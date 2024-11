In arrivo una settimana spettacolare di college football. Andiamo come sempre a vedere gli aggiornamenti di power ranking e quote antepost, ma anche le analisi e i consigli per le scommesse NCAAF su tutti i big match, in particolare: Ohio State Buckeyes-Indiana Hoosiers, Texas Longhorns-Kentucky Wildcats ed Alabama Crimson Tide-Oklahoma Sooners. Pronostici College Football Week 13.

Power Ranking College Football

Iniziamo come sempre il report sul College Football NCAAF della week 13 con il power ranking. Chi sale e chi scende dopo l’ultima settimana di gioco?

Oregon rimane alla #1, nonostante una prestazione deludente e preoccupante, il 16-13 in rimonta in Wisconsin dove i Ducks hanno rischiato grosso. Non cambiano nemmeno le altre due posizioni del podio con Ohio State e Texas stabili rispettivamente al 2° e 3° posto. Sale alla #4 Indiana ancora imbattuta dopo le vittorie a Michigan State e contro Michigan.

Settimana dopo settimana tornano a salire gli Alabama Crimson Tide che ora ritroviamo alla #6 dopo le ultime 3 nette vittorie, con ottime prestazioni su entrambi i lati del campo. Stessa cosa Mississippi che la segue alla #7, e recupera tre posizioni dopo la grande vittoria 28-10 su Georgia che si è però ripresa la settimana scorsa con la vittoria su Tennessee, e si riprende la top-10, seguendo proprio i Rebels alla #8. I Volvs invece crollano dalla 4 alla #12. Calo pesante anche per BYU che perde la top-10 dopo il ko interno contro Kansas.

New entry alla #20 per gli Arizona State Sun Devils di Kenny Dillingham che hanno messo a segno un grande upset vincendo 24-16 a Kansas State, e portandosi ad un record di 8-2. Rientrano alla #22 anche gli Iowa State Cyclones che sono passati 34-17 a Cincinnati. La terza new entry è UNLV, con i Rebels che sabato scorso hanno vinto 41-20 contro San Diego State, e si portano anche loro ad un record di 8-2.

POWER RANKING NCAAF WEEK 13

Ecco il power ranking. Tra parentesi trovate la posizione che occupavano i vari programmi la settimana scorsa.

#1. Oregon Ducks (1)

#2. Ohio State Buckeyes (2)

#3. Texas Longhorns (3)

#4. Indiana Hoosiers (5)

#5. Penn State Nittany Lions (6)

#6. Alabama Crimson Tide (8)

#7. Mississippi Rebels (10)

#8 Georgia Bulldogs (13)

#9. Notre Dame Fightning Irish (11)

#10. Miami Hurricanes (9)

#11. Boise State Broncos (12)

#12. Tennessee Volunteers (4)

#13. SMU Mustangs (14)

#14. BYU Cougars (7)

#15. Texas A&M Aggies (17)

#16. Army Black Knights (15)

#17. Colorado Buffaloes (16)

#18. South Carolina Gamecocks (20)

#19. Clemson Tigers (19)

#20. Arizona State Sun Devils (NEW)

#21. Tulane Green Wave (25)

#22. Iowa State Cyclones (NEW)

#23. Washington State Cougars (18)

#24. UNLV Rebels (NEW)

#25. Missouri Tigers (24)

Pronostici College Football Week 13: le analisi dei big match

Vediamo le analisi delle sfide più interessanti che ci aspettano in questo sabato di NCAAF.

Michigan State Spartans-Purdue Boilmakers

Tra le 4 partite del venerdì quella dello Spartan Stadium è la più interessante, anche se è una stagione non semplice per questi due programmi, specialmente Purdue (1-9, 0-7) che ha un record di 1-9 (2-8 ATS nelle scommesse) e ha sempre perso in trasferta (0-4) e nelle sfide di conference (0-7). Nelle ultime 4 partite i Boilmakers hanno segnato appena 7.5 punti di media, e in 2 occasioni sono rimasti a secco per quello che è il peggior attacco di Big Ten con soli 17.2 punti segnati di media in stagione.

