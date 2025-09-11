Dal 11 al 14 settembre si gioca la week 3 della regular season di College Football NCAAF. Si inizia ad entrare nel vivo con i primi big match delle conference principali, come la SEC che questo weekend propone la sfida più attesa, la grande rivalità tra Tennessee-Georgia che torna in programma, ma anche LSU-Florida è interessante mentre in ACC si gioca Georgia Tech-Clemson. Pronostici NCAAF Week 3.
Pronostici NCAAF Week 3: I big match da non perdere
Andiamo a vedere le sfide più interessanti che ci attendono per la Week 3 di College Football NCAAF in campo dal 11 al 14 settembre 2025.
Wake Forest Deamon Deacons-NC State Wolfpack
Partita del giovedì che non è proprio un big match visto che parliamo di squadre di seconda fascia. NC State ha vinto le prime 2 partite stagionali nonostante abbia concesso 514 yard a Virginia la settimana scorsa con la difesa di coach Dave Doeren che rimane problematica. I Cavaliers hanno infatti tenuto una media alta di 6,85 yard a giocata e abbiano convertito 14 delle 19 situazioni di late-down ed NC State ha concesso un drive di qualità in otto dei 10 possessi di Virginia, tutte statistiche preoccupanti per i Wolfpack.
Wake Forest probabilmente non troverà lo stesso ritmo con la squadra che sta ancora apprendendo il sistema di gioco del nuovo allenatore Jake Dickert. I Deamon Deacons hanno vinto le prime 2 partite, e anche loro hanno problemi in difesa, ma offensivamente potrebbero fare bene. La settimana Wake Forest ha segnato 42 punti contro Western Carolina. Aspettatevi tanti punti per un OVER 53.5 PUNTI TOTALI.
Arizona Wildcats-Kansas State Wildcats
Al venerdì si gioca all’Arizona Stadium dove arrivano i Kansas State Wildcats che hanno iniziato la stagione con 2 sconfitte su 3 e non hanno ancora coperto un singolo handicap (0-3 ATS). La squadra di Chris Klieman è passata dall’essere la favorita della preseason Big 12 a un fallimento totale in poche settimane. Il calendario non ha aiutato in questo avvio, con l’opener di week 0 giocata a Dublino per poi non usufruire della settimana di riposo e sfidare una squadra come Army che la scorsa settimana ha battuto 24-21 i Wildcats in trasferta.
Gli Arizona Wildcats sono una delle due squadre a non aver ancora concesso un touchdown. Hanno un record di 2-0 e sembrano notevolmente migliorati rispetto alla squadra da 4-8 di record dell’anno scorso. I Wildcats sono tra i primi 25 in EPA per giocata su entrambi i lati del campo e, sebbene abbiano beneficiato di incontri facili contro Hawaii e Weber State, hanno gestito le cose molto bene e potranno vincere anche questo match, mandando in completa crisi Kansas State. Valutate ARIZONA +2.5 @1.90.
Georgia Tech Yellow Jackets-Clemson Tigers
Gli Yellow Jackets hanno perso nove partite di fila contro i rivali di Clemson, tutte sfide perse nettamente da Georgia Tech visto che solo uno di questi incontri è stato deciso da meno di 14 punti. Dopo non essersi affrontati l’anno scorso per la prima volta dal 1982, una Georgia Tech fiduciosa ospiterà Clemson ad Atlanta nella partita d’esordio della Atlantic Coast Conference, con probabilmente la migliore possibilità di ottenere una vittoria nella serie per la prima volta dal 2014. Dopo aver rimontato per la vittoria di apertura della stagione in Colorado, gli Yellow Jackets hanno travolto Gardner-Webb per 59-12 lo scorso fine settimana anche se per questa sfida coach Brent Key ha in forse Haynes King a causa di un infortunio subito nella sfida contro Gardner-Webb.
