Settimana di grandi rivalità la 7° di regular season di College Football NCAAF. Spiccano su tutti i big match tra Texas Longhorns-Oklahoma Sooners (la così detta Red River Rivalry che si giocherà al Cotton Bowl di Dallas) ma anche Auburn Tigers-Georgia Bulldogs e non solo (da non perdere anche Ilinois-Ohio State, Missouri-Alabama, Oregon-Indiana ed Arizona-BYU). Pronostici NCAAF Week 7.
Pronostici NCAAF Week 7: I big match da non perdere
Andiamo a vedere le sfide più interessanti che ci attendono per la Week 7 di College Football NCAAF in campo dal 8 al 12 ottobre 2025.
Illinois Fightning Illini-Ohio State Buckeyes
I Buckeyes (5-0, 2-0 Big Ten) hanno vinto 42-3 contro Minnesota sabato scorso, i campioni in carica continuano la loro stagione perfetta con l’ottimo quarterback Julian Sayin, in connessione con i ricevitori Carnell Tate e Jeremiah Smith e aiutati dal running back Bo Jackson per uno degli attacchi più esplosivi della nazione con 37.4 punti segnati di media.
Gli Illini (5-1, 2-1) segnano qualche punto in meno (37.0) col quarterback Luke Altmyer che completa il 73.6% dei lanci. Altmyer affronterà una difesa dell’Ohio State che ha concesso una media di appena 5 punti a partita, guidando la nazione e concedendo solo 2 touchdown. Nel 43-27 a Purdue sabato scorso. Altmyer ha lanciato per 390 yard, il suo record personale, con 19 passaggi completati su 22, e un passaggio da touchdown da 62 yard a Hank Beatty, che ha ricevuto cinque palloni e anche lui ha fatto record personale di 186 yard. Questo successo, insieme alla vittoria per 34-32 contro Southern California il 27 settembre, ha dimostrato che Illinois si è ripreso dall’umiliante sconfitta per 63-10 contro l’allora il 20 settembre. Gli Illini potrebbero inoltre essere recuperare dagli infortuni il centro Josh Kreutz e il running back Aidan Laughery.
Missouri Tigers-Alabama Crimson Tide
I Tigers (5-0, 1-0 SEC) sono saliti al #14 del ranking grazie ad un calendario leggero che li ha visti sempre giocare in casa e contro avversari alla portata. L’attacco di Missouri ha segnato 45.2 punti di media nelle dominanti vittorie su Central Arkansas, Louisiana e UMass e la squadra è reduce dalla settimana di riposo. Buoni numeri per il QB Beau Pribula (1.203 yard e nove touchdown contro tre intercetti), molto aiutato dal nuovo arrivato, il running back Ahmad Hardy che guida la nazione con 730 yard corse ed è a pari merito al secondo posto con nove touchdown su corsa. Ora però ci sarà il primo vero test per i Tigers.
I Crimson Tide (4-1, 2-0) hanno vinto quattro partite consecutive dopo la sconfitta all’esordio stagionale contro la Florida State. Nelle ultime due settimane, l’Alabama ha vinto 24-21 in trasferta contro Georgia e 30-14 in casa contro Vanderbilt. Il quarterback Ty Simpson è passato dall’essere un punto interrogativo nella preseason a un candidato promettente all’Heisman Trophy. Ha lanciato per 340 yard e due touchdown contro i Commodores e ha un record di 1.478 yard, 13 touchdown e un solo intercetto su 158 tentativi, il migliore della SEC.
Ironicamente, i Tigers e i Crimson Tide sono a pari merito per la seconda striscia più lunga a livello nazionale, dietro alle 18 dell’Oregon, con 15 vittorie a testa. Alabama ha vinto gli ultimi sei incontri, compresi tutti e cinque da quando il Missouri è entrato nella SEC. I Crimson Tide hanno ottenuto una vittoria casalinga per 34-0 la scorsa stagione.
