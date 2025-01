Gli Ohio State Buckeyes, dopo aver perso il title game di Big-10 contro Oregon, hanno letteralmente dominato i nuovi playoffs a 12 squadre del College Football NCAAF, fino alla vittoria del titolo nazionale, con OSU che apre da favorita anche per la prossima stagione. Finale NCAAF 2025.

Finale NCAAF 2025: tornano alla vittoria i Buckeyes

I Ohio State Buckeyes dominano tutti i playoffs di College Football NCAAF, col nuovo format a 12 squadre, fino al 34-23 nella finale del Mercedez-Benz Stadium di Atlanta, Georgia, su Notre Dame, riportando il titolo a OSU, un titolo che mancava dal 2014.

Will Howard (17/21, 231, 2TD) ha giocato una finale quasi perfetta, assieme ai 3 TD di Quinshon Judkins nel successo sui Fighting Irish che erano arrivati fino a questo punto un pò a sorpresa, ma da sfavoriti con 8.5 punti di spread, un handicap alto per una finale del genere, che Notre Dame non è riuscito nemmeno a coprire.

Ultimi vincitori e statistiche CFP National Championship

In 6 delle ultime 10 stagioni il CFP National Championship è stato vinto da un programma di SEC, e almeno una squadra di SEC ha giocato la finalissima in 7 delle ultime 9 edizioni.

La squadra #1 del ranking ad inizio stagione ha vinto solo 4 degli ultimi 11 National Championships. Solo 2 squadre fuori dalle principali conference (SEC, Big Ten, Big 12, ACC) hanno giocato una finale, Oregon nel 2014 e Washington lo scorso anno). Ecco gli ultimi vincitori della NCAAF:

Quote Antepost NCAAF 2026. OSU rimane la squadra da battere

Vediamo subito le quote antepost per la vittoria del titolo nazionale di College Football del 2026. Per la prossima stagione sono sempre gli Ohio State Buckeyes i favoriti @5.50, su Texas Longhorns @6. Quinn Ewers e compagni quest’anno sono arrivati alle Final 4, ma si sono arresi in semifinale, proprio contro OSU.

Partono anche il prossimo anno tra i favoriti i Georgia Bulldogs @6.50 che sono sempre tra i candidati per la vittoria finale, e gli Oregon Ducks @8.50 che hanno un pò deluso in questa post-season che iniziavano col seed #1 e dai quarti, col bye al primo turno, ma anche Gabriel e soci si sono arresi subito una volta a confronto con Ohio State.

Con i Penn State Nittany Lions @10 su sale in doppia cifra, dove troviamo anche gli Alabama Crimson Tide @11, abbastanza lontani dalle prime posizioni dove sono di solito. Ancora più indietro i finalisti del 2025, i Notre Dame Fighting Irish @17.

QUOTE ANTEPOST NCAAF 2026

Ohio State Buckeyes @5.50

Texas Longhorns @6

Georgia Bulldogs @6.50

Oregon Ducks @8.50

Penn Stage Nittany Lions @10

Alabama Crimson Tide @11

Notre Dame Fighting Irish @17

Clemson Tigers @21

LSU Tigers @21

Tennessee Volunteers @24

Miami Hurricanes @29

Mississippi Rebels @31

Texas A&M Aggies @36

South Carolina Gamecocks @41

Michigan Wolverines @41

Florida Gators @61

USC Trojans @71

Oklahoma Sooners @71

Auburn Tigers @81

SMU Mustangs @81

Kansas State Wildcats @91

Arizona State Sun Devils @91

FSU Seminoles @101

Colorado Buffaloes @101

UNC Tar Heels @101

Louisville Cardinals @101

betting online 1 Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 250€

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 250€ 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Per i nuovi clienti fino a 2550 € di Bonus

Il bonus benvenuto di Goldbet offre il 100% fino a 500€ + se ti registrerai tramite SPID, un Bonus senza deposito di 2.000€ in Play Bonus Slot. 4.5 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: deposita 100€ e gioca con 150€

NetBet ti dà il benvenuto con un bonus speciale, deposita 100€ e gioca con 150€. 4.8 Visita il Sito Recensione

Seguici anche su Telegram e sugli altri social

Per essere sempre aggiornato seguici anche sul canale TELEGRAM BETTING MANIAC gratuito. Se vuoi tutto entra nel VIP con una piccola spesa, o anche gratis con le nostre promozioni. Contattaci per tutte le informazioni. Siamo anche su YouTube con i nostri video e su Instagram e Twitter.

TELEGRAM BETTING MANIAC

INSTAGRAM BETTING MANIAC

TWITTER BETITALIAWEB

YOUTUBE BETITALIAWEB

Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.