Purdue male sia sui lanci che sulle corse, anche se il running game ha fatto qualche microscopico passo in avanti nelle ultime settimane grazie a Devin Mockobee ma la difesa su corsa di MSU è abbastanza solida. Gli Spartans (4-6, 2-5) devono interrompere una striscia di 3 sconfitte in cui l’attacco non ha mai segnato più di 17 punti. Andiamo con Under nonostante la linea a 47.5 punti totali sia bassa per gli standard del college.

Florida Gators-Mississippi Rebels

I Rebels sono tornati con le ultime 3 vittorie, tra cui il 28-10 su Georgia, e hanno anche riposato nella settimana di bye con il quarterback Jaxson Dart arrivato a 3.409 yard con 22 TD pass a fronte di 4 intercetti stagionali. Ole Miss (8-2, 4-2 SEC) è favorita in doppia cifra (-10) nella trasferta in Florida da non sottovalutare.

I Gators non stanno giocando una grande stagione, ma la settimana scorsa qui hanno superato 27-16 LSU col rientro del QB DJ Lagway per Florida (5-5, 3-4) che dovrà mettere pressione a Dart con la propria linea difensiva, come ha fatto la settimana scorsa con 7 sacks contro LSU.

Ohio State Buckeyes-Indiana Hoosiers

La sfida più attesa della settimana che mette di fronte due squadre nella top-5 del ranking. Test importante per gli Hoosiers (10-0, 7-0 Big Ten) che cercano di mantenere la stagione perfetta contro Ohio State, partita speciale per l’ex Kurtis O’Rourke, QB che sta trascinando Indiana con 21 TD a fronte di 4 intercetti e un efficenza di passaggio che è la 2° migliore di tutta la nazione (182.7), ma Indiana ha anche la miglior difesa sulle corse dello stato (72.2 rushing yard concesse di media).

Ohio State (9-1, 6-1 Big Ten) ha concesso 7 punti in tutto nelle ultime 2 partite, ma ha avuto vita facile contro Purdue e Northwestern; ma prima aveva vinto con un complessivo 72-62 contro avversari più importanti (Oregon, Nebraska, e Penn State) e non ci aspettiamo un dominio contro Indiana che non sarà cosi facile da limitare in attacco. I Buckeyes hanno dalla loro il fattore campo e probabilmente vinceranno interrompendo l’imbattibilità di Indiana, ma gli Hoosiers possono giocarsela in un big match del genere con 2 TD di spread in appoggio.

Kansas Jayhawks-Colorado Buffaloes

I Buffaloes (8-2, 6-1 Big 12) arrivano da 4 vittorie e sono 8-0 ATS nelle ultime partite. Colorado si gioca la Big-12 e i ragazzi di Deion Sanders sono attesi a questo big match non così semplice, che si giocherà ad Arrowhead Stadium. Nelle 4 partite più recenti l’attacco, il reparto forte dei Buffaloes, ha prodotto 34-34-41-49 punti.

I Jayhawks (4-6, 3-4) hanno un record negativo di 4-6, ma nelle ultime settimane hanno fatto passi in avanti e sono sottovalutati. Dopo aver quasi vinto a Kansas State, hanno superato Iowa State e sono passati anche a BYU, tutti match in cui Kansas era sfavorita, e lo è anche in questa sfida (+2.5) dove siamo comunque tentati di prendere la vittoria di Colorado @1.73, con i Buffaloes che hanno anche un buon 4-1 in trasferta, e la difesa dei Jayhawks è abbastanza modesta: 82° sui lanci, 72° su total yard e 67° come punti concessi di media (24.6) mentre l’attacco di Sanders ed Hunter viaggia a 34.1 punti segnati a partita.

Arizona State Sun Devils-BYU Cougars

I Cougars (9-1, 6-1 Big 12) arrivano dal primo ko stagionale, il 13-17 interno contro Kansas, con la squadra di coach Kalani Sitake che cercherà di riprendersi subito, anche se è attesa ad una trasferta non semplice al Mountain America Stadium, con Arizona State rientrata in top-25 dopo il 24-14 su Kansas State da sfavorita, terza vittoria di fila, la 5° nelle ultime 6 per la squadra di coach Kenny Dillingham.