Texas Longhorns-Oklahoma Sooners
Da una parte i padroni di casa che sono la squadra che ha iniziato la stagione con maggior entusiasmo, dall’altra gli ospiti avevano iniziato l’anno con una serie di punti interrogativi, per questo la sfida del Red River Rivalry, al Cotton Bowl di Dallas, è così interessante, con le squadre che arrivano a questo appuntamento a ruoli invertiti. I Sooners (5-0, 1-0) sono imbattuti e sesti nella classifica nazionale. La scorsa stagione i Sooners sono scesi in campo con la matricola Michael Hawkins Jr. come quarterback, dopo aver sostituito un Jackson Arnold inefficace all’inizio della stagione. Hawkins probabilmente tornerà titolare sabato, dopo aver iniziato la vittoria per 44-0 della scorsa settimana contro Kent State al posto dell’infortunato John Mateer, che si sta riprendendo da una frattura alla mano destra sofferta nella vittoria contro Auburn il 20 settembre. Coach Brent Venables ha dichiarato martedì di essersi preparato per Hawkins come titolare contro i Longhorns, sottolineando che Mateer non era ancora tornato a giocare a pieno ritmo in allenamento. Mateer ha lanciato per 1.215 yard e sei touchdown, con tre intercetti, correndo per 190 yard e cinque touchdown prima di saltare la partita della scorsa settimana. Oklahoma arriva alla partita al primo posto a livello nazionale per difesa totale, con una media di 193 yard concesse a partita, mentre i Longhorns sono tredicesimi con 260,2. Nella vittoria contro Kent State, i Sooners hanno perso il wide receiver Keontez Lewis.
I Longhorns (3-2, 0-1), che erano al primo posto nella preseason, arrivano senza classifica dopo la sconfitta per 29-21 in Florida la scorsa settimana ed Arch Manning rimane sempre un argomento caldo dopo 263 yards ma con solo il 55.2% di completati, con 2 TD pass ma anche 2 intercetti. Il cornerback stella Malik Muhammad ha saltato la partita contro la Florida a causa di un infortunio non reso noto ed è incerto per la partita di sabato. Texas ha vinto due delle ultime tre partite della serie. In generale i Longhorns sono in testa a questa serie con un record generale di 64-51-5 contro i Sooners.
Oregon Ducks-Indiana Hoosiers
Altra sfida contro un programma in top-10 per i Ducks (5-0, 2-0 Big Ten) che ospitano Indiana a Eugene dopo la vittoria a sorpresa per 30-24 con doppio supplementare contro l’allora numero 3 (ora in mano ad Oregon), Penn State in trasferta il 27 settembre. I Ducks detengono la striscia di vittorie consecutive più lunga della nazione in stagione regolare, con 23 partite, e la striscia di vittorie casalinghe più lunga della nazione, con 18. Quest’anno, i Ducks hanno segnato punti in tutti i 23 passaggi nella red zone in attacco, il secondo miglior risultato tra tutte le squadre della nazione ad aver segnato nel 100% dei drive all’interno delle 20 yard. In difesa, Oregon è 3° nella nazione con 123,4 yard su lancio concesse di media, e i Ducks hanno subito solo due touchdown su passaggio in cinque partite. La loro difesa sui passaggi ha vinto la partita contro la Penn State, con un intercetto che ha concluso il secondo supplementare.
Gli Hoosiers (5-0, 2-0) hanno vinto a fatica 20-15 contro Iowa il 27 settembre, ma avevano accumulato 192 punti nelle tre partite precedenti alla sfida contro gli Hawkeyes. Indiana ha iniziato con un record di 5-0 per la seconda stagione consecutiva (non era mai succedo nella storia del programma). Il gioco di Fernando Mendoza, arrivato da Cal, come quarterback, ha subito avuto un impatto. Mendoza ha completato 89 passaggi su 122 per 1.208 yard e 16 touchdown con un solo intercetto in questa stagione. Indiana va bene anche sulle corse avendo prodotto 1.339 yard e 11 touchdown su terra. La difesa degli Hoosiers sta concedendo solo 9,6 punti a partita, la terza migliore media della nazione. Indiana ha già una vittoria tra le prime 20, il dominante 63-10 contro l’allora numero 9 Illinois, in casa il 20 settembre. Gli Hoosiers e i Ducks non si affrontano dal 2004, quando Indiana sconfisse Oregon per 30-24 a Eugene.
Auburn Tigers-Georgia Bulldogs
La più antica rivalità del profondo Sud è pronta a ravvivarsi come ogni anno. I Bulldogs (4-1, 2-1) hanno scalato due posizioni nell’ultima classifica AP Top 25 dopo aver ottenuto una vittoria per 35-14 contro Kentucky, e sono di nuovo favoriti questa settimana, alla ricerca della nona vittoria consecutiva contro i rivali di Auburn. Dopo che Georgia è stata superata con un punteggio complessivo di 28-7 nel primo quarto nelle sue prime due partite della SEC contro Tennessee e Alabama, l’allenatore dei Bulldogs Kirby Smart ha puntato su una partenza veloce. I Bulldogs hanno vinto il primo quarto per 14-0 contro il Kentucky, una tendenza che Smart vorrebbe replicare. Il quarterback Gunner Stockton è stato tenuto sotto le 200 yard passate in ciascuna delle sue ultime due partite, ma i suoi cinque punti su corsa sono a pari merito il miglior dato tra i QB di SEC.
