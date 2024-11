Una week 14 (la Rivalry Week), finale di regular season, davvero da non perdere con tante accese rivalità in campo sabato, su tutte Alabama Crimson Tide-Auburn Tigers, ma ci sono anche Ohio State-Michigan, Texas A&M-Texas, Mississippi-Mississippi State, Arizona-Arizona State, e la #1, Oregon, contro Washington. Pronostici College Football NCAAF Week 14.

Power Ranking College Football

Iniziamo come sempre il report sul College Football NCAAF della week 14 con il power ranking. Chi sale e chi scende dopo l’ultima settimana di gioco? Ecco il power ranking. Tra parentesi trovate la posizione che occupavano i vari programmi la settimana scorsa.

#1. Oregon Ducks 11-0 (1)

Oregon non ha giocato la settimana scorsa e rimane al comando del ranking, tra le migliori su entrambi i lati del campo anche se nell’ultima uscita prima el bye proprio Dillon Gabriel offensivamente aveva un pò deluso.

#2. Ohio State Buckeyes 10-1 (2)

Prova di forza nel 38-15 su Indiana per i Buckeyes che hanno impressionato in difesa, lasciando Rourke e compagni a sole 151 yard.

#3. Texas Longhorns 10-1 (3)

Stabile anche Texas che arriva dal 31-14 su Kentucky, 10° vittoria di fila per i Longhorns.

#4. Penn State Nittany Lions 10-1 (4)

I Nittany Lions hanno vinto, ma faticando più del previsto nel 26-25 su Minnesota, ma mantengono la top-4.

#5. Notre Dame Fightning Irish 10-1 (6)

Sale di una posizione Notre Dame che ha stracciato 49-19 Army che fino a quel momento aveva giocato una grande stagione. I Fightning Irish hanno vinto 5 partite stagionali con 35+ punti di margine finale!

#6. Georgia Bulldogs 9-2 (8)

Pian piano risalgono anche i Bulldogs che non hanno avuto problemi ad asfaltare 59-21 UMass la scorsa settimana.

#7. Tennessee Volunteers 9-2 (10)

Passeggiata anche per i Volvs che hanno distrutto 56-0 UTEP. Nelle partite non-conference fuori dalla SEC Tennessee ha vinto con un margine impressionante di +58.5 punti.

#8. Miami Hurricanes 10-1 (11)

Torna in top-10 Miami che ha convinto nel 42-14 su Wake Forest, con un Cam Ward da record alla guida dell’attacco degli Hurricanes.

#9. SMU Mustangs 10-1 (13)

Il 33-7 in Virginia è stata la 10° vittoria consecutiva di SMU in trasferta. Tra i top team di FBS solo Texas ha una striscia attiva più lunga dei Mustangs in trasferta, ed SMU è rientrata in top-10.

#10. Indiana Hoosiers 10-1 (5)

Crolla Indiana che al primo vero test dell’anno è stata surclassata 15-38 da Ohio State. Per gli Hoosiers è stata la 71° sconfitta della loro storia contro squadre in top-5 (solo Tennessee fa peggio in questa statistica storica tra i programmi di FBS).

#11. Boise State Broncos 10-1 (12)

L’attacco dei Broncos si è un pò inchiodato nel 17-13 su Wyoming, nonostante Ashton Jeanty sia arrivato a 2.062 rushing hard stagionali (27 TD).

#12. Clemson Tigers 9-2 (17)

Risalita anche per Clemson che ha sfruttato la settimana semplice contro The Citadel battuta 51-14. E’ la 13° stagione consecutiva in cui il programma di Clemson vince almeno 9 partite, solo Alabama fa meglio con 16.

