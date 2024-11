Questa settimana ci sono almeno due partite molto interessanti nell’11° settimana di regular season di College Football: Mississippi Rebels-Georgia Bulldogs e LSU Tigers-Alabama Crimson Tide. Pronostici Football NCAAF Week 11.

Power Ranking College Football

Oregon si tiene la #1 nella nazione, con un Dillon Gabriel sempre più convincente (2,371 yards e 18 touchdowns col 64% di lanci completati). Anche Georgia conferma la #2, ma i continui problemi di intercetti (altri 3) di Carson Beck preoccupano, e contro i Gators i Bulldogs hanno faticato già del previsto, anche se parliamo sempre di un programma da 49-3 di record da inizio 2021. Il successo su Penn State nel big match della scorsa settimana rilancia Ohio State in top-3, mentre i Nittany Lions scendono alla #8.

Continua anche l’ascesa di Miami e di Cam Ward, arrivati alla #4 dopo la vittoria 53-31 su Duke col QB degli Hurricanes da 400 yard con 5 TD e 1 intercetto (3,146 yards, 29 touchdowns e 3 intercetti in stagione). Un altro programma che continua a salire da imbattuta attuto (9-0) è Indiana che non ha solo sempre vinto, ma lo ha sempre fatto coni un margine finale in doppia cifra e il ritorno di Kurtis Rourke (subito 263 yard e season high da 4 TD) alla guida dell’attacco è stata un ottima notizia nel dominante 47-10 su MSU.

Stabilmente in top-10 anche BYU del QB Jake Retzlaff (1,872 yards, 18 touchdowns e 7 intercetti). Uno dei cali più pesanti, direttamente dalla top-10 alla #20, è quella di Clemson che perde male 21-33 contro Louisville. Si è interrotta anche la striscia vincente di Pittsburgh di Pat Narduzzi ed Eli Holstein, che si sono arresi a SMU, e proprio i Mustangs fanno un bel salto in avanti alla #12.

Rientra in top-25 South Carolina che ha offerto una grande prova nel 44-20 su Texas A&M, mettendo nei guai gli Aggies che scendono alla #15. Stessa cosa per Vanderbilt che finalmente ha un riconoscimento dopo un altra grande vittoria, ad Auburn, un successo per Diego Pavia e compagni che ci ha mandato anche in cassa con la free pick della scorsa settimana.

POWER RANKING NCAAF WEEK 11

Ecco il power ranking. Tra parentesi trovate la posizione che occupavano i vari programmi la settimana scorsa.

#1. Oregon (1)

#2. Georgia (2)

#3. Ohio State (5)

#4. Miami (6)

#5. Texas (3)

#6. Indiana (7)

#7. BYU (8)

#8. Penn State (4)

#9. Tennessee (11)

#10. Notre Dame (13)

#11. Boise State (16)

#12. SMU (19)

#13. Alabama (15)

#14. Mississippi (20)

#15.Texas A&M (9)

#16. LSU (18)

#17 Army (21)

#18. Iowa State (12)

#19.Colorado (22)

#20. Clemson (10)

#21. Washington State (23)

#22. Pittsburgh (14)

#23. Kansas State (17)

#24.South Carolina (NEW)

#25. Vanderbilt (NEW)

Pronostici Football NCAAF Week 11: Analisi big match

Vediamo le analisi dettagliate e i consigli per le scommesse sui big match principali che ci attendono questa settimana. Grandi sfide in SEC e ACC.

Texas Longhorns-Florida Gators

I Longhorns (7-1, 3-1 SEC) non hanno mai perso nella loro storia contro Florida (2-0-1), ma questa è la prima volta dal 1940 che questi due importanti si trovano di fronte. Texas è reduce dal faticoso 27-24 su Vanderbilt, con 288 yards e 3 TD di Quinn Ewers. I Gators (4-4, 2-3) viaggiano verso Austin dopo la sconfitta 20-34 contro Georgia dove il quarterback DJ Lagway è uscito durante il 2° quarto, e anche questa volta potremmo vedere il backup Aidan Warner che al suo posto ha completato solo 7 lanci su 22 tentativi, per 66 yards e 1 intercetto, male male.

Questo problema va ad aggiungersi al quarterback Graham Mertz, al cornerback Jason Marshall, al WR Eugene Wilson III e running back Montrell Johnson, con Florida che ha perso 2 delle ultime 3 partite, e in Texas ci aspettiamo una bella vittoria dai Longhorns, anche se -21.5 punti di handicap non sono semplici da coprire.

