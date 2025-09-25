Quinta settimana di regular season per il College Football con tante sfide da non perdere, su tutte Georgia Bulldogs-Alabama Crimson Tide e anche Penn State Nittany Lions-Oregon Ducks, ma segnaliamo anche Illinois-Southern California, Mississippi-LSU e Washington-Ohio State. Pronostici NCAAF Week 5.
Pronostici NCAAF Week 5: big match da non perdere
Andiamo a vedere le sfide più interessanti che ci attendono per la Week 5 di College Football NCAAF in campo dal 27 al 27 settembre 2025.
Texas A&M Aggies-Auburn Tigers
I Texas A&M Aggies fanno sul serio e salgono al numero #9 del ranking dopo la vittoria al foto finish a Notre Dame, contro un altro top-team su cui erano sfavoriti, è stata la prima volta che gli Aggies hanno superato un avversario di alto livello in trasferta dal 2014! Marcel Reed ha completato 17 passaggi su 37 per 360 yard e due touchdown nella vittoria, e Le’Veon Moss ha segnato tre touchdown. L’allenatore di Texas A&M, Mike Elko, ha affermato che la vittoria a Notre Dame è stata “un enorme passo avanti” per il suo programma ma la strada per vincere una conference come la SEC è ancora lunghissima.
Gli Auburn Tigers (3-1) giocheranno ancora in trasferta per la loro seconda partita consecutiva in conference dopo aver perso sabato una controversa partita finita 24-17 in Oklahoma. Il quarterback dei Tigers Jackson Arnold, che ha subito nove sack nella sconfitta, ha lanciato per 220 yard e un touchdown, mentre Cam Coleman ha completato tre passaggi di Arnold per 88 yard e il touchdown. Partita controversa perchè Oklahoma ha infranto una regola che vieta alle squadre di utilizzare il processo di sostituzione per confondere un avversario e il coach di Auburn, Hugh Freeze, non l’ha presa bene.
Texas A&M è favorita a -6.5 in casa contro Auburn mentre la linea Over-Under si gioca a 53.0 punti totali. Auburn è avanti 6-4 (anche 6-4 ATS nelle scommesse) negli ultimi 10 precedenti contro gli Aggies, con O/U 4-6.
Mississippi Rebels-LSU Tigers
Una grande classica tra due programmi che si sono sfidati più di 100 volte nella loro storia, una delle rivalità più importanti della Southeastern Conference che i Mississippi Rebels giocheranno in casa, presentandosi da imbattuti con un record di 4-0 (3-1 ATS nelle scommesse). L’attacco di Lane Kiffin metterà alla prova la difesa di Brian Kelly e di LSU più di chiunque altro in questa stagione. Ole Miss è al nono posto nella nazione per attacco totale (543 yard a partita) e al dodicesimo per punti segnati (44,8). La situazione del quarterback dei Rebels rimane incerta. Austin Simmons è il titolare, ma non è partito in nessuna delle ultime due partite a causa di un infortunio alla caviglia. All’inizio della scorsa settimana, Kiffin aveva detto di aspettarsi che Simmons partisse titolare contro Tulane, ma quando è arrivato il momento ha schierato Trinidad Chambliss che ha lanciato per 307 yard e due passaggi da touchdown e ha corso per 112 yard nella schiacciante vittoria per 45-10 contro i Green Wave.
Gli LSU Tigers hanno finalmente avuto una prestazione offensiva eccezionale nella vittoria per 56-10 contro Southeastern Louisiana sabato scorso (i Tigers non avevano segnato più di 23 punti in nessuna delle prime tre partite). Il programma di Kelly è sempre stato famoso per l’attacco, e non per la difesa solitamente carente, ma i Tigers hanno lavorato sodo per migliorare anche in questo reparto che ha iniziato la stagione in modo davvero solido: LSU è al nono posto nella classifica nazionale per punti concessi (9,25 punti a partita) e al diciassettesimo per difesa totale (246,2 yard a partita).
Il fattore campo è importante, la squadra di casa ha sempre vinto negli ultimi 5 precedenti tra questi due programmi, e ha anche sempre coperto la linea di handicap nelle scommesse. LSU rimane però avanti 7-3 negli ultimi 10 precedenti contro Ole Miss (6-4 ATS) con Over-Under 5-4-1. Per questa sfida i book si aspettano un altro match tirato e combattuto punto a punto, come è stato nei 2 scontri più recenti tra Tigers e Rebels, con i padroni di casa di poco favoriti con -1.5 punti di spread e linea Over-Under altissima a 54.5 punti totali.
