettava un inizio da 6-0 (3-3 ATS) da questo programma. Qualche scricchiolio inizia a vedersi a Miami, con la difesa che ha concesso 34 e 38 punti nelle ultime 2 partite contro squadre modeste come Virginia Tech e Cal, e non dimentichiamo che l’imbattibilità dei Canes è stata aiutata da un paio di comeback da -10 e da -25 punti, non facili da replicare, e che ci fanno capire che questa squadra è tutto fuorché imbattibile. Si gioca a Louisville e i Cardinals rimangono una squadra pericolosa, che arriva dalla vittoria in Virginia, e che segna 36 punti a partita concedendone meno di 20. Secondo noi i padroni di casa potranno giocarsela con +5.5 punti di spread in appoggio.

STATISTICHE

-Louisville è 14-2 in casa.

-Miami è 1-8 ATS nel mese di ottobre e 2-5 ATS nei precedenti contro Louisville.

-Miami è Over 8-1 nelle ultime 9 partite, Louisville è Over 8-3 nelle ultime 11.

PREVISIONE: LOUISVILLE +5.5 @1.81

Illinois Fightning Illini-Michigan Wolverines

Gli Illini ci hanno deluso nella faticosa vittoria della scorsa settimana contro Purdue, ma diamo ancora fiducia ad Illinois che in casa potrà vincere, o almeno giocarsela con +3.5 punti di spread in appoggio. Parliamo di un programma che finora ha perso solo a Penn State in stagione, trasferta in cui non ha comunque demeritato, e in casa gli Illini hanno un perfetto 4-0. I Wolverines lo abbiamo detto tante volte, non sono quelli che hanno vinto il titolo nazionale lo scorso anno (mandandoci anche in cassa in antepost), lo abbiamo visto anche nel 17-27 a Washington e dal 1-5 ATS nelle scommesse. Michigan è anche in trasferta, e dalla sua ha solo la settimana di riposo, ma secondo noi Illinois replicherà all’ultima prova deludente.

STATISTICHE

-Illinois è 4-1-1 ATS nelle ultime partite e 5-0 ATS da underdog.

-Michigan è 1-5 ATS nelle ultime partite e 2-6 ATS nei precedenti contro Illinois.

-Michigan è Over 10-2 nelle ultime partite di Big Ten, statistica in cui anche Illinois è Over 6-2.

PREVISIONE: ILLINOIS +3.5 @1.90

Tennessee Volunteers-Alabama Crimson Tide

Una delle sfide più intriganti della settimana tra due top-team di SEC, che ambiscono alla vittoria finale del titolo nazionale. Entrambe hanno perso a sorpresa due settimane fa, ed entrambe si sono riprese nella week 7 vincendo, ma senza convincere, in particolare Alabama che ha rischiato grosso nel 27-25 contro Southern Carolina. A livello scommesse tifiamo i Volunteers, ma non siamo per niente convinti che potranno vincere, anche se giocano in casa. In questa partita vi segnaliamo anche una prop sul ricevitore di Alabama, Ryan Williams, uno dei target preferiti da Jalen Milroe che arriva da una prova da 32 yard, ma prima aveva sempre superato questa linea e in stagione mantiene una media di 96 yard in ricezione su 5.5 target. La difesa di Tennessee è meglio sulle corse rispetto ai lanci. Qualche dubbio anche a livello offensivo per i Volvs che sono molto monodimensionali, visto che si affidano tantissimo al running back Dylan Sampson, ma la difesa su corsa dei Crimson Tide è molto solida, per tornare ad Alabama favorita.

STATISTICHE

-Tennessee è 18-1 in casa.

-Alabama è 16-2 nelle ultime partite

-Tennessee ed Alabama sono Over 9-3 negli ultimi precedenti.

PREVISIONE: ALABAMA -2.5 @1.80 / WILLIAMS OVER 69.5 YARD RICEZIONE @

Arkansas Razorbacks-LSU Tigers

I Razorbacks sono 5-1 ATS dopo la vittoria sui Volvs, e arrivano dalla settimana di bye che però non è bastata a sciogliere i dubbi sulle condizioni del QB Tayler Green che rimane in dubbio. I Tigers hanno un record di 5-1, ma con un negativo 2-4 ATS nelle scommesse. Oggi però parliamo di un handicap minimo che LSU potrà coprire, ma potete prendere anche la vittoria secca dei Tigers che hanno dato segnali incoraggianti nelle ultime 2 settimane, coprendo sempre l’handicap, e battendo 29-26 un top-team come Mississippi la settimana scorsa.

STATISTICHE

-Arkansas è 2-4 ATS in casa.

-LSU è 7-1 nei precedenti contro Arkansas.

-Arkansas e LSU sono Under 7-3 negli ultimi precedenti.

PREVISIONE: LSU @1.73

Texas Longhorns-Georgia Bulldogs, la sfida da non perdere

Come anticipato è sicuramente questo il big match della settimana, e una delle sfide più importanti di tutta la stagione tra due programmi nella top-5 del ranking nazionale.