Georgia Tech Yellow Jackets-Miami Hurricanes

Continua la stagione perfetta di Miami (9-0, 5-0 ACC) che è ancora imbattuta ed è salita al #4 del ranking, anche se gli Hurricanes hanno rischiato di recente, rimontando 10 punti contro Virginia Tech e altri 25 in California. La settimana scorsa però Cam Ward e compagni hanno vinto 53-31 contro Duke. L’attacco di Miami è uno dei migliori attacchi della nazione con 47.4 punti segnati di media e 556.9 yards.

Georgia Tech (5-4, 3-3) arriva da 2 sconfitte tra cui il 6-21 a Virginia Tech in cui non è riuscita a segnare nemmeno un TD, con l’attacco pesantemente ridimensionato dall’assenza del quarterback Haynes King. Gli Yellow Jackets lo scorso anno vinsero 23-20 a Miami, ma quest’anno le cose potrebbero andare molto diversamente, e gli Hurricanes sono favoriti con -10.5 punti di handicap, una linea che potrebbero coprire.

Mississippi Rebels-Georgia Bulldogs

La sfida più interessante della settimana va in scena al Vaught-Hemingway Stadium con Ole Miss (7-2, 3-2) che ospita i Bulldogs (7-1, 5-1 SEC) che dopo la sconfitta in Alabama di fine settembre si sono ripresi con 4 vittorie di fila, tra cui il 34-20 in Florida, anche se il quarterback Carson Beck ha deluso ancora con 3 intercetti (11° intercetto dell’anno per il QB di Georgia). Coach Kirby Smart può però affidarsi ad un ottima difesa che nelle ultime 2 partite ha dominato Texas e Florida, la 12° migliore della nazione per total yard concesse e 14° per punti subiti (17.2). Georgia domina 33-12-1 nella storia contro Mississippi, comprese 11 vittorie nelle 12 sfide più recenti tra questi programmi di SEC.

I Rebels cercheranno di rispondere con un attacco che produce 555.4 total yard di media ed è 4° nella nazione come punti segnati9 (42.1) dopo il 63-31 della settimana scorsa in Arkansas. Alla guida di questo super reparto c’è il quarterback Jaxson Dart, il migliore della nazione con 3,210 passing yards (192.4 di passing efficiency rating) e 21 TD a fronte di 3 intercetti. Si gioca in Mississippi, ma favoriamo Georgia, non solo noi visto che anche i bookmakers danno i Bulldogs a -2.5.

Tennessee Volunteers-Mississipi State Bulldogs

Tennessee (7-1, 4-1) è al comando di SEC con Georgia e Texas A&M e ogni partita è importante e da vincere per i ragazzi di coach Josh Heupel che ultimamente non hanno sempre convinto, e anche l’ultimo 28-18 interno contro Kentucky non è stato il massimo della vita per i Volunteers, con una prova da 142 yard e 2 TD del RB Dylan Sampson, diventato il punto focale visti i numeri modesti su lancio del quarterback Nico Iamaleava (1.705 yard con 9 TD e 4 intercetti in stagione per lui). Tennessee ha però anche una delle migliori difese della nazione, la 5° con 12.4 punti concessi di media.

Mississippi State (2-7, 0-5) ha sempre perso in stagione in sfide di SEC, e potrebbe arrivare un altro ko, con i Bulldogs che sono riusciti ad interrompere una striscia di 7 sconfitte grazie allo scontro con un avversario alla portata come Massachusetts, superata 45-20 la settimana scorsa. Michael Van Buren Jr viaggia con il 57.1% di lanci completati, per 1.323 yard con 9 TD e 4 intercetti. Tennessee è avanti 29-16-1 contro Mississippi State, e ci aspettiamo un altro successo dai Volvs che infatti sono pesantemente favoriti (-23.5).

Oregon Ducks-Maryland Terrapins

Ancora più favoriti (-25 punti di handicap) i primi del ranking, i Ducks (9-0, 6-0 Big Ten) che sono ancora imbattuti e giocano in casa contro un avversario molto modesto, anche se nell’ultima uscita Oregon ha perso due giocatori importanti nel successo 38-17 su Michigan ad Ann Arbour: il wide receiver Tez Johnson e l’uomo di linea offensiva Marcus Harper II. Ci sarà però il quarterback Dillon Gabriel, la stella principale di questo programma.

Maryland (4-4, 1-4) ha perso 3 delle ultime 4 partite ma attenzione all’attacco areo dei Terrapins che rimane il migliore di Big Ten come passing yard (314.5). Dall’altra parte però la difesa non è all’altezza con 42.3 punti concessi nelle ultime 3 sconfitte contro Indiana, Northwestern e Minnesota.

