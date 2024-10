Arriviamo alla decima settimana di College Football, iniziata subito con una cassa negli early games del martedì. E’ però come sempre sabato il giorno della NCAAF, con il big match Penn State-Ohio State, due programmi in top-5 del power ranking dove questa volta non cambia la #1, Oregon, che questa settimana è attesa in Michigan. Pronostici Football NCAAF Week 10.

Power Ranking College Football e risultati

Iniziamo col dire che la week 10 di College Football è già iniziata martedì, e siamo andati subito in cassa con Louisiana da sfavorita a Texas State. I Rajing Cajuns non solo coprono l’handicap di +4.5, ma vincono a Texas State, programma sempre battuto in 12 precedenti nella storia di ULL. Nelle secondarie prendiamo senza problemi l’Under a Sam Houston State (appena 12 punti totali, una rarità nel college football) mentre fanno Over negli ultimi minuti a FIU, unico errore del martedì.

RISULTATI EARLY GAMES WEEK 10

TXST-ULL: 2 +4.5 @1.86✅✅✅

SHSU-LT: UNDER 46.5 @1.84✅

FIU-NMST: UNDER 43.5 @1.90❌

Vediamo ora il Power Ranking, e dopo 3 settimane di sconfitte per la #1, la settimana scorsa Oregon non ha sbagliato, anzi i Ducks hanno vinto bene contro Illinois. Stabile Georgia alla #2, risale Texas mentre Ohio State, dopo la sconfitta con Oregon e la settimana di bye, ha vinto contro Nebraska, ma faticando più del previsto. Zitta zitta è Penn State che sale alla #4 anche se nella vittoria in Wisconsin si è infortunato il QB Drew Allar, una brutta notizia per i Nittany Lions alla vigilia del big match contro i Buckeyes che sarà un test importante e un crocevia determinante per entrambi i programmi.

Bene invece Indiana che vince ancora, nonostante abbia giocato col QB backup Tayven Jackson, ma il titolare Kurtis Rourke dovrebbe tornare a breve. Continua pure l’ascesa di BYU ora al 8° posto. Uno dei salti più importanti in avanti lo fa Texas A&M che vince il big match di SEC, con implicazioni anche per le qualificazioni ai playoffs, contro LSU. Il 34-0 su Missouri è stata una bella risposta di Alabama che era scesa ai margini della top-20 dopo settimane deludenti, ma ora torna alla #15, dietro comunque a Pittsburgh che continua a vincere con un ottimo sistema d’attacco (41-13 su Syracuse). Entrambe sono davanti a Boise State di Ashton Jeanty (favorito Heishman) che ha un pò faticato nel 29-24 a UNLV, ma ha comunque vinto ancora. Fa il suo rientro in top-25 Colorado dopo il bel 34-23 su Cincinnati

Ecco il power ranking. Tra parentesi trovate la posizione che occupavano i vari programmi la settimana scorsa.

POWER RANKING NCAAF

1-Oregon (1)

2-Georgia (2)

3-Texas (6)

4-Penn State (5)

5-Ohio State (3)

6-Miami (4)

7-Indiana (8)

8-BYU (9)

9-Texas A&M (14)

10-Clemson (7)

11-Tennessee (11)

12-Iowa State (10)

13-Notre Dame (12)

14-Pittsburgh (16)

15-Alabama (19)

16-Boise State (15)

17-Kansas State (17)

18-LSU (13)

19-SMU (18)

20-Mississippi (23)

21-Army (20)

22-Colorado (NEW)

23-Washington State (25)

24-Illinois (22)

25-Missouri (24)

Pronostici Football NCAAF Week 10: Analisi big match

Abbiamo analizzato i 9 big match imperdibili di questa settimana, da venerdì a sabato. Penn State-Ohio State è la sfida di cartello, ma non l’unico match interessante.

