Siamo già alla 9° settimana di regular season di College Football, al via già da martedì, ma noi come sempre ci concentriamo sui big match del venerdì, e soprattutto del sabato. Pronostici NCAAF Week 9.

Power ranking College Football. E’ il turno di Oregon

Anche la settimana scorsa, per la 4° week di fila, una nuova squadra va in cima ai power ranking e alle lavagne delle quote antepost, e prontamente perde. Questa volta è successo a Texas che ha perso il big match interno contro Georgia. A questo punto, zitta zitta, Oregon con Dillon Gabriel si prende la #1. Toccherà ai Ducks perdere questa volta? Lo vedremo, anche se sono nettamente favoriti (-21.5) in casa contro gli Illini.

Ecco il power ranking. Tra parentesi trovate la posizione che occupavano i vari programmi la settimana scorsa.

POWER RANKING NCAAF

1- Oregon (2)

2-Georgia (6)

3-Ohio State (3)

4-Miami (4)

5-Penn State (5)

6-Texas (1)

7-Clemson (8)

8-Indiana (13)

9-BYU (10)

10-Iowa State (9)

11-Tennessee (14)

12-Notre Dame (12)

13-LSU (11)

14-Texas A&M (15)

15-Boise State (16)

16-Pittsburgh (17)

17-Kansas State (18)

18-SMU (19)

19-Alabama (7)

20-Army (21)

21-Navy (24)

22-Illinois (23)

23-Mississippi (20)

24-Missouri (22)

25-Washington State (NEW)

Pronostici NCAAF Week 9: Analisi big match

Le analisi dei big match principali di questa settimana già iniziata dal martedì con i primi scontri tra programmi minori, mentre da giovedì si inizia a fare sul serio a Pittsburgh.

Pittsburgh Panthers-Syracuse Orange

Giovedì notte sfida di ACC, con i Panthers che cercano di rimanere imbattuti in questa stagione (6-0 con 5-1 ATS), ma Syracuse risponde con un record di 5-1 (unica sconfitta il 24-26 interno contro Stanford, e da allora 3 vittorie di fila per gli Orange). Vediamo Pitt vincente ancora, ma non è detto che lo faccia con un TD di margine finale, in una partita che potrebbe essere molto chiusa. Lo scorso anno a Syracuse gli Orange hanno interrotto una striscia di 5 sconfitte consecutive contro i Panthers.

UNLV Rebels-Boise State Broncos

Il running back di Boise State, e candidato all’Heishman Trophy, Ashton Jeanty, ha avutouna settimana di riposo. Parliamo di un RB da 9.9 yard per corsa che è già arrivato a 1.248 rushing yard stagionali con 17 TD su corsa, numeri impressionanti. Jeanty, e i Broncos, avranno però un test importante contro la difesa su terra du UNLV, la 20° migliore di tutta la nazione. I Rebels segnano anche tanto (43.6), ma non sono a livello dei Broncos (48.6) che secondo noi vinceranno con almeno un FG di scarto. Valutate Boise State -2.5 @1.71. In questo scontro di Mountain West gli attacchi dovrebbero farla da padrona e la linea O/U è molto alta a 63.5 punti totali, e consigliamo Over con questi due reparti offensivi molto pericolosi.

Navy Midshipmen-Notre Dame Fighting Irish

Partita difficile per i Fightning Irish che si presentano a MetLife Stadium con un record di 6-1, reduci da 5 vittorie consecutive, ma Navy è ancora imbattuta (6-0), con anche un quasi perfetto 5-1 ATS nelle scommesse. Notre Dame potrà vincere, ma non è detto che lo farà con 2 TD di scarto in questa trasferta. I Midshipmen hanno uno dei migliori attacchi su terra della nazione, ma in generale l’attacco degli ospiti, guidato da Leonard, è superiore.

Indiana Hoosiers-Washington Huskies

Continua la stagione perfetta degli Hoosier che sono 7-0 (6-1 ATS nelle scommesse), dopo aver travolto anche Nebraska per 56-7 in casa dove questa settimana arrivano gli Huskies che invece hanno perso ad Iowa, e sono 0-2 in trasferta (avevano perso anche a Rutgers). L’unico problema per Indiana è che contro Nebraska si è infortunato il quarterback Kurtis Rourke, ma gli Hoosier possono coprire lo stesso la linea di handicap richiesta (-6.5).