#13. Alabama Crimson Tide 8-3 (7)

Ecco proprio Alabama che però torna a calare fuori dalla top-10, in una stagione yo-yo da alti e bassi. Proprio mentre i Tide sembravano tornati a dominare, ecco che arriva il passo falso in Oklahoma, con Alabama che esce sconfitta 3-24. I Crimson Tide non segnavano solo 3 punti in un match dal 2004, 20 anni, interrompendo una striscia di 182 partite consecutive con 10+ punti segnati.

#14. Arizona Sun Devils 9-2 (21)

Che Sun Devils! Arizona State è una bella squadra quest’anno, e lo ha dimostrato anche nel 28-23 della settimana scorsa contro BYU, 4° vittoria consecutiva per ASU che punta ai playoffs, un obiettivo che in pochi avrebbero visto credibile nel pre-season.

#15. Mississippi Rebels 8-3 (9)

Un pò come Alabama, anche Mississippi quando sembra tornata vera contender ecco che crolla, è successo nel 17-24 in Florida dove i Rebels erano favoriti, ma Jaxson Dart ha deluso con gli intercetti subiti.

#16. South Carolina Gamecocks 8-3 (19)

Continua invece la risalita dei Gamecocks che hanno superato senza problemi Wofford (56-12), con un ottima gestione di LaNorris Sellers.

#17. Iowa State Cyclones 9-2 (22)

I Cyclones hanno faticato più del previsto nel 31-28 contro Utah, ma hanno vinto ancora, e il ricevitore Jayden Higgins continua a giocare ad alti livelli.

#18. Tulane Green Wave 9-2 (20)

Tulane spera ancora nella post-season e tornano in gioco nel giorno del ringraziamento in una partita da non sbagliare contro Memphis, dopo la settimana di bye.

#19. BYU Cougars 9-2 (14)

La sconfitta ad Arizona State fa scendere i Cougars che sabato sono attesi al pronto riscatto contro Houston.

#20. Texas A&M Aggies 8-3 (15)

Gli Aggies hanno combattuto alla pari ad Auburn, ma si sono fermati 41-43 dopo una maratona da 4 overtime! La sconfitta interrompe inoltre una striscia di 7 vittorie consecutive di Texas A&M quando si va al OT.

#21. UNLV Rebels 9-2 (23)

I Rebels non mollano la top-25, anzi migliorano leggermente la loro situazione dopo il 27-16 a San Jose State, un bel segnale visto che UNLV non vinceva sul campo degli Spartans dal 1993.

#22. Illinois Fightning Illini 8-3 (24)

Finale spettacolare per Illinois che ha battuto 38-31 Rutgers grazie ad un ultimo quarto da 23 punti segnati, incluso il touchdown della vittoria a 4 secondi dalla fine.

#23. Colorado Buffaloes 8-3 (16)

Scende la squadra di Sanders che torna con i piedi per terra dopo il 21-37 a Kansas, partita nella quale si sono rivisti i problemi difensivi dei Buffaloes, specialmente sulle corse con 331 rushing yard concesse.

#24 Missouri Tigers 8-3 (NEW)

Dopo alcune settimane di assenza, i Tigers rientrano in top-25 sulle ali dell’entusiasmo della vittoria 39-20 su Mississippi State, count ottimo Marcus Carroll sulle corse.

#25. Army Black Knights 9-1 (18)

Il primo ko stagionale contro Notre Dame è stato netto e pesante, ma Army mantiene la top-25 per un pelo. Army non aveva mai perso con uno scarto di 35 punti nella sua storia contro squadre in top-25 AP.

Playoffs College Football: la situazione

Al momento le previsioni sulla composizione dei nuovi playoffs a 12 squadre del College Football è questa. Sorprendente Boise State che al momento avrebbe il bye al primo turno con la #4 e attenderebbe il vincitore tra Ohio State-Arizona State. Al momento al primo turno un big match da far tremare i polsi, Georgia-Tennesse. Che belli i nuovi playoffs di College Football!!!

Pronostici College Football NCAAF Week 14: le analisi dei big match

Vediamo le analisi delle sfide più interessanti che ci aspettano in questo sabato di NCAAF.

