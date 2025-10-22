Nona settimana della regular season di College Football NCAAF, ormai ogni week è fondamentale e il big match più interessante è quello tra Oklahoma Sooners-Mississippi Rebels, ma sarà interessante vedere se i Vanderbilt Commodores si confermeranno anche contro i Missouri Tigers, e poi South Carolina-Alabama, LSU-Texas A&M, la sfida del Michigan tra Spartans e Wolverines e tanto altro. Pronostici NCAAF Week 9.

Pronostici NCAAF Week 9: I big match da non perdere

Andiamo a vedere le sfide più interessanti che ci attendono per la Week 9 di College Football NCAAF in campo dal 23 al 25 ottobre 2025.

Oklahoma Sooners-Mississippi Rebels

L’allenatore Lane Kiffin ha classificato i suoi Mississippi Rebels (6-1, 3-1 nella Southeastern Conference) all’ottavo posto nella classifica generale degli attacchi del paese e #8 anche nel ranking, ma oggi sfiderà uno dei migliori strateghi difensivi in Oklahoma. Il quarterback di Ole Miss, Trinidad Chambliss, ha lanciato per 1.549 yard e otto touchdown con un solo intercetto. I Rebels hanno subito solo sette sack in questa stagione, piazzandosi al quindicesimo posto a livello nazionale in questa statistica. I Rebels stanno anche affrontando le voci che collegano Kiffin al posto ora vacante alla Florida dopo il licenziamento di Billy Napier nel fine settimana. Ole Miss è reduce dalla sconfitta per 43-35 in Georgia la scorsa settimana.

La difesa degli Oklahoma Sooners (6-1, 2-1), con Venables a chiamare le azioni, è stata dominante in questa stagione, arrivando alla partita in testa alla classifica nazionale per difesa totale (213 yard concesse a partita) e sack a partita (4,0). I Sooners sono anche in testa alla classifica nazionale con 10,7 placcaggi con perdita di yard a partita. Oklahoma è stata sconfitta dal Texas, 23-6, l’11 ottobre, prima di riprendersi con una vittoria per 26-7 in South Carolina la scorsa settimana. Per i Sooners, la partita di sabato è la prima di cinque partite consecutive contro squadre attualmente in top 25.

Ole Miss ha una media di oltre 300 yard per aria a partita, mentre Oklahoma non ne ha concesse più di 220 in una partita in questa stagione. Quale filosofia vincerà? La partita sarà la prima in assoluto dei Rebels in Oklahoma. Mississippi ha vinto i due precedenti incontri tra le due formazioni, inclusa la vittoria per 26-14 a Oxford la scorsa stagione. I bookmakers favoriscono i padroni di casa con -5.0 punti di spread mentre la linea Over-Under si gioca a 54.0 punti totali.

Vanderbilt Commodores-Missouri Tigers

I Vanderbilt Commodores (6-1, 2-1 SEC) continuano a scalare la classifica di SEC e anche il ranking che ora la squadra di Clark Lea al 10° posto in una stagione finora eccezionale, col versatile quarterback Diego Pavia, un aspirante Heisman che ha segnato due touchdown e ne ha passato un altro durante la vittoria per 31-24 della scorsa settimana contro LSU, risultato che ci ha mandato anche in cassa. Trasferitosi da New Mexico State, Pavia ha totalizzato 15 touchdown, solo cinque in meno rispetto alla sua stagione d’esordio con i Commodores nel 2024, con una media di 8,6 yard a tentativo, il suo record personale.

Si prevede un tutto esaurito al FirstBank Stadium dove arrivano i Missouri Tigers (6-1, 2-1) che cercano la prima vittoria in trasferta contro una squadra della Top 10 da quando ha battuto la Georgia, settima in classifica, il 12 ottobre 2013. Anche i Tigers sono in ascesa, dopo la sconfitta casalinga di misura contro l’Alabama l’11 ottobre. Il quarterback del Missouri Beau Pribula ha mostrato equilibrio nella sua prima partenza in trasferta la settimana successiva ad Auburn, segnando un touchdown da 3 yard in un doppio supplementare che ha decretato la vittoria per 23-17. Pribula ha superato due intercetti e tre sack completando 23 passaggi su 40 per 252 yard. Nonostante una prestazione non proprio brillante dei propri running backs ad Auburn – 91 yard su 44 portate – i Tigers sono al settimo posto nella classifica FBS con 245 yard corse a partita. Ahmad Hardy ha guidato la squadra con due touchdown la scorsa settimana, ma ha guadagnato solo 58 yard su 24 portate.

Missouri ha allungato la sua serie di vittorie consecutive contro Vanderbilt a cinque partite con la vittoria casalinga per 30-27 della scorsa stagione in due tempi supplementari. I Tigers hanno un record di 12-4-1 contro i Commodores che però in questa sfida sono favoriti con -2.5 punti di handicap mentre la linea Over-Under si gioca a 52.5 punti totali.

