In questi giorni sono iniziati i Bowl del College Football NCAAF, ma iniziano anche i playoffs nel nuovo formato a 12 squadre con Oregon leggermente favorita su Texas nelle quote antepost per la vittoria finale del titolo nazionale. Vediamo i big match che ci attendono da questa settimana fino a gennaio inoltrato. Pronostici NCAAF Playoffs 2024.

Pronostici NCAAF Playoffs 2024: inizia la nuova post-season a 12 team

I nuovi playoffs di College Football NCAAF iniziano sabato 21 dicembre, col format che porta per la prima volta 12 team a sfidarsi in una serie di scontri diretti, fino alla finale per il National Championship di CFB. Andiamo a vedere i primi scontri che ci attendono, con un pronostico su ogni match, anche se come sempre le giocate ufficiali rimangono un esclusiva del canale Telegram di Betting Maniac (trovi tutti i riferimenti in fondo a questo articolo).

Notre Dame Fighting Irish-Indiana Hoosiers

Notre Dame ospita questa prima sfida dei nuovi playoffs nella notte tra venerdì e sabato. I Fightning Irish hanno chiuso la stagione con un record di 11-1, come gli Hoosiers, e sono la testa di serie #7 che è favorita nello scontro con Indiana #10. Come previsione però diciamo che secondo noi Indiana potrebbe anche sorprendere e vincere, ma in ogni caso ci aspettiamo una partita combattuta e punto a punto, quindi valutate Hoosiers +7.5 @1.85.

Con coach Curt Cignetti Indiana ha giocato una splendida stagione grazie alla miglior difesa sulle corse (70.8 rushing yard di media) e all’attacco guidato dal QB Kurtis Rourke, anche se l’offensive line degli Hoosiers ha faticato a proteggerlo contro Ohio State (anche se poi hanno passeggiato chiudendo la stagione col 66-0 su Purdue), e Notre Dame è una squadra che ha la 3° miglior difesa per punti concessi (13.6) e ha una defensive line che fa la differenza e riuscirà a mettere pressione, probabilmente la partita si giocherà li, anche se nell’ultima a USC i Fighting Irish hanno vinto, ma senza convincere nel 49-35 finale. Offensivamente i padroni di casa possono sempre affidarsi ad un QB discreto come Riley Leonard, e anche a due RB efficaci come Jeremiyah Love e Jadarian Price. Per quello che abbiamo detto ne potrebbe uscire anche una partita da Under 51.5 @1.76, anche se preferiamo lo spread sugli sfavoriti in trasferta.La vincitrice sfiderà la #2 del ranking, Georgia, al 2° turno.

Penn State Nittany Lions-SMU Mustangs

Il giorno dopo, sabato 21 dicembre, alle ore 18.00 italiane, tocca a Penn State che ospita SMU, e anche qui siamo più portati a giocare sugli ospiti, sfavoriti e con +8.5 punti di spread in appoggio, ma in questo caso preferiamo la linea O/U sui punti totali, per Over 53.5 @1.80. I Mustangs hanno giocato un ottima stagione da 11-2 di record e sono alla #11; stesso record anche per i Nittany Lions, che però hanno la testa di serie #6.

I Mustangs hanno un attacco dinamico e molto pericoloso sulle corse col QB Kevin Jennings e il RB Brashard Smith, oltre ad un roster esperto che potrà farsi valere contro Penn State, anche se trovarsi di fronte ad un Beaver Stadium pieno (107.000 fans) potrebbe essere uno shock per tutti, specialmente per una squadra ai primi playoffs della propria storia. Entrambe hanno chiuso la stagione perdendo il title game, SMU è stata sconfitta 31-34 da Clemson (e noi abbiamo incassato l’antepost dei Tigers vincenti ACC @3.75) e Penn State ha perso 37-45 contro Oregon, concedendo tantissimo a Gabriel e soci, strano per una difesa che subisce solo 16.4 punti in stagione (8°), solida sulle corse, ma di grande qualità anche sulle secondarie, nonostante abbiano giocato tutta la seconda parte di stagione senza l’All-American cornerback Benjamin Morrison. Pure i Nittany Lions hanno nel running game il loro punto di forza nel reparto offensivo, con Nicholas Singleton e Kaytron Allen. Speriamo di vedere una partita a simile allo scontro con Oregon, con la difesa di Penn State che potrà concedere qualcosa in più del solito all’ottimo attacco di SMU, rispondendo però a sua volta col reparto offensivo. Tanto running game ci preoccupa perchè aiuta l’Under, ma la linea (considerando anche eventuali overtime che non sono da escludere) rimane alla portata per Over. Chi vince trova Boise State al 2° turno, uno scontro non impossibile per pensare di arrivare alle Final 4.

