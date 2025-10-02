Dal 2 al 4 ottobre si gioca la 6° settimana di regular season per il College Football. Non spiccano grandi match, ma ci sono partite interessanti, su tutte Florida Gators-Texas Longhorns, ma anche Alabama Crimson Tide-Vanderbilt Commodores e Florida State Seminoles-Miami Hurricanes. Pronostici NCAAF Week 6.

Pronostici NCAAF Week 6: I big match da non perdere

Andiamo a vedere le sfide più interessanti che ci attendono per la Week 6 di College Football NCAAF in campo dal 2 al 4 ottobre 2025.

Georgia Bulldogs-Kentucky Wildcats

Georgia (3-1, 1-1 SEC) ha perso 24-21 contro Alabama la scorsa settimana, interrompendo la striscia di 33 vittorie casalinghe dei Bulldogs, la migliore della FBS. Georgia cercherà subito di riprendere il dominio interno e dopo aver perso sette posizioni nell’ultimo sondaggio Top 25 deve evitare 2 sconfitte consecutive. Gunner Stockton ha accumulato solo 130 yard contro l’Alabama, il minimo per un quarterback dei Bulldogs da quando Stetson Bennett ne ha lanciate 116 nel 2022 proprio contro Kentucky.

Kentucky (2-2, 0-2) arriva dalla sconfitta in South Carolina. Stoops, che alla sua 13° stagione a Kentucky è l’allenatore più longevo della SEC, ma è ancora alla ricerca della sua prima vittoria contro i Bulldogs. La scorsa stagione ha segnato una delle migliori occasioni per Kentucky, con i Wildcats in vantaggio nel quarto quarto su Georgia, prima di perdere 13-12, il 15° ko consecutivo contro i Bulldogs! Dopo che il quarterback al settimo anno Zach Calzada si è infortunato alla spalla nella sconfitta per 30-23 contro Ole Miss il 6 settembre, Stoops ha schierato la matricola Cutter Boley, che ha lanciato per 364 yard e due touchdown, con due intercetti, nelle sue prime due partenze da titolare in carriera. Boley ha faticato contro i Gamecocks, completando solo 10 passaggi su 19 per 124 yard con due intercetti.

Alabama Crimson Tide-Vanderbilt Commodores

La numero 16 Vanderbilt affronterà la numero 10 Crimson Tide in un’attesissima partita della Southeastern Conference, sabato pomeriggio a Tuscaloosa, Alabama dove arrivano i Commodores (5-0, 1-0 SEC) che hanno iniziato molto bene la stagione, e hanno bei ricordi. Diego Pavia ha regalato a Vanderbilt la più grande vittoria di sempre, guidando i Commodores contro l’allora numero 1 Alabama la scorsa stagione in una monumentale vittoria a sorpresa. La scorsa stagione, Pavia ha completato 16 passaggi su 20 per 252 yard e due touchdown, portando i Commodores a vincere 40-35 a Nashville, la prima vittoria in assoluto del programma contro una delle prime cinque squadre del ranking. È stata anche la prima vittoria di Vanderbilt contro Alabama dal 1984, interrompendo una serie di 23 sconfitte consecutive contro i Crimson Tide!!! Vanderbilt arriva da una vittoria casalinga per 55-35 contro Utah State. Pavia ha eguagliato il record scolastico di cinque passaggi da touchdown e ha superato le 300 yard (ne ha avute 321) per la prima volta nelle sue due stagioni all’università. Pavia sta completando Il 74,6% dei suoi passaggi ha totalizzato 1.211 yard e 13 touchdown contro tre intercetti. Ha anche corso per 294 yard e segnato due touchdown.

Alabama (3-1, 1-0) ha vinto tre partite consecutive e come detto la scorsa settimana ha messo a segno un grande successo in trasferta col 24-21 in Georgia. Ty Simpson ha lanciato per 276 yard e due touchdown, correndo anche per un touchdown, continuando la sua ottima stagione. Simpson non ha subito intercetti e sta completando il 69,3% dei suoi passaggi per 1.138 yard e 11 touchdown.

Florida Gators-Texas Longhorns

Texas, numero #9 del ranking nazionale, affronta sabato pomeriggio Florida in difficoltà, in uno scontro di Southeastern Conference a Gainesville dove si incontrano per la prima volta dal 1940! Entrambe arrivano dalla settimana di riposo, I Longhorns non hanno mai perso contro i Gators, con un record di 3-0-1 che include la vittoria per 49-17 dello scorso anno ad Austin. È l’esordio nella SEC per il Texas (3-1, 0-0 SEC), che ha guadagnato una posizione in classifica durante la settimana di bye. Dopo la sconfitta contro Ohio State nella partita d’esordio stagionale, Texas ha fatto il pieno di tre squadre di medio livello. Nell’ultima uscita la squadra di Steve Sarkisian ha riportato una schiacciante vittoria per 55-0 contro Sam Houston, con il quarterback Arch Manning che ha lanciato per 309 yard e tre touchdown e ha corso per altri due touchdown in poco più di metà partita. Ryan Wingo ha ricevuto due passaggi da touchdown e ha accumulato 125 yard totali (93 ricevute, 32 corse). Giocare contro Florida in trasferta per iniziare la campagna SEC sarà una sfida per ha comunque sottolineato Sarkisian. Texas ha concesso solo 31 punti totali nelle sue prime quattro uscite ed è al secondo posto nella difesa con 7,75 punti a partita e al quarto nella FBS per difesa totale con 211,0 yard a partita.

