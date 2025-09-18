Questo fine settimana si completa il primo mese di regular season di College Football, andiamo a vedere le analisi delle sfide più interessanti, tra cui Nebraska Cornhuskers-Michigan Wolverines e anche Oklahoma Sooners-Auburn Tigers, con i primi consigli per le scommesse e le previsioni su tutti i big match che ci attendono dal 18 al 21 settembre 2025. Pronostici NCAAF Week 4.
Pronostici NCAAF Week 4: I big match da non perdere
Andiamo a vedere le sfide più interessanti che ci attendono per la Week 4 di College Football NCAAF in campo dal 18 al 21 settembre 2025.
Utah Utes-Texas Tech Red Raiders
Sfida di Big 12 tra squadre imbattute in classifica che hanno iniziato la stagione con un record di 3-0 e che sono rispettivamente #16 e #17 nel ranking nazionale. Gli Utah Utes stanno andando bene grazie a un attacco notevolmente migliorato, dopo essersi classificati quasi in fondo alla Big 12 in quasi tutte le principali categorie offensive la scorsa stagione. opo tre partite, gli Utes si classificano terzi in campionato per punti in attacco (45,7 punti a partita), secondi per corse in attacco (290,0 yard a partita) e terzi per attacco totale (517,0 yard a partita) dopo tre partite, gli Utes si classificano terzi in campionato per punti in attacco (45,7 punti a partita), secondi per corse in attacco (290,0 yard a partita) e terzi per attacco totale (517,0 yard a partita) col coordinatore offensivo al primo anno, Jason Beck, che ha utilizzato una varietà di giocatori nei suoi giochi d’attacco, dimostrando una grande profondità dal roster dello Utah. Un altro punto cardine è il gioco di Devon Dampier, arrivato dal New Mexico che sta completando il 73% dei suoi passaggi e non ha ancora perso un possesso (ha totalizzato 826 yard e otto touchdown totali).
Anche i Texas Tech Red Raiders rappresenteranno una sfida per la difesa dello Utah, con un quarterback altrettanto elettrizzante alla guida di un attacco dinamico. I Red Raiders guidano la FBS per punti segnati (58,0 punti a partita) e sono secondi per attacco totale (602,7 yard a partita) e Beher Morton è il miglior passatore della Big 12, con 923 yard e 11 touchdown con il 70,4% in tre partite. Ha lanciato per 464 yard, il suo massimo in carriera, nella vittoria per 45-14 contro l’Oregon State. È stata la seconda partita in carriera da 400 yard per Morton.
Utah e Texas Tech si affrontano per la prima volta dal 1973. I Red Raiders hanno vinto entrambi gli incontri precedenti della serie, entrambi giocati a Lubbock. Texas Tech ha prevalso nella sfida del 1972 per 45-2 e ha vinto nel 1973 per 29-22. Per quanto detto sugli attacchi, che dovrebbero essere i reparti dominanti contro le difese, occhio a OVER 57.5 PUNTI TOTALI anche se la linea è alta.
Nebraska Cornhusker-Michigan Wolverines
I Nebraska Cornhuskers sono davvero tornati? Lo scopriremo questa settimana dopo un avvio da 3-0, ma Nebraska punta alla sua prima vittoria contro un avversario di alto livello dal 2016. I Cornhuskers hanno vinto le loro partite con un totale di 123 punti, inclusi due successi consecutivi per 68-0 e 59-7. È stata la prima volta che hanno segnato almeno 50 punti in partite consecutive dal 2007. Nebraska ha concesso 202 yard di corsa nella vittoria di apertura della stagione contro Cincinnati, quasi la metà delle quali provenienti dal quarterback. Potrebbe essere di nuovo in difficoltà a difendere la corsa contro il Michigan, che ha una media di 6,1 yard per corsa e 242,7 yard di corsa a partita. Il quarterback del Nebraska Dylan Raiola ha brillato in questa stagione, completando il 76,6% dei suoi passaggi per 829 yard e otto touchdown senza subire intercetti. I Cornhuskers sono anche i migliori della nazione in difesa sui passaggi, concedendo solo 66 yard a partita.
I Michigan Wolverines invece hanno un record di 2-1, giocano la loro seconda partita in trasferta, la prima dopo la sconfitta contro l’allora numero 18 Oklahoma il 6 settembre. Questa partita è stata sotto la guida dell’allenatore Sherrone Moore, sospeso dalla scuola per la terza e la quarta partita di questa stagione e per la prima partita del 2026 per il suo ruolo nello scandalo del furto di segnali NCAA sotto la guida del precedente allenatore Jim Harbaugh. Biff Poggi ha ricoperto il ruolo di allenatore ad interim nella vittoria per 63-3 della scorsa settimana contro Central Michigan e lo farà anche per l’esordio stagionale del Big Ten. Il quarterback dei Wolverines Bryce Underwood ha corso per 114 yard e due touchdown, oltre a 235 yard passate e un touchdown contro la Central Michigan.
I Wolverines hanno vinto 53 delle ultime 57 partite di apertura di conference, perdendo l’ultima partita della Big Ten nel 2019. Nel frattempo, Nebraska non vince una partita di apertura di conference dal 2019.