Washington Huskies-Ohio State Buckeyes
I Washington Huskies arrivano dalla vittoria in Apple Cup contro i rivali di Washington State per 59-24, ma coach Jedd Fisch ha subito riportato al lavoro i suoi ragazzi per preparare al meglio questo big match contro i campioni in carica di OSU, numero 1 del ranking anche in questo avvio di stagione per quella che sarà la partita d’esordio del Big Ten per entrambe le squadre.. Gli Huskies hanno iniziato la stagione con un record di 3-0. Fisch ha dichiarato che il linebacker degli Huskies Taariq Al-Uqdah non giocherà dopo aver subito un infortunio al ginocchio sinistro contro Washington State, e il cornerback Tacario Davis è in dubbio a seguito di un infortunio alla parte superiore del corpo subito nella vittoria per 70-10 contro UC Davis il 6 settembre. Il running back degli Huskies Jonah Coleman è in testa alla classifica nazionale con nove touchdown su corsa, mentre i Buckeyes sono una delle quattro squadre (Florida State, Minnesota e Penn State sono le altre) che non hanno concesso touchdown su corsa. Il QB Demond Williams Jr è una doppia minaccia visto che ha lanciato per 298 yard ma ne ha corse anche 88 segnando cinque touchdown (quattro su passaggio e uno su corsa) contro Washington State. Washington ha vinto 22 partite di fila in casa, la seconda striscia più lunga del Paese dopo le 34 della Georgia.
Washington sarà messa alla prova contro l’attacco degli Ohio State Buckeyes, che vede i ricevitori Jeremiah Smith e Carnell Tate, che hanno totalizzato 32 ricezioni per 534 yard e sei touchdown in questa stagione. Il quarterback dei Buckeyes Julian Sayin ha lanciato per 779 yard e otto touchdown, con tre intercetti. La partita di sabato metterà a confronto la difesa dell’Ohio State, che è a pari merito con BYU per la media di punti concessi (5,3) nella nazione, con l’attacco di Washington, che è secondo per punti (55,7). Questa sarà la prima partita in trasferta della stagione per i Buckeyes, dopo le vittorie contro l’allora numero 1 Texas (14-7) nella partita d’esordio, Grambling State (70-0) e Ohio (37-9). Ohio State non ha giocato lo scorso fine settimana e coach Ryan Day ha avuto tempo per far recuperare i propri ragazzi e per preparare al meglio questa prima trasferta dell’anno.
Solo 2 precedenti, entrambi vinti da Ohio State con anche un 2-0 ATS nelle scommesse (O/U 1-1). Oggi la linea sfavorisce i padroni di casa, con Washington appoggiata da +8.5 punti di spread. Linea Over-Under molto alta a 51.5 punti totali.
Georgia Bulldogs-Alabama Crimson Tide
La partita più attesa della settimana si gioca al Sanford Stadium con i Georgia Bulldogs che vogliono togliersi una soddisfazione importante: sono infatti passati 22 anni da quando i Bulldogs hanno sconfitto i Crimson Tide al Sanford Stadium. Georgia è al numero #5 del ranking dopo un avvio da 3 vittorie su 3 per la squadra di coach Kirby Smart che si è goduta una settimana di riposo dopo l’entusiasmante vittoria ai supplementari per 44-41 contro Tennessee. Nella sua prima stagione completa da titolare dei Bulldogs, il quarterback Gunner Stockton ha lanciato per 721 yard e quattro touchdown senza intercetti. Ha anche corso per 124 yard e tre touchdown.
Dopo una brutta sconfitta all’esordio stagionale contro la Florida State, gli Alabama Crimson Tide (2-1, 0-0 SEC) hanno temporaneamente messo a tacere i critici con le vittorie schiaccianti contro UL-Monroe e Wisconsin. I Crimson Tide si preparano a tornare in trasferta per la prima volta dopo la sconfitta per 31-17 a Tallahassee. La squadra di Kalen DeBoer ha sprecato un vantaggio di 28-0 prima che la ricezione da touchdown da 75 yard di Ryan Williams a 2:18 dalla fine regalasse ai Crimson Tide la vittoria per 41-34. Alla vigilia del primo anniversario di una delle partite più memorabili della serie, DeBoer non lascerà che i suoi giocatori la dimentichino. Il quarterback dei Crimson Tide, Ty Simpson che ha lanciato nove touchdown senza un intercetto nelle prime tre partite da titolare della sua carriera. A contribuire alla sua performance c’è Williams, nominato Freshman All-American l’anno scorso, che ha totalizzato 165 yard ricevute e due touchdown due settimane fa contro il Wisconsin.
Alabama ha vinto nove partite su dieci contro Georgia dal 2007, con l’unica eccezione della finale nazionale 2021-22 a Indianapolis (6-4 ATS) e in queste sfide siamo Over-Under 6-3-1. Le linee questa volta danno Georgia favorita, ma solo con un FG di margine (-3.0 punti) e linea Over-Under a 52.5 punti totali.