South Carolina Gamecocks-Alabama Crimson Tide

Gli Alabama Crimson Tide (6-1, 4-0 SEC) sono tornati, hanno ottenuto sei vittorie consecutive e l’allenatore Kalen DeBoer afferma che c’è margine di miglioramento. Alabama ha battuto quattro avversari di conference di fila ed è ora nella rosa dei possibili candidati al titolo nazionale. Ryan Williams, che ha ricevuto cinque passaggi per 87 yard, è stato protagonista nella vittoria casalinga per 37-20 dello scorso fine settimana contro Tennessee, e finora ha totalizzato 26 ricezioni per 423 yard e tre touchdown in sei partite, tornando ad essere uno dei ricevitori principali del quaterback Ty Simpson.

I South Carolina Gamecocks (3-4, 1-4) avevano grandi speranze ad inizio stagione, che sono sparite in fretta diventando una delle più grandi delusioni della stagione. I Gamecocks sono stati superati di 62 punti nelle loro quattro sconfitte nella SEC, tra cui una sconfitta casalinga per 26-7 contro Oklahoma lo scorso fine settimana. Inoltre il nome di Shane Beamer è stato associato alla posizione di capo allenatore alla Virginia Tech, suo padre, Frank, ha guidato gli Hokies dal 1987 al 2015 ed è già stato assistente in quel programma, ma Beamer ha detto di non essere interessato a lasciare il South Carolina con cui ha un contratto fino al 2030. Il quarterback LaNorris Sellers è una delle stelle della squadra ma dopo aver lanciato per 302 yard nella sconfitta di metà settembre contro Missouri, è crollato lanciando per sole 153, 124 e 124 yard nelle ultime tre partite.

Alabama ha battuto i Gamecocks 27-25 in casa la scorsa stagione. I Crimson Tide avevano ottenuto una vittoria in trasferta per 47-23 anche nel precedente del 2019 in South Carolina. In questa trasferta i Crimson Tide sono nettamente favoriti con -12.0 punti di spread mentre la linea Over-Under si gioca a 47.5 punti totali.

LSU Tigers-Texas A&M Aggies

I Texas A&M Aggies (7-0, 4-0 SEC) stanno impressionando tutti, ancora imbattuti sono saliti al #3 del ranking nazionale e sono al comando della Southeastern Conference a pari merito con i Crimson Tide. Ora gli Aggies si preparano alla trasferta di Baton Rouge, Louisiana, contro la numero #20 del ranking. Gli Aggies sono stati in grado di vincere partite equilibrate, sia che avessero un punteggio alto che basso: hanno concesso 40 punti a Notre Dame in trasferta vincendo comunque con un punto di scarto; hanno segnato solo 16 punti in casa contro Auburn ma anche qui hanno vinto con sei punti di scarto. La scorsa settimana, hanno subito 42 punti in Arkansas e hanno vinto con tre punti di scarto grazie ai quattro touchdown del quarterback Marcel Reed.

Gli LSU Tigers (5-2, 2-2) stanno andando nella direzione sbagliata, erano classificati fino al terzo posto all’inizio della stagione, ma hanno perso due delle ultime tre partite, la più recente delle quali è stata la sconfitta per 31-24 contro Vanderbilt lo scorso fine settimana. I Tigers potrebbero finire per perdere i College Football Playoff per la quarta volta in altrettante stagioni, sotto la guida dell’allenatore Brian Kelly, che ha un budget di 100 milioni di dollari, sarebbe un vero fallimento. Il quarterback Garrett Nussmeier e la difesa sono stati incostanti.

Le squadre si sono alternate con una vittoria e una sconfitta in ognuno degli ultimi 8 precedenti. Il fattore campo è sempre stato determinante, la squadra di casa ha infatti sempre vinto in questi ultimi 8 scontri. A livello scommesse però LSU rimane avanti 8-2 ATS negli ultimi 10 precedenti contro Texas A&M, e in queste sfide abbiamo visto 7 Over a fronte di 3 Under. Oggi ospiti favoriti con -2.5 punti di spread mentre la linea Over-Under si gioca a 47.5 punti totali.

Le scommesse sulla week 9 di NCAAF

Ecco le nostre previsioni sui big match della week 9 NCAAF, ma vi ricordiamo che queste sono solo prime indicazioni, per le giocate ufficiali, con analisi complete e stake, vi invitiamo sempre nel nostro canale Telegram VIP di BETTING MANIAC (trovate i riferimenti in fondo a questo articolo).

Indiana-UCLA: 2 +25.5

Oklahoma-Mississippi: 1 -4.5

Vanderbilt-Missouri: 1 -2.5

South Carolina-Alabama: 2 -12.5

Mississippi State-Texas: 1 +7.5

LSU-Texas A&M: 1 +2.5

Michigan State-Michigan: 1 +13.5

Kentucky-Tennessee: 2 -9.5

Quote Antepost: aggiornamenti per la vittoria del titolo nazionale

Vediamo le lavagne delle quote antepost NCAAF per la vittoria finale del titolo nazionale di College Football e anche per l’Heishman Trophy.