I Tigers (3-2, 0-2) hanno avuto due settimane per prepararsi alla sfida contro i rivali della Georgia, dopo aver subito una sconfitta di misura, 16-10, contro l’allora numero 9 Texas A&M il 27 settembre. Le due sconfitte dei Tigers, contro Oklahoma e gli Aggies, sono arrivate con un totale di 13 punti. Il quarterback Jackson Arnold ha lanciato e corso per cinque touchdown in cinque partite con Auburn e non ha ancora lanciato il suo primo intercetto. I Tigers hanno battuto la Georgia l’ultima volta nel novembre 2017.
Arizona Cardinals-BYU Cougars
I Cougars (5-0, 2-0 Big 12) alla numero 18, non hanno mai ottenuto due partenze consecutive con un record di 6-0 nella loro lunga storia. I Cougars puntano a questo traguardo e sperano di rimanere imbattuti in questo scontro di Big-12 a Tucson, in Arizona. BYU arriva dalla vittoria casalinga per 38-24 contro West Virginia il 3 ottobre. I ricevitori Chase Roberts (161 yard su quattro ricezioni) e Parker Kingston (111 yard e un touchdown su quarta ricezione) hanno entrambi disputato le migliori partite in yard della loro carriera contro i Mountaineers. Lo stesso vale per il quarterback esordiente Bear Bachmeier, che ha lanciato per 351 yard e un touchdown con un intercetto. I Cougars segnano una media di 38,4 punti a partita, ma potrebbero essere messi in difficoltà dalla solida difesa su passaggio dell’Arizona.
I Cardinals (4-1, 1-1) sono l’unica squadra della nazione a non aver ancora concesso touchdown su passaggio e hanno limitato tre dei loro cinque avversari a meno di 100 yard passate. Lo scorso fine settimana hanno tenuto Oklahoma State a 69 yard per aria e 158 in totale, nel 41-13 finale. I Wildcats sperano in una prestazione migliore contro BYU rispetto al 19-41 in trasferta nel 2024. Il quarterback dei Wildcats Noah Fifita è stato intercettato tre volte in quel precedente, completando 26 passaggi su 52 per 275 yard e un touchdown. Fifita ha però eguagliato il suo record personale di cinque passaggi da touchdown nella vittoria contro Oklahoma State. In totale, Fifita ha lanciato per 1.341 yard e 13 touchdown contro tre intercetti in questa stagione. Arizona ha perso le ultime quattro partite contro i Cougars.
Le scommesse sulla week 7 di NCAAF
Ecco le nostre previsioni sui big match della week 7 NCAAF, ma vi ricordiamo che queste sono solo prime indicazioni, per le giocate ufficiali, con analisi complete e stake, vi invitiamo sempre nel nostro canale Telegram VIP di BETTING MANIAC (trovate i riferimenti in fondo a questo articolo).
Illinois-Ohio State: 2 -14.5
Missouri-Alabama: 2 -3.5
Texas-Oklahoma: 2 +2.5
Oregon-Indiana: 1 -7.5
Texas A&M-Florida: 2 +7.5
Texas Tech-Kansas: 1 -13.5
Auburn-Georgia: 1 +3.5
Southern California-Michigan: 2 +2.5
LSU-South Carolina: 2 +8.5
Arizona-BYU: 1 +1.5
Quote Antepost: aggiornamenti per la vittoria del titolo nazionale
Vediamo le lavagne delle quote antepost NCAAF per la vittoria finale del titolo nazionale di College Football e anche per l’Heishman Trophy. Ohio State @5 sempre favorita per il bis, ma Oregon @6 è vicina e attenzione anche ad Alabama @8. In singola cifra pure Miami @9 poi si sale con Georgia @10.
Perde ancora terreno Texas che ora si gioca @17 volte la posta. Pesante discesa per Penn State @29, la stessa quota di Indiana che rimane abbastanza snobbata tra i top team, e questa settimana giocherà un big match fondamentale.
Per l’Heishman Trophy abbiamo Dante Moore @6.00 al comando su Carson Beck @7.50, ma ne abbiamo parlato anche in analisi, attenzione a Ty Simpson che scende @8.50. Più staccato Jeremiah Smith @10.50, primo non QB in questa lista, poi c’è John Mateer @13 che ha perso terreno per l’infortunio che però dovrebbe durare poco, e già spinge per rientrare questo sabato, quindi è da calcolare a pieno nella corsa, come sono da tenere dentro Fernando Mendoza e Julian Saiyn entrambi @15.
Calano Diego Pavia e Gunnar Stockthon entrambi @29, per non parlare di Arch Manning che apriva come favorito e ora si prende addirittura @101 volte la posta, ma va ancora peggio con Cade Klubnik su cui avevamo puntato anche noi, che ora si prende @251!!!
