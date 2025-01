Siamo arrivati alla finalissima della stagione di College Football NCAAF che nella notte di lunedì, dal Mercedes-Benz Stadium di Atlanta, vedrà Notre Dame Fighting Irish-Ohio State Buckeyes giocarsi il titolo nazionale nel CFP National Championship. Finale NCAAF 2024.

Finale NCAAF 2024: Notre Dame Fighting Irish-Ohio State Buckeyes

Tutto pronto per la finale della stagione di College Football NCAAF per il titolo nazionale, in campo il 20 gennaio ad Atlanta, con Notre Dame Fighting Irish-Ohio State Buckeyes. Si sfidano a sorpresa le teste di serie #7 e #8, con i Buckeyes che sulla carta sono dietro a Notre Dame, ma hanno impressionato nei primi turni, e sono nettamente favoriti con -9.5 punti di handicap, una linea che di solito non vediamo nelle finali di questo tipo.

Il cammino dei Notre Dame Fighting Irish

Notre Dame, dopo aver chiuso la regular season con un record di 14-1 (13-2 ATS, O/U 8-7) ha vinto le 3 partite di playoffs (le ultime 2 quasi da testa a testa, coprendo l’handicap in tutte e tre le partite: 27-17 al primo turno contro Indiana, 23-10 contro Georgia e 27-24 nelle Final Four contro Penn State.

Il QB Riley Leonard ha giocato una stagione da 2.606 yard con 19 TD e 8 intercetti e un 66.4% di lanci completati, per un rating di 137.8. I Fighting Irish hanno il 4° miglior attacco per punti segnati (37.0), ben diviso su lanci (22°) e corse (34° in total rushing yard ma 4° in yard per corsa). Notre Dame impressionante anche in difesa, la 2° per punti concessi (14.3), particolarmente solida sui lanci: 12° in passing yard e 8° come % di completati concessi ai QB avversari. Anche in generale, in yard per play, i Fighting Irish sono ottimi al 6° posto nella nazione (4.6).

Il cammino degli Ohio State Buckeyes

Gli Ohio State Buckeyes hanno chiuso la regular season con un record di 13-2 (9-6 ATS, O/U 7-8) e hanno impressionato in post-season, anche loro con 3-0 ATS nelle scommesse, aprendo con un primo turno in cui hanno devastato Tennessee (non proprio l’ultima arrivata) per 42-17, continuando anche contro Oregon, la #1 della post-season, massacrata 41-21, poi il 28-14 anche contro Texas alle Final Four, meritandosi la finalissima.

Il QB Will Howard sta giocando una post-season incredibilmente positiva, in una stagione da 3.779 yard con 33 TD e 10 intercetti per un 72.6% di lanci completati e un 173.7 di rating, quindi sulla carta Howard appare superiore a Leonard. L’attacco di OSU ha segnato 35.8 punti di media in questa stagione (11°), con un gioco su lancio punto forte del reparto, e più modesto sulle corse, ma questo lascia i Buckeyes col 3° miglior attacco nelle statistiche di yard prodotte per giocata (6.9). A livello difensivo nessuno ha concesso pochi punti quando Ohio State, appena 12.2 (1°, meglio anche di ND), impressionanti anche qui sui lanci, dove sono i migliori con 161.1 passing yard concesse di media, ma bene anche sulle corse (89.9, 5°) per un 1° posto sia in total yard concesse a partita (251.1) e in yard per play (4.1).

Consigli per le scommesse Notre Dame-Ohio State

Vediamo le early pick e i primi consigli per le scommesse sulla finale, anche se le giocate ufficiali usciranno nei prossimi giorni, ed in esclusiva nel nostro canale Telegram VIP di Betting Maniac (trovi tutti i riferimenti in fondo a questo articolo).

Per la vittoria non vediamo come Ohio State possa essere superata. Su entrambi i lati del campo i Buckeyes spiccano, ma coprire il -9.5 per una vittoria in doppia cifra in una finale su campo neutro, per il titolo nazionale, non è facile per nessuno (infatti la linea sta scendendo anche a -8 in alcuni bookmakers), nonostante le prime 3 partite di playoffs di OSU sono state letteralmente impressionanti. Preferiamo comunque i Fighting Irish da sfavoriti con +9.5 punti di spread in appoggio, ma potrebbe essere un azzardo,

Preferiamo ancora di più l’Under 46.5. La linea è bassa, ma con una posta in palio del genere, le difese staranno attentissime, inoltre parliamo della 1° e della 2° miglior difesa della nazione quest’anno come punti concessi, entrambe sotto i 13. Howard e Leonard sono due QB solidi ed efficaci come abbiamo visto, e hanno tanta qualità in ricezione e sulle corse, ma secondo noi le difese la faranno da padrona e consigliamo Under.

Ultimi vincitori NCAAF e statistiche

Vediamo gli ultimi vincitori del titolo nazionale di College Football, con Michigan, campione in carica, che non è riuscita a difendere il trofeo di campioni. Chi aggiungerà il proprio nome in questa lista?

I betting trend più interessanti sul CFP National Championship ci dicono le i programmi di SEC (che quest’anno non sono arrivati nemmeno in finale) hanno vinto 6 titoli nelle ultime 9 edizioni, e hanno giocato la finale in 7 degli ultimi 8 anni! La testa di serie #1 ha vinto il titolo solo 4 volte negli ultimi 10 anni, e con i nuovi playoffs a 12 squadre, non vincerà nemmeno quest’anno, e sarà più difficile vederla vincere anche in futuro. Solo 2 squadre fuori dalle top-4 conferencere (SEC, Big-10, Big-12 e ACC) sono arrivate in finale, si tratta di Oregon nel 2014 e di Washington nel 2023, nell’ultima finale persa dagli Huskies contro i Wolverines.