Ohio State Buckeyes-Nebraska Cornhuskers

Proprio i Cornhuskers questa settimana sono attesi ad un altra trasferta tosta, quella ad Ohio State, con i Buckeyes che arrivano dalla settimana di riposo, a seguito del primo ko stagionale, il 31-32 in Oregon. Abbiamo detto della pessima prova di Nebraska la scorsa settimana nell’Indiana, e per questo match è sfavorita, e appoggiata da +25.5 punti di spread.

Mississippi Rebels-Oklahoma Sooners

Ole Miss è crollata con 2 sconfitte nelle ultime 3 partite, anche se i Rebels sperano che la settimana di bye possa aver ricaricato le pile per questa sfida interna in cui sono favoriti con -20 punti di handicap contro un altro programma importante, che se la passa anche peggio, Oklahoma, che ha un record di 4-3 dopo le ultime 2 sconfitte in cui l’attacco dei Sooners mette insieme solo 12 punti. Il coach di Ole Miss, Lane Kiffin, ha annunciato cambiamenti offensivi ma per noi questa è una partita da evitare nelle scommesse.

Alabama Crimson Tide-Missouri Tigers

Altra sconfitta per Alabama che ne ha perse 2 nelle ultime 3 settimane. I Crimson Tide hanno perso 17-24 in Tennessee e sono crollati anche nei power ranking. In casa però i Crimson Tide rimangono imbattuti (4-0) e vincere a Tuscaloosa non è facile per nessuno, anche se non siamo convinti che Alabama coprirà l’handicap di -16.5 contro Missouri. Attenzione a sottovalutare i Tigers con un record di 6-1 anche se Mizzou ha in dubbio il quarterback Brady Cook.

Oregon Ducks-Illinois Fightning Illini

Una delle sfide più interessanti della settimana si gioca in Oregon, con la nuova #1, i Ducks, che cercano di non fare passi falsi in casa contro gli Illini. E’ la prima volta da 12 anni che Oregon torna alla 1 del ranking e i Ducks sono 35-1 nelle ultime partite giocate in casa. Il quarterback Dillon Gabriel, che abbiamo giocato come Heishman Trophy ad inizio stagione, guida la nazione nelle percentuali di lanci completati (77%). Occhio però a Illinois, sorprendente con un record di 6-1, e che con +21.5 punti di spread in appoggio se la potrà giocare. Gli Illini arrivano dal 21-7 su Michigan e sono 5-1-1 ATS anche nelle scommesse quest’anno.

Vanderbilt Commodores-Texas Longhorns

La settimana scorsa i Longhorns hanno perso 15-30 in casa il big match contro Georgia, e hanno perso anche il primato nel ranking e nelle lavagne di scommesse antepost. Attenzione a questa trasferta sul campo dei Commodores che in stagione hanno già fatto faticare Missouri in trasferta (27-30) e hanno già sorpreso nel 40-35 interno su Alabama, l’inizio di una striscia di 3 vittorie consecutive che a Vanderbilt vogliono portare avanti, con questo programma che è rientrato ai margini della top-25 del ranking e con +19.5 punti di appoggio potrebbero giocarsela e coprire per gli scommettitori.

Miami Hurricanes-Florida State Seminoles

Derby della Florida a cui gli Hurricanes si presentano decisamente meglio, ancora imbattuti (7-0) rispetto ai Seminoles che sono 1-6 in questa stagione tremenda. Miami ha il 2° attacco più prolifico della nazione (48.3) ed è anche il migliore nelle conversioni al 3° down (60.2%), con alla guida il quarterback Cam Ward, il migliore come passing yard di media (363) e come TD pass (24). La difesa però è problematica e nelle ultime 3 settimane ha concesso 34 punti a Virginia Tech, 38 a Cal e 45 a Louisville. FSU invece è ultima tra le squadre di ACC come punti segnati, appena 15 a partita, ma fa male anche in difesa (12° su 17 team con 25 punti concessi dim media). Nella sconfitta a Duke il quarterback Brock Glenn ha perso palla per 3 possessi (2 intercetti e 1 fumale). Miami favorita, ma 3 TD di scarto (-21) sono sempre duri da coprire.