I Clemson Tigers (1-1) hanno faticato nelle prime due settimane di stagione. Dopo essere stata sconfitta nella partita d’esordio contro l’allora numero 9 LSU, per 17-10, Clemson ha dovuto recuperare uno svantaggio di 16 punti in casa contro Troy la scorsa settimana, evitando una schiacciante sconfitta a inizio stagione con una vittoria per 27-16. Clemson aveva grandi aspettative all’inizio della stagione, iniziando l’anno al numero 4, ma l’entusiasmo nazionale che circondava la squadra ha subito un duro colpo dopo due uscite poco entusiasmanti. L’allenatore di Clemson, Dabo Swinney, conosce l’importanza dell’incontro di sabato. In calo anche Cade Klubnik, acclamato come potenziale candidato all’Heisman Trophy all’inizio della sua ultima stagione (e giocato antepost anche da noi), il quarterback di Clemson sembra essere regredito dopo due partite. Ha una media di sole 213 yard passate, mentre l’attacco ne ha una media di 288,5. Noi vogliamo continuare a dare fiducia a Clemson, troppo brutta per essere vera, e la prendiamo favorita con un field goal di handicap in questa trasferta: CLEMSON -3.0.
Alabama Crimson Tide-Wisconsin Badgers
Alabama ha rimediato dal brutto ko di Week 1 a FSU, col facile 73-0 con cui ha distrutto Louisiana-Monroe la scorsa settimana per il programma al secondo anno con coach Kalen DeBoer. La situazione finanziaria dell’Alabama (passivo di 70 milioni di dollari) probabilmente impedirà qualsiasi mossa immediata, ma la necessità di miglioramento è evidente. I Crimson Tide hanno bisogno di una bella vittoria di Wisconsin per ricostruire la fiducia di una tifoseria irrequieta e per mettere a tacere le critiche. Il quarterback Ty Simpson rimane uno dei più quotati nel football universitario e sabato affronta una difesa che ha faticato.
I Wisconsin Badgers hanno vinto le prime 2 uscite facili contro Miami OH e Middle Tennessee, ma senza impressionare, specialmente in attacco che rimane il reparto più preoccupante visto che è stato statisticamente nella media anche contro due avversari di livello inferiore e questo fine settimana sfiderà una difesa di livello SEC, quella di Alabama, superiore in tutte le statistiche principali sull’attacco di Wisconsin per una partita che potrebbe essere vinta larga dai padroni di casa a Tuscaloosa, quindi consigliamo ALABAMA -20.5, quindi una vittoria con almeno 3 TD di margine finale.
Tennessee Volunteers-Georgia Bulldogs
I Tennessee Volunteers, al momento #15 nel ranking, sono desiderosi di interrompere una lunga serie di sconfitte contro i loro odiati rivali della Georgia nella sfida interna a Knoxville. Tennessee (2-0) ha superato Syracuse e East Tennessee State nelle prime 2 uscite e questo sabato ci sarà una grande atmosfera al Neyland Stadium per la 55° sfida contro i rivali storici di SEC, in diretta tv nazionale col College GameDay di ESPN, palcoscenico importante di cui ha parlato anche coach Josh Heupel: “È un weekend fantastico. È un’opportunità per ‘GameDay’ di essere qui sul palcoscenico più importante del football universitario”. Dopo il dramma della offseason legato all’uscita di Nico Iamaleava, il quarterback al quinto anno Joey Aguilar ha preso le redini dell’attacco e ha impressionato nelle prime 2 vittorie schiaccianti in cui ha lanciato per 535 yard e cinque touchdown. Tennessee non batte la Georgia da quando Joshua Dobbs lanciò un Hail Mary pass per Jauan Jennings allo scadere del tempo nell’ormai lontano 2016.