Texas Longhorns-Clemson Tigers

Alle ore 22.00 di sabato si gioca in Texas questo interessante match con i Longhorns, padroni di casa e #5 del ranking, favoriti sui Tigers che si presentano con la testa di serie peggiore di tutte, la #12, ma rinvigoriti dalla vittoria del title game contro SMU di cui parlavamo prima. Anche in questo caso appoggiare gli ospiti in trasferta a +11.5 è l’idea che ci convince di più per un Clemson +11.5 @1.90, ma siamo meno convinti, e forse è meglio giocare O/U visto che potrebbe essere anche un match da Under 51.5 @1.90, ma su questo match abbiamo qualche dubbio in più rispetto ai primi due, con Texas che ha chiuso la stagione perdendo una partita a basso punteggio (19-22) nel title game di SEC contro Georgia, per un record di 11-2 rispetto al 10-3 di Clemson che prima della vittoria su SMU aveva deluso nel 14-17 interno contro South Carolina, un altra partita con pochi punti.

Coach Dabo Swinney si affida al QB Cade Klubnik, nativo di Austin, quindi è quasi una partita da “ex” per lui, mentre dall’altra parte Quinn Ewers non sta andando benissimo, e nelle ultime 2 partite ha più intercetti (3) che TD (2). Questo non toglie che rimanga un ottimo quaterback, inoltre Texas ha sempre il lusso di un backup come Arch Manning, che abbiamo visto già bene in stagione, nelle partite saltate da Ewers per infortunio, e la difesa di Clemson non è solida in tutti i suoi aspetti, anche se concede 22.4 punti di media. I Longhorns hanno però una serie di punti a favore netti ed importanti, ad iniziare da fattore campo, oltre ad una super difesa, la migliore in yard per play di tutta la nazione, solida sulle corse, che potrà mettere pressione a Klubnik e che concede 12.5 punti di media (2°). Per questo preferiamo Under su un match che stimiamo intorno ai 45 punti. Ci passa sfiderà la sorprendente Arizona State, che però tra le quattro squadre col bye al primo turno è quella col ranking più basso (4).

Ohio State Buckeyes-Tennessee Volunteers

L’ultimo first round si gioca nella notte (ore 02.00 italiane) ed è anche il più interessante, con Ohio State, testa di serie #8 con un record di 10-2, che è riuscita a mantenere l’importante fattore campo contro Tennessee alla #9, anche lei con un record di 10-2. Saremo ripetitivi, ma anche qui siamo portati a giocare sugli ospiti sfavoriti (+7.5) e soprattutto su Under 47.5 @1.83, e spiegheremo il perchè. Ohio State ha perso il title game di Big-10 in malomodo, nel 10-13 contro Michigan, squadra campione in carica, ma che quest’anno non ha raggiunto nemmeno i playoffs, mentre Tennessee non ha avuto problemi nel 36-23 a Vanderbilt.

La difesa di Ohio State è però una certezza, e di fatto ha sbagliato solo nell’altra sconfitta stagionale, il 12 ottobre in Oregon, nel 31-32 finale. Per il resto i Buckeyes hanno la miglior difesa di tutta la nazione come total yard concesse (241.1), 2° in yard per play, 2° sui lanci e 7° anche sulle corse, per appena 10.9 punti concessi di media (migliori della nazione). Insomma, la difesa di OSU sembra non avere punti deboli, e starà a Nico Iamaleava e ai suoi Volvs cercare di scardinarla, per un attacco che comunque ha un grande potenziale da 37.2 punti segnati di media. Va però detto che anche il reparto difensivo di Tennessee è di primo piano, guidato da talenti come Jermod McCoy, Joshua Josephs e James Pearce Jr. I Volunteers in questa stagione sono 4° per total yard, 8° sulle corse e 17° sui lanci per 13.9 punti concessi di media (4°). Per questo anche qui preferiamo Under, con le difese che potrebbero fare la voce grossa e vincere la maggior parte delle battaglie, per buona pace dell’offensive coordinator Chip Kelly, in una partita in cui la posta in gioco è enorme. Chi passa si troverà contro la #1 del ranking, Oregon, al secondo turno.

Quote Antepost: Oregon leggermente favorita su Texas

Gli Oregon Ducks di Dillon Gabriel (QB che avevamo scommesso come Heishman Trophy, ma che non è andato in porto) sono di poco favoriti sui Texas Longhorns di Quinn Ewers, mentre al 3° posto ci sono gli Ohio State Buckeyes, con i Georgia Bulldogs che sono scesi al 4° posto, e noi ovviamente faremo il tifo per i Bulldogs che sono stati la nostra unica scelta antepost per la vittoria del titolo nazionale. Siamo onesti, ci aspettavamo di più dalla stagione dei Bulldogs, che ha vissuto di troppi alti e bassi, ma almeno Georgia partirà col bye al primo turno e da testa di serie #2, sfiderà la vincente tra Notre Dame-Indiana.

