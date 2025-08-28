Dopo l’antipasto della week 0, da giovedì 28 a domenica 31 agosto si inizia a fare sul serio con un palinsesto pieno zeppo di partite per la week 1 di College Football NCAAF, e non mancano nemmeno i primi big match, su tutti Texas-Ohio State. Pronostici NCAAF Week 1.

Risultati Week 0, grande partenza con le nostre scommesse

Lo abbiamo detto che sarà una grande stagione di Football Americano, e in attesa dell’imminente inizio della NFL, ci siamo scaldati con la week 0 di College NCAAF centrando entrambe le proposte, la vittoria larga di Kansas e anche quella di Hawaii in casa contro Stanford.