Wisconsin Badgers-Penn State Nittany Lions

Penn State è ancora imbattuta (6-0 ma con 2-4 ATS nelle scommesse) ed è 3° nel ranking. I Nittany Lions sono anche riposati dalla settimana di bye e giocano i Wisconsin, con i Badgers che hanno dominato 23-3 sabato scorso su Northwestern, 3° vittoria consecutiva dopo le sconfitte con Alabama e USC. Il quarterback Drew Allar ha completato il 70.5 % dei suoi lanci e in stagione viaggia a 248.7 yards per partita, ma Penn State non ha la stessa incisività sulle corse, reparto comunque dominato da Nicholas Singleton (434 yard in 5 partite, 6.9 yards per corsa), efficace anche in ricezione e oggi consigliamo Over 87.5 Total Yard per questo giocatore che ha superato questa linea con le sole yard corse nelle prime 4 partite.

Texas A&M Aggies-LSU Tigers

Scontro al vertice di SEC tra due programmi con un record di 6-1. Gli Aggies dopo aver perso la prima contro Notre Dame, hanno messo in fila 6 vittorie consecutive, proprio come i Tigers che dopo la sconfitta a USC in week 1, si sono ripresi con 6 vittorie, e nelle 3 più recenti hanno sempre coperto l’handicap. Texas A&M ha un ottima difesa da soli 17.7 punti concessi di media, ma l’attacco di LSU viaggia a 34.1 punti a partita con alla guida il QB Nussmeier che è protetto da un offensive line che non ha concesso nemmeno un sack agli avversari nelle ultime 4. Gli Aggies dall’altra parte dominano con l’attacco rispetto alle statistiche difensive di LSU. Lo scorso anno queste squadre hanno combinato per 72 punti e sono Over 3-0 negli ultimi scontri diretti. Pensiamo che anche questo scontro andrà Over su linea 53.5 punti totali.

Colorado Buffoloes-Cincinnati Bearcats

Scontro di Big-12 tra due programmi con un record di 5-2. Il mercato degli analisti americani punta sugli ospiti a +6.5. I Buffaloes si affidano all’attacco guidato dal QB Shedeur Sanders, e nonostante il 34-7 della settimana scorsa in Arizona, la difesa di Colorado non convince, inoltre l’offensive line dei Buffaloes potrebbe avere problemi contro la linea di Cincinnati, una delle migliori nel mettere pressione ai QB avversari. I Bearcats arrivano da 2 vittorie e non sbagliano un handicap da 5 partite (4-0-1 ATS). In questa stagione la difesa di Cincinnati concede 19.3 punti di media (rispetto ai 21.1 di Colorado) e anche offensivamente i Bearcats viaggiano comunque con 30 punti a partita, esatti, col QB Sorsby.

Le altre sfide interessanti di College Football

Southern California Trojans-Rutgers Scarlet Knights

Continua la stagione pessima di USC che arriva da 3 sconfitte di fila e ha un record di 3-4, peggiore anche di quello di Rutgers con 4-3, ma anche gli Scarlet Knight arrivano da 3 sconfitte, nonostante l’attacco si sia ripreso nel 32-35 contro UCLA. Secondo noi i Trojans potranno vincere, ma non è detto che riusciranno a farlo con 2 TD di margine. Valutate +14 di Rutgers.

Virginia Tech Hokies-Georgia Tech Yellow Jackets

Georgia Tech ha sempre vinto in casa (3-0), ma è 1-2 in trasferta. Gli Hokies sono reduci da 2 belle vittorie con 73 punti totali segnati e solo 28. I padroni di casa sono favoriti in doppia cifra (-10.0), anche se hanno perso 4 delle ultime 6 sfide contro gli Yellow Jackets, compresa la più recente del 2022, sempre a VT (28-27 per GT).

Minnesota Golden Gophers-Maryland Terrapins

Dopo aver perso le prime 2 partite di conference, Minnesota ha cambiato passo con le vittorie su USC e UCLA. Anche Maryland ha sfruttato la sfida con USC per tornare alla vittoria all’ultimo secondo, 29-28, dopo 3 sconfitte di Big Ten. I Terrapins si affidano ai lanci di Billy Edwards Jr, ma i Golden Gophers hanno la 2° miglior difesa della lega sui lanci, ed è la migliore di Big Ten come intercetti. Vediamo meglio Minnesota che in casa potrà vincere con almeno un Field goal di margine (Gophers -3 @1.66).