I Gators (1-3, 0-1) hanno perso tre partite consecutive, l’ultima delle quali per 26-7 contro Miami. Jadan Baugh ha segnato un touchdown per Florida nella rimonta, mentre DJ Lagway ha completato 12 passaggi su 23 per sole 61 yard. Nella sconfitta contro Miami, i Gators non hanno convertito nessuna delle loro 13 opportunità di terzo down e hanno chiuso con sole 141 yard in attacco. L’attacco della Florida si classifica al 15° posto su 16 squadre della SEC con 328,3 yard a partita, con solo tre touchdown nelle ultime tre partite, un bel grattacapo per coach Billy Napier, specialmente in vista di una sfida contro una difesa solida come quella di Texas.

Florida State Seminoles-Miami Hurricanes

Prima trasferta stagionale per Miami che ha vinto le prime 4 partite interne e lo scorso fine settimana erano in pausa. Gli Hurricanes si preparano per la loro partita d’esordio dell’Atlantic Coast Conference contro la numero 18 Florida State, sabato a Tallahassee, in Florida. Cristobal sa di non dover prendere alla leggera i Seminoles, non dopo quello che hanno fatto contro Alabama in una clamorosa vittoria per 31-17 a inizio stagione. Il nuovo quarterback di Miami, Carson Beck, ha guidato bene l’attacco, completando il 73,2% dei suoi passaggi per 972 yard, sette touchdown e tre intercetti. La difesa guida l’ACC per punti segnati dagli avversari (11,5 punti a partita) e yard totali concesse (244,5 a partita), sarà anche un bel banco di prova per il potente attacco della Florida State.

La sfida si preannunciava come uno scontro tra le prime 10 prima che i Seminoles (3-1, 0-1 ACC) perdessero 46-38 ai supplementari contro la Virginia la scorsa settimana. Anche dopo la sconfitta, i Seminoles sono ancora in testa alla classifica nazionale per punti in attacco (53,0 punti a partita) e per yard totali (600,0 yard). Sebbene questi numeri di yard siano certamente distorti dalle partite contro East Texas A&M e Kent State, la Florida State è comunque riuscita a totalizzare 514 yard nella sconfitta contro i Cavaliers. La difesa, tuttavia, ha fatto un notevole passo indietro contro Virginia. Dopo che i Seminoles hanno iniziato la stagione tenendo Alabama a 341 yard in attacco, 87 yard su corsa e 17 punti, Virginia ha messo a dura prova la difesa di FSU con 440 yard, 211 yard su corsa e sei touchdown, il doppio di quanto la squadra ne ha subiti nelle prime tre partite, un campanello d’allarme per il coordinatore difensivo Tony White.

Le scommesse sulla week 5 di NCAAF

Ecco le nostre previsioni sui big match della week 6 NCAAF, ma vi ricordiamo che queste sono solo prime indicazioni, per le giocate ufficiali, con analisi complete e stake, vi invitiamo sempre nel nostro canale Telegram VIP di BETTING MANIAC (trovate i riferimenti in fondo a questo articolo).

Georgia-Kentucky: 1 -20.

Michigan-Wisconsin: 2 +16.5

Alabama-Vanderbilt: 2 +10.5

Florida-Texas: 2 -6.5

Notre Dame-Boise St: 2 +20.5

Houston-Texas Tech: 1 +11.5

Ohio State-Minnesota: 1 -23.5

Florida St-Miami: 1 +4.5

Quote Antepost: aggiornamenti per la vittoria del titolo nazionale

Vediamo le lavagne delle quote antepost NCAAF per la vittoria finale del titolo nazionale di College Football e anche per l’Heishman Trophy. Favorita Ohio State @6.00 per il bis, ma Oregon @6.50 è vicina, e rimane tra le prime anche Texas @8, con Penn State ed Alabama @9 che si lasciano alle spalle Georgia @10.

Per l’Heishman Trophy nuova settimana, e nuovo favorito, si tratta di Dante Moore @8 che si lascia alle spalle Ty Simpson @10 mentre Carson Beck e Jeremiah Smith si giocano entrambi @11, con Fernando Mendoza @13 volte la posta, ma attenzione anche a Diego Pavia @17, come Julian Sayin.