LSU Tigers-Alabama Crimson Tide

Altra sfida molto interessante tra due programmi di SEC con lo stesso record di 6-2. Alla #11 e alla #15 nel ranking, queste due squadre si giocano un posto ai prossimi playoffs e questa partita è quindi molto importante a Baton Rouge, con i Tigers (6-2, 3-1 SEC) che qui sono 4-0, anche se devono riprendersi dal 23-28 a Texas A&M la settimana scorsa, con i Tigers che avevano giocato bene il primo tempo ma poi Garrett Nussmeier ha preso 3 intercetti e il gioco su corsa si è fermato ad appena 24 yard in 23 portate.

Alabama (6-2, 3-2) ha perso le ultime 2 trasferte, l’upset a Vanderbilt e il 17-24 in Tennessee ma ora la squadra di coach Kalen DeBoer non può permettersi altri passi falsi in scontri diretti di questo tipo. I Crimson Tide hanno bisogno di un altra prestazione come il dominante 34-0 della settimana scorsa contro Missouri. Alabama ha vinto 8 degli ultimi 10 scontri diretti con LSU e i Crimson Tide sono favoriti con un Field goal di vantaggio (-3) anche in questa trasferta.

Missouri Tigers-Oklahoma Sooners

Proprio Missouri (6-2, 2-2 SEC) deve riscattare l’ultima prova in Alabama, anche se gli alibi non mancano per coach Eli Drinkwitz che ha da gestire molti infortunati, tra cui il quarterback Brady Cook che spera di recuperare per questa sfida interna dove comunque i Tigers non hanno mai perso in stagione (5-0).

I Sooners (5-4, 1-4) hanno perso 3 sfide consecutive di SEC prima del facile 59-14 contro il piccolo programma di Main, ma Oklahoma quest’anno ha dimostrato di non essere all’altezza degli avversari di conference (1-4). Questi programmi si sono sfidati spesso in passato, con Oklahoma che domina 67-24-5 nella storia contro Mizzou e i Sooners sono favoriti in questa trasferta a -3, ma con un FG di appoggio in casa preferiamo Mizzou, specialmente se rientrerà Cook come sembra essere dalle ultime notizie e anche dalle dichiarazioni dello stesso coach.

Penn State Niittany Lions-Washington Huskies

Penn State (7-1, 4-1 Big Ten) arriva dalla prima sconfitta della stagione, il 13-20 contro Ohio State, ma oggi ci aspettiamo un pronto riscatto dai ragazzi di coach James Franklin in casa contro Washington che è una squadra ben diversa da quella che ha raggiunto la finale lo scorso anno. I Nittany Lions rimangono una delle migliori squadre della nazione su entrambi i lati del campo, in attacco con 30.8 punti segnati di media, e soprattutto in difesa 8° con 15.0 punti concessi di media. Il quarterback Drew Allar è arrivato a 1.786 yard con 12 TD e 5 intercetti, ma un ottimo 70.1% di lanci completati.

Gli Huskies (5-4, 3-3) sono reduci dal 26-21 contro Southern California con 104 Yard corse da Jonah Coleman mentre il quarterback Will Rogers è arrivato a 2.284 yard con 13 TD e 4 intercetti (71.1% di lanci completati). Penn State è in top-20 sia nella difesa su corsa che su lancio, e non sarà facile segnare per Washington in questa trasferta. Consigliamo PENN STATE -11.5 @1.76 che è anche la giocata che preferiamo in assoluto in questa week 11.

Le altre sfide interessanti di NCAAF

Ohio State Buckeyes-Purdue Boilermakers

I Boilermakers (1-7, 0-5 Big Ten) arrivano da 7 sconfitte in fila dopo la facile vittoria all’esordio. Battere i Buckeyes (7-1, 4-1) in trasferta sembra follia per Purdue che nelle sfide perse contro programmi FBS è stata surclassata con un punteggio totale di 113-295 mentre i Buckeyes hanno inflitto la prima sconfitta dell’anno a Penn State, e lo hanno fatto in trasferta. Ohio State in casa è super favorita con -38 punti di handicap! OSU è avanti 8-2 negli ultimi precedenti contro Purdue, compreso il 41-7 dello scorso anno, ma la linea da coprire oggi è davvero enorme.

