Questo fine settimana spazio ai Conference Championship che fanno da antipasto ai Bowl games e all’inizio dei nuovi playoffs a 12 squadre del College Football. Andiamo a vedere gli ultimi aggiornamenti, le quote e le analisi per le scommesse sulle sfide di venerdì 6 e sabato 7 dicembre. Pronostici College Football NCAAF Week 15.

Power Ranking College Football

Iniziamo come sempre il report sul College Football NCAAF della week 15 con il power ranking. Chi sale e chi scende dopo l’ultima settimana di gioco? Ecco il power ranking. Tra parentesi trovate la posizione che occupavano i vari programmi la settimana scorsa, nella Rivarly Week che ha visto tante sorprese ed upset che hanno un pò cambiato la situazione, ma Oregon si tiene comunque la #1 dopo aver dominato 49-21 contro Washington.

Alla #2 salgono i Texas Longhorns che recuperano un altra posizione, così come i Notre Dame Fighting Irish che salgono sul podio dopo il 49-35 ad USC. Stesso percorso per Penn State che ha massacrato 44-7 Maryland. A completare la top-5 ritroviamo i Georgia Bulldogs, che però hanno avuto bisogno di 8 overtime (!!!) per avere la meglio su Georgia Tech.

Crollano di colpo gli Ohio State Buckeyes che hanno davvero deluso in una sconfitta inattesa 10-13 contro i rivali di sempre, i Michigan Wolverines su cui i Buckeyes da anni non erano così favoriti (-19.5) ma queste rivalità di conference sono sempre partite a parte. L’altra grande delusa, che perde ben 7 posizioni, è Miami che viene superata 38-42 a Syracuse, un risultato davvero inatteso e di prestigio per gli Orange che entrano per la prima volta in top-25, in una stagione in cui il programma di Syracuse forse è stato un pò troppo sottovalutato.

#1. Oregon Ducks (1)

#2. Texas Longhorns (3)

#3. Notre Dame Fightning Irish (4)

#4. Penn State Nittany Lions (5)

#5. Georgia Bulldogs (6)

#6. Ohio State Buckeyes (2)

#7. SMU Mustangs (8)

#8. Tennessee Volunteers (9)

#9. Indiana Hoosiers (10)

#10. Boise State Broncos (11)

#11. Arizona State Sun Devils (12)

#12. South Carolina Gamecocks (16)

#13. Alabama Crimson Tide (14)

#14. Miami Hurricanes (7)

#15. Mississippi Rebels (15)

#16. Iowa State Cyclones (17)

#17. BYU Cougars (19)

#18. Clemson Tigers (13)

#19. UNLV Rebels (21)

#20. Missouri Tigers (23)

#21. Colorado Buffaloes (25)

#22. Illinois Fighting Illini (24)

#23. Army Black Knights (22)

#24. Syracuse Orange (NEW)

#25. Texas A&M Aggies (20)

Playoffs College Football: la situazione e gli accoppiamenti

Vediamo l’ultima proiezione del bracket per i nuovi playoffs a 12 squadre di College Football NCAAF. Oregon, Texas, ma anche le sorprendenti SMU e Boise State, dovrebbero avere il bye al primo turno, dove si stanno verificando accoppiamenti davvero interessanti.

Pronostici College Football NCAAF Week 15

Vediamo le analisi delle sfide più interessanti che ci aspettano in questo venerdì e sabato di NCAAF con i Conference Championship 2024.

Jacksonville State Gamecocks-Western Kentucky Hilltoppers

Abbiamo un precedente recentissimo tra queste due squadre che si sono sfidate la settimana scorsa a Western Kentucky nel finale di regular season, partita che gli Hilltoppers hanno vinto 19-17 all’ultimo secondo con un Field goal, ma per la finale di C-USA, che le rivedere di fronte (ma al AmFirst Stadium) vediamo il riscatto dei Gamecocks che potranno vincere, anche perchè la settimana scorsa è pesato l’infortunio nel 3° quarto del QB Tyler Huff che potrebbe tornare a disposizione.

Army Black Knights-Tulane Green Wave

La triple-option offense di Army (10-1, 8-0 American Athletic Conference) contro Tulane (9-3, 7-1) con Mensah alla guida dell’attacco in una partita in cui consigliamo Over 44.5. Tulane ha sempre battuto Army negli ultimi 4 precedenti, e 3 in occasioni le due squadre hanno chiuso con Over.

I Black Knights arrivano dal 14-49 contro Notre Dame mentre nella notte del giorno del ringraziamento i Green Wave hanno perso in casa 24-34 contro Memphis, entrambi risultati ad alto punteggio. Army è la squadra che produce più rushing yard nella nazione (312.5), ad iniziare dal quarterback Bryson Daily molto attivo ed efficace sulle corse. Ci sarà tanto running game, ma la linea rimane alla portata per Over 44.5 punti totali.