Central Florida Knights-BYU Cougars

I Cougars sono ancora perfetti con record di 7-0, anche se nel 38-35 contro Oklahoma State BYU ha faticato troppo, specialmente con la difesa sulle corse che ha concesso tantissimo agli avversari. Cercheranno di approfittarne i Knights che arrivano da 4 sconfitte di fila, ma rimangono il miglior attacco di Big-12 su terra (280.3 rushing yards), un aspetto che potrebbe essere fondamentale, e che porta gli ospiti ad essere leggermente sfavoriti (+2.0).

Arizona Wildcats-West Virginia Mountaineers

Dopo un buon inizio stagione Arizona ha perso le ultime 3 partite di Big-12 e si ritrova con un record di 3-4, lo stesso dei Mountaineers. I Wildcats hanno anche un pessimo 1-6 ATS nelle scommesse e in casa sono favoriti con -3.5 punti contro WVU che ha in forte dubbio il quarterback titolare Garrett Green.

Houston Cougars-Utah Utes

L’ennesima perdita del quarterback Cam Rising è stata tremenda per Utah che è reduce da 3 sconfitte in cui l’attacco degli Utes ha messo insieme appena 36 punti totali. I Cougars fanno anche peggio con un record di 2-5, con un attacco fermo a 13.7 punti. Le difese sono nettamente i reparti migliori per entrambe le squadre che in questa stagione combinano per Under 11-2. La linea a 37.5 punti totali è molto bassa nel College, ma ci sta Under.

Michigan Wolverines-Michigan State Spartans

Derby del Michigan con entrambi i programmi che hanno un record di 4-3. I campioni in carica, i Wolverines, arrivano da 2 sconfitte con appena 24 punti totali segnati dall’attacco. Gli Spartans hanno invece battuto 32-20 Iowa, interrompendo una striscia di 3 sconfitte. Michigan ha vinto le ultime 2 sfide contro MSU ed è avanti 4-2 ATS negli ultimi scontri diretti con gli Spartans.

Kansas State Wildcats-Kansas Jayhawks

Rivalità del Kansas, il Sunflower Showdown, con i Wildcats che si presentano forti di un record di 6-1 mentre i Jayhawks hanno un record di 2-5 (1-6 ATS Nelle scommesse) con 0-3 in trasferta (Kansas State è 3-0 in casa). In stagione Kansas State ha perso solo a BYU, e da allora 3 vittorie in cui l’attacco ha macinato 108 punti (il 45-18 della settimana scorsa contro WVU è stata la miglior prestazione stagionale per Avery Johnson e compagni) mentre Kansas dopo 5 sconfitte è tornata alla vittoria la settimana scorsa, nel 42-14 su Houston. I Wildcats vanno a caccia della 16° vittoria consecutiva contro i Jayhawks.

Duke Blue Devils-SMU Mustangs

Scontro di ACC con entrambi i programmi con un record di 6-1, ma qui sono gli ospiti i favoriti con -12.0 punti di handicap anche se si gioca sul campo dei Blue Devils che sono 15-2 nelle ultime 3 stagioni in casa ma SMU ha vinto le ultime 8 trasferte consecutive. SMU ha sdegnato 34+ punti in ognuna delle ultime 4 partite, compreso il 40-10 della settimana scorsa contro Stanford, dove è arrivato anche il carrer high da 322 passing yard per il quarterback Kevin Jennings.

Quote Antepost NCAAF: gli ultimi aggiornamenti

Vediamo gli ultimi aggiornamenti dalle lavagne per le quote antepost sul titolo nazionale e sull’Heishman Trophy. Quote in continua evoluzione, con Georgia che torna la squadra da battere davanti ad Ohio State e Texas.

Oregon ha la #1 nel ranking, ma è solo 4° nelle lavagne, anche se molto vicina alle prime della classe, mentre con Penn State si sale in doppia cifra. Dillon Gabriel torna a prendere quota per l’Heishman, anche se Ashton Jeanty (in quota altro @1.22) rimane favorito.