Riposo al primo turno, con inizio direttamente dai quarti anche per Oregon, ovviamente, con la #1, ma anche per i sorprendenti Boise State Broncos di Ashton Jeanty, eccezionale running back che ha giocato una stagione da record, e perfino gli Arizona State Sun Devils, che in realtà sono la sorpresa più grande con la #4, appena un anno dopo aver chiuso una stagione altamente negativa.

Le altre sfide dei Bowl di College Football

Vediamo anche gli altri Bowl delle squadre che non sono riuscite a raggiungere i playoffs, e che chiudono al stagione con quest’ultima partita. Nel momento in cui scriviamo si è già giocato il Frisco Bowl vinto 42-37 da Memphis su West Virginia. Vediamo le sfide che ci terranno compagnia fino al Bahamas Bowl del 4 gennaio, anche se tra finali di stagione, giocatori infortunati o indisponibili per trasferimento, i Bowl rimangono sempre partite altamente rischiose e su cui puntare poco.

Boca Raton Bowl: Western Kentucky vs. James Madison

Gli Hilltoppers potrebbero giocare col 3° QB visto che Veltkamp e Finley sono entrati nel portale di trasferimento, un problema per coach Tyson Helton. I Dukes sono a loro volta senza il QB Alonza Barnett, ma potranno sfruttare comunque il running game contro Western Kentucky che ha la 122° difesa sulle corse. JMU è infatti favorita con -7.5 punti di handicap, e secondo noi lo coprirà. Squadre in campo il 18 dicembre.

LA Bowl: California vs. UNLV

Sempre mercoledì notte si gioca LA Bowl al SoFi Stadium con UNLV che ha chiuso al 2° posto in Mountain West con un record di 10-3, anche se nel title game contro Boise State sono crollati 7-21. California ha chiuso la stagione con 2 sconfitte nelle ultime 3, compreso il 6-38 a SMU, ma i Golden Bears hanno una settimana in più di riposo, anche se il crollo è coinciso con l’assenza del QB Fernando Mendoza che non giocherà nemmeno questo Bowl. Vediamo meglio UNVL che consigliamo -2.5 @1.80. Anche il mercato negli States sta andando sui Rebels (66%).

R+L Carriers New Orleans Bowl: Georgia Southern vs. Sam Houston State

Giovedì si gioca al Caesars Superdome l’unico Bowl di giornata nella sfida tra le 3° delle rispettive conference minori: Sun Belt e C-USA. Georgia Southern ha chiuso in crescita la stagione con 2 vittorie a Coastal Carolina e contro Appalachian State, per un record di 8-4 (8-3-1 ATS nelle scommesse), ma anche Sam Houston State ha chiuso la stagione con un upset, andando a vincere 20-18 da sfavorita contro Liberty. I Bearkats hanno però una lunga lista di indisponibili, meglio gli Eagles -5.5.

StaffDNA Cure Bowl: Ohio vs. Jacksonville State

Passiamo al venerdì dal Camping World Stadium di Orlando con la sfida tra la migliore di C-USA, Jacksonville State con un record di 9-4, e la vincente di MAC, Ohio (10-3), che nel title game ha superato 38-3 Miami-OH, 6° vittoria di fila dei Bobcats, arco di tempo in cui hanno tenuto anche un perfetto 6-0 ATS nelle scommesse ma anche Jacksonville State ha dominato quasi a sorpresa (52-12) nel title game su Western Kentucky. Le quote danno Ohio favorita (-3.5) e siamo d’accordo, nonostante l’exploit dei Gamecocks in C-USA, i Bobcats rimangono qualitativamente superiori su entrambi i lati del campo.

Union Home Mortgage Gasparilla Bowl: Tulane vs. Florida

Al Raymond James Stadium si gioca il Gasparilla Bowl che sulla carta è nettamente a favore di Florida che si gioca a -13.5 su Tulane che ha chiuso 2° in AAC, perdendo il title game contro Army, 2° sconfitta consecutiva per i Green Wave mentre per i Gators non è stata una grande stagione (7-5, 10° in SEC), anche se rimangono un programma superiore, che inoltre ha chiuso l’anno con la vittoria contro i rivali di Florida State 31-11, e prima aveva battuta da sfavorita programmi del calibro di LSU e Mississippi (inguaiando di fatto Ole Miss che con quella sconfitta disse addio ai playoffs principali). Tulane sarà senza il QB Darian Mensah che passerà a Duke, un ulteriore problema per coach Jon Sumrall che dovrebbe essere anche senza Ty Thompson e Kai Horton nel ruolo di QB mentre Florida dovrebbe essere sempre guidata da DJ Langway.