Colorado Buffaloes-Oklahoma State Cowboys

Squadre in campo venerdì con Colorado (8-3, 6-2 Big 12) che cerca immediato riscatto dopo la sconfitta con Kansas, ed ospita Oklahoma State (3-8, 0-8). Attenzione all’attacco dei Buffaloes con Shedeur Sanders arrivato a 3,488 passing yards (73.4% di completati), con 30 touchdowns a fronte di 7 intercetti, e con Travis Hunter principale target (1,036 receiving yards e 11 touchdowns). La difesa dei Cowboys concede la bellezza di 503.3 total yard (6.8 per giocata) e il mercato sta andando su Over, nonostante la linea alta.

Mississippi Rebels-Mississippi State Cowboys

Sfida del Mississippi (Egg Bowl) con Ole Miss (8-3, 4-3 SEC) che deve rimediare alla sconfitta contro Florida della settimana scorsa, che ha tornato a rallentare i Rebels che sulla carta rimangono un top-team, una contender per il titolo nazionale, e sicuramente un programma superiore ai Bulldogs (2-9, 0-7) che hanno sempre perso nelle sfide di SEC quest’anno, e i Rebels nella loro storia sono avanti 65-46-6 contro Mississippi State.

Georgia Bulldogs-Georgia Tech Yellow Jackets

Georgia (9-2, 6-2 SEC) si è rimessa in corsa guadagnando posizioni nel College Football Playoff rankings dopo 2 importanti vittorie, ed è favorita per una vittoria da 20 punti anche contro Georgia Tech (7-4, 5-3 ACC) che arriva dalle vittorie interne su Miami e NC State, con il quarterback Aaron Philo che continua a crescere, anche se gli Yellow Jackets sulla carta non hanno il potenziale per contenere la squadra di coach Kyrby Smart.

Ohio State Buckeyes-Michigan Wolverines

Favoriti a -19 anche i Buckeyes (10-1, 7-1 Big Ten), proprio come i Bulldogs di cui abbiamo discusso prima. Quella tra Ohio State e Michigan è un grande classico, ma quest’anno la sfida di Big-10 è tutta dalla parte di Ohio State, con i Wolverines (6-5, 4-4 Big Ten) che da campioni in carica sono però crollati rispetto allo scorso anno, quando la squadra dell’allora coach Harbrough (sospeso in quell’occasione) vinse 30-24 a Ann Arbor. Una vittoria contro Michigan varrebbe per OSU la certezza di giocare la rivincita con Oregon nel conference championship game.

Clemson Tigers-South Carolina Gamecocks

Rivalità intestatale tra Clemson e South Carolina. I Tigers (9-2) sono risaliti al 12° posto del CFP poll dopo le ultime 3 vittorie ma i Gamecocks (8-3) si presentano nel loro miglior momento dopo 5 vittorie consecutive. Clemson ha però vinto 8 delle ultime 9 sfide contro South Carolina, è motivata nella corsa di AAC, e nella storia di questa rivalità i Tigers sono avanti 73-43-4 contro i Gamecocks.