Kansas Jayhawks-Iowa State Cyclones

I Cyclones (7-1, 4-1 Big 12) sono in lotta per il vertice della Big-12 e possono approfittare di una trasferta non impossibile sul campo dei Jayhawks (2-6, 1-4) che al contrario stanno andando male nella conference. Kansas arriva dalla settimana di bye dopo il 27-29 perdente contro i rivali di Kansas State. I Cyclones arrivano dalla prima bruciante sconfitta della stagione la settimana scorsa, quando si sono fatti rimontare perdendo 22-23 in casa contro TTU su cui erano favoriti con -13.5 punti di handicap. Per questa trasferta la linea scende a -3, ma ci aspettiamo che Iowa State possa vincere con un FG di scarto. Valutate Cyclones -1.5 @1.77.

Virginia Tech Hokies-Clemson Tigers

I Tigers (6-2, 5-1) devono subito riscattare la deludente sconfitta contro Louisville, a terminare una striscia di 6n vittorie consecutive. Clemson ha evidenziato ancora una volta i problemi della difesa su corsa che continua a concedere tanto. Ne potrebbero approfittare gli Hokies (5-4, 3-2 ACC) che anche loro arrivano però da una cocente sconfitta, il 31-38 OT contro Syracuse senza il quarterback titolare Kyron Drones e il miglior running back Bhayshul Tuten. Coach Brent Pry non si è espresso sulle loro condizioni nell’ultima conferenza stampa, ma i bookmakers favoriscono gli ospiti, con Cade Klubnik e compagni chiamati a coprire un handicap di -6.5 punti per un vittoria con almeno 1 TD di margine finale. Clemson ha sempre battuto VT negli ultimi 6 precedenti, con anche un ottimo 5-1 ATS nelle scommesse.

Indiana Hoosiers-Michigan Wolverines

Dopo il 47-10 su MSU, Indiana (9-0, 6-0 Big Ten) vuole fare bene contro un altro programma del Michigan, e rimanere imbattuta. Coach Curt Cignetti si gode il ritorno del quarterback Kurtis Rourke (263 yard, 4 TD, in stagione 2.204 yard con 19 TD e solo 3 intercetti), alla guida del 2° miglior attacco per punti segnati (46.6). I Wolverines (5-4, 3-3) hanno perso 3 delle ultime 4 partite e la settimana scorsa la difesa ha concesso 470 total yard (176 su corsa) nella sconfitta interna 17-38 contro Oregon, giocata senza i due principali cornerback e prospetti per il draft NFL, Will Johnson e Jyaire Hill, che però dovrebbero tornare a disposizione dei campioni in carica che però in questa trasferta sono sfavoriti con 2 TD pieni in appoggio (+14). Michigan ha però dominato di recente su Indiana, con 9 vittorie negli ultimi 10 precedenti contro gli Hoosiers, ma questa sembra una stagione diversa, una stagione in cui Indiana può portarsi sul 10-0!

Texas Tech Red Raiders-Colorado Buffaloes

Texas Tech (6-3, 4-2) è sfavorita a +3.5, ma gioca in casa dove ha un solido record di 4-1. I Red Raiders inoltre hanno inflitto la prima sconfitta stagionale ai Cyclones, in trasferta (da sfavoriti a +13) e voglio continuare a sorprendere con Behren Morton alla guida (2.300 yard, 19 TD e 5 intercetti). Colorado (6-2, 4-1 Big 12) arriva dalla settimana di bye, ma dovrà fare attenzione a questa trasferta. Nell’ultima uscita la squadra di coach Deion Sanders ha vinto 34-23 su Cincinnati, con 323 yard lanciate da Shedeur Sanders, 153 per la stella WR, Travis Hunter, che ha segnato 2 TD. I Buffaloes hanno vinto le ultime 2 trasferte con +27 punti di margine in ognuna di esse!

Vanderbilt Commodores-South Carolina Gamecocks

Vanderbilt (6-3) è la nostra squadra del cuore in questa stagione, sempre sottovalutata, la settimana scorsa ci ha mandato in cassa vincendo da sfavorita ad Auburn, 3° vittoria nelle ultime 4 partite (unica sconfitta di 3 contro Texas!). Diego Pavia non ha brillato come al solito contro i Tigers, ma sarà importante contro South Carolina (5-3) che ha un ottima difesa sulle corse, ma meno sui lanci. I Razorbacks sono però in un momento ottimo, il migliore di questa stagione, dopo le vittorie in Oklahoma e su Texas A&M con 79 punti segnati dall’attacco a fronte di soli 29 subiti. South Carolina ha sempre vinto negli ultimi 10 precedenti contro Vanderbilt, ma questo è un anno diverso per i Commodores, che in casa potrebbero giocarsi anche questo match da underdogs a +3.5.