Da quando l’allenatore della Georgia, al suo primo anno, Kirby Smart, ha perso quella partita, i Bulldogs hanno mantenuto il controllo della serie, con tre vittorie consecutive. Tuttavia Smart sa bene che la vittoria per 31-17 dello scorso anno ha poco a che fare col match che lo attende questo sabato. I Georgia Bulldogs (#6) hanno iniziato con 2 vittorie, e come i Volvs, questo è il vero primo test stagionale, dopo aver battuto Marshall di 38 punti all’esordio, seguito dal 28-6 contro la piccola Austin Peay nella seconda settimana. Il quarterback Gunner Stockton è pronto a esordire in trasferta davanti a 101.915 tifosi a Knoxville. Stockton ha lanciato per 417 yard e due touchdown, aggiungendo 86 yard e due touchdown su corsa in due prestazioni casalinghe. Partita difficile da pronosticare, potremmo vedere un UNDER 49.5 PUNTI TOTALI mentre per la vittoria vediamo ancora meglio Georgia ma non è detto che coprirà lo spread di -3.5 punti in questa trasferta.
LSU Tigers-Florida Gators
Altro bello scontro di SEC. Una sconfitta clamorosa contro i rivali statali di USF (su cui erano favoriti con 18 punti di handicap) ha fatto subito precipitare le attese sui Florida Gators di Billy Napier che sulla carta iniziava il 2025 con uno dei roster più talentuosi che si siano mai visti negli ultimi anni in Florida, guidato dal quarterback DJ Lagway. Non solo Florida è stata surclassata nella sconfitta per 18-16, ma si sono rivisti i soliti problemi sistematici che avevano minato il percorso anche dello scorso anno, tra scelte discutibili e troppe palle perse. Florida ha commesso 11 penalità per 103 yard.
LSU ha dato seguito alla sua impressionante vittoria su Clemson con una prestazione più equilibrata contro la Louisiana Tech superata 23-7 dai Tigers che però non sono riusciti a coprire uno spread enorme di -36,5 punti. Nonostante l’attacco dei Tigers sia stato un po’ incostante, la difesa potrebbe effettivamente fare la differenza col coordinatore difensivo Blake Baker che ha dato filo da torcere a Cade Klubnik e Clemson prima di limitare i Bulldogs a 154 yard in attacco e un touchdown nel garbage time. La Death Valley di notte è una delle atmosfere più difficili da affrontare nel football universitario e ci aggiungiamo questa difesa di LSU per dire che Florida avrà difficoltà a segnare e favoriamo LSU TIGERS -7.0 vincente con un touchdown di margine finale.
Le scommesse sulla Week 3 di College Football
Ecco le nostre previsioni sui big match della week 3 NCAAF, ma vi ricordiamo che queste sono solo prime indicazioni, per le giocate ufficiali, con analisi complete e stake, vi invitiamo sempre nel nostro canale Telegram VIP di BETTING MANIAC (trovate i riferimenti in fondo a questo articolo).
Arizona-Kansas St: 1 +2.5
Northwestern-Oregon: 2 -27.5
Georgia-Clemson: 2 -3.0
Temple-Oklahoma: 2 -24.5
Alabama-Wisconsin: 1 -16.0
Michigan-Central Michigan: 1 -27.5
Auburn-South Alabama: 1 -25.5
Tennesse-Georgia: 2 -3.5
Texas Tech-Oregon St: 2 -6.5
Arkansas St-Iowa St: 2 -20.5
Missouri-Louisiana: 1 -28.5
Texas-UTEP: 1 -41.5
Miami-South Florida: 2 +17.5
Ohio-Ohio St: 2 -34.5
Illinois-Western Michigan: 1 -28.5
Mississippi-Arkansas: 1 -7.5
LSU-Florida: 1 -7.5
Notre Dame-Texas A&M: 1 -6.5
South Carolina-Vanderbilt: 1 -4.5
Wyoming-Utah: 2 -14.5
Quote Antepost: aggiornamenti per la vittoria del titolo nazionale
Vediamo le lavagne delle quote antepost NCAAF per la vittoria finale del titolo nazionale di College Football e anche per l’Heishman Trophy. In testa per il titolo c’è il bis di Ohio State, ma Penn State e Georgia sono molto vicine. Ha perso un pò di terreno Texas che rimane comunque tra le grandi favorite. In seconda fascia aprono LSU ed Oregon, su Nortre Dame ed Alabama.