BYU ha sempre vinto in trasferta (5-0), ma anche i Sun Devils (8-2) rispondono con un perfetto 5-0 in casa. Partita difficile, anche se siamo tentati pure qui di andare sugli ospiti, con +3.5 punti di spread in appoggio per quella che rimane la squadra al comando della Big-12 e che ha una delle migliori difese della nazione in diverse statistiche importanti.

Minnesota Golden Gophers-Penn State Nittany Lions

I Nittany Lions (9-1, 6-1 Big Ten) si sono ripresi bene dalla sconfitta con OSU, e hanno vinto le ultime 2 partite con 2-0 ATS, per una squadra che ha un record di 9-1 e ha sempre vinto in trasferta (4-0). Di fatto, tolta la partita con i Buckeyes, Penn State ha sempre dominato gli avversari, e potrà vincere coprendo l’handicap di -9.5 punti vincendo in doppia cifra questa trasferta, con la squadra di coach James Franklin motivata nella corsa finale verso i playoffs.

Sappiamo bene che Minnesota (6-4, 4-3) non è da sottovalutare, visto che prima del 19-26 contro Rutgers, i Golden Gophers avevano vinto 4 partite di fila, e la squadra di coach P.J. Fleck ha potuto riposarsi nella settimana scorsa di bye, e preparare al meglio questa sfida dove vediamo comunque meglio Penn State.

Texas Longhorns-Kentucky Wildcats

I Longhorns (9-1, 5-1 SEC) si giocano la SEC e sono ovviamente favoriti in casa, e superiore a Kentucky, anche se la settimana scorsa Quinn Ewers e compagni hanno vinto solo 20-10 contro Arkansas. Forse una linea di margine di 3 TD è troppo ampia. Vero che Kentucky ha un record di 4-6, e ha uno dei peggiori attacchi della conference, ma non dimentichiamo anche risultati positivi da questa squadra.

I Wildcats (4-6, 1-6) arrivano dal facile 48-6 su Murray State, ma non è tanto questa sconfitta a colpirci, ma la precedente sconfitta in Tennessee, dove Kentucky perse, ma solo di 10 (18-28) contro una squadra di livello come quella dei Volvs su cui i Wildcats erano sfavoriti con +17.5 punti in appoggio. Questo sabato in Texas ne avranno +21.5 di punti di spread, e potrebbero coprire.

Notre Dame Fightning Irish-Army Black Knights

Handicap non così leggero contro un altro programma in top-25, ma secondo noi Notre Dame (9-1) potrà vincere con 2+ TD di scarto finale. Il programma dei Fightning Irish è superiore a quello di Army, lo abbiamo visto anche dal ranking, e potranno infliggere la prima sconfitta stagionale ad Army che ha un perfetto 9-0, ma è stata aiutata dallo schedule più semplice. Dopo il 35-14 su Virginia della settimana scorsa Notre Dame ha un punteggio complessivo dominante di 380-114 contro gli avversari incontrati in questa stagione con un solido Riley Leonard in regia d’attacco, ma anche una delle migliori difese della nazione: 3° per punti concessi (11.4) e 6° in total yard (277.1) con un 4° posto nelle yard per giocata (4.3).

I Black Knights (9-0) si affidano molto al running game, per un attacco monodimensionale. Questo è senza dubbio l’avversario più tosto che Army ha finora incontrato in questa stagione, e l’imbattibilità è a forte rischio in questo match speciale allo Yankee Stadium. Notre Dame è in vantaggio con un record di 39-8-4 nella sua storia contro Army, con 15 vittorie di fila. Andiamo con i Fightning Irish -13.5.

Oklahoma Sooners-Alabama Crimson Tide

Anche qui abbiamo una squadra nettamente favorita in trasferta, in questo scontro di conference SEC. Alabama (8-2, 4-2 SEC) è tornata con le ultime 3 vittorie nette e il quarterback Jalen Milroe (223.2 passing yard di media con anche 60.8 rushing yard) rappresenta una sfida forse troppo alta per la difesa di Oklahoma.

