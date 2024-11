Vediamo le analisi e i consigli su tutti i big match di questa settimana di regular season per il College Football, con una super sfida tra Georgia-Tennessee che può valere una stagione. Interessanti anche: Florida-LSU, Arkansas-Texas, Pittsburgh-Clemson e anche la #1, Oregon, che fa visita ai Badgers in Wisconsin. Pronostici Football NCAAF Week 12.

Power Ranking College Football

Iniziamo come sempre il report sul College Football NCAAF della week 12 con il power ranking. Chi sale e chi scende dopo l’ultima settimana di gioco? Ma questa settimana è già iniziata dal martedì ed è continuata al mercoledì, giornate in cui nel VIP Telegram di Betting Maniac abbiamo dato 4 idee, tutte incassate.

🔸BUFF-BALL: OVER 52.5 @1.72✅

🔸BGSU-WMU: FANNIN OVER 89.5 YARD @1.72✅

🔸TOL-CMU: 2 UNDER 17.5 TT @1.80✅

🔸MOH-KENT: 2 UNDER 7.5 TT @1.86✅

Torniamo al Power Ranking, terza settimana di fila con Oregon alla #1, ancora imbattuti in regular season dopo il 39-18 di sabato scorso su Maryland, con un ottimo Dillon Gabriel alla guida dell’attacco, ma anche la difesa rimane una delle più solide della nazione per la formazione allenata da Dan Lanning che è di primo livello su entrambi i lati del campo,

Risale alla #2 Ohio State che non hanno avuto problemi a superare 45-0 Purdue la settimana scorsa e torna in top-3 anche Texas con un Quinn Ewers da 333 yard e 5 TD nel successo 49-17 su Florida. Sempre tra i programmi in crescita, che tornano protagonisti, Tennessee recupera 5 posizioni in un colpo solo e sale alla #4 dopo il 33-14 su Mississippi State, con Dylan Sampson che ha aiutato i Volvs con 149 rushing yard, ma va valutata la condizione del QB Nico Iamaleava. Completa la top-5 Indiana, ancora imbattuta, e che cerca di arrivare ad un record di 10-0 per la prima volta nella storia del programma degli Hoosiers.

Salgono di due posizioni anche i Penn State Nittany Lions, che sono stati anche la squadra su cui avevamo puntato maggiormente, data anche come free pick contro Washington superata senza problemi 35-6 dalla squadra di James Franklin che torna tra le big che puntano al titolo nazionale. Da segnalare le fatiche di BYU che è passata solo 22-21 nel finale di faticosa partita la settimana scorsa contro Utah, con tutti i problemi che hanno avuto quest’anno gli Utes, per una brutta prova dei Cougars che però rimangono imbattuti e alla #7 del ranking nazionale.

Torna in top-10 anche Alabama, con i Crimson Tide che hanno impressionato nelle ultime 2 partir: 34-0 su Missouri e 42-13 ad LSU. Alabama is back! Miami invece crolla dalla #4 alla #9 dopo il primo ko stagionale con una pessima a prova difensiva e un Cam Ward contenuto a Georgia Tech. Chi non sta tornando, anzi sta preoccupando e rischia di non arrivare nemmeno ai playoffs, è Georgia scesa di colpo dalla #2 alla #13, dopo la sconfitta contro Mississippi, importante risultato per la squadra di Lane Kiffin che invece torna in top-10 grazie al 28-10 sui Bulldogs, con Carson Beck che si è beccato 5 sacks.

POWER RANKING NCAAF WEEK 12

Ecco il power ranking. Tra parentesi trovate la posizione che occupavano i vari programmi la settimana scorsa.

#1. Oregon (1)

#2. Ohio State (3)

#3. Texas (5)

#4. Tennessee (9)

#5. Indiana (6)

#6. Penn State (8)

#7. BYU (7)

#8. Alabama (13)

#9. Miami (4)

#10. Mississippi (14)

#11. Notre Dame (10)

#12. Boise State (11)

#13. Georgia (2)

#14. SMU (12)

#15. Army (17)

#16. Colorado (19)

#17. Texas A&M (15)

#18 Washington State (21)

#19. Clemson (20)

#20. South Carolina (24)

#21. Louisville (NEW)

#22. Kansas State (23)

#23. LSU (16)

#24. Missouri (NEW)

#25. Tulane (NEW)

Pronostici Football NCAAF Week 12: analisi dei big match

Le analisi e i consigli per le scommesse su tutti i big match più interessanti del weekend di College Football NCAAF week 12. Ovviamente Georgia-Tennessee è la sfida più attesa, ma a livello betting occhio anche a Wisconsin-Oregon.