Vanderbilt Commodores-Tennessee Volunteers

Scontro di SEC che potrebbe regalare più emozioni e gioco di quanto dicano record e posizioni attuali in classifica. Tennessee (9-2, 5-2 SEC) arriva dal facile 56-0 su UTEP ed è ai piani alti della Southeastern Conference mentre Vanderbilt (6-5, 3-4) arriva da 2 sconfitte (1-3 nelle ultime 4), ma questa squadra è sottovalutata , rimane 4-1 in casa, ha battuto Auburn di recente qui, e se l’è giocata anche contro Texas. Quest’anno al FirstBank Stadium sono caduti anche i Crimson Tide. Insomma, i Commodores sono una squadra da prendere con le pinze quest’anno, anche se nelle ultime settimane sono calati perchè il QB Diego Pavia non è al 100%. Tennessee ha sempre battuto Vanderbilt negli ultimi 5 precedenti, ma con 3-2 ATS per i Commodores nelle scommesse. Oggi padroni di casa sfavoriti con +10.5 punti di spread in appoggio. Occhio ai punti, con i Volvs che in stagione offensivamente gestiscono 74.1 giocate per partita, rispetto ai 61.0 snaps di Vanderbilt. I Volunteers concedono 65,7 snaps agli avversari (63.1 per Vanderbilt), ma Tennessee si presenta con un netto vantaggio in difesa, la 4° migliore della nazione per punti concessi (13.09) e 6° in total yard (284.3). La forza dei Commodores sono le poche palle perse, appena 6 turnover, 2° miglior dato di tutta la nazione.

Arizona Wildcats-Arizona State Sun Devils

Stagione impressionante di Arizona State (9-2, 6-2), al momento al comando di Big-12 dopo le ultime 4 vittorie con anche un perfetto 4-0 ATS nelle scommesse (O/U 3-1). Al contrario Arizona (4-7, 2-6) dopo un annata da 10-3, è crollata in questo 2024, con ben 6 sconfitte nelle ultime 7 partite, compreso il 28-49 della scorsa settimana a TCU. I Sun Devils hanno un ottima occasione di vincere ancora contro Arizona che si affida a Fifita e McMillan in attacco, contro le secondarie modeste di ASU che concede 228.4 passing yard di media, ma difensivamente i Wildcats hanno dei problemi, e anche tante assenze. Per Arizona sarà difficile contenere Cam Skattebo, uno dei migliori running back della nazione, a disposizione di coach Dillingham che lo sta gestendo alla grande. Arizona State ha perso gli ultimi 2 precedenti contro Arizona, ma i Sun Devils avevano vinto i precedenti 5 scontri diretti con i Wildcats, e secondo noi rimetteranno in piedi una striscia vincente in questa rivalità

Alabama Crimson Tide-Auburn Tigers

Dopo 3 vittorie che avevano rilanciato Alabama al top, i Crimson Tide (8-3, 4-3 SEC) sono tornati a perdere e a preoccupare è stato il risultato, un 3-24 in Oklahoma. Di questo passo Alabama torna in pallo per centrare i nuovi playoffs a 12 squadre e oggi ci aspettiamo una bella risposta in casa per l’Iron Bowl a Tuscaloosa contro Auburn (5-6, 2-5), rivale di sempre, anche se nelle ultime stagioni i Tigers non sono stati a livello di Alabama. Lo scorso anno i Tide vinsero 27-24 contro i Tigers con il “Milroe Miracle”, 4° sconfitta di fila di Auburn contro Alabama (3-10 nelle ultime 13). Auburn arriva dal 43-41 dopo 4 Overtime contro Texas A&M, grazie a 130 rushing yard del running back Jarquez Hunter

Oregon Ducks-Washington Huskies

Oregon (11-0, 8-0 Big Ten) arriva dalla settimana di bye, rimane imbattuta, e ha già messo a sicuro il posto nel Big Ten championship game, alla prima stagione di questo programma in questa conference dove sono approdati anche gli Huskies (6-5, 4-4), finalisti dello scorso anno con Michigan, ma proprio come Michigan in forte calo in questa stagione. Lo scorso ottobre Washington vinse 36-33 contro Oregon nel Pac-12 title game con coach Dan Lanning che ha un record personale di 33-5 da quando è sulla panchina dei Ducks, ma non ha mia vinto contro gli Huskies (0-3). Il quarterback Dillon Gabriel non avrà a disposizione nemmeno questa settimana la stella tra i ricevitori,Tez Johnson. Washington, al primo anno con coach Jedd Fisch alla guida, rimane avanti 63-48-5 nella sua storia contro Oregon, ma gli Huskies hanno un record di 1-12-1 quando sfidano la #1 del ranking.