Myrtle Beach Bowl: Coastal Carolina vs. UTSA

Saltiamo a lunedì, dopo il weekend di playoffs, col Myrtle Beach Bowl dal Brooks Stadium di Conway. I Chanticleers, senza Ethan Vasko e Noah Kim, non hanno praticamente QB per questa sfida contro UTSA che ha chiuso l’anno con un record di 6-6, 10° in AAC, stesso record di Coastal Carolina, 9° in Sun Belt, ma reduce dal 48-27 su Georgia Southern, anche se prima aveva perso 5 delle precedenti 6 partite. I Roadrunners invece dopo 3 vittorie si sono fermati ad Army, ma giocando bene (24-29) e coprendo l’handicap (+6) per un 5-1 ATS nelle scommesse delle ultime partite. I book aprono con UTSA nettamente favorita per una vittoria in doppia cifra (-9).

Famous Idaho Potato Bowl: Northern Illinois vs. Fresno State

L’Albertsons Stadium di Boise vede gli Huskies (7-5, 6° in MAC) favorita con un field goal di margine (-3), col freshman Josh Holst ha completato il 58% dei lanci nelle 6 prestazioni stagionali in cui l’abbiamo visto in campo, incluse le 210 yard contro Toledo, dimostrandosi una buona alternativa a Ethan Hampton, in combinazione col WR Trayvon Rudolph. I Bulldogs (6-6, 4° in Mountain West) hanno chiuso l’anno in calo con 3 sconfitte nelle ultime 4, e hanno perso Mikey Keene.

Hawai’i Bowl: South Florida vs. San Jose State

Martedì andiamo ad Honolulu per l’Hawai’i Bowl con San Jose State (7-5, 7° in Mountain West) che sfiderà South Florida (6-6, 6° in AAC), con i Bulls che hanno chiuso la stagione perdendo malamente 28-35 da favoriti a Rice mentre gli Spartans dopo le sconfitte con Boise e UNLV, hanno chiuso col 34-31 su Stanford. Vediamo meglio San Jose State nel complesso, e infatti è favorita con un FG di scarto (-3), ma entrambe le difese lasciano dei dubbi, anche se la linea a 60.5 punti totali è troppo alta.

GameAbove Sports Bowl: Pittsburgh vs. Toledo

Giovedì di Santo Stefano, si gioca al Ford Field di Detroit, casa dei Lions che stanno andando fortissimo in NFL quest’anno. Dopo un avvio stagionale sopra le attese i Panthers, perdendo Eli Holstein, hanno perso anche sicurezza e partite, con 5 sconfitte di fila dopo un inizio da 7-0, uno dei crolli più importanti mai visti, anche se Toledo rimane favorita con un touchdown di margine (-7) contro i Rockets, anche loro con record di 7-5, ma nella più modesta MAC rispetto alla ACC dove gioca Pittsburgh, con Toledo che a sua volta ha chiuso l’hanno con 2 brutte sconfitte da favorita.

Rate Bowl: Rutgers vs. Kansas State

Interessante scontro al Chase Field di Phoenix, Arizona, con gli Scarlet Knights che hanno chiuso la regular season con l’ottimo 41-14 a MSU, per un record finale di 7-5 (9° in Big-10) mentre Kansas State ha chiuso con un 8-4 (8° in Big 12), con 3 sconfitte su 4 nell’ultimo mese per i Wildcats che però tra fine settembre ed ottobre avevano messo in fila 4 belle vittorie consecutive, e a nostro avviso il programma di Kansas State rimane superiore, infatti è favorito con un TD pieno di scarto (-7), ma i Wildcats dovrebbero essere senza Ta’Quan Roberson in trasferimento.

68 Ventures Bowl: Arkansas State vs. Bowling Green

Sempre giovedì si gioca anche all’Hancock Whitney Stadium con Bowling Green che non è riuscita a chiudere col 6° successo consecutivo, arrendendosi 12-28 in casa contro Miami OH, con i Falcons che hanno così portato a casa un record di 7-5 (4° in MAC), lo stesso di Arkansas State (4° in Sun Belt), anche lei perdente nell’ultimo match dell’anno, in casa, 32-40 contro Old Dominion. Le quote favoriscono i Falcons a -7, visto che si presentano in un momento di forma migliore rispetto ai Red Wolves che inoltre quest’anno la differenza l’hanno fatta in casa (5-1 contro il 2-4 in trasferta), invece Bowling Green è andata meglio fuori (4-2) che tra le mura amiche (3-3), e lo scontro su campo neutro potrebbe favorire i Falcons.

Lockheed Martin Armed Forces Bowl: Oklahoma vs. Navy

Passiamo al venerdì con l’Armed Forces Bowl e Navy che ha meno giorni di riposo, visto che è stata l’ultima squadra a chiudere la stagione, nel classico scontro con Army, vinto 31-13 dai Midshipmen che hanno un roster quasi al completo per questa sfida contro Oklahoma che invece ha un numero altissimo di giocatori indisponibili per infortunio o trasferimento. E’ stata una stagione deludente da 6-6 (13° in SEC) per i Sooners che hanno perso anche l’ultima a LSU 17-37 (ma prima avevano messo a segno un grande colpo nel 24-3 su Alabama!) mentre il record di 9-3 non è bastato a Navy per fare meglio del 4° posto in AAC. Nonostante le tante assenze Oklahoma è favorita a -7, ma il mercato negli States sta andando leggermente dalla parte di Navy (57%).