Penn State Nittany Lions-Oregon Ducks
Altro partitone, questa volta al Beaver Stadium tra la #3 e la #6 del ranking NCAAF nazionale dove si prevede la presenza di 110.000 tifosi, un pienone che spingerà i Penn State Nittany Lions di James Franklin a cercare di vendicare il ko nella finale del campionato Big Ten della scorsa stagione, una sconfitta che fa ancora male da queste parti. Questa è la prima partita di Big Ten dei Nittany Lions che hanno iniziato l’anno con 3 vittorie su 3 grazie ad una super difesa al terzo posto per punti concessi (5,7) e al nono posto a pari merito per yard (224,0). Il linebacker stella Dani Dennis-Sutton ha totalizzato 4,5 placcaggi con perdita di yard (inclusi due sack) e ha forzato due fumble. Naturalmente, anche l’attacco è prolifico, con il quarterback Drew Allar e i running back Nicholas Singleton e Kaytron Allen a guidare la carica. Nella partita dell’anno scorso, Allar ha lanciato per 226 yard e tre touchdown, aggiungendone 54 e un touchdown su corsa. Singleton ha totalizzato 148 yard in mischia (105 su corsa, 43 su ricezione) con una ricezione in touchdown, mentre Allen ha corso per 124 yard e un touchdown. Complessivamente, Penn State ha accumulato 297 yard di corsa contro i Ducks. In questa stagione, Allar ha lanciato per 626 yard, quattro touchdown e un intercetto e ha corso per 273 yard e tre touchdown, mentre Singleton ha totalizzato 179 yard e cinque touchdown.
Partenza da 4-0 per gli Oregon Ducks che hanno già esordito in Big Ten la settimana scorsa col dominante 41-7 contro i rivali di Oregon State, con una grande prestazione del QB Dante Moore che ha preso il posto di Dillon Gabriel, e che ha già guidato i Ducks alla vittoria nella finale di conference della scorsa stagione. Lo scorso fine settimana, Moore ha stabilito il suo record personale di 305 yard e quattro touchdown. Oregon ha superato i suoi primi quattro avversari per 203-37. I Ducks sono al settimo posto per punti segnati in attacco (50,8 punti a partita) e al dodicesimo per punti totali (523,8 yard a partita). Il running back dell’Oregon Noah Whittington dovrebbe rientrare dopo aver saltato le ultime due partite per un infortunio non reso noto. Ha corso per 82 yard contro Penn State nella sfida per il titolo Big Ten.
Chi la spunterà? L’attacco di Oregon o la difesa di Penn State? Le linee puntano sui Nittany Lions con -3.5 punti a favore, anche per via del fattore campo da non sottovalutare. Linea Over-Under a 52.0 punti totali che secondo noi non verrà superata in un match del genere e con una difesa come quella di Penn State in campo, ma attenzione perchè anche Oregon concede poco, appena 9.2 punti a partita (9°).
Le scommesse sulla week 5 di NCAAF
Virginia-Florida State: 2 -6.5
Arizona State-TCU: 2 +2.5
Arkansas-Notre Dame: 2 -3.5
Illinois-Southern California: 1 +6.5
Iowa-Indiana: 2 -7.5
Texas A&M-Auburn: 1 -6.5
Mississippi-LSU: 1 -1.5
Washington-Ohio State: 1 +8.5
Georgia-Alabama: 1 -2.5
Penn State-Oregon: 2 +3.5
Quote Antepost: aggiornamenti per la vittoria del titolo nazionale
Vediamo le lavagne delle quote antepost NCAAF per la vittoria finale del titolo nazionale di College Football e anche per l’Heishman Trophy. Il bis di Ohio State @6.50 rimane l’opzione più probabile, ma dietro ci sono proprio Penn State ed Oregon @7.50 come principali avversarie, ma ne rimarrà solo una visto che Lions e Ducks si sfideranno questo sabato nel big match della week 5. Più indietro Georgia @8 e Texas @8.50 mentre con LSU @12 si sale in doppia cifra.
Per le quote antepost sull’Heishman Trophy c’è un nuovo favorito, Fernando Mendoza, QB dei Sooners che si gioca @7.50, davanti a Dante Moore e a Jeremiah Smith (unico WR e non QB in lista) entrambi @11 volte la posta, poi arriva Carson Beck @13 assieme a Gunnar Stockton. Di questo passo attenzione anche a Marcel Reed in quota @15 come Jayden Maiava, Josh Hoover e Joey Aguilar. Sprofondano Garrett Nussmeier e soprattutto Cade Klubnick, QB di Clemson, squadra che ha iniziato la stagione in modo tremendo, deludendo tantissimo.
Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.