Oklahoma Sooners-Auburn Tigers
Partita speciale per Jackson Arnold è stato il quarterback dei Sooners per gran parte della scorsa stagione, quando l’attacco di Oklahoma ha faticato chiudendo con un record di 6-7. L’ormai junior si è trasferito agli Auburn Tigers durante la offseason, e al momento ha lanciato per 501 yard e quattro touchdown senza intercetti, correndo per 192 yard e quattro touchdown. Auburn punta molto sulla forza del suo gioco di corsa. Jeremiah Cobb ha corso per 314 yard e quattro touchdown. I Tigers puntano alla loro prima partenza con un record di 4-0 dal 2019.
Anche gli Oklahoma Sooners sono partiti con un 3-0, sintomo che i cambiamenti stanno funzionando col nuovo coordinatore offensivo Ben Arbuckle e il quarterback John Mateer che ha già lanciato per 944 yard e cinque touchdown e ha corso per 161 yard e quattro touchdown. Anche la difesa dell’Oklahoma ha avuto un ottimo inizio finora, concedendo solo un touchdown e 27 primi down in tre partite. I Sooners sono quarti a livello nazionale, concedendo solo 181 yard a partita. Oklahoma dovrà fare a meno del difensore di punta Mason Thomas espulso nel 42-3 della scorsa settimana contro Temple.
La partita di sabato è l’esordio nella SEC per entrambe. Oklahoma ha vinto la partita dell’anno scorso 27-21 in trasferta di questa serie su cui si porta 2-0. Arnold non è partito titolare nella partita dell’anno scorso, dopo essere stato sostituito da Michael Hawkins Jr. a seguito delle difficoltà incontrate la settimana precedente contro il Tennessee. Sabato non sarà comunque il primo incontro tra i quarterback: Mateer e Arnold hanno giocato nello stesso distretto al liceo, Mateer per Little Elm (Texas) e Arnold per Denton Guyer.
Indiana Hoosiers-Illinois Fightning Illini
Gli Indiana Hoosiers sono al #19 del ranking nazionale dopo un avvio da 3-0 con il 73-0 su Indiana State della settimana scorsa e ora si preparano a questa sfida interna di Big Ten Conference. Una linea offensiva già esperta ha aggiunto il trasferimento da Notre Dame Pat Coogan, che si è infilato al centro. La linea difensiva ha schierato Hosea Wheeler (Western Kentucky) e Kellan Wyatt (Maryland), oltre al ritorno di Mikail Kamara, terza squadra All-America. Fernando Mendoza, proveniente da Cal, è stato davvero preciso in regia con il 72,4%, e si attesta a 708 yard con nove touchdown e nessun intercetto. Ma dovrà fare a meno di un’arma offensiva fondamentale per il resto della stagione, dato che il running back Lee Beebe Jr. si è infortunato al ginocchio destro contro l’Indiana State.
Gli Illinois Fightning Illini sono saliti al #9 del ranking e anche loro hanno iniziato il 2025 con 3 vittorie su 3, anche se questo è il primo vero test dell’anno per gli Illini che sono reduci dalla vittoria per 38-0 la scorsa settimana contro il Western Michigan nonostante un primo tempo equilibrato e combattuto. L’allenatore Bret Bielema si affida a Luke Altmyer, QB che ha completato il 71,8% dei suoi passaggi per 709 yard e otto touchdown in questa stagione, senza intercetti.
Le scommesse sulla week 4 di NCAAF
Ecco le nostre previsioni sui big match della week 4 NCAAF, ma vi ricordiamo che queste sono solo prime indicazioni, per le giocate ufficiali, con analisi complete e stake, vi invitiamo sempre nel nostro canale Telegram VIP di BETTING MANIAC (trovate i riferimenti in fondo a questo articolo).
Utah-Texas Tech: 2 +3.5
Oregon-Oregon St: 1 -35.5
Nebraska-Michigan: 1 +2.5
Oklahoma-Auburn: 1 +6.5
Missouri-South Carolina: 1 -13.5
Indiana-Illinois: 2 +4.5
Baylor-Arizona St: 1 -1.5
Colorado-Wyoming: 2 +13.5
Suothern California-Michigan St: 1 -17.5
Quote Antepost: aggiornamenti per la vittoria del titolo nazionale
Vediamo le lavagne delle quote antepost NCAAF per la vittoria finale del titolo nazionale di College Football e anche per l’Heishman Trophy. Sale leggermente la quota di Ohio State @7 che rimane però favorita su Penn State @7.50 e Texas @8, agganciata da Oregon (i Ducks la settimana scorsa erano dati @11 volte la posta). Perdono qualcosa Georgia sempre @8, e anche LSU che passa da 11 a @13 volte la posta. Stabile Alabama @15, scoppia Clemson che passa da 19 a @51!
Per l’Heisman Carson Beck @8.50 favorito su John Mateer @10 mentre sprofonda Garrett Nusmeier @17, quando la settimana scorsa era il favorito assoluto a 9.