Boise State Broncos-San Diego State Aztecs

Tra le tre partite del venerdì quella dell’Albert Stadium è la più interessante, con i Broncos che arrivano dalla vittoria a UNLV, e ovviamente si affidano al running back Ashton Jeanty, leade della nazione con 1,376 yards (196.6 rushing yard di media) e 18 touchdowns.

Lo scorso anno chiuse con 205 rushing yard nel 34-31 dello scorso anno con gli Aztecs che arrivano dalla sconfitta interna con Washington State.

Arkansas Razorbacks-Mississippi Rebels

Sfida di SEC con i Razorbacks che arrivano dal 58-25 a Mississippi State, ma Arkansas nelle ultime 4 partite ha alternato 1 vittoria ad 1 sconfitta. Ole Miss ha vinto 26-14 la settimana scorsa contro Oklahoma, dopo la sconfitta ad LSU, dove comunque i Rebels non hanno giocato male nel 26-29 finale.

Negli uliti 5 precedenti tra questi due programmi ha sempre vinto la squadra di casa che però in questo match è sfavorita con un TD pieno in appoggio (+7). Ci aspettiamo una partita combattuta tra questi due programmi, e i Razorbacks potrebbero anche coprire.

Miami Hurricanes-Duke Blue Devils

Miami è ancora imbattuta in stagione, primo attacco della nazione come punti segnati (46.8) e 3° down convertiti (59.8%), con il reparto offensivo guidato dal quarterback Cam Ward che è già arrivato a 24 TD pass e viaggia a 343.3 passing yard a partita. Attenzione anche al trio di RB, con Damien Martinez che nel 36-14 della settimana scorsa contro FSU in cui ha prodotto 148 rushing yards.

Dall’altra parte Duke è sottovalutata in questa stagione e potrà rispondere all’attacco degli Hurricanes, con un ottima difesa, la 2° migliore di ACC come punti concessi (18.6), e i Blue Devils sono anche i migliori come fumble recuperati (10). Miami invece ha una difesa vulnerabile che ha concesso 34+ punti in 3 delle ultime 4 partite. I Blue Devils sono solo 14° in ACC come punti segnati (26.0), ma con +20.5 punti di spread in appoggio potranno coprire la scommessa. Consigliamo Duke +21.5 @1.76.

Penn State Nittany Lions-Ohio State Buckeyes

Sfida tra due squadre in top-5 del ranking, big match della settimana, con i Nittany Lions che però potrebbero avere un problema col quarterback Drew Allar non al 100%, anche se le ultime news lo danno in campo contro i Buckeyes che ha un record di 6-1, mentre Penn State è ancora imbattuta (7-0) ed Allar si è infortunato la settimana scorsa, nel 23-18 in Wisconsin. Partita non semplice per coach James Franklin che in carriera ha un record personale di 1-9 da allenatore contro Ohio State.

Penn State è sfavorita con +3.5 punti di spread in appoggio, noi puntiamo l’attenzione su O/U e Under 45.5 @1.80, linea bassa nel college, ma abbiamo detto che Allar potrebbe non essere al meglio e i Nittany Lions giocano un pace basso, con una difesa che concede appena 14.3 punti di media (8°), ed è tra le migliori come total yard (4° con 267.4) e soprattutto sulle corse. Ohio State ha un ottimo attacco, ma anche la difesa dei Buckeyes è un grande reparto: 2° in total yard (254.4), tra le migliori sui lanci e 4° come punti concessi, solo 11.9.

Georgia Bulldogs-Florida Gators

I Bulldogs sono tornati, arrivano dalla settimana di bye, ma prima erano andati a vincere sul campo della ex #1, Texas, battuta 30-15, terza vittoria di fila a seguito della sconfitta con Alabama per coach Kirby Smart che si è potuto preparare al meglio per la rivalità come Florida. I Gators, dopo un avvio negativo, hanno fatto passi in avanti con 3 vittorie nelle ultime 4, compreso il 48-20 contro Kentucky nella più recente.