I Texas Longhorns sono ancora imbattuti (6-0) con anche un ottimo 5-1 ATS nelle scommesse (hanno sempre vinto con 19+ punti di margine finale). Nel 34-3 in Oklahoma, nella Red River Rivalry, i Longhorns non si sono solo distinti con l’attacco in cui è tornato il QB titolare Quinn Ewers, ma anche con la difesa, la migliore della nazione con appena 6.3 punti concessi di media.

I Georgia Bulldogs arrivano da 2 vittorie interne, ma non stanno convincendo per niente, visto che dopo la vittoria all’esordio contro Clemson, non hanno più coperto un handicap (0-5 ATS) e in questo arco di tempo c’è anche la sconfitta in Alabama. In questo momento Texas è superiore a Georgia su entrambi i lati del campo e anche come rendimento ATS nelle scommesse, oltre a giocare in casa. Prendiamo Longhorns -3.5.

STATISTICHE

-Texas è 8-2 ATS nelle ultime partite.

-Georgia è 1-4 ATS in trasferta.

-Georgia è Under 7-3 nelle ultime partite.

PREVISIONE: TEXAS -3.5 @1.71

Gli altri match interessanti di NCAAF Week 8

Indiana Hoosies-Nebraska Cornhuskers

I Cornhuskers arrivano da 2 ottime prove difensive nelle vittorie a Purdue e contro Rutgers (17 punti totali concessi) per una squadra che in stagione subisce solo 4.4 yard per giocata. Anche Indiana deve il suo perfetto record di 6-0 alla difesa che concede solo 14.8 punti di media. Potremmo vedere una partita interessante e da Under 51.5. Attenzione anche ad una partita punto a punto, con Nebraska che risponde con un record di 5-1. Indiana ha vinto 3 partite di Big-10, ma è stata molto aiutata dallo schedule, con gli avversari incontrati che combinano un record pessimo di 1-9 nelle partite di conference. Valutate anche Cornhuskers +7.5 @1.68.

Northwestern Wildcats-Wisconsin Badgers

Wisconsin arriva da 2 nette vittorie in cui l’attacco ha segnato 94 punti totali, ma questa volta i Badgers sono chiamati ad una trasferta non così semplice contro Northwestern che rientra dal 37-10 in Maryland. I Wildcats hanno vinto 24-10 l’ultimo confronto in Wisconsin, e in casa potranno anche vincere pure questa volta, e consigliamo il +7.5 dei padroni di casa che hanno una buona difesa che potrà contenere l’attacco di Wisconsin. Va detto che entrambe le difese sulla carta sono superiori agli attacchi, potremmo vedere una partita a basso punteggio, che ci aiuta anche in uno scarto ridotto finale per gli underdogs, con il QB Jack Lausch che sta convincendo e migliorando week dopo week e che si potrà affidare ad ottimi target ma anche il gioco su corsa è importante e la difesa su terra di Wisconsin è abbastanza modesta (fuori dalle migliori 80 della naazione). Consigliamo Northwestern +7.5 @1.81.

Rutgers Scarlet Knights-UCLA Bruins

Rutgers spera di riprendersi in casa dove ha un record di 3-1, anche se arriva dal 7-42 contro Wisconsin, e aveva perso anche la partita precedente in Nebraska, segnando anche in quel caso solo 7 punti. Allo SHI Stadium arrivano i Bruins che hanno un record di 1-5 in questa stagione, con un attacco fermo a 14.5 punti e anche la difesa sta uscendo dalla top-100 con 28.5 punti concessi di media. Rutgers superiore su entrambi i lati del campo, in particolare la difesa che prima della debacle contro i Badgers era stata una delle migliori. Andiamo con gli Scarlet Knights -3.5 @1.75.

Missouri Tigers-Auburn Tigers

Linea in salita per Missouri che a -3.0 in casa si poteva giocare (ora sta a -4.5) contro Auburn che ha un record di 0-3 nelle sfide di SEC e quest’anno questo programma non sembra a livello. Molto meglio Mizzou che ha iniziato la stagione con un record di 5-1 ed è reduce dal facile 45-3 a UMass. Valutate il -3 dei padroni di casa @1.64, o la vittoria in testa a testa @1.54 per doppie.

Arizona Wildcats-Colorado Buffaloes

I Wildcats arrivano da 2 sconfitte e sono 1-3 nelle ultime 4 partite. La stagione deludente di Arizona si riflette anche nel 1-5 ATS di rendimento nelle scommesse mentre i Buffaloes arrivano dalla sconfitta contro Kansas State, ma hanno sempre coperto l’handicap nelle ultime 4 partite. Attenzione al +3.5 per gli ospiti guidati da Sanders, che potranno giocarsela in questa trasferta alla portata.

