Siamo nel vivo della regular season di College Football, e questa settimana, dal 14 al 18 ottobre, ci attendono una serie di big match da non perdere, su tutti Georgia Bulldogs-Mississippi Rebels ed Alabama Crimson Tide-Tennessee Volunteers, ma le sfide da non perdere sono davvero tante, come Vanderbilt-LSU e BYU-Utah, solo per citarne un altro paio. Pronostici NCAAF Week 8.

Pronostici NCAAF Week 8: I big match da non perdere

Andiamo a vedere le sfide più interessanti che ci attendono per la Week 7 di College Football NCAAF in campo dal 14 al 18 ottobre 2025.

Georgia Bulldogs-Mississippi Rebels

I Mississippi Rebels (6-0, 3-0 SEC) arrivano da una vittoria più sofferta del previsto, chiusa 24-21 contro Washington State, e non vincono ad Athens dal 1996. Questa è la trasferta più difficile per Ole Miss che occupa la 5° posizione del ranking, sul campo di Georgia, 9°. Lallenatore Lane Kiffin sa che la sua squadra dovrà giocare meglio sabato pomeriggio davanti a 93.033 tifosi Bulldogs. Da quando il quarterback Austin Simmons ha subito un infortunio alla caviglia nella seconda settimana contro Kentucky, il backup Trinidad Chambliss, al suo primo anno, ha lanciato per 1.286 yard e sette touchdown, aggiungendo 281 yard e tre touchdown su corsa.

I Georgia Bulldogs (5-1, 3-1) hanno vinto 20-10 ad Auburn sabato scorso, grazie ad un fumble forzato nella propria red zone, che ha dato il via alla rimonta da -10. Come Ole Miss, anche i Bulldogs avranno bisogno di una scossa per ottenere una vittoria con importanti implicazioni per i playoff, e coach Kirby Smart lo sa. Smart e Kiffin si sono sovrapposti dal 2014 al 2015 come coordinatori rispettivamente difensivi e offensivi, sotto la guida di Nick Saban in Alabama. Il quarterback titolare al suo primo anno, Gunner Stockton, ha lanciato per 1.264 yard e sei touchdown, correndo per 220 yard e sei touchdown.

Ole Miss non vince da una vita in Georgia, ma ha vinto l’ultimo scontro dello scorso anno, 28-10 in casa contro i Bulldogs. Per questa sfida in trasferta i Rebels sono sfavoriti con +7.5 punti di spread in appoggio, che potrebbero anche coprire, visto che ci aspettiamo una sfida combattuta punto a punto. Approposito di punti, la linea Over-Under è piazzata a 54.5, e solo in 1 degli ultimi 5 precedenti queste due squadre hanno prodotto un match ad alto punteggio da Over.

Alabama Crimson Tide-Tennessee Volunteers

Dopo un inizio altalenante gli Alabama Crimson Tide (5-1, 3-0) sembrano aver cambiato passo e sono una delle tre squadre ancora imbattute nella SEC (le altre sono Texas A&M, numero 4, e Ole Miss, numero 5), dopo aver battuto tre avversari di conference consecutivi. Due delle vittorie sono arrivate in trasferta: impressionanti trionfi con tre punti di scarto contro la Georgia, allora numero 5, il 27 settembre, e contro il Missouri, allora numero 14, lo scorso fine settimana, un rendimento che ha fatto salire Alabama alla #6. La sfida annuale del terzo sabato di ottobre con Tennessee è importante per la squadra di coach Kalen DeBoer che si affida al quarterback Ty Simpson, uno dei principali candidati all’Heisman Trophy. Simpson sta completando il 70,9% dei suoi passaggi per 1.678 yard, 16 touchdown e un intercetto, ha lanciato tre touchdown la scorsa settimana interrompendo una striscia di 15 vittorie interne consecutive per Mizzou, e mandandoci anche in cassa con la free pick del sabato del canale Telegram di BETTING MANIAC. Quella vittoria in Missouri, sommata alla sconfitta casalinga di Oregon contro Indiana, ha reso la striscia di 15 vittorie casalinghe dei Crimson Tide la migliore della nazione.

labama ha commesso solo due palle perse in questa stagione, forzandone 11, questo preoccupa il coach dei Tennessee Volunteers (5-1, 2-1) Josh Heupel. I Volvs hanno perso 44-41 ai supplementari contro Georgia il 13 settembre, ma da allora si sono ripresi con tre vittorie consecutive. Tennessee ha superato in trasferta Arkansas per 34-31 sabato scorso. Heupel punta comunque a guidare la sua squadra alla 3° vittoria negli ultimi 4 incroci contro i Crimson Tide. Il quarterback del Tennessee Joey Aguilar ha lanciato per 1.680 yard, 14 touchdown e cinque intercetti in questa stagione.