Washington Huskies-UCLA Bruins

Iniziamo da uno dei match più interessanti del venerdì. UCLA (4-5, 3-4 Big Ten) è in un buon momento dopo le ultime 3 vittorie e sono ospiti a Washington, dove rientrano gli Huskies (5-5, 3-4) che hanno perso nettamente con Penn State, ma in casa non hanno mai perso (5-0). Ci aspettiamo però una partita combattuta, punto a punto, e consigliamo il +4.5 dei Bruins che inoltre sono avanti 7-3 (anche 7-3 ATS nelle scommesse) negli ultimi precedenti contro Washington.

Potrebbe essere anche una partita da Under su linea 47.5 punti totali (Washington è O/U 2-8 in stagione, UCLA è O/U 3-6). Gli Huskies hanno una delle migliori difese sui lanci, ma è battibile sulle corse, aspettiamoci quindi tanto running game con UCLA, e le corse aiutano a far correre anche il cronometro, facilitandoci per l’Under.

Navy Midshipmen-Tulane Green Wave

Tulane (8-2) come abbiamo visto è rientrata nella top-25 grazie ad una striscia di 7 vittorie consecutive (6-1 ATS nelle scommesse), grazie anche ad un buon rendimento esterno (4-1). Navy (7-2) arriva dal 28-7 in South Florida, ma prima i Midshipmen avevano perso 2 partite di fila, segnando in tutto 24 punti.

Anche Navy ha un ottimo attacco sulle corse, un attacco però troppo mono dimensionale che funziona solo su terra, e la difesa di Tulane non è cosi male sulle corse (27° come rushing yard, 2° come numero di corse). Anche se in trasferta i Green Wave potranno vincere con almeno 1 TD di margine finale, consigliamo Tulane -6.5 @1.80 per una squadra che è tra le migliori come attacco sulle corse (10°) rispetto alla difesa su terra di Navy (81°) che potrà concedere qualcosa di troppo su terra.

Arkansas Razorbacks-Texas Longhorns

Rivalità storica tra questi due programmi di Southeastern Conference che si sfidano in Arkansas con i Razorbacks (5-4, 3-3 SEC) che arrivano dalla settimana di bye, utile per leccarsi le ferite dopo il pesante 31-63 interno contro Ole Miss, in una partita in cui si è infortunato anche il quarterback Taylen Green, ma per fortuna di Arkansas è rientrato positivamente il running back Ja’Quinden Jackson.

I Longhorns (8-1, 4-1 SEC) sono reduci dal dominante 49-17 interno su Florida in cui Texas ha dominato con 353 yard prodotte dall’attacco e appena 138 yard totali concesse dalla difesa agli avversari. Texas ha vinto 9 trasferte consecutive (non perde fuori casa dal 34-41 del 2022 ad Oklahoma State). I Longhorns sono favoriti per una vittoria con almeno 2 TD di scarto finale (-13.5), ma potrebbe essere Over 57.5 la giocata migliore qui.

Pittsburgh Panthers-Clemson Tigers

Scontro di Atlantic Coast tra due squadre con record di 7-2. Da una parte i Tigers (7-2, 6-1) sono nella posizione in cui tutti si aspettavano, come contender di ACC, dall’altra i Panthers (7-2, 3-2) sono stati sorprendenti con le prime 7 vittorie consecutive, anche se nelle ultime 2 settimane hanno rallentato con 2 sconfitte e a complicare le cose c’è anche l’infortunio del QB Eli Holstein.

Dall’altra parte Clemson arriva dal 24-14 su Virginia Tech, con 211 yard lanciate e 3 TD per il quarterback Cade Klubnik. I Tigers sono favoriti in doppia cifra (-10) per questa trasferta non così semplice (Pitt è 5-1 in casa) e i Panthers potrebbero anche coprire da sfavoriti.

Colorado Buffaloes-Utah Utes

5 sconfitte di fila per Utah (4-5, 1-5) che anche quest’anno è stata molto limitata dai problemi del QB Cam Rising (e non solo visto che si è infortunato pure il backup Brandon Rose ed è in forse anche Isaac Wilson), anche se la settimana scorsa gli Utes hanno fatto faticare BYU fino all’ultimo secondo, sfiorando un upset inatteso per la squadra di coach Kyle Whittingham che questa settimana è ospite in Colorado.

I Buffaloes (7-2, 5-1 Big 12), al momento 2° in Conference, con un trio d’attacco letale con Shedeur Sanders, Travis Hunter e LaJohntay Wester (ci sarebbe anche Jimmy Horn Jr che però rimane in forse), sono cresciuti anche in difesa, niente di eclatante capiamoci, ma comunque un miglioramento rispetto al reparto problematico dello scorso anno, che ha messo a segno 7 sacks la settimana scorsa nel 41-27 su Texas Tech. I Buffaloes possono vincere con -9.5 punti di margine finale per cercare la 4° vittoria consecutiva.