Birmingham Bowl: Georgia Tech vs. Vanderbilt

Al Protective Stadium interessante sfida con in campo i Commodores, in una stagione in cui Diego Pavia e i suoi ci hanno anche ripagato nelle scommesse, pur chiudendo con un record di 6-6 (12° in SEC) dopo le ultime 3 sconfitte. Non dimentichiamo però che Vanderbilt quest’anno si è tolta tante soddisfazioni, come la vittoria ad Auburn, quella in Kentucky, il successo sui Alabama e quasi battevano anche Texas (24-27). Gli Yellow Jackets hanno chiuso con un record di 7-5, buono per il 6° posto in ACC, e anche Georgia Tech stava facendo lo scherzetto in Georgia, dove ha perso, ma solo 42-44, e prima era andata a vincere contro NC State e Miami. Noi però preferiamo ancora Vanderbilt, nonostante i book quotino sfavoriti (+2.5) i Commodores.

AutoZone Liberty Bowl: Texas Tech vs. Arkansas

Si gioca a Memphis con i Razorbacks che hanno deluso fino all’ultimo quest’anno, perdendo 21-28 in Missouri, per un record di 6-6 (11° in SEC) mentre Texas Tech ha chiuso con un record migliore di 8-4 (7° in Big-12) grazie alle ultime 2 vittorie in cui l’attacco dei Red Raiders ha segnato 108 punti! In questa stagione Texas Tech ha chiuso anche con un O/U 8-4 e ci aspettiamo una sfida ad alto punteggio, da Over 55.5, contro i Razorbacks che hanno segnato 30.2 punti di media, ma ancora meglio hanno fatto i Red Raiders con 38.6 può ti (5°).

DirecTV Holiday Bowl: Syracuse vs. Washington State

Syracuse (9-3, 4° in ACC) sfida Washington State (8-4, 2° in Pac-12) a San Diego, match che sulla carta ha nei Cougars la squadra migliore, ma in verità Washington State è reduce da 3 sconfitte e giocherà questo match senza un altissimo numero di giocatori e titolari, infortunati e in trasferimento, per questo gli Orange si ritrovano cosi favoriti (-11.5), forti anche di un ottima chiusura di stagione al contrario di Washington State, con 3 belle vittorie su California, UConn e anche Miami, in cui l’attacco da segnato 106 punti totali.

SRS Distribution Las Vegas Bowl: Texas A&M vs. USC

L’Allegiant Stadium sarà la cornice di questa sfida che i Trojans sperano di portare a casa, in un anno di crollo dopo l’addio di Cale Williams. Southern California ha chiuso l’anno con un record di 6-6 (10° in Big 10), perdendo 35-49 l’ultima contro Notre Dame mentre Texas A&M ha chiuso con un record di 8-4 (6° in SEC), ma ha perso le ultime 2 partite, molto diverse tra loro: 41-43 ad Auburn e 7-17 in casa contro Texas. Al netto delle assenze preferiamo gli Aggies, ma i bookmakers la pensano diversamente e danno -3.5 punti di handicap ars USC. Non siamo d’accordo, e secondo noi l’attacco di Texas A&M alla fine farà la differenza contro la difesa dei Trojans che lascia molti dubbi.

Wasabi Fenway Bowl: UConn vs. UNC

Bowl piccante che apre il menu del sabato a Boston, al mitico Fenway Park, con Connecticut che sfida North Carolina. Gli Huskies (8-4) hanno chiuso l’anno con 4 vittorie nelle ultime 5, ma perdendo l’unicao match contro un programma di livello medio alto (Syracuse). I Tar Heels (6-6, 12° in ACC) dopo 3 vittorie in fila sono usciti sconfitti a Boston College e contro NC State, e in queste prestazioni si sono rivisti i problemi difensivi di UNC. Anche UConn tende a giocare partite ad alto punteggio ed è O/U 7-3-2 in stagione; valutate una partita da Over 54.5 punti totali.