Anche Florida arriva dalla settimana di bye, ma non sembra avere le forze per potersela giocare in Georgia. I Bulldogs sono infatti favoriti con -16.0 punti di handicap, cosa che hanno fatto nelle ultime 3 vittorie su Florida: 43-20 lo scorso anno, un simile 42-20 l’anno prima e il 34-7 in Florida nel 2021.

Michigan Wolverines-Oregon Ducks

Questa settimana non andiamo solo contro MSU (come verdiremo in seguito), ma anche contro Michigan che ospita la #1, Oregon. I Wolverines sono i campioni in carica, ma sappiamo bene che sono una squadra molto più debole rispetto a quella dello scorso anno, mentre i Ducks continuano a confermarsi I Wolverines sono 126° nella nazione come possessi di qualità (29.8%) e sfidano una delle migliori difese, quella di Oregon che concede appena 15.6 punti.

Vero che difensivamente Michigan non è male, ma contro una difesa di livello come quella di Ohio State, o anche contro MSU, i Ducks hanno segnato la bellezza di 33.6 punti di media e tra attacco e difesa si presentano come una delle squadre più complete sui due lati del campo, col reparto offensivo affidato al quarterback Dillon Gabriel, in odore di Heishman Trophy (speriamo visto che lo abbiamo scommesso nel pre-season in antepost, ma non sarà facile con Jeanty che tiene numeri marziani).

Oregon è uno degli 8 programmi ancora imbattuti quest’anno (8-0 dopo il dominante 38-9 su Illinois) e secondo noi lo rimarranno, portandosi sul 9-0, record che ai Ducks manca dal 2012. Oregon è 7-1 nelle partite giocate con la #1 del ranking. Vincere con 2 TD di scarto ad Ann Arbor non è semplice per nessuno, ma questi Ducks possono farcela e consigliamo Oregon -13.5 @1.78.

South Carolina Gamecocks-Texas A&M Aggies

Texas A&M arriva dalla vittoria su LSU, ennesima conferma per la squadra di coach Mike Elko che dopo aver perso l’opener contro Notre Dame, non ha più sbagliato, col quarterback Marcel Reed entrato al posto di Weigman, e che ha cambiato la storia del match, a conferma della grande qualità che hanno gli Aggies quest’anno, giustamente rientrati nella top-10 del ranking e che mirano ai playoffs, un miraggio per i Razorbacks, anche se Arkansas arriva dalla settimana di bye, e prima aveva vinto bene 35-9 contro Oklahoma.

Il problema di South Carolina quest’anno è un attacco sulle corse troppo debole (3.7 yards per portata, ultimo tra i programmi di FBS). Un altro punto a favore di Texas A&M è il 9-1 nella storia contro Arkansas, incluso il 30-17 dello scorso anno in casa. Per questa trasferta gli Aggies sono favoriti con -2.5 punti di handicap. Anche secondo noi vinceranno, ma forse è una partita troppo pericolosa su cui puntare, nonostante la prova con LSU ci abbia impressionato favorevolmente.

Tennessee Volunteers-Kentuckt Wildcats

I Volunteers arrivano dalla settimana di bye, a seguito dell’importante 24-17 su Alabama. La squadra di coach Josh Heupel è un top-team, ma a volte ha dato l’impressione di essere fragile. Questa settimana c’è un test interno alla portata, contro Kentucky, ma se c’è una squadra difficile da leggere quest’anno, è proprio quella dei Wildcats che arrivano da 3 sconfitte di fila (0-3 ATS), anche in casa contro Auburn, ma in stagione hanno vinto in Mississippi, e sono andati vicini a battere anche Georgia (12-13).

Tennessee si affiderà al running back Dylan Sampson che potrà fare male alla difesa su terra di Kentucky, e i Volvs hanno anche un ottima difesa, la 3° migliore della nazione per punti concessi (11.6) e total yard (259). Secondo noi Tennessee in casa vincerà, ma per le scommesse su -16.5 bisogna vedere che Wildcats troveremo questa volta. Evitiamo.

