Abbiamo il nome delle quattro squadre che hanno raggiunto le final four dei nuovi playoffs di College Football NCAAF che si giocheranno tra il 9 e 10 gennaio 2025 con in campo Penn State Nittany Lions-Notre Dame Fighting Irish e Texas Longhorns-Ohio State Buckeyes. Niente da fare per Georgia eliminata nei quarti. Pronostici NCAAF Final Four Playoffs.

Pronostici NCAAF Final Four Playoffs: le partite del 9 e 10 gennaio 2025

I playoffs di College Football NCAAF torneranno il 9 e 10 gennaio 2025 con le Final Four da cui scopriremo quali saranno le due squadre che si sfideranno per la finale del titolo nazionale. Intanto nelle semifinali non avremo in gioco nessuna delle 4 migliori teste di serie, tutte eliminate tra primo turno e i quarti, come Oregon per esempio, che con la #1 è stata asfaltata da OSU con la #8 lo scorso turno.

Penn State Nittany Lions-Notre Dame Fighting Irish

I Notre Dame Fighting Irish (#7) hanno eliminato la “nostra” Georgia ai quarti, vincendo 23-10, un risultato un pò bugiardo se pensiamo che Notre Dame ha prodotto 52 total yard in meno dei Bulldogs, ma i Fighting Irish l’hanno portata a casa lo stesso, lavorando comunque bene con la difesa che rimane la 2° migliore della nazione con soli 13.6 punti concessi di media e 7° in total yard. In attacco è in recupero il running back Jeremiyah Love

Anche i Penn State Nittany Lions (#6) hanno una difesa di qualità, nonostante manchino alcuni dei giocatori chiave del reparto. I Nittany Lions hanno lasciato Boise State a soli 14 punti (segnandone 34) ai quarti, con il fenomenale RB, Jeanty, lasciato a “sole” 104 yard su corsa, un rendimento che non gli ha permesso di segnare un nuovo record stagionale sulle corse. Penn State è 7° in difesa come punti concessi (15.8) ed è 4° in total yard.

Con questi numeri delle difese, e attendendoci molto running game da entrambi gli attacchi, con una posta in palio altissima, consigliamo UNDER, nonostante la linea apra al limite (47.5 punti totali). Il defensive coordinator Al Golden degli Irish ha i giocatori di qualità, e la strategia personale, per inchiodare il quarterback veterano dei Lions, Drew Allar che già contro Boise si è fermato a 171 yard lanciate, col 52% di completati. Dall’altra parte Ryan Leonard ha “guidato” Notre Dame con soli 90 yard su lancio (15/24) contro Georgia.

Texas Longhorns-Ohio State Buckeyes

Per alcuni questa è la finale anticipata con gli Ohio State Buckeyes (#8) che con il seed più basso di tutti sono comunque favoriti con un TD di margine. OSU aveva iniziato la post-season superando agevolmente un altro top-team Tennessee, segnando 42 punti con 17 concessi, e ha continuato anche lo scorso turno col successo su Oregon per 41-21, segnando tantissimo e mandandoci in cassa quasi già nel primo tempo per Over. Jeremiah Smith e Emeka Egbuka hanno combinato per 443 yards e 5 touchdowns in questi due match. Non dimentichiamo anche la feroce linea difensiva che contro Oregon ha costrutto uno dei migliori QB, Dillon Gabriel, a subire 8 sacks, facendogli perdere anche 43 yard su corsa, con i Ducks che chiusero a -23 rushing yard quella partita. Del resto parliamo della miglior difesa per punti concessi (12.1) e total yard, 4° anche sulle corse, e allo stesso tempo OSU ha anche l’11° miglior attacco, guidato da Will Howard, con 36.4 punti segnati di media.

I Texas Longhorns (#5) si sono prima sbarazzati 38-24 di Clemson al primo turno, e poi hanno avuto la meglio 39-31 anche contro Arizona State lo scorso turno, nonostante le 143 yard corse dalla stella dei Sun Devils, il running back Cam Skattebo. Texas infatti risponde ad OSU con la 4° miglior difesa per punti concessi (14.5), la 3° migliore per total yard e 2° anche in yard per play. In attacco i Lomghorns pagano qualcosa rispetto ai Buckeyes, visto che segnano 34.3 punti (22°), ma il reparto è guidato dal solido quarterback Quinn Ewers, che ha servito 322 yard con 3 touchdowns la scorsa.

Ad ogni modo anche qui ci aspettiamo una partita da UNDER su linea 53.5 punti totali, ma rispetto all’altra partita qui abbiamo qualche dubbio in più, perchè sono attacchi che possono accendersi sempre. Attenzione anche agli sfavoriti, forse i Buckeyes passeranno in finale (e probabilmente porteranno a casa il titolo nazionale, sono anche i favoriti dalle quote antepost come vedremo dopo), ma non li vedo cosi favoriti sui Longhorns che potrebbero coprire con un TD in appoggio come spread (TEXAS +7.0). Ovviamente queste sono solo prime idee, e per le scommesse ufficiali ci risentiamo nei prossimi giorni sui nostri canali Telegram (trovi tutti i riferimenti in fondo a questo articolo).

Quote Antepost NCAAF: gli ultimi aggiornamenti

Vediamo la situazione delle lavagne delle quote antepost per la vittoria finale del titolo nazionale NCAAF di College Football, dove ora spicca Ohio State su tutte.