I Sooners (5-5, 1-5) hanno perso 4 delle ultime 5 partite (vincendo solo contro il programma minore di Maine) e hanno messo a forte rischio la striscia di 25° presenze consecutive al Bowl per la squadra di coach Brent Venables che deve fronteggiare anche un infermeria bella piena. I Crimson Tide sono 4° nella nazione come margine positivo sui turnover (+13) mentre in questa specifica Oklahoma è solo 72° con un passivo -1. Alabama rimane avanti su entrambi i lati del campo, e anche qui andiamo sugli ospiti favoriti che potrebbero vincere con almeno 2 TD di margine finale. L’ultima trasferta i Tide l’hanno giocata a LSU e hanno vinto 42-13.

Duke Bue Devils-Virginia Tech Hokies

Qui invece andiamo sugli sfavoriti in casa, Duke (7-3), che rientra dalla vittoria da sfavorita a NC State per 29-19, anche in quel caso con +3 punti di spread in appoggio per i Blue Devils che con la difesa hanno un vantaggio rispetto al modesto attacco di Virginia Tech, che non riesce a cambiare passo con Kyren Drones, anzi sono arrivate 2 sconfitte in cui anche la difesa ha lavorato male concedendo 24 punti in casa a Clemson e 38 a Syracuse.

Anche gli Hokies (5-5) hanno nella difesa il loro reparto forte, e se salta anche la retroguardia allora sono problemi per VT. Le difese sono quindi i reparti forti, potremmo vedere pochi punti, ma la linea a 47.5 punti è al limite, e non vediamo Duke così sfavorita, specialmente in casa dove è 4-1, con l’unica sconfitta arrivata per un solo punto qui, ma contro un top team come SMU, decisamente migliore rispetto a Virginia Tech.

Le altre sfide interessanti di College Football Week 13

Vediamo la lista degli altri match interessanti del fine settimana di College Football NCAAF Week 13.

Maryland Terrapins-Iowa Hawkeyes

Rutgers Scarlet Knights-Illinois Fightning Illini

Miami Hurricanes-Wake Forest Demond Deacons

Georgia Bulldogs-Massachusset Minuteman

Virginia Cavaliers-SMU Mustangs

Tennessee Volunteers-Utep Miners

Tcu Horned Frogs-Arizona Wildcats

Oklahoma State Cowboys-Texas Tech Red Raiders

Nebraska Cornhuskers-Wisconsin Badgers

Mississippi State Bulldogs-Missouri Tigers

California Golden Bears-Stanford Cardinal

Michigan Wolverines-Northwestern Wildcats

West Virginia Mountaineers-Central Florida Knight

Louisville Cardinals-Pittsburgh Panthers

Arkansas Razorbacks-Louisiana Tech Bulldogs

Auburn Tigers-Texas A&M Aggies

Wyoming Cowboys-Boise State Broncos

Houston Cougars-Baylor Bears

Oregon State Beavers-Washington State Cougars

Utah Utes-Iowa State Cyclones

Ucla Bruins-Usc Trojans

Quote Antepost: gli ultimi aggiornamenti su NCAAF ed Heishman Trophy

Andiamo a vedere gli ultimi aggiornamenti delle lavagne per le quote antepost sulla vittoria finale del titolo nazionale di NCAAF, e anche l’Heishman Trophy.

Per il titolo nazionale Ohio State rimane la squadra da battere, ma Oregon è molto vicina, così come Texas agganciata da Georgia e poi abbiamo anche Alabama tra le contender. Risale anche Mississippi in 2° fascia con quota a 11 volte la posta.

Per l’Heishman Trophy la brutta prova dei Ducks si riflette anche sulle quote per il QB di Oregon, Dillon Gabriel, che in una sola settimana passa da 4 alla quota di 26 per la vittoria finale, con Travis Hunter @1.25 sempre più favorito, e che stacca anche Ashton Jeanty che troviamo in quota altro a 3.60.