Bad Boy Mowers Pinstripe Bowl: Boston College vs. Nebraska

Altro Bowl che si gioca in uno stadio monumento del baseball, e dello sport in generale, lo Yankee Stadium di NY nel Bronx, con Boston College che ha chiuso la stagione con un record di 7-5 (9° in ACC) e le ultime 2 vittorie su UNC e PITT, per una squadra che ha perso Thomas Castellanos, ma è stata guidata a questi 2 successi dal veterano Grayson James. Dopo tante stagioni negative questo sembrava l’anno di Nebraska, e le cose sono andate bene, almeno fino a metà ottobre, quando i Cornhuskers sono ripiombati in un incubo da 1-5 in 6 partite, chiudendo con un record di 6-6 (12° in Big-10). Anche quest’anno missione non compiuta in Nebraska, e per il gran finale preferiamo gli Eagles, anche se sono sfavoriti con un FG in appoggio (+3). Nell’ultimo mese Boston College ha battuto anche Syracuse, e di fatto ha perso sono contro un top team come SMU, in trasferta, per 28-38, comprendo anche la linea di handicap di +19.

Isleta New Mexico Bowl: Louisiana vs. TCU

Si gioca ad Albuquerque con TCU nettamente favorita (-13) ed appoggiata dal mercato di un grosso operatore negli States (71%) per questa sfida contro Louisiana che ha chiuso con un record di 10-3, chiudendo 2° nella Sun Belt, conference comunque molto più semplice della Big 12 in cui militano gli Horned Frogs, e che hanno chiuso lo stesso con un positivo 8-4 grazie alle ultime 3 belle vittorie su Oklahoma State, Arizona e a Cincinnati, e un ottimo reparto offensivo. I Rajng Cajuns invece dopo 2 nette affermazioni con 88 punti segnati, sono crollati 3-31 nel title game contro Marshall, dimostrando che quando incontrano team di un certo livello non riescono a giocarsela.

Pop-Tarts Bowl: Iowa State vs. Miami

Davvero una bella sfida di nuovo al Camping World Stadium di Orlando con i Cyclones che hanno giocato un ottima stagione da 10-3, decisamente sopra le attese, e per diverse settimane hanno cullato anche la possibilità di giocare i playoffs, anche se è stato decisivo il brutto 19-45 nel title game contro Arizona State, ad interrompere una striscia di 3 vittorie per il programma di Iowa State che ora sfiderà Miami. Gli Hurricanes a loro volta avevano illuso con un inizio stagionale da 8-0, ma le 2 sconfitte nelle ultime 3 partite (compreso il più recente 38-42 a Syracuse) hanno tolto dalla corsa playoffs Miami, che ha comunque in Cam Ward uno dei migliori QB della nazione, con gli Hurricanes che hanno chiuso con un record di 10-2 (3° in ACC). Questa è una delle sfide più interessanti tra i Bowl, da testa o croce, anche se i book preferiscono Miami a -3.5 in questo scontro tra deluse di fine stagione.

Snoop Dogg Arizona Bowl: Miami (OH) vs. Colorado State

All’Arizona Stadium di Tucson invece il livello torna decisamente a calare con Miami OH (8-5, 2° in MAC) contro Colorado State (8-4, 3° in Mountain West). In questa stagione i Rams hanno vinto l’ultima con Utah State ma non si sono riusciti a togliere la soddisfazione di superare anche i rivali di Colorado mentre i Red Hawks avevano vinto 7 partite di fila prima del ko nel title game di MAC contro Ohio (3-38). Poche idee su questo match che vede Miami OH favorita con un FG di margine, ma anche qui siamo più dalla parte degli underdogs, con Colorado State +3.0.

Go Bowling Military Bowl: East Carolina vs. NC State

La stagione di NC State poteva andare decisamente meglio del 6-6 (11° in ACC) che i Wolfpack hanno raccolto dopo il 35-30 finale in North Carolina. I Pirates (7-5, 5° in AAC) hanno invece chiuso la stagione regolare col 20-34 contro Navy, ad interrompere una striscia di 3 vittorie. I Wolfpack sono giustamente favoriti a -5.5, ma la difesa ci lascia dei dubbi, così come la difesa di East Carolina non è il massimo, e gli attacchi sono in entrambi i casi i reparti forti, che dovrebbero avere un vantaggio contro le difese che affronteranno, quindi occhio a Over 58.5 punti totali.

Valero Alamo Bowl: BYU vs. Colorado

Altro interessante Bowl a San Antonio, tra altre due squadre molto interessanti, e un pò deluse da non essere arrivate ai playoffs che contano. I ragazzi di coach Sanders hanno vinto 5 delle ultime 6 partite, ma forse proprio il 21-37 a Kansas è stato fatale per le ambizioni i dei Buffaloes che comunque con un record di 9-3 (4° in Big-12) hanno migliorato rispetto allo scorso anno, dove l’hype era anche più alto. Inoltre per Colorado non è bastato nemmeno Travis Hunter, ricevitore e stella che si è meritato il titolo di Heishman Trophy, in grande connessione con Shaun Sanders. Dall’altra parte BYU ha chiuso con un record di 10-2 (3° in Big-12) la sua prima stagione in Big-12, e anche per i Cougars si è pensato per molte settimane che i playoffs fossero possibili, con l’ottimo attacco guidato da Jake Retzlaff, che ha chiuso battendo Houston, ma prima erano arrivate le sanguinose sconfitte contro Kansas (ancora!) e ad Arizona State e di fatto BYU ha giocato l’ultimo mese senza coprire nemmeno un handicap nelle scommesse (0-3-1 ATS), a conferma del calo dopo un convincente inizio di stagione. I punti non dovrebbero mancare, BYU è O/U 9-3 in stagione e del potenziale offensivo di Colorado abbiamo già parlato, e pure la linea sembra alla portata (54.5). Valutate Over, gettonassimo anche su un grande operatore americano (78%).