SMU Mustangs-Pittsburgh Panthers

Scontro tra due programmi in top-25 e due sorprese di ACC, anche se gli status di entrambi i QB titolari sono incerti. Coach Pat Narduzzi sta guidando Pittsburgh ad una stagione da imbattuta al momento (7-0 con anche un 6-1 ATS nelle scommesse) dopo il dominante 41-13 su Syracuse, mentre SMU è reduce da 5 vittorie consecutive (4-1 ATS), anche se ha faticato parecchio nell’ultima trasferta a Due (28-27).

Coach Rhett Lashlee ha dichiarato a ESPN che il QB titolare dei Mustangs, Kevin Jennings, rimane in forse mentre Narduzzi è apparso già ottimista sul recupero del QB dei Panthers, Eli Holstein. SMU ha comunque una delle migliori difese della nazione, specialmente sugli intercetti (12), ma in attacco le probabili assenze potrebbero avere un impatto visto che è in forse anche il ricevitore Jake Bailey.

Al contrario il reparto offensivo di Pitt è il 6° migliore della nazione con quasi 41 punti segnati a partita. Con queste situazioni in infermeria è difficile muoversi con questo anticipo, ma stando anche alle ultime notizie, preferiamo il +7.5 degli ospiti, sfavoriti in un big match di Atlantic Coast che invece ci aspettiamo combattuto, poi se SMU non avesse davvero Jennings e Bailey sarebbe un punto a favore in più, non da poco, in una sfida che potrebbe essere risolta da dettagli.

Le altre sfide interessanti della week 10 NCAAF

Illinois Fighting Illini-Minnesota Golden Gophers

Illinois arriva dal 9-38 in Oregon, dove gli Illini sono stati distrutti nel primo tempo dalla #1 del ranking. Coach Bret Bielema è però 10-0 in carriera contro Minnesota, anche se i Gophers arrivano da 3 vittorie di fila e sono 6-1 ATS nelle scommesse delle ultime partite.

Michigan State Spartans-Indiana Hoosiers

Gli Hoosiers sono imbattuti in stagione (8-0), con un rendimento quasi perfetto anche nelle scommesse (7-1 ATS). Gli Spartans hanno perso anche la rivalità contro Michigan la settimana scorsa, hanno una buona difesa, ma l’attacco degli Spartans è problematico con 21 punti segnati di media (114°), rispetto a quello di Indiana, 2° nella nazione con 46.5 punti segnati. Consigliamo Indiana -6.5 @1.71 che la settimana scorsa ha vinto 31-17 anche senza il quarterback Kurtis Rourke, ma potrebbe tornare a disposizione questo sabato.

Iowa State Cyclones-Texas Tech Red Raiders

I Cyclones cercano di mantenere imbattuti (7-0 con 5-2 ATS nelle scommesse) contro i Red Raiders che arrivano da 2 sconfitte in cui hanno concesso la bellezza di 94 punti. La difesa di Iowa State è una delle migliori della nazione invece (8° con 14.4) mentre quella di Texas Tech è 122° (36.0).

Nebraska Cornhusker-UCLA Bruins

UCLA arriva dal season high di punti segnati, ma i Bruins hanno comunque favorito nel 35-32 a Rutgers, poi è arrivata la settimana di pausa (prima 5 sconfitte consecutive). Oggi però i Cornhuskers possono riprendersi dopo le ultime 2 sconfitte (che ci stavano in trasferta nell’Indiana e a OSU, dove i Cornhuskers se la sono anche giocata nel 17-21 finale), a seguito del 5-1 in apertura di stagione. I Cornhuskers hanno un vantaggio, un pass-rush e una linea che hanno messo a segno 23 sacks, un problema per la linea di UCLS che ne ha concessi la bellezza di 20. Il QB dei Bruins avrà una grande pressione e in Nebraska i Cornhuskers potranno vincere con almeno un TD di scarto. Nebraska superiore ad UCLA su entrambi i lati del campo.