Boise State Broncos-UNLV Rebels

Finale di Mountain West con Boise State (11-1) al comando con un record di 11-1 (6-0 in casa) e 10 vittorie consecutive per la squadra del fenomenale Ashton Jeanty ma attenzione ad UNLV (10-2) che ha sempre vinto in trasferta quest’anno (6-0) e considerando anche il finale della passata stagione sono 8 le vittorie consecutive dei Rebels fuori casa, e secondo noi UNLV potrà giocarsela (e magari anche vincere a sorpresa) contro i Broncos, prendendosi la rivincita dopo il 20-44 dello scorso anno, in casa dei Rebels, sempre nella finale di conference. Le squadre si sono affrontate anche in questa regular season, il 25 ottobre scorso a Las Vegas, con vittoria 29-24 dei Broncos in una partita comunque combattuta da UNLV che è stata l’unica difesa capace di tenere Jeanty sotto le 4 yard per portata.

Attenzione anche ai punti con i Broncos che segnano 40.6 punti di media, con i Rebels poco dietro con 38.7 punti, anche se preferiamo il +5.5 UNLV che con la sua difesa su terra (la 10° migliore dell’intera nazione con 101.1 rushing yard concesse di media) potrà rendere le cose maledettamente difficili all’attacco di Boise State.

Arizona State Sun Devils-Iowa State Cyclones

Arizona State (10-2) e Iowa State (10-2) si sfidano al AT&T Stadium per il title-game di Big 12. E’ stata una grande stagione sopra le attese per i Sun Devils che appena lo scorso anno chiudevano la stagione con un record di 3-9, e che ora ritroviamo tra le papabili anche per i playoffs. La squadra di ASU, ben allenata da coach Kenny Dillingham. I Cyclones avevano aperto la stagione con 7 vittorie in fila, prima del doppio ko contro Texas Tech e Kansas che aveva raffreddato gli animi di ISU che però si è ripresa con le ultime 3 vittorie. Puntiamo su Arizona State, con un Sam Leavitt in grande forma da quando è tornato dall’infortunio con 3 TD pass in 4 partite su 5 (2.444 passing yard con 21 TD pass e 5 intercetti), aiutato dalle corse del running back Cam Skattebo. Iowa State ha un ottima difesa, ma quella di Arizona State non è da meno (21.5 punti concessi di media).

Preferiamo i Sun Devils che consigliamo vincenti in testa a testa. Partita anche da Under visto che la difesa dei Cyclones concede appena 19.8 punti di media e la linea a 50.5 (in calo) appare un pelo troppo alta, anche perchè Arizona State ha perso il wide receiver Jordyn Tyson che rimane in dubbio, uno dei pochi punti negativi di queste giocate sui Sun Devils e Under, ma ci aspettiamo molto running game (la difesa dei Cyclones è tra le migliori della nazione sui lanci) che aiuterà a far scorrere il cronometro per Under, inoltre la posta in palio è alta, si gioca per un titolo che ISU non vince dal 1912…

Texas Longhorns-Georgia Bulldogs

Partitone al Mercedes Benz Stadium per il title game di SEC con una sfida tra due programmi in top-5, che dovremmo ritrovare come protagonisti anche ai playoffs. Texas (11-1, 7-1 SEC) è alla #2 dopo il successo 17-10 su Texas A&M. Si pensa sempre all’attacco dei Longhorns con Quinn Ewers al centro del reparto offensivo, ma in verità a fare la differenza è la difesa di Texas che concede appena 11.7 punti di media (solo Ohio State con 10.9 fa meglio). L’unica partita in cui i Longhorns hanno concesso 30 punti è stato proprio mil 19 ottobre scorso, nel big match contro Georgia, perso 15-30 in casa, ma coach Steve Sarkisian ha già detto che questa è una partita diversa.

I Bulldogs (10-2, 6-2) arrivano da 3 vittorie di fila, ma la settimana scorsa hanno faticato per ben 8 overtime prima di avere la meglio contro i rivali di Georgia Tech per 44-42, grazie ad un grande comeback guidato da un positivo Carson Beck da 297 yards con 5 touchdowns. Coach Kirby Smart ha parlato in particolare proprio della difesa di Texas, memore anche delle fatiche di Beck nel precedente stagionale contro i Longhorns, dove fu fermato a soli 175 yard su lancio e pure 3 intercetti, ma come detto i Bulldogs la spuntarono lo stesso. Partita da prendere con le pinze, anche se preferiamo Texas. Con queste difese ci aspettiamo anche un match da Under sotto i 50 punti totali.