Georgia Tech Yellow Jackets-Notre Dame Fighting Irish

Il Mercedes Benz Stadium non è la casa degli Yellow Jackets, quindi questo è quasi a tutti gli effetti un match in campo neutro. Notre Dame apriva a -8.5, una linea decollata a -11.5 visto che per Georgia Tech è in dubbio il QB titolare Haynes King, ma con o senza, l’attacco degli Yellow Jackets faticherà a superare la difesa degli Irish, una delle migliori, specialmente sui lanci. Notre Dame ha un record di 5-1 e arriva da 4 vittorie con 3-1 ATS e gli Irish hanno vinto 4 sfide su 5 contro Georgia Tech. Andiamo con Notre Dame -9.5 @1.71.

Iowa State Cyclones-Central Florida Knights

I Cyclones non mollano il comando della Big-12, da imbattuti (6-0 con 5-1 ATS) mentre Central Florida arriva 3 brutte sconfitte in cui l’attacco ha faticato e i Knights non hanno mai coperto l‘handicap. Da quando lo schedule si è irrigidito, Central Florida ha mostrato tutti i propri limiti, e i Cyclones possono vincere in casa con 2 TD di scarto, grazie ad una delle migliori difese della nazione (11.0 punti concessi di media). Consigliamo Iowa State -13.5 @1.90.

West Virginia Mountaineers-Kansas State Wildcats

Dopo essere passati in Colorado 31-28, in un match combattuto, i Wildcats sono chiamati ad un altra trasferta verità in West Virginia. I Mountaineers non sono un grande programma quest’anno, ma passare qui non è mai semplice. Kansas State ha comunque vinto gli ultimi 2 precedenti contro WVU, anche se al momento su questa partita non ci sbilanciamo.

Florida Gators-Kentucky Wildcats

Un grande classico di SEC tra due programmi davvero difficili da prevedere quest’anno. Entrambi hanno un record di 3-3 ed entrambi arrivano da 1 sconfitta a seguito di 2 vittorie. Kentucky ha perso 13-20 in casa contro Vanderbilt (i Commodores continuano a sorprendere dopo Alabama), ma prima avevano vinto in Mississippi, e ad inizio stagione quasi battevano Georgia. Anche Florida ha perso la settimana scorsa, ma non ha per nulla demeritato nel 17-23 in Tennessee, per una squadra che ha sempre coperto l’handicap nelle ultime 3 partite, ma che oggi è sfavorito in casa (+1.5) contro i Wildcats. Partita troppo difficile ed imprevedibile, anche se preferiamo leggermente i Gators per fattore campo.

Stanford Cardinal-SMU Mustangs

3 vittoria importanti (con 3-0 ATS nelle scommesse) per i Mustangs che arrivano inoltre dalla settimana di bye, sono riposati e potranno fare una bella prova anche a Stanford, con i Cardinal che arrivano da 3 sconfitte al contrario (0-3 ATS) e nelle ultime 2 partite l’attacco ha messo insieme appena 14 punti totali. SMU ha un attacco da 40.8 punti di media, contro la difesa da 30.8 punti concessi da Stanford (104°). Mustangs meglio anche in difesa, ci aspettiamo un SMU -15.5 @1.90.

Quote Antepost NCAAF: gli ultimi aggiornamenti

Texas come detto è la nuova favorita dalle quote antepost per la vittoria finale del titolo nazionale, scavalcando Ohio State che ha perso contro Oregon, e proprio i Ducks si avvicinano alle squadre favorite, in scia a Georgia. Rimane più staccata Alabama poi si sale in doppia cifra con Penn State. Sale anche la quota di Tennessee, agganciata da Miami che sta sorprendendo, e anche Clemson sembra tornata.

Per l’Heisman Trophy il favorito rimane Ashton Jeanty che arriva da un altra grande week (231 yard contro Hawaii!). Il RB di Boise State in Italia si gioca in quota altro @1.33, mentre negli States la sua quota è @2.60.

Dillon Gabriel si torna ad avvicinare, e siamo contenti visto che era stata la nostra scelta pre-season, e la vittoria sui Buckeyes da una grande iniezione di fiducia sul QB dei Ducks. Attenzione anche al QB di Miami, Cam Ward che si lascia alle spalle Jalen Milroe e Cade Klubnik che erano maggiormente quotati nel pre-season.

Jeanty mira a diventare il primo RB Heishman dai tempi di un certo Derrick Henry (2015), viaggia sopra le 200 yard a partita, ha già segnato 17 volte in 6 partite e ha guidato i Boise State Broncos dentro la top-25 del ranking, con la quota che è giustamente crollata dal @50 di apertura per il titolo di miglior giocatore dell’anno.

Attenzione a non dare per fuori dalla corsa Travis Hunter, Carson Beck, e soprattutto Quinn Ewers, tornato alla guida di Texas. La quota del QB dei Longhorns è salita @21 dopo l’infortunio, ma ci aspettiamo un calo, già dalla prossima settimana, se gli riuscisse di battere anche Georgia.