UCF Knights-Arizona Wildcats

Scontro sul fondo di Big-12, con i Wildcats che arrivano da 4 sconfitte con 0-4 ATS nelle scommesse (1-7 ATS in stagione). I Knights arrivano a loro volta da 5 sconfitte di fila con 1-4 ATS. In questo match tra programmi in difficoltà, il fattore campo incide con UCF favorita a -6, ma è una partita da evitare.

Houston Cougars-Kansas State Wildcats

I Wildcats continuano ad andare forte con 4 vittorie di fila (7-1 in stagione), anche se hanno faticato nel 29-27 della settimana scorsa nella rivalità contro Kansas. I Cougars hanno approfittato delle difficoltà di Utah per vincer 17-14 in casa, ma prima avevano perso nettamente proprio in Kansas 14-42. Kansas State è un programma sottovalutato e secondo noi vincerà ancora, anche se non è detto che coprirà il -13 in trasferta. Una partita fuori casa comunque non impossibile visto il modesto gioco offensivo dei Cougars.

Clemson Tigers-Lousiville Cardinals

Coach Dabo Swinney e i Tigers cercano la 7° vittoria di fila stagionale e la 9° contro Louisville. I Cardinals arrivano dalla vittoria a Boston College, ma prima avevano perso 3 partite su 4. I Cardinals sono però competitivi visto che nelle sconfitte contro squadre in top-25 AP pool non hanno mai preso un imbarcata, rimanendo sempre con 7 punti di scarto o meno. Oggi Cade Klubnik e compagni giocano in casa e sono chiamati a coprire -10.5 punti di handicap, una linea forse troppo alta a pericolosa, anche se ci aspettiamo assolutamente un altro successo di Clemson che finora in stagione ha perso solo l’opener contro Georgia.

Iowa Hawkeyes-Wisconsin Badgers

Due squadre mediocri quest’anno in Big-10, anche se gli Hawkeyes arrivano da 4 vittorie nelle ultime 6, dopo il 40-14 su Northwestern della settimana scorsa. I Badgers invece dopo 3 vittorie si sono arresi 13-28 in casa contro Penn State, ma non sono da sottovalutare, grazie ad un ottima difesa ritrovata, che nelle 3 vittorie aveva concesso in tutto appena 10 punti agli avversari. Anche Iowa ha un ottima difesa da 19 punti concessi di media (25°) e oggi la linea O/U è bassa a 40.5 punti totali.

Washington Huskies-USC Trojans

I finalisti dello scorso anno, Washington, e USC protagonisti l’anno prima con Caleb Williams, speravano entrambi di fare meglio alla prima stagione in Big-10 e invece al momento hanno un modesto record di 4-4. Gli Huskies arrivano da 2 sconfitte in cui l’attacco, senza più Penix Jr, ha faticato moltissimo. I Trojans invece dopo 3 sconfitte hanno approfittato del turno interno e di un avversario alla portata (Rutgers) per servire una delle migliori prove stagionali. USC leggermente favorita (-2.5) per questa trasferta su cui preferiamo non esporci.

Quote Antepost: gli ultimi aggiornamenti

Georgia rimane al vertice delle lavagne per le quote antepost della vittoria finale del titolo nazionale di College Football NCAAF, ma scende ancora (da 6 a 4.75) la quota di Oregon ormai attaccata ai Bulldogs. In 3° posizione Ohio State, riavvicinata da Texas, poi si sale in doppia cifra con Penn State.

La forza dei Ducks si traduce anche nelle quote antepost per l’Heishman Trophy, dove scende ancora il QB di Oregon, Dillon Gabriel, anche se la quota Altro (dove troviamo Ashton Jeanty) è sempre dominante. Anche Travis Huinter rimane della contesa, poi c’è un salto pesante con Cade Klubnik.