Notre Dame Fighting Irish-Florida State Seminoles

Notre Dame (7-1) è nella top-10 del ranking nazionale ed è favorita con -26 punti in casa contro una delle grandi delusioni di questa stagione, Florida State (1-8). I Fightning irish puntano alla 7° vittoria di fila, FSU cerca di evitare il 6° ko consecutivo, in una stagione in cui non ha mai vinto in trasferta (0-3). Le ambizioni da top-10 dei Seminoles di coach Mike Norvell si sono subito ridimensionate dalla week 1, per un programma che ha avuto tantissimi cambi di lineup, ad iniziare dal QB D.J. Uiagalelei che prima ha deluso, e poi si è infortunato, lasciando l’attacco nelle mani di un insufficiente Brock Glenn mentre dall’altra parte Riley Leonard non si sta rivelando il crack tanto atteso da Notre Dame, ma è comunque un QB solido da 1.360 yard con 8 TD e anche 539 yard con 11 TD in proprio su corsa.

Boise State Broncos-Nevada Wolfpack

Boise State (7-1, 4-0) si gode un irreale Ashton Jeanty (1,525 yards e 20 rushing TD, 8.0 yard per portata) e domina la Mountain West Conference. In arrivo un altro grande fine settimana per il RB stella dei Broncos, visto che arriva Nevada (3-7, 0-4) che ha una difesa molto modesta sulle corse (80° con 156.4 rushing yard concesse di media). Non vediamo come i Wolfpack potranno fermare Jeanty e i Broncos che inoltre dominano con 17 vittorie negli ultimi 19 precedenti contro Nevada. Non a caso i Broncos sono favoriti con -24 punti di handicap, e ci aspettiamo anche linee personali di rushing yard enormi per Ashton Jeanty, che però potrebbe superare contro la difesa su terra di Nevada.

Pittsburgh Panthers-Virginia Cavaliers

I Panthers (7-1, 3-1 ACC) ospitano Virginia con la voglia di riscattare la prima sconfitta dell’anno, il 25-48 contro SMU, con una brutta prova di Eli Holstein. La squadra di coach Pat Narduzzi potrà vincere con un TD di scarto contro i Cavaliers (4-4, 2-3) che arrivano dalla settimana di bye, ma prima aveva perso 3 partite di fila, con un crollo dopo un avvio stagionale da 4-1. Il QB Anthony Colandrea sta faticando, anche mal protetto dalla propria linea visto che ha subito la bellezza di 24 sacks e oggi sfida la difesa di Pitt che è 5° in ACC come sacks messi a segno (proprio 24). Pittsburgh ha anche vinto gli ultimi 2 scontri con Virginia e consigliamo il riscatto dei Panthers -6.5.

Utah Utes-BYU Cougars

BYU (8-0, 5-0 Big 12) arriva dalla settimana di bye e ha potuto preparare al meglio questa trasferta per mantenere l’imbattibilità, in una trasferta non impossibile nello Utah, con tutti i problemi che hanno avuto anche quest’anno gli Utes (4-4, 1-4) alla disperata ricerca di una vittoria per interrompere una striscia di 5 sconfitte consecutive. I Cougars non sembrano però l’avversario giusto per riprendersi, con BYU che viaggia con 35.1 punti segnati di media e 410 yard a partita con l’attacco guidato dal quarterback Jake Retzlaff mentre la difesa è la migliore della lega in takeaways (18) ed intercetti (14). Per Utah l’infortunio di Cam Rising ha messo nei guai coach Kyle Whittingham che ha riaperto la contesa nel ruolo di QB con Isaac Wilson finito in panchina durante la partita con Houston finita da Brandon Rose che però ha regalato la vittoria ai Cougars con un intercetto nel finale.

Quote Antepost: gli ultimi aggiornamenti

Oregon rimane alla #1 del ranking, ma scende al 3° posto nelle lavagne delle quote antepost per la vittoria finale del titolo nazionale, con i Ducks di poco dietro ad Ohio State e Georgia. Tra le favorite anche Texas mentre in 2° fascia sale Miami @13, davanti anche a Tennessee ed Alabama.

Sull’Heishman Trophy la quota altro domina sempre @1.20 con Ashton Jeanty, il RB di Boise State che continua a tenere numeri incredibili che rendono vane le ottime prestazioni di Travis Hunter e Dillon Gabriel che rimangono i principali avversari, ma contro i numeri che sta mettendo insieme Jeanty settimana dopo settimana è impossibile battagliare.