Florida Gators-LSU Tigers

Entrambi i programmi arrivano da 2 sconfitte consecutive. I Gators (4-5, 2-4 SEC) sono stati massacrati da Texas la settimana scorsa (erano sotto 0-42, è finita poco meglio, 17-49) e pesano anche i problemi dei QB Graham Mertz e DJ Lagway, tanto che contro i Longhorns ha giocato il 3° quarterback Aidan Warner, che ha fatto abbastanza ale (132 passing yard).

Anche i Tigers (6-3, 3-2) sono reduci da 2 sconfitte, ed è stata particolarmente pesante quella della settimana scorsa in casa, il 13-42 contro Alabama. Bello scontro a distanza anche tra le panchine con Billy Napier e Brian Kelly. LSU ha vinto gli ultimi 5 precedenti contro Florida (8-2 negli ultimi 10) e i book puntano su un altro successo dei Tigers che sono favoriti con -4 punti di handicap in Florida.

Notre Dame Fightning Irish-Virginia Cavaliers

Dopo la clamorosa sconfitta di inizio settembre contro Northern Illinois, i Fighting Irish (8-1) hanno messo in fila 7 vittorie consecutive (6-1 ATS), culminate col dominante 52-3 contro FSU con una prova convincente dell’attacco guidato da Riley Leonard, per una squadra ben bilanciata anche in difesa (8 sacks!). Leonard aveva segnato numeri positivi anche nel 2022 contro Virginia, quando giocava ancora per Duke.

I Cavaliers (5-4) hanno interrotto una serie di 3 sconfitte con l’inatteso 24-19 a Pittsburgh. Osservato speciale, Chris Tyree, WR ex Notre Dame, che ora è uno dei giocatori di riferimento di Virginia, ma i Fighting Irish quest’anno sono nettamente superiori su entrambi i lati del campo e potrebbero vincere larghi, coprendo anche un handicap bello ampio di -22.5 punti in favore di Notre Dame.

South Carolina Gamecocks-Missouri Tigers

Il coach di South Carolina, Shane Beamer, non è mai riuscito a battere il programma di Missouri in carriera, ci proverà questa volta con i Gamecocks (6-3, 4-3) che arrivano a questo appuntamento nel miglior momento stagionale grazie a 3 belle vittorie in Oklahoma, contro Texas A&M e a Vanderbilt, dove l’attacco ha funzionato bene con il quarterback LaNorris Sellers e il running back Raheim “Rocket” Sanders, ma anche la difesa ha impressionato.

I Tigers (7-2, 3-2) hanno risposto bene allo 0-34 contro Alabama, e non era per niente scontato, andando a vincere 30-23 contro Oklahoma, e col backup quarterback Drew Pyne al posto di Brady Cook, un assenza che pesa per coach Eli Drinkwitz anche in questa trasferta dove Mizzou è nettamente sfavorita (+13.5 punti di spread in appoggio), visto che è limitato da un problema al piede anche il running back Nate Noel, per non parlare dell’offensive line priva di Connor Tollison e Cayden Green. South Carolina ha l’occasione di spezzare una serie di 5 sconfitte consecutive (0-5 ATS) contro Missouri, ma non è detto che vincerà con 2+ TD di scarto, nonostante i problemi in infermeria dei Tigers.

Wisconsin Badgers-Oregon Ducks

Oregon (10-0, 7-0) arriva da un altra grande prova, il 39-18 su Maryland che la mantiene imbattuta, con un Dillon Gabriel da 183 yard su lancio, per il QB leader della nazione come lanci completati (74.1%) e 284.8 hard lanciate di media (22 TD e 5 intercetti), aiutato dal gioco su corsa di James Jordan. L’attacco dei Ducks potrebbe creare grossi grattacapi alle secondarie di Wisconsin (5-4, 3-3) che ha avuto una settimana di pausa dopo il pesante 10-42 in Iowa. A peggiorare la situazione l’infortunio del quarterback Tyler Van Dyke, con un negativo Braedyn Locke (177.3 yard di media col 56.8% di lanci completati) al suo posto.

Oregon è uno degli attacchi più efficienti in red zone con 39 volte a punto (32 TD) in 44 opportunità. I Ducks sono superiori su entrambi i lati del campo e abbiamo visto la superiorità, anche in termini di numeri, di Gabriel nella sfida tra QB con Locke. I Badgers dalla loro hanno solo il fattore campo, ma prendiamo lo stesso una vittoria esterna con 2+ TD di margine finale che è nelle corde della #1 del ranking nazionale, Oregon, che ha la possibilità di mettere in mostra un altra prova convincente. Giochiamo DUCKS -13.5 @1.75 che al momento è la pick che preferiamo in questa week 12. Anche il mercato negli States va sugli ospiti, col 71% di puntate su un importante operatore americano.