Alabama rimane comunque avanti 8-2 negli ultimi 10 precedenti contro Tennessee, anche se come detto le 2 sconfitte dei Tide sono arrivate nelle 3 sfide più recenti, dal 2022 al 2024. A livello scommesse i Tide sono avanti 6-4 ATS e siamo O/U 6-4. Per questa sfida Alabama apriva favorita a -9,5, una linea per una vittoria in doppia cifra comunque non semplice contro i Volvs che appoggiamo a +9.5 (anche se nelle ultime ore questa linea è scesa a +8.0). Linea Over-Under a 58.5 punti totali.

Vanderbilt Commodores-LSU Tigers

Sfida tra uno degli attacchi migliori di SEC (Vanderbilt) e uno di quelli meno produttivi della conference (LSU), ma non è solo questo il punto focale di questa sfida. Gli LSU Tigers (5-1, 1-1) sono 12° nella SEC sia per attacco totale (373,5 yard a partita) che per punti segnati (25,8 punti a partita), e la squadra di Brian Kelly arriva dal 20-10 contro South Carolina in trasferta la scorsa settimana, con ben 166 rushing yard, ma finora il gioco su lancio è stato il punto di forza dell’attacco dei Tigers, nonostante l’incostanza del quarterback Garrett Nussmeier che ha lanciato due intercetti contro South Carolina, ma ne aveva lanciati solo tre nelle prime cinque partite complessive e ha giocato nonostante uno stiramento addominale e un lieve infortunio alla caviglia contro i Gamecocks, ma si prevede che sabato il quarterback sarà al suo meglio in questa stagione. Dall’altra parte i Tigers sono terzi nella SEC per difesa a punti (11,8 punti a partita) e sesti per difesa totale (297 yard a partita).

Due stili opposti visto che i Vanderbilt Commodores (5-1, 1-1) è la 5° squadra di SEC per attacco totale (467,5) e seconda per punti segnati (43,2), reparto guidato dal quarterback Diego Pavia, quarto nella conference per attacco totale (293,5) e secondo per efficienza nei passaggi (168,7). Il problema di Vanderbilt è il 15° posto per l’efficenza della difesa sui passaggi (137,4), statistica in cui LSU è 3° (105.6). Tornando all’attacco, non solo Pavia, Vanderbilt è anche quarta nella SEC per yard corse a partita, e la media dei Commodores di 6,55 yard a corsa è la migliore della conference. I Commodores arrivano dalla settimana di bye, dopo aver subito la prima sconfitta stagionale la settimana prima, 30-14 in Alabama. Vanderbilt è nona nella SEC per difesa totale (313,3) e decima per difesa punti (19,3).

I precedenti parlano chiaro: LSU ha sempre battuto Vanderbilt in 5 sfide dal 2009 ad oggi, compreso il 24-17 dello scorso anno in casa, anche se a coprire l’handicap in quell’occasione furono i Commodores che erano sfavoriti a +10.0. I Vanderbilt è sfavorita anche questa volta, ma gioca in casa ed è più competitiva, tanto che la linea è di soli +2.5 punti di spread, e secondo noi Pavia e compagni potranno coprire e giocarsi anche una clamorosa vittoria. Secondo i book prevarrà il gioco difensivo di LSU, e lo vediamo dalla linea Over-Under abbastanza bassa a 48.5 punti totali, che potrebbe anche essere superata, ma i Tigers sono O/U 1-5 in stagione e siamo O/U 1-4 anche nei 5 precedenti contro Vanderbilt.