Smu Mustangs-Clemson Tigers

Bella sfida per l’Atlantic Coast Conference championship game dalla Bank of America Stadium di Charlotte, partita con molte implicazioni per Clemson (9-3), non solo il titolo ACC, ma serve una vittoria per tornare a sperare di rientrare in corsa per i playoffs dopo la brutta sconfitta della settimana scorsa in casa contro South Carolina (14-17) per la squadra di coach Dabo Swinney, inoltre abbiamo anche un interesse antepost sui Tigers che avevamo giocato nel prestagione come vincitori della propria conference @3.75.

Non sarà facile contro SMU (11-1) che arriva da 9 vittorie di fila, ed è imbattuta negli scontri di conference (8-0 in ACC). I Mustangs si affidano a Kevin Jennings, un quaterback molto efficace anche sulle corse, e in questa stagione Clemson ha faticato molto contro QB mobili come Jennings (per esempio la settimana scorsa LaNorris Sellers ha segnato 2 TD con 166 rushing yard per i Gamecocks), e cè anche il RB Brashard Smith arrivato a 1.157 rushing yard con 14 TD. La settimana scorsa Clemson non ha perso solo la partita, ha perso per infortunio anche la safety R.J. Mickens, ma Swinney spera di recuperare il defensive back Shelton Lewis. Tifiamo Clemson, ma non facciamo giocate su questo match.

Oregon Ducks-Penn State Nittany Lions

Gran finale di Big Ten, conference in cui Oregon gioca per il primo anno, ma è già in finale per portarsi a casa il titolo nel match di sabato notte al Lucas Oil Stadium di Indianapolis. I Ducks (12-0, 9-0 Big Ten) sono ancora imbattuti, con la squadra di coach Dan Lanning che non ha avuto problemi nel 49-21 su Washington della settimana scorsa. Il quarterback Dillon Gabriel, nominato Big Ten Offensive Player of the Year e Quarterback of the Year, è 2° tra i QB della nazione in lanci completati (73.5%), 10° in passing yard (3.275) e 12° in total touchdown (31), con il wide receiver Tez Johnson migliore del reparto in ricezione e c’è anche il running back Jordan James a dare una mano sulle corse con 1,166 rushing yards e 13 touchdowns.

I Nittany Lions (11-1, 8-1 Big Ten) hanno perso solo una partita in stagione, contro Ohio State per 13-20 in casa (squadra battuta 32-31 dai Ducks invece), ma da allora 4 vittorie di fila (3-1 ATS) compreso l’ultimo 44-7 su Maryland. Non mancano però i dubbi, per esempio coach James Franklin in carriera ha un record personale di 1-12 nelle ultime sfide contro squadre in top-10 del ranking. Per Penn State attenzione a Tyler Warren, uno dei migliori tight end di Big-10 e i Nittany Lions sono comunque avanti 3-1 nella storia contro Oregon, anche se preferiamo i Ducks qui.

Le altre sfide in programma

Miami OH RedHawks-Ohio Bobcats

(Mid-American. M-OH 8-4, 6-6 ATS / OHIO 9-3, 8-4 ATS)

Louisiana Ragin’ Cajuns-Marshall Thundering Herd

(Sun Belt: ULL 10-2, 7-5 ATS, MRSH 0-3, 10-1-1 ATS)

Quote Antepost: gli ultimi aggiornamenti

Oregon si riprende il comando anche nelle lavagne delle quote antepost per la vittoria finale del titolo nazionale NCAAF, e anche qui calano gli Ohio State Buckeyes, che scendono al 3° posto, dietro anche a Texas, ma sempre avanti a Georgia.

Per Heishman Trophy invece le cose non cambiano, con Travis Hunter che ha ormai in mano il titolo, almeno stando alle quote che lo danno @1.02, con Ashton Jeanty che rimane l’unico avversario (in Altro @15) mentre Dillon Gabriel saluta il gruppo dei contender @401.

betting online 1 Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 250€

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 250€ 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Per i nuovi clienti fino a 2550 € di Bonus

Il bonus benvenuto di Goldbet offre il 100% fino a 500€ + se ti registrerai tramite SPID, un Bonus senza deposito di 2.000€ in Play Bonus Slot. 4.5 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: deposita 100€ e gioca con 150€

NetBet ti dà il benvenuto con un bonus speciale, deposita 100€ e gioca con 150€. 4.8 Visita il Sito Recensione

Seguici anche su Telegram e sugli altri social

Per essere sempre aggiornato seguici anche sul canale TELEGRAM BETTING MANIAC gratuito. Se vuoi tutto entra nel VIP con una piccola spesa, o anche gratis con le nostre promozioni. Contattaci per tutte le informazioni. Siamo anche su YouTube con i nostri video e su Instagram e Twitter.

TELEGRAM BETTING MANIAC

INSTAGRAM BETTING MANIAC

TWITTER BETITALIAWEB

YOUTUBE BETITALIAWEB

Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.