Georgia Bulldogs-Tennessee Volunteers

A chiudere il sabato di college football c’è il match più atteso, lo scontro di SEC che come detto potrebbe valere una stagione. Si gioca al Sanford Stadium dove Georgia (7-2, 5-2 SEC) ha un record di 3-0, ma al momento al squadra di coach Kirby Smart, che apriva da #1 e da grande favorita, è nelle ultime posizioni valide per rientrare tra i 12 team che faranno i nuovi playoffs NCAAF. I Bulldogs hanno già perso 2 partite di conference quest’anno, dopo il 10-28 della scorsa settimana contro Ole Miss, un terzo ko sarebbe difficilmente digeribile per un programma che difensivamente sta andando molto sotto le aspettative, per non parlare dell’attacco con il QB Carson Beck che tra i big è quello che ha subito più interecetti in questa stagione (12, inclusi 9 nelle ultime 3 partite in cui ha faticato a mantenere un 60% di lanci completati), ma Smart dovrebbe confermarlo anche questa settimana al centro dell’attacco.

La difesa dei Volunteers (8-1, 5-1) è tra le migliori della nazione, non ha mai concesso più di 20 punti nonostante abbia sfidato avversari importanti come Alabama, battuta dai Volvs a metà ottobre per 24-17, proprio quell’Alabama che invece in stagione superò 41-34 Georgia. Tennessee arriva dalla vittoria 33-14 su Mississippi State, con il quarterback Nico Iamaleava che era arrivato a 174 yard e 2 TD prima di uscire nel secondo quarto per un problema fisico. Ci sarà da capire se il QB titolare sarà in campo, ma interpellato dai giornalisti in conferenza stampa, coach Josh Heupe, si è detto ottimista di vedere Nico normalmente al centro dell’attacco in questa super sfida.

Georgia non perde contro Tennessee dal 2016, da allora 7 vittorie di fila per i Bulldogs con un 6-1 ATS anche nelle scommesse (38-10 lo scorso anno per un complessivo 28-23-2 nella serie contro i Volvs), ma questa volta ci aspettiamo un big match combattuto punto a punto, e prendiamo gli underdogs: TENNESSEE +10.5 @1.86, sperando che l’ottimistamo di Heupe sul rientro di Iamaleava sia giustificato.

Le altre sfide interessanti di College Football Week 12

Vediamo la lista degli altri match interessanti del fine settimana di College Football NCAAF Week 12.

Arizona Wildcats-Houston Cougars

Northwestern Wildcats-Ohio State Buckeyes

Alabama Crimson Tide-Mercer

Illinois Fighting Illini-Michigan State Spartans

Purdue Boilmakers-Penn State Nittany Lions

SMU Mustangs-Boston College Eagles

West Virginia Mountaineers-Baylor Bears

Southern California Trojans-Nebraska Cornhuskers

Maryland Terrapins-Rutgers Scarlet Knights

San Jose State Spartans-Boise State Broncos

Kansas State Wildcats-Arizona State Sun Devils

Iowa State Cyclones-Cincinnati Bearcats

BYU Cougars-Kansas Jayhawks

Quote Antepost: gli ultimi aggiornamenti su NCAAF ed Heishman Trophy

Andiamo a vedere gli ultimi aggiornamenti delle lavagne per le quote antepost sulla vittoria finale del titolo nazionale di NCAAF, e anche l’Heishman Trophy. Oregon rimane alla #1 del ranking, ma i Ducks devono mettersi in coda ad Ohio State, con gli operatori che vedono i Buckeyes come grandi favoriti. Sprofonda @9 Georgia, dietro anche a Texas, e agganciata da Alabama che torna a fare la voce grossa. Attenzione a Mississippi che rimane un programma molto valido, e potrebbe essere la “sorpresa” di questa stagione. Ole Miss si gioca ancora in doppia cifra @11 volte la posta, fateci un pensierino.

Variazioni anche per l’Heishman Trophy con Travis Hunter che completa il sorpasso su Ashton Jeanty (che troviamo in quota Altro), ma anche il “nostro” (nel senso che abbiamo scommesso su di lui) Dillon Gabriel rimane della contesa. Più staccato Kurtis Rourke che sta impressionando con Indiana, è rientrato positivamente, e si mette alle spalle anche Jalen Milroe, Jaxson Dart e Quinn Ewers.