BYU Cougars-Utah Utes

In questa rivalità statale si sfidano i padroni di casa alla #15 del ranking nazionale, e gli ospiti 23°. Le scuole sono distanti circa 80 chilometri l’una dall’altra, giocheranno il loro 2° scontro diretto di Big 12 dopo la vittoria di BYU per 22-21 dello scorso anno a Salt Lake City. I BYU Cougars (6-0, 3-0) sono ancora imbattuti, guidati dal quarterback freshman Bear Bachmeier che è stato nominato matricola della settimana della Big 12 per la terza volta in questa stagione, dopo aver orchestrato una vittoria per 33-27 ai doppi tempi supplementari contro Arizona la scorsa settimana, lanciando per 172 yard, completando 12 passaggi su 29, con un touchdown e due intercetti, correndo anche per 89 yard su 22 portate e realizzando due touchdown.

Sfida nella sfida per questo interessante big match visto che l’ex allenatore di BYU, Kyle Whittingham, al suo 21° anno come capo allenatore degli Utah Utes (5-1, 2-1), si confronterà con Kilani Sitake, che è stato membro dello staff di Whittingham per 10 anni nello Utah. Al centro dell’attacco ci sarà il QB Devon Dampier, arrivato dal New Mexico, una doppia minaccia che ha completato il 71,5% (118 su 165) passaggi per 1.131 yard con 11 touchdown e tre intercetti, correndo anche per 378 yard su 65 portate e cinque touchdown. Nella vittoria per 42-10 della scorsa settimana contro l’allora numero 21 Arizona State a Salt Lake City, Dampier ha lanciato per sole 104 yard con una prestazione di 7 su 12, ma ha corso per 120 yard su 10 portate e tre touchdown.

Utah è in vantaggio nella serie 62-36-4. Gli Utes hanno vinto nove partite consecutive nella serie dal 2010 al 2019 prima che BYU vincesse gli ultimi due incontri nel 2021 e nella scorsa stagione. Utah è 8-2 negli ultimi 10 precedenti, con anche un ottimo 7-3 ATS nelle scommesse. In equilibrio le giocate sui punti totali con O/U 5-5 in questi ultimi scontri diretti. Oggi la linea Over-Under è piazzata a 49.5 punti mentre BYU è sfavorita anche se gioca in casa, e secondo noi il +3.5 per i Cougars è la scelta migliore qui.

Le scommesse sulla week 8 di NCAAF

Ecco le nostre previsioni sui big match della week 8 NCAAF, ma vi ricordiamo che queste sono solo prime indicazioni, per le giocate ufficiali, con analisi complete e stake, vi invitiamo sempre nel nostro canale Telegram VIP di BETTING MANIAC (trovate i riferimenti in fondo a questo articolo).

Miami Florida-Louisville: 1 -13.5

Wisconsin-Ohio State: 1 -25.5

Arkansas-Texas A&M: 2 -7.5

Georgia-Mississippi: 2 +7.5

Alabama-Tennessee: 2 +9.5

Arizona State-Texas Tech: 2 -11.5

Vanderbilt-LSU: 1 -2.5

Notre Dame-USC: 2 +9.5

South Carolina-Oklahoma: 1 +5.5

BYU-Utah: 1 +3.5

Kentucky-Texas: 1 +12.5

Quote Antepost: aggiornamenti per la vittoria del titolo nazionale

Vediamo le lavagne delle quote antepost NCAAF per la vittoria finale del titolo nazionale di College Football e anche per l’Heishman Trophy. Cala ancora la quota di Ohio State @4.50 per il bis, ma si avvicina Alabama @7.50 che si lascia alle spalle Miami @9. Perde un pò di terreno Oregon @10 dopo la sconfitta con Indiana che ora si avvicina @11 volte la posta, assieme a Georgia. Indietro Texas A&M @15, seguita da Texas e Notre Dame che hanno deluso e ora si giocano @17 volte la posta.

Per l’Heishman Trophy è un testa a testa tra Carson Beck e Ty Simpson entrambi @4.50, ma anche Fernando Mendoza @6 rimane papabile dopo la grande prova con cui ha guidato gli Hoosier nell’Oregon. Staccati in seconda fascia ci sono Jeremiah Smith e Julian Sayin entrambi @15 volte la posta, poi Dante Moore @21 e Marcel Reed @21. Solo @16 Gunner Stockton.