Texas A&M Aggies-Texas Longhorns

La rivalità tra Texas e Texas A&M è iniziata nel 1903 e ha visto 109 sfide, una all’anno fino al 2011, data dell’ultimo scontro tra questi programmi che si ritrovano contro questo sabato a Kyle Field. I Longhorns (10-1, 6-1 SEC) dopo la sconfitta interna contro Georgia del 19 ottobre, hanno cambiato passo con 4 vittorie di fila, incluso il recente 31-14 su Kentucky della settimana scorsa, partita in cui si è tornato a fare male il quarterback Quinn Ewers con un infortunio alla caviglia, anche se dovrebbe essere in campo contro gli Aggies (8-3, 5-2) che hanno perso le ultime 2 partite di SEC, entrambe in trasferta.

Southern California Trojans-Notre Dame Fightning Irish

95° sfida nella storia di questi due programmi con Notre Dame (10-1) che arriva dall’impressionante 49-14 su Army che ci ha fatto anche incassare. A nostro avviso i Fightning Irish potranno vincere ancora con almeno 1 TD di margine contro USC (6-5) che sta attraversando una stagione molto difficile nel post-Williams. Dopo la sconfitta a sorpresa contro Northern Illinois, i Fightning Irish hanno messo in fila 9 vittorie e nelle ultime 7 hanno sempre coperto l’handicap. I Trojans si affidano ad un quarterback discreto come Jayden Maiava, ma con poca esperienza, e Notre Dame ha una delle migliori difese, sicuramente la migliore dell’intera nazione in turnovers forzati (2.4) ma è anche 2° come punti concessi (11.6), 4° in total yard, 1° in passing yard e 1° in QB rating (appena 88.3 concesso). Non mancherà nemmeno la motivazione agli Irish invischiati nella corsa playoffs, e qui ogni vittoria conta molto e può migliorare la situazione al via in post-season. Gli Irish hanno vinto 7 degli ultimi 10 precedenti contro Southern California.

Le altre sfide interessanti di College Football NCAAF Week 14

Boise State Broncos-Oregon State Beavers

Wisconsin Badgers-Minnesota Golden Gophers

Iowa Hawkeyes-Nebraska Cornhuskers

Central Florida Knights-Utah Utes

Kentucky WIldcats-Louisville Cardinals

Northwestern WIldcats-Illinois Fightning Illini

Texas Tech Red Raiders-West Virginia Mountaineers

Baylor Bears-Kansas Jayhawks

Wake Forest Demon Deacons-Duke Blue Devils

Boston College Eagles-Pittsburgh Panthers

Smu Mustangs-California Golden Bears

Michigan State Spartans-Rutgers Scarlet Knights

North Carolina Tar Heels-NC State Wolfpack

Penn State Nittany Lions-Maryland Terrapins

Missouri Tigers-Arkansas Razorbacks

Syrause Orange-Miami Hurricanes

Cincinnati Bearcats-Tcu Horned Frogs

Indiana Hoosiers-Purdue Boilmakers

Florida State Seminoles-Florida Gators

Lsu Tigers-Oklahoma Sooners

Iowa State Cyclones-Kansas State Wildcats

Virginia Tech Hokies-Virginia Cavaliers

Byu Cougars-Houston Cougars

Quote Antepost: gli ultimi aggiornamenti su NCAAF ed Heishman Trophy

Vediamo gli aggiornamenti delle quote antepost per la vittoria finale del titolo nazionale NCAAF, a poco dallo scoprire come saranno questi nuovi playoffs di college football. Vediamo anche l’Heishman Trophy dove ora domina davvero Travis Hunter che stacca Ashton Jeanty (in altro @4.75) mentre purtroppo il nostro Dillon Gabriel precipita @51 volte la posta, dopo essere stato tra i primi di questa lavagna per tutta la stagione.