Radiance Technologies Independence Bowl: Louisiana Tech vs. Army

Originariamente questo Bowl doveva essere giocato da Marshall che ha perso tanti giocatori nel portale di trasferimento ed è stata rimpiazzata da Louisiana Tech, squadra da 5-7 di record (5° in C-USA) che ha davvero poche chance contro Army (11-2, 1° in ACC) che ha vinto la sua conference, pur perdendo la settimana scorsa contro Navy. Quest’anno il programma dei Black Knights, pur rimanendo fedele alla tradizionale triple option offensiva, ha cambiato il modo di giocare diventando una squadra più incisiva anche in attacco, ma il grosso del lavoro lo fa sempre il running game, il migliore della nazione.

TransPerfect Music City Bowl: Iowa vs. Missouri

Il Nissan Stadium di Nashville ospita Missouri (9-3, 9° in SEC) e Iowa (8-4, 6° in Big-10), con questi ultimi che hanno vinto 4 delle ultime 5 partite grazie ad una solida difesa che concede 17.1 punti di media (la 9° migliore di tutta la nazione) mentre Missouri (che ha battito 39-20 Mississippi State e 28-21 Arkansas) ha nell’attacco il suo punto di forza, anche se i Tigers hanno perso uno dei migliori ricevitori, Luther Burden, che non giocherà essendosi dichiarato idoneo per il prossimo NFL draft ma Mizzou rimane favorita (-3,5).

ReliaQuest Bowl: Alabama vs. Michigan

Alabama, uno dei programmi più importanti nella storia del college football, ha mancato la prima volta dei playoffs a 12 squadre, quasi un amaro scherzo del destino per i Crimson Tide che l’ultimo dell’anno si ritroveranno contro i campioni della passata edizione, Michigan, al Raymond James Stadium, per questo Bowl. Alabama ha chiuso con un record di 9-3 (4° in SEC), perdendo partite clamorose come a Vanderbilt, ma anche di recente in Oklahoma, anche se poi i Tide si sono ripresi superando Auburn all’ultima. In trasferimento il backup running back Justice Haynes che lascia un pò scoperto il reparto offensivo sulle corse, con solo il junior Jam Miller come alternativa. Stagione di calo, come atteso, anche per i Wolverines, che da campioni nazionali sono passati ad un record di 7-5 (7° in Big Ten) anche se hanno chiuso la stagione alla grande col 50-6 su Northwestern e prendendosi anche la soddisfazione di battere 13-10 i grandi rivali di sempre di Ohio State. Le stime sono però tutte per Alabama favorita a -10.5.

Tony the Tiger Sun Bowl: Louisville vs. Washington

Tyler Shough non giocherà ad El Paso per prepararsi al draft NFL, e questa è una pessima notizia per l’attacco di Louisville (8-4, 5° in ACC) che ha però vinto 4 delle ultime 5 partite, compresi i recenti successi con Pitt e in Kentucky mentre Washington è passata dalla finale dello scorso anno ad un record di 6-6 (11° in Big 10), dopo aver perso 4 delle ultime 6 partite, compreso il 21-49 finale in Oregon. Nonostante l’assenza pesante di Shough, i Cardinals sono comunque favoriti con -2.5 punti di handicap.

Cheez-It Citrus Bowl: South Carolina vs. Illinois

Ancora in campo ad Orlando dove giocano i Fighting Illini (9-3, 5° in Big Ten) contro i Gamecocks (9-3, 5° in SEC) in uno scontro interessante. South Carolina ha chiuso in crescendo la stagione, con 6 vittorie di fila, compreso il 17-14 a Clemson, una striscia iniziata facendo faticare anche Alabama (25-27). Illinois a sua volta ha chiuso la stagione con 3 vittorie, e in tutte queste partite l’attacco degli Illini ha sempre segnato esattamente 38 punti. I Gamecocks sono favoriti con -9.5 punti di handicap, forse troppi, preferiamo gli Illini da underdogs, ma ancora di più preferiamo Over sui punti totali, per una linea alla portata (47.5) e appoggiata dal 62% del mercato statunitense di riferimento.

Texas Bowl: Baylor vs. LSU

Squadre in campo al NRG Stadium di Houston dove Baylor (8-4, 5° in Big-12) è leggermente sfavorita (+1.5) su LSU (8-4, 7° in SEC) in uno scontro tutto sommato alla pari. I Tigers dopo 3 sconfitte si sono ripresi chiudendo l’anno con 2 vittorie interne, ma i Bears si presentano decisamente meglio, con 6 vittorie di fila in cui hanno sempre coperto l’handicap, portandosi ad un ottimo 9-3 ATS stagionale nelle scommesse. Lanciate una monetine e decidete chi vincerà, anche se noi preferiamo seguire la squadra più in forma, che tra l’altro dovrebbe avere la sola defezione di Alvin Ebosele (mentre per LSU mancano diversi giocatori), quindi consigliamo Baylor.

TaxSlayer Gator Bowl: Duke vs. Mississippi

Se si parla di squadre deluse che hanno fallito i playoffs, dopo Alabama arriva sicuramente Mississippi che iniziava la stagione con grandi attese e con tanto potenziale, ma qualche passo falso (in ultimi il 17-24 in Florida) non gli ha permesso di giocare la post-season, chiudendo con un record di 9-3 (8° in SEC), lo stesso di Duke (7° in ACC) che ha chiuso la regular season con 3 vittorie in fila, ma giocherà questo Bowl dovendo sostituire un solo giocatore, peccato che si tratti di Malik Murphy, il QB titolare. I Blue Devils per il 2025 hanno scelto Darian Mensah da Tulane, ma intanto per questo Bowl giocheranno con i rimpiazzi, e questo lancia i Rebels favoriti con -14.5 punti di handicap.

SERVPRO First Responder Bowl: North Texas vs. Texas State

Passiamo al Gerald J. Ford Stadium per questo Bowl minore che vede Texas State (7-5, 6° in Sun Belt) favorita in doppia cifra (-10.0) contro North Texas (6-6, 9° in AAC). I Bobcats del resto si presentano meglio con 3 vittorie nelle ultime 4 rispetto ai Mean Green che prima del successo su Temple avevano perso 5 partite di fila (1-5 ATS nelle scommesse). Entrambe le squadre sono O/U 8-4 in questa stagione, ma la linea è enorme a 65.0 punti totali per un Bowl, inoltre ci aspettiamo molta corsa da North Texas che non potrà contare sul QB titolare Chandler Morris, e giocherà con un QB che in carriera ha fatto in tutto 5 lanci, il freshman Drew Mestemaker.

Duke’s Mayo Bowl: Minnesota vs. Virginia Tech

Al Bank of America Stadium di Charlotte sono in campo Virginia Tech (6-6, 8° in ACC) contro Minnesota (7-5, 8° Big-10), con questi ultimi favoriti a -6.5 in una stagione chiusa col 24-7 in Wisconsin e dove i Golden Gophers hanno giocato molto meglio del previsto, e lo vediamo anche dal rendimento da 9-2-1 ATS nelle scommesse mentre gli Hokies hanno battuto 37-17 Virginia nel finale dopo che avevano perso le 3 precedenti uscite.

Bahamas Bowl: Buffalo vs. Liberty

Sabato 4 gennaio l’ultima partita in programma si gioca al Thomas A. Robinson National Stadium di Nassau, Bahamas, con Liberty (8-3, 4° in C-USA) che non avrà a disposizione Kaidon Salter. Non è stata una grande ultima stagione per il QB dei Flames che però è il giocatore principale di questo programma, anche se l’attacco di Liberty potrà produrre lo stesso contro Buffalo (8-4, 3° in MAC) che però ha chiuso l’anno con 4 vittorie, e i Bulls in questa stagione sono stati meglio di Liberty anche nelle scommesse (7-5 ATS contro 3-8 ATS), a conferma di quanto Slater e compagni abbiano giocato sotto gli standard attesi. Sfida da testa a testa con Liberty di poco sfavorita (+1-5) in una partita su cui al momento evitiamo di esporci.

betting online 1 Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 250€

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 250€ 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Per i nuovi clienti fino a 2550 € di Bonus

Il bonus benvenuto di Goldbet offre il 100% fino a 500€ + se ti registrerai tramite SPID, un Bonus senza deposito di 2.000€ in Play Bonus Slot. 4.5 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: deposita 100€ e gioca con 150€

NetBet ti dà il benvenuto con un bonus speciale, deposita 100€ e gioca con 150€. 4.8 Visita il Sito Recensione

Seguici anche su Telegram e sugli altri social

Per essere sempre aggiornato seguici anche sul canale TELEGRAM BETTING MANIAC gratuito. Se vuoi tutto entra nel VIP con una piccola spesa, o anche gratis con le nostre promozioni. Contattaci per tutte le informazioni. Siamo anche su YouTube con i nostri video e su Instagram e Twitter.

TELEGRAM BETTING MANIAC

INSTAGRAM BETTING MANIAC

TWITTER BETITALIAWEB

YOUTUBE BETITALIAWEB

Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.